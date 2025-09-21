Крум Зарков: Борисов разбира, че се настъпва мотика и че Пеевски, рано или късно, ще ги повлече

Случилото се тази седмица даде много отвори. Правителство разполага с мнозинство от над 130 народни представители. Това мнение изрази Крум Зарков в предаването "Тази неделя" по бТВ.
Относно словесните престрелки между лидерите на ГЕРБ и ДПС - Ново начало, Зарков коментира: "Борисов разбира, че се настъпва мотика и че поведението на Пеевски, рано или късно, ще ги повлече. Опитва се, макар и вербално, да се разграничи".
"Надявам се, че БСП и ИТН ще започнат да мислят за оцеляването си. Виждаме, че Борсов е започнал да мисли за оцеляването си", добави още той.
С тъга наблюдавам самоубийството на БСП. Дори да кажем, че имаше основание за влизането в това правителство, какво ги кара да гласуват всички прищевки на Пеевски?, попита Зарков. Много скоро БСП ще е на избори и ми е трудно да си представя как ще обяснят поведението си, допълни още той.
Той коментира и гласуваните в зала промени НСО да спре да вози администрацията на президента. "Секретарите в президентството се обслужват от НСО, като повечето не го ползват. Това е незначителен въпрос, но имат за цел да покажат силата на мнозинството спрямо президента. Това е грешка. Грешка ще бъде и отнемането на правото на президента да назначава председателите на ДНАС, ДАР и ДАТО, посочи още Крум Зарков.
Крум Зарков отбеляза, че не е чул името му да се спряга за евентуален кандидат за президент. И коментира евентуална номинация на вицепрезидентът Илияна Йотова: "Тя има всички качества да бъде президент".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делян Добрев МВФ данъци имоти
1) Повишаването на данъците на недвижимите имоти;
2) Въвеждане на прогресивно данъчно облагане;
3) Премахване на максималния осигурителен праг
За българина домът е единственото богатство и символ на сигурност. Увеличаването на данъка върху дома е ужасен удар по домакинствата и пенсионерите. И когато нямаш пари, за да плащаш новите данъци, остава само едно - да се разделиш с покрива над главата си. Което впрочем е стара препоръка на МВФ към България.Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев благодари за анализа, но не е съгласен с две от препоръките - прогресивното данъчно облагане и премахването на максималния осигурителен праг.
Добрев увери госта от МВФ, че всички останали препоръки ще бъдат възприети в следващия бюджет.
ОСТАВКААААААААА
10:41 21.09.2025
2 Да ги
10:44 21.09.2025
3 Дориана
10:45 21.09.2025
4 Цвете
10:51 21.09.2025
5 Цвете
10:52 21.09.2025
6 Цвете
10:52 21.09.2025
7 Кво каза?
10:58 21.09.2025
8 оня с коня
11:06 21.09.2025
9 факуса
11:08 21.09.2025
10 Жбръц
11:11 21.09.2025
11 Анонимен
11:15 21.09.2025