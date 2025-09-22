Новини
ПП-ДБ: 22 септември е повече от историческа дата

22 Септември, 2025 12:14

Днес отбелязваме не само история, а бъдеще

ПП-ДБ: 22 септември е повече от историческа дата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" отправи своя поздрав за 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България с кратко послание в официалната си страница във Фейсбук.

В него се казва:

"22 септември е повече от историческа дата - това е денят, в който България избра да върви със собствен глас и собствена воля. Днес отбелязваме не само история, а бъдеще. Честит празник!"


  • 1 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    В четвъртък отидох на Съдебната палата и казах на Кирчо и Кокорчо да дойдат пред парламента заедно да свалим мафията а те ми се подиграха и ми говореха за Русия и паметника на съветската армия.

    Коментиран от #2, #3, #4

    12:16 22.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И защо

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не покани С.винкята Пеевски аверчето му Тиквата Борисов?! Пробвай се! Ще успееш.

    12:21 22.09.2025

  • 4 митрофанова

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    молодец копейка...

    12:22 22.09.2025

  • 5 Промяна

    6 8 Отговор
    Василев скача от балкона на вторият етаж защото се крие от свои съдружници Търсят го за пари милиони Това е

    Коментиран от #20

    12:24 22.09.2025

  • 6 Факт ,

    6 3 Отговор
    но при тези прогнили рушащи се и нестабилни основи , бъдеще е трудно да се гради ! Така , че те трябва да се премахнат тотално !

    12:24 22.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Кокорчо":

    Аз съм от учредителите на ПП.

    12:27 22.09.2025

  • 8 Донко

    7 4 Отговор
    Точно пък тези зависимите да говорят за днешния ден е нелепо ! хаха

    12:28 22.09.2025

  • 9 Исторически парк

    4 4 Отговор
    България преди 1908ма е била много по-независима отколкото след 1989та

    Коментиран от #23

    12:36 22.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Учител

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кокорчо":

    Американската хомоподлога да си затваря устата

    12:37 22.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Урсулата мрази 3-ти март

    2 5 Отговор
    Без 3ти март, нямаше да ги има другите празници!

    Коментиран от #18

    12:46 22.09.2025

  • 17 Братска Русия първа в света

    6 5 Отговор
    призна Царство България.

    ППДБ не са били в час по история.

    Коментиран от #22

    12:47 22.09.2025

  • 18 Урсулата мрази 3-ти март

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Урсулата мрази 3-ти март":

    Ако 1877г. руските войски не бяха дошли тук, за да изгонят турците, с какъв глас щеше да върви днес България?

    12:47 22.09.2025

  • 19 Град Симитли

    1 3 Отговор
    Няма ли да нарежете и паметника на Цар Освободител, кьопоолар?!

    12:52 22.09.2025

  • 20 Прав си!

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    Той и Тиквата Борисов и ПееФ ходят с огромни охрани, защото ги търсят за много пари.

    12:52 22.09.2025

  • 21 Мали

    1 4 Отговор
    От днеска започнете да броите обратно, защото сте зависима държава от ЕС!!! България е кошчето на Европа толкова сте независима!!

    12:59 22.09.2025

  • 22 Братска Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Братска Русия първа в света":

    запази териториалната цялост на самопровъзгласеното Царство България и царската корона на самопровъзгласилия се за цар княз Фердинанд Кобурготски, като по дипломатически път възпря Младотурската република от изпращане на турска войска на нейната собствена територия в Източна Румелия.

    После братска Русия уреди младотурския иск към Царство България, за неплатените васални вноски на Княжество България към Османската империя, за целия периот от 13.07.1878г. до 22.09.1908г., като замени васалния дълг на Княжество България към турския султан с част от репарациите на Османската империя към нашата освободителка от османо-турско робство.

    12:59 22.09.2025

  • 23 Тъй , тъй

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически парк":

    С оглед на актуалния ни суверенитет е по - скоро панахида.

    13:09 22.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мокой

    0 1 Отговор
    А от ПП знаят ли как започва Манифедтът, който е прочел Фердинанд? "В името на незабвения цар Освободител и на великия руски народ, подпомогнати от братския румънски народ" ... и т. н.

    Коментиран от #31

    13:22 22.09.2025

  • 27 а на първи януари

    0 1 Отговор
    2007 година загубихме и глас и воля!

    13:23 22.09.2025

  • 28 Промяна

    2 1 Отговор
    Василев скача от вторият етаж за да избяга от свои съдружници на които дължи милиони

    13:28 22.09.2025

  • 29 Ценко

    1 1 Отговор
    В тази бивша съветска Република идинственото независимо нещо е -частното Дато на момчето на Реджеп Ердоган . Митрофеевски не го лови Магнитски както и кадрудва и назначава в съдебната систима диретно много по високо ниво от брокера Нотариус дето Мосад му видяха сметката

    13:31 22.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 604

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мокой":

    Те знаят кот им изнася според случая...

    13:57 22.09.2025

  • 32 Интересно

    0 0 Отговор
    Има ли европейска директива за независимост? Коя държава от Ес е европейския еталон за независимост? Къде сме ние?

    14:05 22.09.2025

