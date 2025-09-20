Новини
Мирослава Тодорова: Абсурд е съдът да заседава под обсада

Мирослава Тодорова: Абсурд е съдът да заседава под обсада

20 Септември, 2025

"Идеята, че съдиите могат да бъдат на някого, е в основата на всичките ни несгоди"

Мария Атанасова

Изпълнението на съдебните актове не означава, че те не могат да бъдат обсъждани и критикувани. Това е начин за развитие на съдебната практика, корекции и търсене на политически решения за отстраняване на недъзи.

Това заяви пред БНР съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова, бивш председател на Съюза на съдиите.

Ние сме длъжни да обясняваме какви са правомощията на съда, кога е уместно да се очаква от него реакция и кога – не, и дали това би следвало да е обществена тревога или не, каза тя във връзка с натиска върху съда по определени дела, обществените настроения, политическата конюнктура и опитите за т.нар. улично правосъдие.

"Абсурд е да заседава съдът под обсада. (…) Делата трябва да се решават в съдебната зала. Дали един процес е политически или не – има юридически критерии."

Етичните правила изискват съдиите да не коментират делата си, докато са висящи, за да не се разколебава доверието на гражданите в съда, отбеляза Тодорова.

Ако гражданите смятат съдиите за некомпетентни или има съмнения за корупция, атестационният процес би следвало да отчете такъв проблем. Има правни средства да се установи превратно упражняване на правосъдие, увери съдията.

Ако има проблем с персоналния състав на органите, трябва да търсим решение на този проблем, а не да го изместваме, като опорочаваме основни принципи, смята Мирослава Тодорова.

"Хората са суверенът. Те носят отговорност за политическите власти, които конструират", отбеляза тя.

По думите ѝ, "годините ожесточение, които бяха манипулирани, продиктувани, резултат на дългогодишни злоупотреби на политическата власт с чувството на защитеност на хората" са довели до тежки процеси. Прочистването на системата през 90-те години е в основата на политическата злоупотреба със съда, допълни съдията.

"Идеята, че съдиите могат да бъдат на някого, е в основата на всичките ни несгоди", изрази мнение тя в предаването "Политически НЕкоректно".

Много е важно да не се задълбочи процесът на девалвация и правен нихилизъм, настоя Мирослава Тодорова и предупреди за риска от "все по-лесни и развращаващи общественото мнение решения".

Всички данни, свързани с движението на делото, могат да имат правно значение. Разумно се тълкува дали има натаманяване и съмнения за избор на подходящ съдебен състав. Това може да бъде преценявано за тенденциозност и тези факти ще имат значение в процеса по същество. Ако бъде прекратено производството, има правно средство за защита – обезщетение по Закона за отговорността на държавата, поясни още съдия Тодорова.

Предупреждавали сме какво става, когато една система се напълни с клонинги на политически силните или на паралелната власт, допълни тя.

Освен делата, които са във фокуса на общественото внимание, има множество други дела, по които тече саморазправа, защото се възползват от наложения тон и има въздействие върху съда, разказа Мирослава Тодорова. Тя допуска, че гражданите понякога недооценяват отказа на съдията да се отдръпне, за да не компрометира процеса.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    Прокурорите , съдиите и шефовете на полицията трябва да се избират пряко от народа като кметовете а не от Пепи Еврото.

    Коментиран от #3, #4, #6

    16:23 20.09.2025

  • 2 Питане

    5 1 Отговор
    Това от скута на "лойта" ли го диплиш ?

    Коментиран от #5

    16:29 20.09.2025

  • 3 Пеевски съм

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АЗ съм притежател на съд, прокуратура, милиция, служби и службички. АЗ ги назначавам и ги уволнявам.
    АЗ съм казал на Тиквата Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.

    16:33 20.09.2025

  • 4 ???

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво против имаш срещу Пепи Еврото ?
    Нали се хвалеше, че идвал в "заведението" ти да се облекчава...

    16:36 20.09.2025

  • 5 Отговор

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Питане":

    От мазнинката на Чекмеджан Борисов и от марката "ПееФска Мазна сланина".

