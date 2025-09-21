Овладяха големия горски пожар край село Горнослав

Големият горски пожар в района на село Горнослав е овладян след мащабна операция, в която се включиха над 12 екипа от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово и сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

Те посочват, че към 23:00 ч. пожарът е овладян, като появилото се второ огнище в боровата гора, вече е погасено по целия периметър. В момента продължава доизгасяването на единични огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове.

По план утре сутрин се предвижда екипите и нови доброволци да бъдат разпределени, за да продължат обработването на пожара по периметъра.

Пожарът е засегнал над 140 дка смесена гора, лесонепригодни и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради в Горнослав, се казва още в съобщението.

Към настоящия момент няма опасност пожарът да се разпространи към съседни обекти на територията на площадката на рафинерия „Плама“ - Плевен и близките населени места.

Не се налага евакуация. Това съобщи за медиите областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев, който е на място и координира действията на институциите.



Той добави, че възникналият пожар в района на бившата петролна рафинерия „Плама“ е локализиран и под контрол, като няма опасност от неговото разпространение. В момента продължават действията по доизгасяване на локални огнища.



На място работят четири екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен, като се очаква да пристигне още един екип. Екипи на Областната дирекция на МВР - Плевен оказват съдействие по обезопасяване на района и организация на движението.



На терен пристига мобилна автоматична станция за измерване на пределно допустими концентрации с цел евентуално установяване на наличие на замърсяване в атмосферния въздух.



Ситуацията остава под непрекъснато наблюдение, добави Мачев.