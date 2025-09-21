Асен Василев: Пеевски нас няма да успее „да ни сгъне”

„За момента не планираме нов вот на недоверие. Следващата голяма битка, която се задава, е покрай бюджета. Вече върви подгряването да се вдигат данъци, да се замразяват доходи, за да се налива в касичките на Пеевски”. Това заяви в предаването „Събуди се” председателят на ПП Асен Василев.
Относно законопроектът, който беше приет, шефовете на службите да се избират от парламента, без подпис на президента, Асен Василев коментира: „Пеевски си избра Деньо Денев за шеф на ДАНС, президентът не подписва и сега търсят начин да отнемат тези правомощия на президента. Въпросът е дали ГЕРБ, БСП и ИТН ще клекнат”.
„Антикорупционната комисия няма как да бъде закрита в този момент, тъй като ще изгубим 6 милиарда евро по ПВУ”, каза Василев.
По отношение на делото „Митниците” и завръщането на Паскал, Василев каза, че няма притеснения и ако е имало нещо срещу него, „вече щяха да са се задействали”. „Виждаме опити за очерняне”, каза Василев.
Председателят на ПП заяви още, че в първия работен ден за институциите ще провери имала ли е разрешително фирмата, която започна къртене на „жълтите павета”.
„Това, което стигна до мен като информация и трябва да проверим, като работят институциите, фирмата е къртила без нито едно разрешително. А знаете, че „жълтите павета” са паметник на културата, трябва да има разрешително от Министерството на културата, после от общината”, каза Василев.
„Пеевски нас няма да успее „да ни сгъне”. Има много хора в тази държава, които няма да се сгънат. Ще работят за България с главно Б, а не за държава с Д”, каза още Василев.
„Преди десетина дни във Варна на протеста в защита на Благомир Коцев заявих, че времето за думи свърши, минаваме към радикализация и действия”, допълни той.
„И правителството може да предприеме действия. Правосъдният министър да свика ВСС с една точка – да се съберат двете колегии и да обсъдят 6-те месеца, записани в Закона за съдебната власт, след които главният прокурор става нелегитимен и трябва да се избере нов временно изпълняващ. Дали наистина са 6 месеца, защото съдиите казват 6 са и си сменят шефа на ВАС, а прокурорите казват не са 6 месеца”, заяви Василев.
1 007 /агент/
Коментиран от #4
10:13 21.09.2025
2 ЦНИ
10:15 21.09.2025
3 Кога Асен Василев ще влезе в затворът
Съдът на два пъти е решил да остави Коцев в ареста заради доказателство. А кой беше тоя Асен въобще да коментира решението на съдът. А напълно некомпетентните Мирчев и Атанасов с напълно провалената им съдебна и конституционна реформа да не говорим
Коментиран от #5
10:16 21.09.2025
4 Пеевски съм
До коментар #1 от "007 /агент/":АЗ съм казал на Тиквата Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.
Коментиран от #6
10:17 21.09.2025
5 ППДБ всички са за затвора
До коментар #3 от "Кога Асен Василев ще влезе в затворът":Хаосът В България започна когато партията на хаоса дойде на власт. ПП - пълен провал и ДБ - да ограбим България. Псевдо юристи, крякащи като луди, но напълно некомпетентни и некадърни. Какъвто хаос направиха с Конституцията и КПК , същият хаос от некадърност и некомпетентност премесени с тежка корупция сътвориха във Варна и Дофия. Затова ППДБ трябва да са вън от властта и Парламента а много от тях са за затвора като Киро, Лена и Асен.
Коментиран от #15, #18
10:19 21.09.2025
6 Борисов съм
До коментар #4 от "Пеевски съм":АЗ, АЗ, АЗ, АЗ, АЗ, ще се помоля на Шиши да ми подхвърли още някое мазно и полуоглозгано коалче.
