Крум Зарков: Борисов разбира, че се настъпва мотика и че Пеевски, рано или късно, ще ги повлече

Случилото се тази седмица даде много отвори. Правителство разполага с мнозинство от над 130 народни представители. Това мнение изрази Крум Зарков в предаването "Тази неделя" по бТВ.

Относно словесните престрелки между лидерите на ГЕРБ и ДПС - Ново начало, Зарков коментира: "Борисов разбира, че се настъпва мотика и че поведението на Пеевски, рано или късно, ще ги повлече. Опитва се, макар и вербално, да се разграничи".

"Надявам се, че БСП и ИТН ще започнат да мислят за оцеляването си. Виждаме, че Борсов е започнал да мисли за оцеляването си", добави още той.

С тъга наблюдавам самоубийството на БСП. Дори да кажем, че имаше основание за влизането в това правителство, какво ги кара да гласуват всички прищевки на Пеевски?, попита Зарков. Много скоро БСП ще е на избори и ми е трудно да си представя как ще обяснят поведението си, допълни още той.

Той коментира и гласуваните в зала промени НСО да спре да вози администрацията на президента. "Секретарите в президентството се обслужват от НСО, като повечето не го ползват. Това е незначителен въпрос, но имат за цел да покажат силата на мнозинството спрямо президента. Това е грешка. Грешка ще бъде и отнемането на правото на президента да назначава председателите на ДНАС, ДАР и ДАТО, посочи още Крум Зарков.

Крум Зарков отбеляза, че не е чул името му да се спряга за евентуален кандидат за президент. И коментира евентуална номинация на вицепрезидентът Илияна Йотова: "Тя има всички качества да бъде президент".