Проф. Николай Аретов: Обявяването на независимостта практически не присъства в българската литература

Проф. Николай Аретов: Обявяването на независимостта практически не присъства в българската литература

22 Септември, 2025 13:28 394 8

Вече е излязло и поколението на "Мисъл" - критични  към Вазов, но и към политическото статукво

Проф. Николай Аретов: Обявяването на независимостта практически не присъства в българската литература - 1
Снимка: БНР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Обявяването на независимостта практически не присъства в българската литература. За разлика от Априлското въстание, Съединението и войните след това. Обявяването на независимостта и до днес не привлича погледите на българските писатели.

Това обясни пред БНР проф. Николай Аретов, литературен критик, преподавател и изследовател на литературата в края на XIX и началото на XX век.

"Вероятно в някои исторически романи във фона присъства, но честно казано, не мога да дам пример. (…) По това време Вазов, който е олицетворение на литературата, като че ли се е отдръпнал от политическия живот, леко и от литературния. Вече е излязло и поколението на "Мисъл" - критични към Вазов, но и към политическото статукво. Вече го няма Алеко Константинов, който също е по-скоро критичен към статуквото. Ако се насочим към тези големи, има успешно желание да се героизират Априлското въстание и борбите за свобода – и при Вазов, и при неговия опонент Пенчо Славейков, и при други. Има и желание за критично отношение към статуквото в нова България – Алеко Константинов, но и Вазов – вече не е ентусиазиран почитател на управлението, въпреки че участва в него."

"Не знам хората в, да кажем, Копривщица, дали и какво са разбрали. Учудвал съм се за това колко малко знаят съвременниците за Априлското въстание", отбеляза той във връзка с общественото разбиране на големи исторически събития от миналото от тогавашните ни предци.

"Обявяването на независимостта е дипломатически акт, изключително важен за статута на България в Европа. Много важен е за княза, който става цар", посочи още проф. Аретов и направи сравнение със събития, при които има драматизъм, жертви и битки.

Дори за Съединението в такива тържествени моменти казваме – целият български народ е застанал, не е целият, коментира проф. Николай Аретов.

"Обичаме да казваме, че българинът не признава авторитети. Институцията монарх не е еднозначна в съзнанието на част от хората. Една част обичат да има цар и владетел, други са скептични, но така или иначе, обществото не е единно."

Противопоставянето на русофили и русофоби днес не е по-слабо от тогавашното, отчита проф. Николай Аретов. По думите му, докато в началото на миналия век то е обхващало по-скоро политиците и интелигенцията, то сега е повсеместно и на моменти се стига до крайности.

Бих говорил за съхраняване на стремежа към независимост, подчерта в заключение изследователят.

"Можем ли да бъдем независими – държава, личности, групи? И малките, и големите държави винаги са части от някакви общности, съюзи. Може ли по време на световна война да си независим? България и царят по време на Втората световна война много усилено се опитват да го направят. Това не им е позволено от историята."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Подменят историята отново

    4 1 Отговор
    Не бъркайте Независимостта на цар Фердинанд с ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!

    13:34 22.09.2025

  • 2 Европеец

    4 0 Отговор
    В днешно време независимостта е една отживелица..... Спомен за една пиар акция на един докарал национална катастрофа... А би било добре България да бъде независима, но понеже няма България, а има бг територия с продажни политици и управляващи независимостта си остава една утопия....

    13:36 22.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    0 3 Отговор
    Роб по рождение, роб завинаги!

    13:36 22.09.2025

  • 4 Разликата между украинец и българин?

    0 4 Отговор
    Украинеца се бие за Крим, а българина се радва, че Тиквата хариза Камчия!
    Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
    Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!

    13:38 22.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Този "професор" определено не го слуша главата. Гледам го чат пат из телевизиите.
    В "Строители на съвременна България" на Симеон Радев обявяването на независимостта е описано много добре.

    13:39 22.09.2025

  • 6 гост

    1 0 Отговор
    Просто събитието е формално - България отдавна е била де факто независима и с приемането на Конституция и със Съединената държава, и със заплахите на Стамболов и Стоилов, че ако Турция не направи отстъпки в Македония ще обявят независимост, и с търговските договори с Великите сили с които отпада режима на капитулациите и с военната спогодба с Русия от 1902 г. Зависимостта се изразява в Подписа на Турция по Букурещкия договор от 1886 г. и най-вече в ежегодния данък от 2 милиона изплащани на Турция. И още нещо - събитието е предизвикано от желанието на грандомана Фердинанд да се окичи с титлата "цар". Та за това в литературата не е отбелязано събитието!

    13:41 22.09.2025

  • 7 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Благодарение на кой България става " не зависима".Не че някога е била .

    13:43 22.09.2025

  • 8 препатил

    0 0 Отговор
    „независимостта“ е ПиАр акиция на мазния Кобург (дядо на боко и радев) с цел да задъни по-лесно народа в кап1пниците на балканската, междусъюзническата и ПС войни

    13:55 22.09.2025

