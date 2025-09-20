БСП: Темата на вота беше насочена основно срещу бившето управление на ПП

„След петия вот на недоверие, който не мина в парламента, не смятам, че стабилността на управляващата коалиция е сериозно застрашена“, каза в студиото на „Офанзива” депутатът от БСП Владимир Георгиев.

По думите му темата на вота е била насочена основно срещу бившето управление на „Продължаваме промяната“ (ПП), а не срещу настоящото правителство, което е отслабило ефекта от инициативата. „Част от аргументите им извадиха на показ собствените си управленски грешки“, посочи Георгиев.

Георгиев изрази несъгласие с ескалацията на напрежението около протестите в защита на Благомир Коцев, определян от ПП като „политически затворник“. „Не приемам да се говори за намеса в съдебната власт. Това е част от тактика за мобилизиране на електорат“, коментира той.

Относно предстоящи законодателни промени – включително ограничаването на ползването на НСО и прехвърлянето на правомощия за назначаване на ръководители на ДАНС, ДАТО и Агенцията за разузнаване от президента към парламента – Георгиев заяви: „Не съм привърженик на резки промени. Има логика важните назначения да минават през дебат в Народното събрание, но тези въпроси трябва да се обсъждат спокойно, без да изглежда като атака към институциите“.

Той призна, че евентуален политически проект около президента Румен Радев би могъл да повлияе на електората на БСП, но подчерта, че социалистите ще се стремят да запазят доверието на своите избиратели.

„Сигурен съм, че голяма част от нашите симпатизанти биха се замислили дали да го подкрепят. Като партия работим за това хората да разберат, че участието ни във властта не е на всяка цена“, подчерта той.

По повод препоръките на МВФ за промяна в данъчната политика Георгиев напомни, че БСП отдавна настоява за прогресивно данъчно облагане. „Ще поставим темата на масата на съвместното управление. Трябва да се търси справедливост, като същевременно защитим най-уязвимите“, посочи той.

Според депутата кризата с водоснабдяването също е показала нуждата от по-добра координация между институциите. „Назначаването на вицепремиера Атанас Зафиров за председател на Националния борд по водите показва отговорност. Но решението няма да дойде бързо – това е натрупван с години проблем“, заяви Георгиев.