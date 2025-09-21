Новини
Крум Зарков: Борисов разбира, че се настъпва мотика и че Пеевски, рано или късно, ще ги повлече

Крум Зарков: Борисов разбира, че се настъпва мотика и че Пеевски, рано или късно, ще ги повлече

21 Септември, 2025 10:39 755 11

  • крум зарков-
  • пеевски-
  • борисов

Надявам се, че БСП и ИТН ще започнат да мислят за оцеляването си. Виждаме, че Борсов е започнал да мисли за оцеляването си

Крум Зарков: Борисов разбира, че се настъпва мотика и че Пеевски, рано или късно, ще ги повлече
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случилото се тази седмица даде много отвори. Правителство разполага с мнозинство от над 130 народни представители. Това мнение изрази Крум Зарков в предаването "Тази неделя" по бТВ.

Относно словесните престрелки между лидерите на ГЕРБ и ДПС - Ново начало, Зарков коментира: "Борисов разбира, че се настъпва мотика и че поведението на Пеевски, рано или късно, ще ги повлече. Опитва се, макар и вербално, да се разграничи".

"Надявам се, че БСП и ИТН ще започнат да мислят за оцеляването си. Виждаме, че Борсов е започнал да мисли за оцеляването си", добави още той.

С тъга наблюдавам самоубийството на БСП. Дори да кажем, че имаше основание за влизането в това правителство, какво ги кара да гласуват всички прищевки на Пеевски?, попита Зарков. Много скоро БСП ще е на избори и ми е трудно да си представя как ще обяснят поведението си, допълни още той.

Той коментира и гласуваните в зала промени НСО да спре да вози администрацията на президента. "Секретарите в президентството се обслужват от НСО, като повечето не го ползват. Това е незначителен въпрос, но имат за цел да покажат силата на мнозинството спрямо президента. Това е грешка. Грешка ще бъде и отнемането на правото на президента да назначава председателите на ДНАС, ДАР и ДАТО, посочи още Крум Зарков.

Крум Зарков отбеляза, че не е чул името му да се спряга за евентуален кандидат за президент. И коментира евентуална номинация на вицепрезидентът Илияна Йотова: "Тя има всички качества да бъде президент".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян Добрев МВФ данъци имоти

    5 3 Отговор
    Ето какво се случи завчера в Бюджетната комисия на парламента. Ръководителят на Експертната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) Фабиан Борнхорст посети Народното събрание и предложи серия от мерки, между които и тези три:
    1) Повишаването на данъците на недвижимите имоти;
    2) Въвеждане на прогресивно данъчно облагане;
    3) Премахване на максималния осигурителен праг
    За българина домът е единственото богатство и символ на сигурност. Увеличаването на данъка върху дома е ужасен удар по домакинствата и пенсионерите. И когато нямаш пари, за да плащаш новите данъци, остава само едно - да се разделиш с покрива над главата си. Което впрочем е стара препоръка на МВФ към България.Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев благодари за анализа, но не е съгласен с две от препоръките - прогресивното данъчно облагане и премахването на максималния осигурителен праг.
    Добрев увери госта от МВФ, че всички останали препоръки ще бъдат възприети в следващия бюджет.
    ОСТАВКААААААААА

    10:41 21.09.2025

  • 2 Да ги

    5 0 Отговор
    повлекат към затворите всички от криминалната шайка и конфискация ! До един !

    10:44 21.09.2025

  • 3 Дориана

    7 1 Отговор
    Много ясно ! Всички знаят , че Борисов образно казано отдавна е " Бита карта" И той сам го допусна поради неистовото му желание да се задържи на власт на всяка цена. Колкото по- бързо осмисли и разбере положението в което е изпаднал , толкова по- добре за България, защото той ще носи отговорността за пълзящата диктатура, която завладява България под неговия "чадър"

