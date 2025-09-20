Новини
България »
БСП: Темата на вота беше насочена основно срещу бившето управление на ПП

БСП: Темата на вота беше насочена основно срещу бившето управление на ПП

20 Септември, 2025 19:43 573 22

  • владимир георгиев-
  • вот-
  • недоверие

Част от аргументите им извадиха на показ собствените си управленски грешки

БСП: Темата на вота беше насочена основно срещу бившето управление на ПП - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„След петия вот на недоверие, който не мина в парламента, не смятам, че стабилността на управляващата коалиция е сериозно застрашена“, каза в студиото на „Офанзива” депутатът от БСП Владимир Георгиев.

По думите му темата на вота е била насочена основно срещу бившето управление на „Продължаваме промяната“ (ПП), а не срещу настоящото правителство, което е отслабило ефекта от инициативата. „Част от аргументите им извадиха на показ собствените си управленски грешки“, посочи Георгиев.

Георгиев изрази несъгласие с ескалацията на напрежението около протестите в защита на Благомир Коцев, определян от ПП като „политически затворник“. „Не приемам да се говори за намеса в съдебната власт. Това е част от тактика за мобилизиране на електорат“, коментира той.

Относно предстоящи законодателни промени – включително ограничаването на ползването на НСО и прехвърлянето на правомощия за назначаване на ръководители на ДАНС, ДАТО и Агенцията за разузнаване от президента към парламента – Георгиев заяви: „Не съм привърженик на резки промени. Има логика важните назначения да минават през дебат в Народното събрание, но тези въпроси трябва да се обсъждат спокойно, без да изглежда като атака към институциите“.

Той призна, че евентуален политически проект около президента Румен Радев би могъл да повлияе на електората на БСП, но подчерта, че социалистите ще се стремят да запазят доверието на своите избиратели.

„Сигурен съм, че голяма част от нашите симпатизанти биха се замислили дали да го подкрепят. Като партия работим за това хората да разберат, че участието ни във властта не е на всяка цена“, подчерта той.

По повод препоръките на МВФ за промяна в данъчната политика Георгиев напомни, че БСП отдавна настоява за прогресивно данъчно облагане. „Ще поставим темата на масата на съвместното управление. Трябва да се търси справедливост, като същевременно защитим най-уязвимите“, посочи той.

Според депутата кризата с водоснабдяването също е показала нуждата от по-добра координация между институциите. „Назначаването на вицепремиера Атанас Зафиров за председател на Националния борд по водите показва отговорност. Но решението няма да дойде бързо – това е натрупван с години проблем“, заяви Георгиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    8 0 Отговор
    На последните парламентарни избори края на месец октомври за ГЕРБ гласуваха 641 хиляди "човека". Както каза Николай Бареков в студиото на телевизия Евроком тази партия има куха подкрепа. От тези гласове близо 60 хиляди полицаи ,техните баби ,жени ,лели.....
    .Държавна общински администрации,служители в НАП ,в бордове на държавни фирми. Плюс около 120 хиляди надписани гласове. Нормален ,честен и обикновен гражданин не гласува за тази грабителска клика. Тези "хора" които са гласували не гласуват за идеология,симпатии а да продължат да имат привилегии и да са на софрата. Ако друга клика им осигури това ще гласуват за нея. Затова е прав Бареков че нямат истинска и реална подкрепа. Видно е и когато организират протести или когато задържаха боко тиквун за 24 часа. Излязоха да го подкрепят 73 човека - депутатите на шайката и неговите пиари. Герб е клика без реална подкрепа и избиратели. Това са им гласовете на изборите на 27 октомври 2024 година- 18 ГЕРБ-СДС 641 973 -26.39%

    Коментиран от #12

    19:46 20.09.2025

  • 2 Тато

    12 1 Отговор
    Това "комунистче" по мое време щеше да лови раци в Берингово море

    19:47 20.09.2025

  • 3 Един

    17 0 Отговор
    БСП и ИТН станаха по-гнусни партии дори от сбирщината около Пеевски!
    Особено бесепарите - пропаднали алчни изчадия!
    НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВА ЗА ТЕЗИ ЛЪЖЛИВИ ПРОДАЖНИЦИ!

