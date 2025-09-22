Новини
България »
Васил Терзиев: Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна и справедлива

Васил Терзиев: Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна и справедлива

22 Септември, 2025 14:04 569 43

  • васил терзиев-
  • кмет-
  • софия-
  • независимост на българия

Това посочи кметът на София

Васил Терзиев: Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна и справедлива - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра, каза кметът на София Васил Терзиев по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Независимостта е естественото продължение на свободата, уточни БТА. Тя беше извоювана с цената на много жертви, а независимостта - с мъдрост и кураж, каза кметът Терзиев. Днес можем да кажем, че този дух е жив. Терзиев допълни, че България е част от европейското семейство, а София е столица, която носи пулса на една модерна държава.

Васил Терзиев призова да бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем свободни.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    3 8 Отговор
    Най-честно заявявам, че при Васко, София съвсем е заприличала на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов, с тая разлика, че за братишките няма евро скидка.

    Коментиран от #26

    14:10 22.09.2025

  • 3 Държава няма, една Комунистическа

    7 0 Отговор
    Банда, обсебила Земя, Закони Икономика, Политика, Власт.
    Това, 3 милиона гласуваха с краката си и напуснаха България заради управлението на Борисов, Пеевски Доган.

    14:10 22.09.2025

  • 4 Шопо

    5 3 Отговор
    България е независима държава, от нас нищо не зависи.

    14:11 22.09.2025

  • 5 Цвете

    5 4 Отговор
    ДНЕС ИМАМЕ ЕДИН ДОСТОЕН ЧОВЕК, ТОВА Е КМЕТА НА СОФИЯ И Е Г- Н ТЕРЗИЕВ. ❤️💯👍 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ЗДРАВЕ И МЪДРОСТ. ДА СМЕ СПЛОТЕНИ И ОТЛЕПИМ ЗАЕДНО ДЪРЖАВАТА НИ ОТ СХЕМИ И МАФИОТИ. 💯👍💯❤️❤️❤️

    Коментиран от #42

    14:12 22.09.2025

  • 6 Цвете

    4 2 Отговор
    ДНЕС ИМАМЕ ЕДИН ДОСТОЕН ЧОВЕК, ТОВА Е КМЕТА НА СОФИЯ И Е Г- Н ТЕРЗИЕВ. ❤️💯👍 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ЗДРАВЕ И МЪДРОСТ. ДА СМЕ СПЛОТЕНИ И ОТЛЕПИМ ЗАЕДНО ДЪРЖАВАТА НИ ОТ СХЕМИ И МАФИОТИ. 💯👍💯❤️❤️❤️

    14:13 22.09.2025

  • 7 Цвете

    3 3 Отговор
    ДНЕС ИМАМЕ ЕДИН ДОСТОЕН ЧОВЕК, ТОВА Е КМЕТА НА СОФИЯ И Е Г- Н ТЕРЗИЕВ. ❤️💯👍 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ЗДРАВЕ И МЪДРОСТ. ДА СМЕ СПЛОТЕНИ И ОТЛЕПИМ ЗАЕДНО ДЪРЖАВАТА НИ ОТ СХЕМИ И МАФИОТИ. 💯👍💯❤️❤️❤️

    Коментиран от #9

    14:14 22.09.2025

  • 8 Последното от Властта бе унищожено

    5 1 Отговор
    от Българската Комунистическата Олигархия и продадено на Европейският Съюз (Българският Лв.) в момент в който ЕС е готов да се разпадне.

    14:15 22.09.2025

  • 9 ъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Да ти кажа и на мен започва да ми става симпатичен, След онази самоковката...

    14:17 22.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    На Столична община свали българският флаг и закачи на неговото място жълто синият парцал на Украйна.

    14:21 22.09.2025

  • 11 На идва Видов ден, Евро Цените са

    3 1 Отговор
    на Прага, Международните Заеми са Реалност, Таксите за Смет, Електричество, Вода, Винетки са през тавана.
    Заплати, (освен на МВР и Държавна Администрация) са в застой, Пенсии, Образование, Детски, Социални Плащания?

    14:22 22.09.2025

  • 12 Еврото

    2 3 Отговор
    е на Прага.

    14:24 22.09.2025

  • 13 ВиПикам

    2 1 Отговор
    На Празника-Зависими сме Отсякъде-Най-вече от ТЪПИЯ ес

    14:24 22.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Обичам факти

    2 0 Отговор
    те са Пи далчета... (Росенч0 жилязкоф)

    14:30 22.09.2025

  • 19 Еврото е Вълчи

    2 0 Отговор
    Капан който "клюсите" щракнаха яко и са няма излизане. Добре дошли в Евро Съюза Българи.

    14:30 22.09.2025

  • 20 Сталин

    4 0 Отговор
    Всички негодници които продадоха България на западните окупанти се изредиха да ни убеждават че България е независима

    14:34 22.09.2025

  • 21 Икономически интереси

    2 1 Отговор
    Независимостта е обявена за да могат българските политици да ограбват българския народ.

    14:39 22.09.2025

  • 22 От комунист честност

    2 2 Отговор
    Дядо ти не разрешаваше да се празнува тази дата, сега пръв я прегръща Независимостта.

    14:42 22.09.2025

  • 23 П € € р а си

    1 0 Отговор
    Са те3и

    14:43 22.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Евро Зоната е зоната

    3 1 Отговор
    където Кислорода е в недостиг.

    Еврозоната е участък в който Дишането е все по трудно но никой няма да се спре да ви помогне?

    That is the name of the game.

    14:51 22.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Евро Зоната е Вълчи капан

    3 1 Отговор
    който "клюсите" щракнаха яко.

    Добре дошли Българи в Евро Зоната.

    Коментиран от #29

    14:57 22.09.2025

  • 28 Досега със СССР, сега с ЕС

    2 0 Отговор
    Въй Василчо, дядо ти да те види кой празник почиташ, а не 9-ти Септември, с дядо си колко пъти празнува 22-ри Септември

    15:05 22.09.2025

  • 29 Фактчекър

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Евро Зоната е Вълчи капан":

    Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.

    Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:

    Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.

    Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.

    Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав

    Коментиран от #34, #35

    15:11 22.09.2025

  • 30 Ние -

    0 0 Отговор
    Руската общност по българското черноморие също искаме независимост и "Заддунайская", както ни обеща другарката И ди от ова

    15:12 22.09.2025

  • 31 Еврото идва

    0 1 Отговор
    Възраждане си отива.

    15:13 22.09.2025

  • 32 Според Терзиев

    2 1 Отговор
    заедно можем да бъдем свободни в затвора на нАТО, еС и неговата еврозона на солидарните длъжници с фалиралите от преяждане държави като Франция, Гърция, Италия...

    Пръв лицемер в София - кмет на жалките хорица с ресци на слепци (ППДБ).

    15:16 22.09.2025

  • 33 Пий една

    0 0 Отговор
    студена вода, човече и ме остави на мира да си вървя по пътя.

    15:19 22.09.2025

  • 34 За теб става

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Фактчекър":

    въпрос.

    Коментиран от #36

    15:20 22.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 фактчекър

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "За теб става":

    ами добре

    15:21 22.09.2025

  • 37 Еврото идва

    0 2 Отговор
    Възраждане изтича в канала. Неможачи!

    15:23 22.09.2025

  • 38 Ами..

    1 1 Отговор
    Първо трябва пак да я направим такава - НЕЗАВИСИМА, честна и справедлива. А не колония управляеана от мафията.

    Коментиран от #39

    15:23 22.09.2025

  • 39 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ами..":

    За наша радост дори нежния военен преврат на нищоправеца не успя да ни направи руска колония.

    Коментиран от #41, #43

    15:24 22.09.2025

  • 40 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    НЕЗАВИСИМИ ??? ха, ха, ха !!!

    10 000 руски фирми в България без АБСОЛЮТНО никаква дейност...

    От 1989г дори и намек за ЛУСТРАЦИЯ...

    КОМУНЯГИТЕ и ДС яко са се окопали във властта още от 1944г и както изглежда, благодарение на наследници и слагачи скоро няма...

    Та :

    200 г зависимост от византиици...

    500 г зависимост от турци...

    70 г зависимост от рубладжии...

    БЪЛГАРИ,
    ДА НИ ЧЕСТИТ ПРАЗНИКА НА "НЕЗАВИСИМОСТТА"...

    15:30 22.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Цвете,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Явно си повехнала хризантема.
    Да сега си те представях като царицата на цветята - роза.
    Никога не е късно човек да се разочарова...

    Това комунистическо ДС отроче и твойте хвалебствия...

    15:36 22.09.2025

  • 43 Ф16 го вдигат само ... с кран

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "така е":

    Но тик.вата и св.инята ни направиха кра.варска колония.
    Не че го искат и те - просто им залепиха магнит за кюл.четата .

    15:38 22.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове