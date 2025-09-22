Новини
Наталия Киселова за Деня на независимостта: Когато сме заедно, постигаме много повече

22 Септември, 2025 11:05 493 23

  • независимост-
  • наталия кеселова-
  • празник

Както преди 117 г. така и днес международната обстановка не е спокойна, отбеляза председателят на Народното събрание

Наталия Киселова за Деня на независимостта: Когато сме заедно, постигаме много повече - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

По случая Деня на независимостта председателят на Народното събрания Наталия Киселова припомни девиза, изписан на сградата на Народното събрание – „Съединението прави силата“.

Тогава, когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което всеки един може да постигне сам“, отбеляза Киселова, цитирана от bTV.

По традиция честванията днес започнаха от църквата „Свети 40 мъченици“ във Велико Тръново, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

Въпросът за независимостта, разбира се, освен личностно себеусещане, е въпрос и българската държава да поставя по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях в глобалния свят.

Както преди 117 г. така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално в определени случаи да търсим съюзници, за да постигаме своите цели.

България е държава, която спазва международните договори и се съобразява с международното право. Тогава не сме се съобразили много, но това е важно за нас и за самочувствието ни“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 11 Отговор
    Не можем българите да бъдем заедно с руснаците и русолюбците. Русията винаги е била против!!!
    независима България.

    Коментиран от #17

    11:07 22.09.2025

  • 2 Мераклията

    6 1 Отговор
    Привлекателна е Киселова цялата година.
    Погледа ми вижда в нея секс-машина
    .В това прекрасно застаряло тяло,
    изтръпналото ми същество я иска цяло
    .Обожавам да я гледам в парламента,
    как се кара с Коста за два цента.
    Като удря с чукчето се възбуждам
    като му хване дръжката не се удържам.
    Искам да я водя на дискотека,
    на дансинга да я разнасям като перушинка лека
    Искам в сепарето да си пием питието
    и да я милвам нежно по крачето.
    Искам да ме води в някоя държавна вила,
    да полегнеме на близката могила.
    Искам да я нося на ръце през гората,
    цяла вечер докато ми умалеят краката.
    Тука хора спирам да не свърша,
    от мерак да не го изкърша,
    лягам да почвам в апартамента,
    пускам телевизора да гледам парламента..

    11:07 22.09.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 1 Отговор
    Подлога на мафията!

    Коментиран от #7

    11:08 22.09.2025

  • 4 Дориана

    13 1 Отговор
    Тази властолюбива, лицемерна и нахална жена , която заради власт стана първа патерица и защитник на Борисов и Пеевски буди отвращение. Чака е провал.

    Коментиран от #15

    11:08 22.09.2025

  • 5 Крум

    6 1 Отговор
    И тая щом ни е шеф на парламента,просто да се закрива държавата. От една измислена партия,едва влязла в парламента и само да се задържи на власт,пробутаха тая за парламентарен шеф. Разбива ни тая и с визията си и с дрехите си и с каруцарския език.

    11:11 22.09.2025

  • 6 честен ционист

    2 4 Отговор
    "Вместе мы сильнее" е искала да каже Киселёва. България никога не е имала национални идеали за заедност, дори и постулатът над НС е краден от мускетарското „Един за всички, всички за един“.

    Коментиран от #9, #11

    11:12 22.09.2025

  • 7 ????????

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    До БСП депутатите: Абе с какво се храни това пеевско женище?! И още: С какво се хранят Зафиров, Пеевски и Тиквата?! Ужас!

    11:14 22.09.2025

  • 8 Тази грозна хазарка

    4 1 Отговор
    зорлем пороби българите с робството на чуждата валута.

    който българин я срещне, редно е да я заплюе, заради това, че лиши българите от конституционното им право да се произнесат на законен референдум по въпроса дали са съгласни сега или на по-късен етап да заменят националната си валута с интернационалното евро.

    Киселова не е българска фамилия. Кисел на идиш е чайник. Кеслер/Геслер/Киселов = търговец на чайници.

    Наталия (Наташа) също рядко се среща като българско име, но е типично за хазарското племе в Украйна, Русия и Белорусия.

    11:15 22.09.2025

  • 9 Любопитен

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Бих искал да кажеш какви идеали имате вие всички скитници дето още се скитате и ви е страх да се приберете в измислената ви родина?

    11:16 22.09.2025

  • 10 сегег

    1 0 Отговор
    Ако приличаш на свиня, ако говориш като свиня и ако се обличаш като свиня, най вероятно наистина си една БСП свиня, мИрси.

