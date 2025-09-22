Васил Терзиев: Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна и справедлива

Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра, каза кметът на София Васил Терзиев по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.
Независимостта е естественото продължение на свободата, уточни БТА. Тя беше извоювана с цената на много жертви, а независимостта - с мъдрост и кураж, каза кметът Терзиев. Днес можем да кажем, че този дух е жив. Терзиев допълни, че България е част от европейското семейство, а София е столица, която носи пулса на една модерна държава.
Васил Терзиев призова да бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем свободни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #26
14:10 22.09.2025
3 Държава няма, една Комунистическа
Това, 3 милиона гласуваха с краката си и напуснаха България заради управлението на Борисов, Пеевски Доган.
14:10 22.09.2025
4 Шопо
14:11 22.09.2025
5 Цвете
Коментиран от #42
14:12 22.09.2025
6 Цвете
14:13 22.09.2025
7 Цвете
Коментиран от #9
14:14 22.09.2025
8 Последното от Властта бе унищожено
14:15 22.09.2025
9 ъъъ
До коментар #7 от "Цвете":Да ти кажа и на мен започва да ми става симпатичен, След онази самоковката...
14:17 22.09.2025
10 Последния Софиянец
14:21 22.09.2025
11 На идва Видов ден, Евро Цените са
Заплати, (освен на МВР и Държавна Администрация) са в застой, Пенсии, Образование, Детски, Социални Плащания?
14:22 22.09.2025
12 Еврото
14:24 22.09.2025
13 ВиПикам
14:24 22.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Обичам факти
14:30 22.09.2025
19 Еврото е Вълчи
14:30 22.09.2025
20 Сталин
14:34 22.09.2025
21 Икономически интереси
14:39 22.09.2025
22 От комунист честност
14:42 22.09.2025
23 П € € р а си
14:43 22.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Евро Зоната е зоната
Еврозоната е участък в който Дишането е все по трудно но никой няма да се спре да ви помогне?
That is the name of the game.
14:51 22.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Евро Зоната е Вълчи капан
Добре дошли Българи в Евро Зоната.
Коментиран от #29
14:57 22.09.2025
28 Досега със СССР, сега с ЕС
15:05 22.09.2025
29 Фактчекър
До коментар #27 от "Евро Зоната е Вълчи капан":Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.
Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:
Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.
Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.
Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав
Коментиран от #34, #35
15:11 22.09.2025
30 Ние -
15:12 22.09.2025
31 Еврото идва
15:13 22.09.2025
32 Според Терзиев
Пръв лицемер в София - кмет на жалките хорица с ресци на слепци (ППДБ).
15:16 22.09.2025
33 Пий една
15:19 22.09.2025
34 За теб става
До коментар #29 от "Фактчекър":въпрос.
Коментиран от #36
15:20 22.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 фактчекър
До коментар #34 от "За теб става":ами добре
15:21 22.09.2025
37 Еврото идва
15:23 22.09.2025
38 Ами..
Коментиран от #39
15:23 22.09.2025
39 така е
До коментар #38 от "Ами..":За наша радост дори нежния военен преврат на нищоправеца не успя да ни направи руска колония.
Коментиран от #41, #43
15:24 22.09.2025
40 АГАТ а Кристи
10 000 руски фирми в България без АБСОЛЮТНО никаква дейност...
От 1989г дори и намек за ЛУСТРАЦИЯ...
КОМУНЯГИТЕ и ДС яко са се окопали във властта още от 1944г и както изглежда, благодарение на наследници и слагачи скоро няма...
Та :
200 г зависимост от византиици...
500 г зависимост от турци...
70 г зависимост от рубладжии...
БЪЛГАРИ,
ДА НИ ЧЕСТИТ ПРАЗНИКА НА "НЕЗАВИСИМОСТТА"...
15:30 22.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Цвете,
До коментар #5 от "Цвете":Явно си повехнала хризантема.
Да сега си те представях като царицата на цветята - роза.
Никога не е късно човек да се разочарова...
Това комунистическо ДС отроче и твойте хвалебствия...
15:36 22.09.2025
43 Ф16 го вдигат само ... с кран
До коментар #39 от "така е":Но тик.вата и св.инята ни направиха кра.варска колония.
Не че го искат и те - просто им залепиха магнит за кюл.четата .
15:38 22.09.2025