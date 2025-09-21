Новини
Асен Василев: Пеевски нас няма да успее „да ни сгъне”

Асен Василев: Пеевски нас няма да успее „да ни сгъне"

21 Септември, 2025 10:10 910 31

  • асен василев-
  • делян пеевски-
  • бюджет

Вече върви подгряването да се вдигат данъци, да се замразяват доходи, смята председателят на ПП

Асен Василев: Пеевски нас няма да успее „да ни сгъне” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„За момента не планираме нов вот на недоверие. Следващата голяма битка, която се задава, е покрай бюджета. Вече върви подгряването да се вдигат данъци, да се замразяват доходи, за да се налива в касичките на Пеевски”. Това заяви в предаването „Събуди се” председателят на ПП Асен Василев.

Относно законопроектът, който беше приет, шефовете на службите да се избират от парламента, без подпис на президента, Асен Василев коментира: „Пеевски си избра Деньо Денев за шеф на ДАНС, президентът не подписва и сега търсят начин да отнемат тези правомощия на президента. Въпросът е дали ГЕРБ, БСП и ИТН ще клекнат”.

„Антикорупционната комисия няма как да бъде закрита в този момент, тъй като ще изгубим 6 милиарда евро по ПВУ”, каза Василев.

По отношение на делото „Митниците” и завръщането на Паскал, Василев каза, че няма притеснения и ако е имало нещо срещу него, „вече щяха да са се задействали”. „Виждаме опити за очерняне”, каза Василев.

Председателят на ПП заяви още, че в първия работен ден за институциите ще провери имала ли е разрешително фирмата, която започна къртене на „жълтите павета”.

„Това, което стигна до мен като информация и трябва да проверим, като работят институциите, фирмата е къртила без нито едно разрешително. А знаете, че „жълтите павета” са паметник на културата, трябва да има разрешително от Министерството на културата, после от общината”, каза Василев.

„Пеевски нас няма да успее „да ни сгъне”. Има много хора в тази държава, които няма да се сгънат. Ще работят за България с главно Б, а не за държава с Д”, каза още Василев.

„Преди десетина дни във Варна на протеста в защита на Благомир Коцев заявих, че времето за думи свърши, минаваме към радикализация и действия”, допълни той.

„И правителството може да предприеме действия. Правосъдният министър да свика ВСС с една точка – да се съберат двете колегии и да обсъдят 6-те месеца, записани в Закона за съдебната власт, след които главният прокурор става нелегитимен и трябва да се избере нов временно изпълняващ. Дали наистина са 6 месеца, защото съдиите казват 6 са и си сменят шефа на ВАС, а прокурорите казват не са 6 месеца”, заяви Василев.


България
  • 1 007 /агент/

    18 10 Отговор
    Да де, ама ти смачка халатчето

    Коментиран от #4

    10:13 21.09.2025

  • 2 ЦНИ

    7 1 Отговор
    То е иасно че нема дави згъне ама бопа штеви згъне а и други екстри ште има

    10:15 21.09.2025

  • 3 Кога Асен Василев ще влезе в затворът

    14 6 Отговор
    Престъпниците взаимно се подкрепят. След като стана ясно че Асен Василев е международен престъпник осъден в 3 държави за измами на съдружниците си, а след това стана ясно че е покровителствал контрабандни канали на Митниците, фалшифицирането на няколко парламентарни избори и корупцията във всички кметства и ведомства управлявани от ППДБ, сега брани доказано престъпници за нападение над полицай. Тоя кога ще бъде задържан най-после че не мога да му трая лицемерието, арогантността и лъжите. Мога само да кажа никога повече няма да гласувам за ППДБ. Омитайте се от Парламента и да ви няма.
    Съдът на два пъти е решил да остави Коцев в ареста заради доказателство. А кой беше тоя Асен въобще да коментира решението на съдът. А напълно некомпетентните Мирчев и Атанасов с напълно провалената им съдебна и конституционна реформа да не говорим

    Коментиран от #5

    10:16 21.09.2025

  • 4 Пеевски съм

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "007 /агент/":

    АЗ съм казал на Тиквата Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.

