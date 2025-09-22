Васил Терзиев: Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна и справедлива

Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра, каза кметът на София Васил Терзиев по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Независимостта е естественото продължение на свободата, уточни БТА. Тя беше извоювана с цената на много жертви, а независимостта - с мъдрост и кураж, каза кметът Терзиев. Днес можем да кажем, че този дух е жив. Терзиев допълни, че България е част от европейското семейство, а София е столица, която носи пулса на една модерна държава.

Васил Терзиев призова да бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем свободни.