Цветанка Андреева: Най-големият вот на доверие към едно правителство е бюджетът

30 Октомври, 2025 09:51 414 6

По думите ѝ поетата поравно отговорност е била целта на преформатирането на правителството, пожелано от Бойко Борисов

Бяха нагнетени много страхове, а основният са високите цени. Властта трябва да успокои страховете през бюджета. Това каза политологът Цветанка Андреева в студиото на "Здравей, България".

"Най-големият вот на доверие към едно правителство е бюджетът. Той е голямо изпитание за коалицията. Напреженията покрай план-сметката вървят по две линии - първата е вътрешнокоалиционно, сблъсквайки по-десните спестовни виждания на ГЕРБ и желанието на БСП за вътрешни харчове. От друга страна извън коалицията - отношението между общество и власт. Многопосочен е интересът управлението да се разбие", каза още тя.

По думите ѝ поетата поравно отговорност е била целта на преформатирането на правителството, пожелано от Бойко Борисов.

"Договорката за ротация на парламентарните председатели беше рубикон, след който коалицията излиза по-силна, дори през съюза ГЕРБ - ДПС извън управленското мнозинство. Държавата ще има бюджет, защото има кой да носи политическа отговорност", посочи тя.

От своя страна политологът Милен Любенов смята, че недоволството към властта ще расте.

"През последните месеци управляващите не можаха да изработят ясен план, по който да комуникират въпросите по бюджета. Той се внася в последния момент без да са дискутирани неговите параметри с бизнеса и синдикатите. План-сметката може силно да разклати управлението, включително при надигане на протестна вълна по гилдии и сектори", коментира Любенов.

Според него социалистическата партия е силно отслабена. "Има недоволство в структурите на БСП. От друга страна влиянието на "ДПС - Ново начало" все повече се вижда, най-малко заради участието ѝ в Съвета за съвместно управление", добави той.


  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Бюджета на страните с голям дефицит в еврозоната се прави в ЕК и ЕЦБ.

    09:53 30.10.2025

  • 2 според мене

    5 0 Отговор
    бою е мазохист

    09:54 30.10.2025

  • 3 флип

    7 0 Отговор
    Още малко и официално закриваме, държава на 1300 години, унищожена за 30 от група продажници, какъв жалък край.

    09:56 30.10.2025

  • 4 ББ от Банкя

    8 0 Отговор
    Бюджетът първо през чекмеджето и после ако остане нещо за парламента

    10:00 30.10.2025

  • 5 Умен

    6 0 Отговор
    Тази се неспря да говори глупости.Вярно,че за това и плащат ,но все пак трябва да има някаква мярка.

    10:07 30.10.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ДА СИ КАЖЕМ ЧЕСТНО, ЧЕ ТАЗИ РОТАЦИЯ АМА ИЗОБЩО НЕ ИНТЕРЕСУВА ХОРАТА.
    ПО - ВАЖНО Е ДА КАЖЕТЕ ,НА КАКВО ОСНОВАНИЕ УПРАВЛЯВАЩАТА ИЗМЕТ СИ ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ!!!????

    10:10 30.10.2025