    Коментиран от #6

    10:17 21.09.2025

  • 5 ППДБ всички са за затвора

    15 12 Отговор

    До коментар #3 от "Кога Асен Василев ще влезе в затворът":

    Хаосът В България започна когато партията на хаоса дойде на власт. ПП - пълен провал и ДБ - да ограбим България. Псевдо юристи, крякащи като луди, но напълно некомпетентни и некадърни. Какъвто хаос направиха с Конституцията и КПК , същият хаос от некадърност и некомпетентност премесени с тежка корупция сътвориха във Варна и Дофия. Затова ППДБ трябва да са вън от властта и Парламента а много от тях са за затвора като Киро, Лена и Асен.

    Коментиран от #15, #18

    10:19 21.09.2025

  • 6 Борисов съм

    11 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пеевски съм":

    АЗ, АЗ, АЗ, АЗ, АЗ, ще се помоля на Шиши да ми подхвърли още някое мазно и полуоглозгано коалче.

    10:19 21.09.2025

  • 7 Мелия

    7 1 Отговор
    "Не замеряй с камъни, ако живееш в стъклена къща" - английска поговорка.

    10:20 21.09.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    2 7 Отговор
    Защо президента атакува директно Пеевски а той мълчи ли мълчи ?.Ни дума ни вопъл ни стон срещу мистър Кеш.

    Коментиран от #13, #22

    10:21 21.09.2025

  • 9 Вие сами се сгънахте мосю

    8 3 Отговор
    Натикването на България в потъващата Еврозона е ваша отговорност на ППДБ освен на ГЕРБ и ДПС и тия три формации ще бъдат държани отговорни от суверена рано или късно. Няма да има къде да се скриете.

    10:26 21.09.2025

  • 10 Мунчо

    11 3 Отговор
    Вървяло подгряване да се вдигали данъци... 🤣🤣🤣....ами докато беше финансов министър нали приехте закони за масово увеличение на заплати (на държ. администрация) всяка година и то с много.....и според теб откъде идват тези пари при положение, че икономиката е "умряла"...ами от заеми(от които и ти изтегли няколко млрд.) разбира се драги ми "Асенчо".....и докато не се съкратят половината от държ. служители няма да има оправия.....а за данъците, че ще ги вдигнат е ясно! И още едно предложение може да вземат, а именно: всички, които имат втори, трети и т.н. имот да заплащат двойно/тройно по-високи данъци за тях и върху реална данъчна оценка.....а не като сега....да се гонят всички т.н. "работодатели", които осигуряват на минимална работна заплата, а останалата част в плик....разни гаражни козметици, фризьори, монтьори и т.н. да си плащат данъците и т.н.....начини има, ама желание явно няма....

    А доколкото това, че Пеевски няма да ви "погълне".....че той вече го направи и сега сте на "изхода му" и оттичате в канализацията... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #23

    10:28 21.09.2025

  • 11 Фен

    12 4 Отговор
    А то, вас никой не може да ви сгъне повече. А вие дори не се опитвате и да се изправите, де.

    10:28 21.09.2025

  • 12 Бройлер

    7 1 Отговор
    Когато вдигаш доходите на администрацията, Мвр, военни, и пенсионери, с какво помагаш на работещите в частния сектор? Поне да си плащаха осигуровките сами! Викаш, да си спечелиш електорат, че съвсем доближи 4те процента

    10:28 21.09.2025

  • 13 Даааа

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Той мълчи но директно ще му покаже някои записи и президента ще замълчи

    10:29 21.09.2025

  • 14 Трандафор

    7 2 Отговор
    България с малка буква не съществува, няма такава!, това за сведение на изпращачи и посрещачи! С главна буква се пишат още Родина и Отечество! За съжаление Пеевски няма да ви "сгъне", а ще ви изрита и от парламента, освен, дето ви изрита от властта! Вие сте в ликвидация, Василев! Единствено възможна в момента е концесията, Асене и на Радев в това му е надеждата!

    10:29 21.09.2025

  • 15 Ами че тя конституцията е на масата

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ППДБ всички са за затвора":

    Винаги които са приели гадните поправки могат да ги махнат. Защо трябва да чакат в КС дори назначените от президента съдии се отметнаха от народа. Да не говорим за гербавите назначения и за шарлатанските.

    10:30 21.09.2025

  • 16 Хмм

    5 2 Отговор
    правилно е в кавички, още един дето не може да се изразява правилно на български, нищо чудно, той дори българска регистрация няма

    10:31 21.09.2025

  • 17 Опааа

    8 4 Отговор
    😆 К о КО рчо пак се изхожда!

    10:35 21.09.2025

  • 18 Фен

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "ППДБ всички са за затвора":

    И да не забравяме комплексираното генералче Радев, който ги довлече и издигна.

