Важните новини във ФАКТИ на 22.09.2025 г.

22 Септември, 2025

Днес във Варна ще се проведе протестно шествие в подкрепа на задържания варненски кмет

Важните новини във ФАКТИ на 22.09.2025 г. - 1
Снимка: Община Варна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов: Не съм уличил кмета Коцев в престъпление

Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи. Такова уточнение прави бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов във Facebook профила си.

Светото тайнство: Метрото протече, без дори да вали

Теч в столичното метро. Покривът на станция „Сердика“ е протекъл, посочи бТВ.

Проф. Огнян Минчев: Основният проблем е липсата на отговорност в българската политика

Навръх Деня на независимостта на България - 22 септември, в ефира на „Денят на живо“, политологът проф. Огнян Минчев коментира актуалните политически процеси, включително последния вот на недоверие и нарастващото напрежение между основни политически фигури.

Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще

Министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН. Форумът се провежда в рамките на Общия дебат на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

БАЕ: Част от новите текстове в Закона за движение по пътищата внасят хаос

От 7 септември влязоха в сила новите изменения в Закона за движение по пътищата, които на практика засягат всички участници в движението. И макар да бяха обсъждани, критикувани, някои предложения да бяха отразени в законовите текстове, отново се оказа, че има непрецизирани изисквания.

Сухи треви и храсти горяха край Монтана

Пожар гасиха огнеборци от Монтана в района на гробищния парк над града. Огнеборците спряха пламъците до водноелектрическата централа, в близост до последните блокове на областния град, съобщи БНР.

Протести затрудняват движението по "Цариградско шосе" в София

Затруднено е движението по "Цариградско шосе" заради провеждането на два протеста в столицата - на жители на Горубляне и на живеещи в "Дружба 2" заради планиран ремонт през зимата на "Топлофикация - София".

Корнелия Нинова: От 2017-та говоря за "завладяната държава"

„От 2017-та говоря за "завладяната държава". Вотът на недоверие беше напълно основателен, темата – вярна, дебатът – елементарен, а резултатът – предвидим. Управляващите не произвеждат политики. Те гледат единствено как да оцелеят и как да увеличат привилегиите си“, заяви Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България" в ефира на БНР.

Ивайло Мирчев: Нямаме право да пилеем нашата независимост

Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето. Да, получили сме я в наследство, но тя не се подразбира и нямаме право да я пилеем. Ако искаме и ние да я оставим в наследство, ще трябва да се научим да я пазим и защитаваме всекидневно, това написа впрофила си си във Фейсбук по случай Деня на независимостта съпредседателят на „Да, България“ и депутат от Продължаваме промяната – Демократична България Ивайло Мирчев.

Взрив на газова бутилка в Русе прати възрастен мъж в болница

Взрив на газова бутилка разтърси блок в кв. „Възраждане“ в Русе. Инцидентът е станал около 11 часа в апартамент на осмия етаж, където живее възрастно семейство, посочи бТВ.

Атанас Капралов: Докато е жив духът на Иван Вазов, ще е жива и България

Докато е жив духът на Иван Вазов, ще е жива и България, а докато България е жива, няма как да не е жив и духът на Иван Вазов, защото те просто са едно цяло. Това каза директорът на Националния литературен музей (НЛМ) Атанас Капралов, по повод 104-тата годишнина от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов. В памет на поета, протойерей Васил Танев отслужи заупокойна молитва днес на гроба на писателя в градинката зад църквата „Св. София“, уточни БТА.

България и още шест държави от ЕС ще разговарят по предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове

Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска "стена срещу дронове", потвърди днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че разговорът ще бъде политически, ще се състои в петък онлайн и към участниците ще се присъединят и представители на Украйна, предаде БТА.

Европрокуратурата с обвинение към представител на фирма, спечелила поръчка от Агенцията по заетостта

Бюрото на Европейската прокуратура в София повдигна обвинения пред Софийския градски съд срещу заподозрян в измама с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Пожар затвори временно пътя между селата Левски и Попинци

Пожар на сухи треви и стърнища затвори днес заради силно задимяване пътя между панагюрските села Попинци и Левски.

Ограничен е пожарът над село Горни Романци

Ограничен е пожарът над брезнишкото село Горни Романци, съобщи за БНР директорът на Държавно горско стопанство - Брезник Юлий Сираков.

Мъж загина на пътя Рила - Кочериново

55-годишен мъж е бил ударен от автомобил и загинал на място на пътя Рила - Кочериново, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Петима души получиха нов шанс за живот след трансплантация на органи

Петима души получиха шанс за нов живот след трансплантация в пловдивската болница УМБАЛ "Свети Георги". Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Васил Терзиев: Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна и справедлива

Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра, каза кметът на София Васил Терзиев по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност

Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Това каза вицепремиерът и председател на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на независимостта, разпространено от пресцентъра на БСП.

Проф. Николай Аретов: Обявяването на независимостта практически не присъства в българската литература

Обявяването на независимостта практически не присъства в българската литература. За разлика от Априлското въстание, Съединението и войните след това. Обявяването на независимостта и до днес не привлича погледите на българските писатели.

Тежък е трафикът на камиони на изхода на ГКПП "Капитан Андреево“

Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си, цитирани от БТА.

Илияна Йотова: Независимостта принадлежи само на силната държава

Честит ден на Независимостта на България, пожела във Facebook профила си вицепрезидентът Илияна Йотова.

ПП-ДБ: 22 септември е повече от историческа дата

Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" отправи своя поздрав за 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България с кратко послание в официалната си страница във Фейсбук.

Костадин Костадинов:Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична

Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Това написа в личния си профил във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод националния празник на България.

Слави Трифонов: Независимостта е празник на силата и смелостта

Лидерът на ИТН Слави Трифонов поздрави българите по случай Независимостта на страната.

"Уважаеми сънародници, честит празник!
Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта.


