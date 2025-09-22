Ивайло Мирчев: Нямаме право да пилеем нашата независимост

Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето. Да, получили сме я в наследство, но тя не се подразбира и нямаме право да я пилеем. Ако искаме и ние да я оставим в наследство, ще трябва да се научим да я пазим и защитаваме всекидневно, това написа впрофила си си във Фейсбук по случай Деня на независимостта съпредседателят на „Да, България“ и депутат от Продължаваме промяната – Демократична България Ивайло Мирчев.
Къде да я намеря, че да я защитавам? - може да попитат по-практичните. За съжаление независимостта не е нещо за ядене или пиене, не е лесно и да я обясниш. В едно обаче съм сигурен - голямата ни национална независимост е невъзможна без по-малките всекидневни независимости, добави той.
Да имаме медии, които упорстват да търсят истината, вместо да публикуват опорки - това е независимост, написа още Мирчев.
Народни представители, които мислят и действат за общественото добруване, а не за чужди интереси - и това е независимост, допълни народният представител.
Институции, които работят за всички, а не само за определени хора - това е независимост, посочи още Мирчев.
Ако искаме да запазим страната ни независима и за следващите поколения, трябва да се грижим за оцеляването на всяка от по-малките независимости, всеки ден, с каквото ни е по силите. За да я има и голямата независимост и да можем да я наречем наша, с тези думи завърши поста си депутатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #27
17:49 22.09.2025
2 Ганьо-Лапнишарански без вода
17:50 22.09.2025
3 Селянин
Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!
5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, а деца, болни и стари хора да събират капачки.
Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! С тези 752 милиона евро всяка година, се откупуваме при господаря си?
Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
- А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!
Време е за Възраждане!!!
17:50 22.09.2025
4 Майна
Каква независимост имаш ти?
Всички сте служители на дълбоките..
Единствената българска партия е Възраждане
Дълбоките ви създадоха вас
Народът има шанс ако застане зад Възраждане
Ако не - България ще остане спомен
Коментиран от #15, #16
17:51 22.09.2025
5 двата пръста чело
17:51 22.09.2025
6 Нашата независимост
17:51 22.09.2025
7 az СВО Победа80
Най-зависимият седнал да ми "разсъждава" за "независимост"!
🤣🤣🤣
17:54 22.09.2025
8 стига, бе
17:54 22.09.2025
9 ХаХа
17:55 22.09.2025
10 Ех Мирчев, Мирчев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А как всичко можеше да е друго ако чрез сглобката не бяхте приели зависимостта си от простата и крадлива Тиква Борисов и ортака му ПееФ?! Извратено променихте конституцията, вързахте ръцете на президента и направихте така, че двете Мазни Туловища не слизат от тв. екраните.
17:57 22.09.2025
11 Бай Благой
17:59 22.09.2025
12 01.01.2016 г. - ден на зависимостта
Ивайло Мирчев е един от най-жалките ни политици и продажни евро-роби.
Коментиран от #13
17:59 22.09.2025
13 01.01.2026 г. - ден на зависимостта
До коментар #12 от "01.01.2016 г. - ден на зависимостта":Пак повтарям:
Зависимостта на Р. България ще се празнува от всички евро-роби.
Ивайло Мирчев е един от най-жалките ни политици и продажни евро-роби.
Коментиран от #26
18:01 22.09.2025
14 Емигрант
18:06 22.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ходи на май/ната си
18:12 22.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 доктор Гълъбова
18:20 22.09.2025
20 Мишел
18:24 22.09.2025
21 запорец 11
18:29 22.09.2025
22 Кит
В Посолството.
Който не вярва, нека попита Галя, тя ще потвърди!
18:34 22.09.2025
23 факуса
18:36 22.09.2025
24 Фактчекър
Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:
Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.
Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.
Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав
18:49 22.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 01.01.2026 г. - Еврото идва
До коментар #13 от "01.01.2026 г. - ден на зависимостта":Възраждане си отива.
18:52 22.09.2025
27 Ала-бала
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как се пилее независимост? Все едно да кажем, нямаме права да пилеем нашата съвест или нашата свобода, или нашата култура. Туй са празни приказки.
18:52 22.09.2025
28 БОРИМ СЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ
19:02 22.09.2025