    11:17 22.09.2025

  • 11 А ти чий го

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    крепиш в България?

    Марш в ЦАХАЛ да служиш на Израел!

    11:17 22.09.2025

  • 12 Сийка

    1 0 Отговор
    Дали ще се къпе на водопада.Може би.Като среже лентата.

    11:18 22.09.2025

  • 13 Пльоснала се като жаба

    2 1 Отговор
    На трибуната.

    11:18 22.09.2025

  • 14 Заедно ?

    1 0 Отговор
    С нея ? И с всички , които я изтипосаха за срам и позор ? НИКОГА !!! То трябва тотално да ненавиждаш себе си и България !

    11:19 22.09.2025

  • 15 От такова

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    коляно , племенница на генералЯ Кирчо Киров , който трябваше да лежи с години в затвора , но му диагностицираха "луд" и живее волен и свободен !

    11:21 22.09.2025

  • 16 Емигрант

    1 1 Отговор
    Ха ха ха Киселова изказва една истина която не може да се осъществи в България, това е "обединението" демек "заедно", но българинът не може да се обедини, той не е толкова умен за да разбере каква сила е ЕДИНСТВОТО, дори поговорката "сговорна дружина планина повдига" нищо не му говори освен, че може само да я цитира, но не и да я осъзнае ! Българинът е комплексар, всеки си мисли, че е прав и не зачита друго мнение дори да разбира, че е сгрешил, българинът е и изключително страхлив, затова и повтаря постоянно думи като "герой", и "патриот", но като мишка лази в краката на Пеевски и Борисов ! Българинът е нещастен защото не може сам да си помогне, винаги се надява на помощ отвън ! Киселова колкото е да повтаря тази дума "заедно" тя знае, че никой българин, никога няма да разбере силата и !

    11:28 22.09.2025

  • 17 Ако беше българин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    нямаше да си с китайско име и нямаше да пишеш срещу нашите руски братя, които на 03.03.1878г. ни създадоха обединената Трета Българска държава. И които ПЪРВИ В СВЕТА ПРИЗНАХА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ И ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ, и единствени защитиха териториалната цялост на провъзгласеното Царство България от предявения иск на Младотурската република, като замениха васалния дълг на Княжество България към турския султан, с част от репарационния дълг на Османската империя към Руската империя.

    Коментиран от #23

    11:31 22.09.2025

  • 18 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор
    Обществото се обединява от национална кауза. Днес то е разделено от партийни интереси и отвратено от политически практики. Помислете за обща кауза,защото имате само този.нсрод и тази България.

    11:35 22.09.2025

  • 19 Съединението прави силата

    1 1 Отговор
    Народното събрание, с този девиз, е на площад "Народно събрание" - точно пред паметника на величествения руски Цар Освободител на крепостните селяни в Руската империя и на робите на турския султан в Османската империя.

    Там, под погледа на Цар Освободител, нашите пра-пра деди, пра деди, деди и бащи са творили историята на Третата България до фаталната за България лъжедемокрация, която открадна сградата на ЦК на БКП и днес Антинародното събрание, воглаве с българомразката Киселова заседава не в историческото Народно събрание, а в откраднатия от лъжедемократите Партиен дом на ЦК на БКП.

    11:44 22.09.2025

  • 20 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    11:47 22.09.2025

  • 21 оня с коня

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    11:47 22.09.2025

  • 22 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Сравнение с тази , леля Цецка си беше красавица.България притежава най-красивите жени в Европа , тая пък откъде я изровиха !

    12:04 22.09.2025

  • 23 Емигрант

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ако беше българин":

    Виж сега болшевико необразован и зависим, ти правиш ли разлика между "име" и "ник", а ти например "ако беше бългатин" ли се именуваш ? Като споменаваш кой ни е признал, защо премълчаваш същия този колко ни е ограбил, нима не знаеш, ако пък не знаеш правилно съм те определил в началото като необразован, което е типично за всеки болшевик ! Човекът "си дзън" се чувства свободен да изкаже мнение, на теб какво ти пречи да го разбереш това, май зависимостта ти от комунизмът ? Знаеш ли какво означава "свобода и демокрация", аз зная, че не знаеш, защото комунизмът е строй който не допуска тези думи да бъдат "разгадани", комунизмът е тирания която се развива само сред послушни и лесно манипулирани народи, което означава при населения с празни неможещи да разсъждават глави !

    12:07 22.09.2025

