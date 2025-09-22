Наталия Киселова за Деня на независимостта: Когато сме заедно, постигаме много повече

По случая Деня на независимостта председателят на Народното събрания Наталия Киселова припомни девиза, изписан на сградата на Народното събрание – „Съединението прави силата“.

„Тогава, когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което всеки един може да постигне сам“, отбеляза Киселова, цитирана от bTV.

По традиция честванията днес започнаха от църквата „Свети 40 мъченици“ във Велико Тръново, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

„Въпросът за независимостта, разбира се, освен личностно себеусещане, е въпрос и българската държава да поставя по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях в глобалния свят.

Както преди 117 г. така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално в определени случаи да търсим съюзници, за да постигаме своите цели.

България е държава, която спазва международните договори и се съобразява с международното право. Тогава не сме се съобразили много, но това е важно за нас и за самочувствието ни“.