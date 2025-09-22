ПП-ДБ: 22 септември е повече от историческа дата

Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" отправи своя поздрав за 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България с кратко послание в официалната си страница във Фейсбук.
В него се казва:
"22 септември е повече от историческа дата - това е денят, в който България избра да върви със собствен глас и собствена воля. Днес отбелязваме не само история, а бъдеще. Честит празник!"
1 Последния Софиянец
12:16 22.09.2025
12:16 22.09.2025
3 И защо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не покани С.винкята Пеевски аверчето му Тиквата Борисов?! Пробвай се! Ще успееш.
12:21 22.09.2025
4 митрофанова
До коментар #1 от "Последния Софиянец":молодец копейка...
12:22 22.09.2025
5 Промяна
12:24 22.09.2025
12:24 22.09.2025
6 Факт ,
12:24 22.09.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Кокорчо":Аз съм от учредителите на ПП.
12:27 22.09.2025
8 Донко
12:28 22.09.2025
9 Исторически парк
12:36 22.09.2025
12:36 22.09.2025
11 Учител
До коментар #2 от "Кокорчо":Американската хомоподлога да си затваря устата
12:37 22.09.2025
16 Урсулата мрази 3-ти март
12:46 22.09.2025
12:46 22.09.2025
17 Братска Русия първа в света
ППДБ не са били в час по история.
12:47 22.09.2025
12:47 22.09.2025
18 Урсулата мрази 3-ти март
До коментар #16 от "Урсулата мрази 3-ти март":Ако 1877г. руските войски не бяха дошли тук, за да изгонят турците, с какъв глас щеше да върви днес България?
12:47 22.09.2025
19 Град Симитли
12:52 22.09.2025
20 Прав си!
До коментар #5 от "Промяна":Той и Тиквата Борисов и ПееФ ходят с огромни охрани, защото ги търсят за много пари.
12:52 22.09.2025
21 Мали
12:59 22.09.2025
22 Братска Русия
До коментар #17 от "Братска Русия първа в света":запази териториалната цялост на самопровъзгласеното Царство България и царската корона на самопровъзгласилия се за цар княз Фердинанд Кобурготски, като по дипломатически път възпря Младотурската република от изпращане на турска войска на нейната собствена територия в Източна Румелия.
После братска Русия уреди младотурския иск към Царство България, за неплатените васални вноски на Княжество България към Османската империя, за целия периот от 13.07.1878г. до 22.09.1908г., като замени васалния дълг на Княжество България към турския султан с част от репарациите на Османската империя към нашата освободителка от османо-турско робство.
12:59 22.09.2025
23 Тъй , тъй
До коментар #9 от "Исторически парк":С оглед на актуалния ни суверенитет е по - скоро панахида.
13:09 22.09.2025
26 Мокой
13:22 22.09.2025
13:22 22.09.2025
27 а на първи януари
13:23 22.09.2025
28 Промяна
13:28 22.09.2025
29 Ценко
13:31 22.09.2025
31 604
До коментар #26 от "Мокой":Те знаят кот им изнася според случая...
13:57 22.09.2025
32 Интересно
14:05 22.09.2025