10:19 21.09.2025
7 Мелия
10:20 21.09.2025
8 БЕЗ МАЙТАП
Коментиран от #13, #22
10:21 21.09.2025
9 Вие сами се сгънахте мосю
10:26 21.09.2025
10 Мунчо
А доколкото това, че Пеевски няма да ви "погълне".....че той вече го направи и сега сте на "изхода му" и оттичате в канализацията... 🤣🤣🤣
Коментиран от #23
10:28 21.09.2025
11 Фен
10:28 21.09.2025
12 Бройлер
10:28 21.09.2025
13 Даааа
До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":Той мълчи но директно ще му покаже някои записи и президента ще замълчи
10:29 21.09.2025
14 Трандафор
10:29 21.09.2025
15 Ами че тя конституцията е на масата
До коментар #5 от "ППДБ всички са за затвора":Винаги които са приели гадните поправки могат да ги махнат. Защо трябва да чакат в КС дори назначените от президента съдии се отметнаха от народа. Да не говорим за гербавите назначения и за шарлатанските.
10:30 21.09.2025
16 Хмм
10:31 21.09.2025
17 Опааа
10:35 21.09.2025
18 Фен
До коментар #5 от "ППДБ всички са за затвора":И да не забравяме комплексираното генералче Радев, който ги довлече и издигна.
10:39 21.09.2025
19 Киро
10:41 21.09.2025
20 Боже ,боже
10:42 21.09.2025
21 Оставка, Делян Добрев МВФ ДАНЪЦИ Имоти
1) Повишаването на данъците на недвижимите имоти;
2) Въвеждане на прогресивно данъчно облагане;
3) Премахване на максималния осигурителен праг
За българина домът е единственото богатство и символ на сигурност. Увеличаването на данъка върху дома е ужасен удар по домакинствата и пенсионерите. И когато нямаш пари, за да плащаш новите данъци, остава само едно - да се разделиш с покрива над главата си. Което впрочем е стара препоръка на МВФ към България.Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев благодари за анализа, но не е съгласен с две от препоръките - прогресивното данъчно облагане и премахването на максималния осигурителен праг.
Добрев увери госта от МВФ, че всички останали препоръки ще бъдат възприети в следващия бюджет.
ОСТАВКААААААААА !
Няма да обложи 2 и 3 имоти на техните хора, няма да пипа данъците на богатите, но ГЕРБ ще обложат с нови данъци единствените жилища на панелките на бедните! Оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН! ОСТАВКА!
10:44 21.09.2025
22 Трайчо Костов
До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":Зад президента стояят руснаците, и сръбската мафия, Борисов е готов да хвърли ключовете че треперува, Пеевски рискува с подкрепата за правителството, което е достойно за уважение. Пуделите, затвориха входа на парламента, ще му правят покушение от нексо.Припомням "Обвиняеми по аферата "Нексо" кацнаха в Белград с полет от Дубай. Според главния прокурор Иван Гешев, вероятно става въпрос за среща с бизнесмена Цветан Василев.
Прокуратурата вече е изпратила заповед за задържането в Сърбия на Антони Тренчев и Коста Кънчев - собствениците и основни обвиняеми по разследването срещу компанията."
10:46 21.09.2025
23 Айде сега
До коментар #10 от "Мунчо":Прав/а си! В България има 2 милиона търтеи ( индианци и администрация) , които нищо не правят, но за сметка на това им плащаме всичко - заплати, осигуровки, данъци, пенсии, ток, вода и пр... Ако само тези бъдат принудени да си плащат и дай боже чаветата им да учат ще се намерят пари за всичко.... Чакам някой да обещае да ги накара да си плащат и ще гласувам за него
10:49 21.09.2025
24 УдоМача
10:50 21.09.2025
25 ШЕФА
10:55 21.09.2025
26 Цвете
10:57 21.09.2025
27 Стига бе
11:01 21.09.2025
28 Цвете
11:01 21.09.2025
29 Цвете
11:02 21.09.2025
30 Тома
11:02 21.09.2025
31 Абе
11:09 21.09.2025