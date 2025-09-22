Новини
Ивайло Мирчев: Нямаме право да пилеем нашата независимост

22 Септември, 2025 17:47 624 28

Народни представители, които мислят и действат за общественото добруване, а не за чужди интереси - и това е независимост

Ивайло Мирчев: Нямаме право да пилеем нашата независимост - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Мирчев Ивайло Мирчев политик

Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето. Да, получили сме я в наследство, но тя не се подразбира и нямаме право да я пилеем. Ако искаме и ние да я оставим в наследство, ще трябва да се научим да я пазим и защитаваме всекидневно, това написа впрофила си си във Фейсбук по случай Деня на независимостта съпредседателят на „Да, България“ и депутат от Продължаваме промяната – Демократична България Ивайло Мирчев.

Къде да я намеря, че да я защитавам? - може да попитат по-практичните. За съжаление независимостта не е нещо за ядене или пиене, не е лесно и да я обясниш. В едно обаче съм сигурен - голямата ни национална независимост е невъзможна без по-малките всекидневни независимости, добави той.

Да имаме медии, които упорстват да търсят истината, вместо да публикуват опорки - това е независимост, написа още Мирчев.

Народни представители, които мислят и действат за общественото добруване, а не за чужди интереси - и това е независимост, допълни народният представител.

Институции, които работят за всички, а не само за определени хора - това е независимост, посочи още Мирчев.

Ако искаме да запазим страната ни независима и за следващите поколения, трябва да се грижим за оцеляването на всяка от по-малките независимости, всеки ден, с каквото ни е по силите. За да я има и голямата независимост и да можем да я наречем наша, с тези думи завърши поста си депутатът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 18 Отговор
    Политици които продадоха България за жълти стотинки говорят за независимост.Пълен абсурд.

    Коментиран от #10, #27

    17:49 22.09.2025

  • 2 Ганьо-Лапнишарански без вода

    8 21 Отговор
    Време е за Възраждане!

    17:50 22.09.2025

  • 3 Селянин

    10 2 Отговор
    Огледало на продажния наш политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!

    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, а деца, болни и стари хора да събират капачки.

    Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! С тези 752 милиона евро всяка година, се откупуваме при господаря си?

    Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.

    - А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!


    Време е за Възраждане!!!

    17:50 22.09.2025

  • 4 Майна

    9 4 Отговор
    Леле, леле..
    Каква независимост имаш ти?
    Всички сте служители на дълбоките..
    Единствената българска партия е Възраждане
    Дълбоките ви създадоха вас
    Народът има шанс ако застане зад Възраждане
    Ако не - България ще остане спомен

    Коментиран от #15, #16

    17:51 22.09.2025

  • 5 двата пръста чело

    7 0 Отговор
    Нямаме право да я пилеем, най-отговорно я продаваме срещу грантове по УСАИД!

    17:51 22.09.2025

  • 6 Нашата независимост

    9 0 Отговор
    Вече я пропиляхме. Благодарение и на такива като този.

    17:51 22.09.2025

  • 7 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    🤣🤣🤣

    Най-зависимият седнал да ми "разсъждава" за "независимост"!

    🤣🤣🤣

    17:54 22.09.2025

  • 8 стига, бе

    8 0 Отговор
    За каква независимост говори тоя продажник?

    17:54 22.09.2025

  • 9 ХаХа

    4 0 Отговор
    Крушари скрий са, немаш харизма, никой не та отразява

    17:55 22.09.2025

  • 10 Ех Мирчев, Мирчев

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А как всичко можеше да е друго ако чрез сглобката не бяхте приели зависимостта си от простата и крадлива Тиква Борисов и ортака му ПееФ?! Извратено променихте конституцията, вързахте ръцете на президента и направихте така, че двете Мазни Туловища не слизат от тв. екраните.

    17:57 22.09.2025

  • 11 Бай Благой

    5 1 Отговор
    И този соросоид ни разправя какво е независимост

    17:59 22.09.2025

  • 12 01.01.2016 г. - ден на зависимостта

    4 1 Отговор
    Ще се празнува от всички евро-роби.

    Ивайло Мирчев е един от най-жалките ни политици и продажни евро-роби.

    Коментиран от #13

    17:59 22.09.2025

  • 13 01.01.2026 г. - ден на зависимостта

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "01.01.2016 г. - ден на зависимостта":

    Пак повтарям:

    Зависимостта на Р. България ще се празнува от всички евро-роби.

    Ивайло Мирчев е един от най-жалките ни политици и продажни евро-роби.

    Коментиран от #26

    18:01 22.09.2025

  • 14 Емигрант

    1 0 Отговор
    Да зависиш от една мутра и от един измамник за който две държави с водещи икономики му забраниха да влиза на териториите им това ли е НЕЗАВИСИМОСТТАМКОЯТ НЕ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПИЛЕЕ бе Мирчев ? Вие за какво сте в НС за да имитирате "противовес" на комунистите от ГЕРБ, ИТН, БСП и шайката на крадеца Пеевски ли ? Демокрацията разрешава общонародна стачка против диктатурата на тези комунисти, организирайте я, какво само плямпате срещу тях, страх ли имате, че при избори може и да не сте наредени на масата за "обяд-аванта" ? Всички в това НС сте за затвора, едни, че крадат като невидели, други, че измамиха електоратът си и трети, че лъжат, че се борят срещу мутри и МАФИОТИ ? Никаква ефективност в положителен аспект няма това НС, там сте се събрали този път само боклуци !

    18:06 22.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ходи на май/ната си

    0 0 Отговор
    бе червива червена тараба N 4 !

    18:12 22.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 доктор Гълъбова

    1 0 Отговор
    Институции, които работят за всички, а не само за определени хора - това е независимост, посочи още Мирчев.Демек трябва да работят за нас и шефа Пеокопиев

    18:20 22.09.2025

  • 20 Мишел

    0 1 Отговор
    Спокойно, Мирчев, неможем да пилеем нещо, което нямаме.

    18:24 22.09.2025

  • 21 запорец 11

    0 0 Отговор
    Аз съм всеки ден съм незавиаим защото нищо не зависи от мен.

    18:29 22.09.2025

  • 22 Кит

    0 0 Отговор
    Точно така - не бива да пилеем нашата независимост - трябва цялата да я вложим там.
    В Посолството.
    Който не вярва, нека попита Галя, тя ще потвърди!

    18:34 22.09.2025

  • 23 факуса

    0 0 Отговор
    затуй мисирчев а продадохте за ваша изгода

    18:36 22.09.2025

  • 24 Фактчекър

    0 0 Отговор
    Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.

    Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:

    Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.

    Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.

    Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав

    18:49 22.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 01.01.2026 г. - Еврото идва

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "01.01.2026 г. - ден на зависимостта":

    Възраждане си отива.

    18:52 22.09.2025

  • 27 Ала-бала

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как се пилее независимост? Все едно да кажем, нямаме права да пилеем нашата съвест или нашата свобода, или нашата култура. Туй са празни приказки.

    18:52 22.09.2025

  • 28 БОРИМ СЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ

    0 0 Отговор
    ЗАВИСИМИ СМЕ ОТ БОТАШ, ОТ АЛА-БАЛА НА РУМЕН РАДЕВ, ОТ ПАРАПЕТА НА ЛЕНА, ОТ ПЕНЬОАРА НА АСЕН, ПОСОЛСТВОТО...

    19:02 22.09.2025