    10:45 21.09.2025

  • 4 Цвете

    3 2 Отговор
    НЕ ЗНАМ ЗА " БОРСОВ " ,НО РАБОТИТЕ ТРЪГНАХА, КАТО ПЪРЗАЛКАТА В " БОРИСОВАТА ГРАДИНАТА " ,ГОВОРЯ ЗА СЛОНЧЕТО. 😂🫠😉🙃 ЩО СЕ КАСАЕ ДО ВИЦЕТО, ПРОСТО Е ХУБАВО ДА СИ СМЕНИ ФРИЗЬОРА. 😂

    10:51 21.09.2025

  • 5 Цвете

    1 2 Отговор
    НЕ ЗНАМ ЗА " БОРСОВ " ,НО РАБОТИТЕ ТРЪГНАХА, КАТО ПЪРЗАЛКАТА В " БОРИСОВАТА ГРАДИНАТА " ,ГОВОРЯ ЗА СЛОНЧЕТО. 😂🫠😉🙃 ЩО СЕ КАСАЕ ДО ВИЦЕТО, ПРОСТО Е ХУБАВО ДА СИ СМЕНИ ФРИЗЬОРА. 😂

    10:52 21.09.2025

    10:52 21.09.2025

  • 6 Цвете

    1 2 Отговор
    НЕ ЗНАМ ЗА " БОРСОВ " ,НО РАБОТИТЕ ТРЪГНАХА, КАТО ПЪРЗАЛКАТА В " БОРИСОВАТА ГРАДИНАТА " ,ГОВОРЯ ЗА СЛОНЧЕТО. 😂🫠😉🙃 ЩО СЕ КАСАЕ ДО ВИЦЕТО, ПРОСТО Е ХУБАВО ДА СИ СМЕНИ ФРИЗЬОРА. 😂

    10:52 21.09.2025

    10:52 21.09.2025

  • 7 Кво каза?

    3 1 Отговор
    Цялата администрация гласува за ГЕРБ (задължително, иначе половината некадърници са ЧАО), оттам нататък, народа не гласува, така че ГЕРБ винаги ще е първа сила (задължително).

    10:58 21.09.2025

  • 8 оня с коня

    2 2 Отговор
    Вчера имаше Статия със Заглавие "Правителството отново "ОЦЕЛЯ",което е нагло словесно жонглиране с думи,като правилният израз е "Отново победи".Зарков обаче употребява същата дума "Оцеляване" по адрес на Борисов,което вече става ДРАЗНЕЩО- няма как Лидерът на най-голямата Партия която е на Светлинни години пред останалите като Електорат да "оцелява",което може да бъде казано само от Дебилен Човек на Радев!И Да- говори за Мотики разви Завалията,за "Повличане",но основното е че ИСКО ЙОТОВА за Президент,за да го приюти тя Отново Президентството ...Показателен обаче е Факта че оплаква Зарков БСП,но не отива при Нинова?

    11:06 21.09.2025

  • 9 факуса

    0 1 Отговор
    ха ха бсп и зулусите сте вън от купището,жалко ,че ще сте на хранилка пак изроди безродни

    11:08 21.09.2025

  • 10 Жбръц

    0 1 Отговор
    Когато трябва масово да отиде пред урните,ганчо- цър ву ланчо,или ваканцува,или слага туршия и зелъе.След това,следва задължителното : Олеее,ле,ама защо ме фърфорят на сухо? ..Че днешната " седянка- сглобка" ще се разпадне е ясно.Просто ,всички от сглобката стискат зъби,да изпълнят поетият ангажимент към акушерката и ЕЦБ,за влизане в еврозоната.Който като бъде изпълен( 3 месеца са нищожен срок) ще пследва и сладкия морков: милиарди от акушерката по ПВУ.За твх ще се договорят - кой какво парче да отхапе.След тоеа,нито на акушерката,нито на тях,ще им пука,кой ще управлява след тях.Дори ще имат скрита полза: Огромните негативи от еврото,и бунтовете който ще последват,ще се стоварят въху новите управляващи.А те ,дори ще ги криткуват,че не управяват успешно.

    11:11 21.09.2025

  • 11 Анонимен

    1 0 Отговор
    Зарков ти откъде знаеш какво мисли Борисов и защо говориш от негово име Нахалник нищоправещ си

    11:15 21.09.2025

