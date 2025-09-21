Родителите на падналото от парашут дете в Несебър: Това не е нелеп инцидент, а престъпна небрежност

„Събрахме сили да излезем и да говорим, за да се разбере истината кои са виновните. Изписа се много и много коментари бяха срещу нас – че сме обрекли детето си, а в същото време сме искали да сбъднем една негова мечта.
Приятелите и семейството ни не ни оставиха за момент. Благодаря на всички, които ни подкрепиха”, каза майката Мария Денева на загиналото в Несебър дете, което падна от парашут пред NOVA.
По думите ѝ синът им дълго е мечтал да полети с парашут над морето. „Той събираше паричките от Коледа и рожден ден за морето. Молеше ни от години да се качи. Миналата година ни казаха, че е малък и че може догодина. На третия ден, когато видяха парашутите, отидохме да питаме за час. Те казаха, че можем след пет минути, без билет и без инструктаж. Докато летяхме, говорехме си, гледахме морето и изведнъж детето полетя”, разказа тя.
Мария Денева описа шокиращи пропуски в безопасността: „На другата майка и дъщеричката сложиха други колани. От лодката никой нищо не направи, когато той падна. Аз крещях, но никой не реагира. Докато ме свалиха, морето вече го бе отнесло“.
Бащата Мирослав Делинов допълни: „Идеята е да се разбере, че има виновни и това не сме ние. Не може да повярваме, че при такава трагедия хора сочат с пръст към майката. В един момент си богат на емоции, а в другия нямаш сила за нищо и вместо подкрепа получаваш обвинения. Това не е нелеп инцидент. Това е престъпление, защото коланите са били амортизирани, а инструктаж липсваше“.
„Аз разбрах какво се е случило от суматохата на плажа. Въобще не съм си помислял, че може да се скъса този колан. Като го извадиха на плажа имаше хрипове и дишаше. Той беше занесен в медицинския център, който е една стаичка на плажа”, каза той.
Адвокатът на семейството Трифон Грудев потвърди тезата за груба небрежност. „Това е престъпление, изразяващо се в груба небрежност от страна на отговорните лица. Има данни за амортизиране на коланите и липса на инструктаж. Ще търсим справедливост по съдебен ред“, заяви Грудев.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #8, #9, #14
20:18 21.09.2025
2 Айсиктирикс
Коментиран от #11, #12
20:18 21.09.2025
3 родител
20:19 21.09.2025
4 Къде мазния БАЩА
20:23 21.09.2025
5 665
Гледах предаването , имало опашка за парашута, като на конвеир са ги катерили. От лакомия за кинти. Висаджийска фирма , кво повече да кажем.
20:25 21.09.2025
6 Гост
20:26 21.09.2025
7 Помак
20:27 21.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Яшар
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Копанар
Коментиран от #16
20:27 21.09.2025
10 мдаа
20:31 21.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Баба Гошка
До коментар #2 от "Айсиктирикс":Хайде сега, не така! Някои летим със самолет все пак. Във въздуха ли си - си почти в рая. А като пристигнеш накъдето си тръгнал си вече в рая. Поне където живея така ми изглежда.
Коментиран от #15
20:33 21.09.2025
13 665
пъти по забавно и безопасно. В случая разбирам че детето е врънкало и жената от немай къде се съгласила. Ужас , представяям си каак е видяла то да пада , а тя остава да виси. Брутално е.
20:34 21.09.2025
14 Руди
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":А ти ще се оправиш ли?
20:34 21.09.2025
15 665
До коментар #12 от "Баба Гошка":Е къде самолет сравняваш с прогнилия парашут на плажа.
Има един случай уникален с изтребител за забавление. Някакъв чичо французин, фен на самолети, за 60 годишнината колегите му подаряват полет с изтребител Рафал спарка. Човекът много не искал ама кво да прави - качва се. Пилотът решил да го зарадва още повече, прави някъв лупинг и нашият чичо в паниката се хваща за няква дръжка. Оказало се лоста за катапултиране :)) Всичко завършило благополучно , намерили го в полето , оплетен в храсталаците. Смятай обаче , като е видял самолета отвън , какво му е било на човечецът :)))
20:42 21.09.2025
16 Асан
До коментар #9 от "Яшар":Не е от нашето братчед...
Първото коментар е на ...,,Последният..."
Не мой се излъга...щот винаги е първи...но си сменя биковете...
21:02 21.09.2025