    10:39 21.09.2025

  • 19 Киро

    5 3 Отговор
    А бе теб отдавна те е сгънъл приятелят ти.

    10:41 21.09.2025

  • 20 Боже ,боже

    3 2 Отговор
    Не да се сгънете , той вече тебе лично , така те одури ,че стана още по ококорен , от колкото беше! Крадеца вика дръжте крадеца!

    10:42 21.09.2025

  • 21 Оставка, Делян Добрев МВФ ДАНЪЦИ Имоти

    0 3 Отговор
    Ето какво се случи завчера в Бюджетната комисия на парламента. Ръководителят на Експертната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) Фабиан Борнхорст посети Народното събрание и предложи серия от мерки, между които и тези три:
    1) Повишаването на данъците на недвижимите имоти;
    2) Въвеждане на прогресивно данъчно облагане;
    3) Премахване на максималния осигурителен праг
    За българина домът е единственото богатство и символ на сигурност. Увеличаването на данъка върху дома е ужасен удар по домакинствата и пенсионерите. И когато нямаш пари, за да плащаш новите данъци, остава само едно - да се разделиш с покрива над главата си. Което впрочем е стара препоръка на МВФ към България.Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев благодари за анализа, но не е съгласен с две от препоръките - прогресивното данъчно облагане и премахването на максималния осигурителен праг.
    Добрев увери госта от МВФ, че всички останали препоръки ще бъдат възприети в следващия бюджет.
    ОСТАВКААААААААА !
    Няма да обложи 2 и 3 имоти на техните хора, няма да пипа данъците на богатите, но ГЕРБ ще обложат с нови данъци единствените жилища на панелките на бедните! Оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН! ОСТАВКА!

    10:44 21.09.2025

  • 22 Трайчо Костов

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Зад президента стояят руснаците, и сръбската мафия, Борисов е готов да хвърли ключовете че треперува, Пеевски рискува с подкрепата за правителството, което е достойно за уважение. Пуделите, затвориха входа на парламента, ще му правят покушение от нексо.Припомням "Обвиняеми по аферата "Нексо" кацнаха в Белград с полет от Дубай. Според главния прокурор Иван Гешев, вероятно става въпрос за среща с бизнесмена Цветан Василев.

    Прокуратурата вече е изпратила заповед за задържането в Сърбия на Антони Тренчев и Коста Кънчев - собствениците и основни обвиняеми по разследването срещу компанията."

    10:46 21.09.2025

  • 23 Айде сега

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо":

    Прав/а си! В България има 2 милиона търтеи ( индианци и администрация) , които нищо не правят, но за сметка на това им плащаме всичко - заплати, осигуровки, данъци, пенсии, ток, вода и пр... Ако само тези бъдат принудени да си плащат и дай боже чаветата им да учат ще се намерят пари за всичко.... Чакам някой да обещае да ги накара да си плащат и ще гласувам за него

    10:49 21.09.2025

  • 24 УдоМача

    3 1 Отговор
    Ха-ха! Вас Прасчо одавна ви е сгънал и прибрал в долапа :D :D :D

    10:50 21.09.2025

  • 25 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Ася,не знам дали ще ви сгъне,но тебе Свинчо със сигурност ще те опъне,а ти ще ококориш гнусните очички от радост !

    10:55 21.09.2025

  • 26 Цвете

    1 0 Отговор
    КАКТО ОБИКНОВЕНО ТОЧЕН АНАЛИЗ. ДЕЙСТВАЙТЕ, КОГАТО РЕЗУЛТАТИТЕ ГОВОРЯТ ПО- ДОБРЕ ЩЕ Е ДЕБЕЛИТЕ ДА ЗАМЪЛЧАТ, И ДА СЕ " ОЗЪРТАТ " В ОХРАНАТА ДА НЯМА " ПРЕДАТЕЛ " ???? ЧУЛИ СЛОНИ. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    10:57 21.09.2025

  • 27 Стига бе

    1 1 Отговор
    Че вие още не сте се изправили бе. Имаше бяло коремче на Бойко и Пеевски по устенцата още.

    11:01 21.09.2025

  • 28 Цвете

    1 0 Отговор
  • 30 Тома

    0 0 Отговор
    Само пенюара ще може да ми сгъне

    11:02 21.09.2025

  • 31 Абе

    0 0 Отговор
    Тоя трябва да бъде съден в народен съд! Бягай от тук бе ходи си у щатите!

    11:09 21.09.2025

