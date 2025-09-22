Важните новини във ФАКТИ на 22.09.2025 г.

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов: Не съм уличил кмета Коцев в престъпление
Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи. Такова уточнение прави бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов във Facebook профила си.
Светото тайнство: Метрото протече, без дори да вали
Теч в столичното метро. Покривът на станция „Сердика“ е протекъл, посочи бТВ.
Проф. Огнян Минчев: Основният проблем е липсата на отговорност в българската политика
Навръх Деня на независимостта на България - 22 септември, в ефира на „Денят на живо“, политологът проф. Огнян Минчев коментира актуалните политически процеси, включително последния вот на недоверие и нарастващото напрежение между основни политически фигури.
Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще
Министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН. Форумът се провежда в рамките на Общия дебат на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
БАЕ: Част от новите текстове в Закона за движение по пътищата внасят хаос
От 7 септември влязоха в сила новите изменения в Закона за движение по пътищата, които на практика засягат всички участници в движението. И макар да бяха обсъждани, критикувани, някои предложения да бяха отразени в законовите текстове, отново се оказа, че има непрецизирани изисквания.
Сухи треви и храсти горяха край Монтана
Пожар гасиха огнеборци от Монтана в района на гробищния парк над града. Огнеборците спряха пламъците до водноелектрическата централа, в близост до последните блокове на областния град, съобщи БНР.
Протести затрудняват движението по "Цариградско шосе" в София
Затруднено е движението по "Цариградско шосе" заради провеждането на два протеста в столицата - на жители на Горубляне и на живеещи в "Дружба 2" заради планиран ремонт през зимата на "Топлофикация - София".
Корнелия Нинова: От 2017-та говоря за "завладяната държава"
„От 2017-та говоря за "завладяната държава". Вотът на недоверие беше напълно основателен, темата – вярна, дебатът – елементарен, а резултатът – предвидим. Управляващите не произвеждат политики. Те гледат единствено как да оцелеят и как да увеличат привилегиите си“, заяви Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България" в ефира на БНР.
Ивайло Мирчев: Нямаме право да пилеем нашата независимост
Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето. Да, получили сме я в наследство, но тя не се подразбира и нямаме право да я пилеем. Ако искаме и ние да я оставим в наследство, ще трябва да се научим да я пазим и защитаваме всекидневно, това написа впрофила си си във Фейсбук по случай Деня на независимостта съпредседателят на „Да, България“ и депутат от Продължаваме промяната – Демократична България Ивайло Мирчев.
Взрив на газова бутилка в Русе прати възрастен мъж в болница
Взрив на газова бутилка разтърси блок в кв. „Възраждане“ в Русе. Инцидентът е станал около 11 часа в апартамент на осмия етаж, където живее възрастно семейство, посочи бТВ.
Атанас Капралов: Докато е жив духът на Иван Вазов, ще е жива и България
Докато е жив духът на Иван Вазов, ще е жива и България, а докато България е жива, няма как да не е жив и духът на Иван Вазов, защото те просто са едно цяло. Това каза директорът на Националния литературен музей (НЛМ) Атанас Капралов, по повод 104-тата годишнина от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов. В памет на поета, протойерей Васил Танев отслужи заупокойна молитва днес на гроба на писателя в градинката зад църквата „Св. София“, уточни БТА.
България и още шест държави от ЕС ще разговарят по предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове
Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска "стена срещу дронове", потвърди днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че разговорът ще бъде политически, ще се състои в петък онлайн и към участниците ще се присъединят и представители на Украйна, предаде БТА.
Европрокуратурата с обвинение към представител на фирма, спечелила поръчка от Агенцията по заетостта
Бюрото на Европейската прокуратура в София повдигна обвинения пред Софийския градски съд срещу заподозрян в измама с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
Пожар затвори временно пътя между селата Левски и Попинци
Пожар на сухи треви и стърнища затвори днес заради силно задимяване пътя между панагюрските села Попинци и Левски.
Ограничен е пожарът над село Горни Романци
Ограничен е пожарът над брезнишкото село Горни Романци, съобщи за БНР директорът на Държавно горско стопанство - Брезник Юлий Сираков.
Мъж загина на пътя Рила - Кочериново
55-годишен мъж е бил ударен от автомобил и загинал на място на пътя Рила - Кочериново, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.
Петима души получиха нов шанс за живот след трансплантация на органи
Петима души получиха шанс за нов живот след трансплантация в пловдивската болница УМБАЛ "Свети Георги". Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
Васил Терзиев: Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна и справедлива
Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра, каза кметът на София Васил Терзиев по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.
Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност
Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Това каза вицепремиерът и председател на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на независимостта, разпространено от пресцентъра на БСП.
Проф. Николай Аретов: Обявяването на независимостта практически не присъства в българската литература
Обявяването на независимостта практически не присъства в българската литература. За разлика от Априлското въстание, Съединението и войните след това. Обявяването на независимостта и до днес не привлича погледите на българските писатели.
Тежък е трафикът на камиони на изхода на ГКПП "Капитан Андреево“
Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си, цитирани от БТА.
Илияна Йотова: Независимостта принадлежи само на силната държава
Честит ден на Независимостта на България, пожела във Facebook профила си вицепрезидентът Илияна Йотова.
ПП-ДБ: 22 септември е повече от историческа дата
Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" отправи своя поздрав за 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България с кратко послание в официалната си страница във Фейсбук.
Костадин Костадинов:Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична
Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Това написа в личния си профил във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод националния празник на България.
Слави Трифонов: Независимостта е празник на силата и смелостта
Лидерът на ИТН Слави Трифонов поздрави българите по случай Независимостта на страната.
"Уважаеми сънародници, честит празник!
Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта.
Налудник
23:13 22.09.2025
2 Сатана Z
Еврозоната прави ключова стъпка; дигиталното евро може да промени плащанията, спестяванията и ежедневните транзакции
На 1 Януари българите ще получат дигитални пари вместо хартиени.
Дигитален икономически концлагер.Това ги очаква ганьовците като са гяволи и искат да са евро пейййци
23:35 22.09.2025
А50
23:49 22.09.2025