    16:38 20.09.2025

  • 6 А кой

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще ги номинира? Някой с власт и пари ли? Неграмотното Айше и мъжа й Асан как разберат за кого да гласуват? Или преди това ще има задължителни курсове по ограмотяване? Ина една наука, казва се Теория на правото, попрочети нещо, може пък и да разбереш.

    16:42 20.09.2025

  • 7 Плд

    4 3 Отговор
    Мутрите-съдии обслужват цялата Мафия.
    Тази е противна

    16:46 20.09.2025

  • 8 Как

    3 3 Отговор
    да ти повярвам , като и ти дори не си вярваш ?

    16:47 20.09.2025

  • 9 Раев

    3 1 Отговор
    И кой го казва това,тая която изпълни безброй поръчки,тази за която излязоха толкова много нелицеприятни неща,тази която бе многократно наказвана и понижавана за многобройни нарушения

    16:49 20.09.2025

  • 10 Милозлива Тюдорова Квадратоглава

    3 1 Отговор
    Всички престъпници са в затвора, ... (да да, ама е точно обратно)

    16:51 20.09.2025

  • 11 не е абсурд

    5 1 Отговор
    Абсурдни са повече от 70% от съдебните актове, които нямат нищо общо с правото, логиката и справедливостта. До такава степен са абсурдни, че имат потенциал да предизвикат революция за връщане на морала в съдебните зали и в главите на магистратите. Докато съдии и прокурори произвеждат над 70% брак, абсурдно е да ги търпим, а те да се чувстват безнаказани и недължащи обяснение. Високите заплати и много привилегия вървят ръка за ръка с голямата отговорност и докато това не стане ясно ще заседавате под обсада.

    Коментиран от #12

    16:55 20.09.2025

  • 12 Абсурд!

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "не е абсурд":

    Как ги преброи??? Знаеш ли колко са изобщо и всичките ли ги прочете? Изобщо, разбираш ли нещо от право, правоприлагане, правораздаване, юриспруденция? Е затова сме на този хал, всеки разбирач във всичко и особено за работата на другите.

    Коментиран от #13, #14, #15

    17:02 20.09.2025

  • 13 ами да

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абсурд!":

    Това ми е работата от десетилетия и всеки ден чета съдебни решения, чието качество от ден на ден става все по-зле, в това число решенията на двете върховни съдилища, в които от няколко години има нашествие от калинки. Така че поглед върху работата на съдилищата имам и мога отговорно да заявя, че е истински късмет, ако влезете с правото си в съда и излезете с него. Други въпроси имате ли?

    17:06 20.09.2025

  • 14 да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абсурд!":

    Ти знаеш ли как се прави социология? Достатъчно е да имаш поглед върху представителна извадка, за да си направиш достоверен извод за какво качество става въпрос.

    17:08 20.09.2025

  • 15 Случайно минавам

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абсурд!":

    Не е необходимо човек да разбира от право, правоприлагане, правораздаване и юриспруденция. Необходимо е само, човек да поживее мъничко в условията на разградената от пеевско-герберските държавност и да разбери, че в България правов ред НЯМА.

    17:09 20.09.2025

  • 16 Напротив!

    0 0 Отговор
    Длъжни са да обясняват какви са правомощията на съда !

    17:11 20.09.2025

  • 17 Никакви "юридически критерии"

    1 0 Отговор
    Няма в решенията на съда. Особенно пък на Софийски градски съд. Постоянно противоположни решения има по сходни казуси. Кого си мисли, че лъже тая Мирослава Тодорова

    17:14 20.09.2025

  • 18 Номера 13, 14, 15

    0 0 Отговор
    са на един и същи форумец. Не знам точно и за какво четеш съдебни актове, не знам също от висотата на какви правни знания ги оценяваш, но знам, че такова мнение няма стойност. Защото за качествата на съдебните актове се следи институционално, а не на база улично правосъдие. Всяка от страните си има своите оценки, които почти винаги са диаметрално противоположни. И коя тогава би била правилната според улицата? Или да чакаме ЕЖК.

    17:27 20.09.2025