    Коментиран от #5

    19:48 20.09.2025

  • 4 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Кабинета Борисов-3 управлява до края на месец април 2021 година! От тези 4 години, 9 месеца ГЕРБ Ново начало не са били във властта ...2- те служебни правителства на Радев по 2 месеца и 5-те месеца правителство на Кирил Петков.
    През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.

    19:49 20.09.2025

  • 5 Грую

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    България замина. Това беше.

    Коментиран от #11

    19:49 20.09.2025

  • 6 Опазихте доверието на избирателите си

    9 0 Отговор
    Като станахте официално подлоги на Тиквата.

    19:50 20.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Какво БСП какви пет лева?!

    14 0 Отговор
    Това са депутати излъгали избирателите си, че ще се борят с герберо-пеееската банда, а станаха част от тази банда. Теглят се кредити всяка седмица, но БСП мълчи, цените хвръкнаха до небесата, но БСП мълчи, готви се увеличение са данъците за БСП мълчи, раздържавяване се хиляди имоти за жълти стотинки, БСП мълчи, Желязков построи хотел с водопад, БСП пак мълчи. Гнусно е да ги гледа и слуша човек.

    Коментиран от #14

    19:51 20.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ФЕЙК

    7 0 Отговор
    На скорошните избори избирателите ще поздравят самонареклите " се "БСП" узурпатори с песента "ОБИЧАМ ТЕ ДО ТУК", защото излязохте пълен боклук!

    19:53 20.09.2025

  • 11 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Грую":

    Тя Европа замина... единсвтвено да се молим на турците да ни превземат пак - те поне доказаха, че могат добре и ползотворно да я управляват тая земя... до там сме го докарали

    19:55 20.09.2025

  • 12 А ти

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    Чу ли достоверната истина,"КАЗАНА" не от бившият ни евродепот, който чете в Лондон обърнат вестник, а от тв"Марс", че на въпросния още на времето "кухотата" е изтекла в Марица ?

    19:58 20.09.2025

  • 13 Политически некоректен

    7 0 Отговор
    Жалък предател

    19:59 20.09.2025

  • 14 Вале-каро

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Какво БСП какви пет лева?!":

    Член съм на БКП -БСП близо 45 години.Все още смятам , че в БСП има достатъчно хора които да изметат тази върхушка в управлението.

    Коментиран от #15, #16

    20:04 20.09.2025

  • 15 Вале-каро

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Вале-каро":

    Да се чете вместа"в " ,"от".

    20:05 20.09.2025

  • 16 Не знам

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Вале-каро":

    Да разбирам, че тази върхушка не е твоето БСП, нали?! И как ще бъде измерена?! Те усвоиха всички пеевско-гербави методи на лъжа, кражби и злоупотреби.

    Коментиран от #17

    20:11 20.09.2025

  • 17 Не знам

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не знам":

    Да се чете "изметена" вместо измерена.

    20:13 20.09.2025

  • 18 00014

    2 0 Отговор
    Като бивш член на БКП, когато видя такава бесепарска нещастна физиономия ми иде да му се изплюя на мутрата.

    20:32 20.09.2025

  • 19 Гертруд

    1 0 Отговор
    Кротувайте, вие сте гладни подлизурки. Чака се новото ляво. Няма никакво значение абривиатурите. БКП- БСП- ПРСП или каквото и да е. Важно е съдържанието и възможностите! Вие сте със затихващи политически функции!

    20:35 20.09.2025

  • 20 Комундетата

    0 0 Отговор
    заедно с чалгарите на следващите избори, на политическото бунище!

    20:39 20.09.2025

  • 21 Така е

    0 0 Отговор
    Партията столетница е на смъртно легло. Обхваната е от туморни клетки с много пари. Която партия се е коалирала с ГЕРБ на следващите избори не е в парламента. Когато БСП се очисти от милионерите 7и и започне да се бори за социална справедливост, тогава може да успее!

    20:40 20.09.2025

  • 22 Факт

    0 0 Отговор
    Вярно, но сега вие какво правите?

    20:40 20.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове