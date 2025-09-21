Новини
Родителите на падналото от парашут дете в Несебър: Това не е нелеп инцидент, а престъпна небрежност

21 Септември, 2025 21:12, обновена 21 Септември, 2025 20:15 1 005 16

  • инцидент-
  • парашут-
  • несебър

Адвокатът на семейството Трифон Грудев потвърди тезата

Родителите на падналото от парашут дете в Несебър: Това не е нелеп инцидент, а престъпна небрежност - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Събрахме сили да излезем и да говорим, за да се разбере истината кои са виновните. Изписа се много и много коментари бяха срещу нас – че сме обрекли детето си, а в същото време сме искали да сбъднем една негова мечта.

Приятелите и семейството ни не ни оставиха за момент. Благодаря на всички, които ни подкрепиха”, каза майката Мария Денева на загиналото в Несебър дете, което падна от парашут пред NOVA.

По думите ѝ синът им дълго е мечтал да полети с парашут над морето. „Той събираше паричките от Коледа и рожден ден за морето. Молеше ни от години да се качи. Миналата година ни казаха, че е малък и че може догодина. На третия ден, когато видяха парашутите, отидохме да питаме за час. Те казаха, че можем след пет минути, без билет и без инструктаж. Докато летяхме, говорехме си, гледахме морето и изведнъж детето полетя”, разказа тя.

Мария Денева описа шокиращи пропуски в безопасността: „На другата майка и дъщеричката сложиха други колани. От лодката никой нищо не направи, когато той падна. Аз крещях, но никой не реагира. Докато ме свалиха, морето вече го бе отнесло“.

Бащата Мирослав Делинов допълни: „Идеята е да се разбере, че има виновни и това не сме ние. Не може да повярваме, че при такава трагедия хора сочат с пръст към майката. В един момент си богат на емоции, а в другия нямаш сила за нищо и вместо подкрепа получаваш обвинения. Това не е нелеп инцидент. Това е престъпление, защото коланите са били амортизирани, а инструктаж липсваше“.

„Аз разбрах какво се е случило от суматохата на плажа. Въобще не съм си помислял, че може да се скъса този колан. Като го извадиха на плажа имаше хрипове и дишаше. Той беше занесен в медицинския център, който е една стаичка на плажа”, каза той.

Адвокатът на семейството Трифон Грудев потвърди тезата за груба небрежност. „Това е престъпление, изразяващо се в груба небрежност от страна на отговорните лица. Има данни за амортизиране на коланите и липса на инструктаж. Ще търсим справедливост по съдебен ред“, заяви Грудев.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 17 Отговор
    Дано се оправи детето.

    Коментиран от #8, #9, #14

    20:18 21.09.2025

  • 2 Айсиктирикс

    4 0 Отговор
    Във въздуха ли си си с единия крак в гроба.

    Коментиран от #11, #12

    20:18 21.09.2025

  • 3 родител

    19 1 Отговор
    И на най-големият си враг не пожелавам това да се случи с децата му ,и нека бог им помогне да имат друго дете.

    20:19 21.09.2025

  • 4 Къде мазния БАЩА

    3 8 Отговор
    Да коментира, колко Тирове днес са залитнали при Телиш?

    20:23 21.09.2025

  • 5 665

    12 0 Отговор
    Естествено че е престъпна небрежност, нелеп инцидент е като се хлъзнеш в планината и се пребиеш в дерето.
    Гледах предаването , имало опашка за парашута, като на конвеир са ги катерили. От лакомия за кинти. Висаджийска фирма , кво повече да кажем.

    20:25 21.09.2025

  • 6 Гост

    9 0 Отговор
    Отново, за кой ли път вече, виновна е Кьопавата българска държава, която е една хранилка за бездарни, безскрупулни, алчни и крадливи индивиди...!

    20:26 21.09.2025

  • 7 Помак

    7 0 Отговор
    Гледах ви . Дано имате сили да издържите загубата на дете си! ..но сте мирни хора въпреки полицая и не искате да засегнете никого .....Това е лъжа ,че няма кой да контролира лодката , въжетата, карабинерите, коланите,сериите ..има ,казв се ДАМТН и инспекция по труда ...аз точно за това съм бил проверяван от тях ...

    20:27 21.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Яшар

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Копанар

    Коментиран от #16

    20:27 21.09.2025

  • 10 мдаа

    2 0 Отговор
    Инциденти винаги ще има. Човек не може да предвиди всичко. Инцидентите се натрапват в медиите за да приемат хората доброволно ограниченията които налагат Глобалистите.

    20:31 21.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Айсиктирикс":

    Хайде сега, не така! Някои летим със самолет все пак. Във въздуха ли си - си почти в рая. А като пристигнеш накъдето си тръгнал си вече в рая. Поне където живея така ми изглежда.

    Коментиран от #15

    20:33 21.09.2025

  • 13 665

    1 0 Отговор
    Абсурдното е че парашута е голяма глупост. Висиш кат прани гащи и трепериш от студ ,щото горе яко духа. Веднъж съм се качвал и то щото базата ми бяха приятели. Джет или банан е сто
    пъти по забавно и безопасно. В случая разбирам че детето е врънкало и жената от немай къде се съгласила. Ужас , представяям си каак е видяла то да пада , а тя остава да виси. Брутално е.

    20:34 21.09.2025

  • 14 Руди

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    А ти ще се оправиш ли?

    20:34 21.09.2025

  • 15 665

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Баба Гошка":

    Е къде самолет сравняваш с прогнилия парашут на плажа.
    Има един случай уникален с изтребител за забавление. Някакъв чичо французин, фен на самолети, за 60 годишнината колегите му подаряват полет с изтребител Рафал спарка. Човекът много не искал ама кво да прави - качва се. Пилотът решил да го зарадва още повече, прави някъв лупинг и нашият чичо в паниката се хваща за няква дръжка. Оказало се лоста за катапултиране :)) Всичко завършило благополучно , намерили го в полето , оплетен в храсталаците. Смятай обаче , като е видял самолета отвън , какво му е било на човечецът :)))

    20:42 21.09.2025

  • 16 Асан

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Яшар":

    Не е от нашето братчед...
    Първото коментар е на ...,,Последният..."

    Не мой се излъга...щот винаги е първи...но си сменя биковете...

    21:02 21.09.2025

