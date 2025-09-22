Атанас Капралов: Докато е жив духът на Иван Вазов, ще е жива и България

Докато е жив духът на Иван Вазов, ще е жива и България, а докато България е жива, няма как да не е жив и духът на Иван Вазов, защото те просто са едно цяло. Това каза директорът на Националния литературен музей (НЛМ) Атанас Капралов, по повод 104-тата годишнина от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов. В памет на поета, протойерей Васил Танев отслужи заупокойна молитва днес на гроба на писателя в градинката зад църквата „Св. София“, уточни БТА.
„Благодаря на всички, дошли да почетат най-безспорния български поет. Всъщност, когато казвам, че е най-безспорният, това е относително, защото още приживе Иван Вазов е имал своите врагове - хора, които са използвали неговото присъствие в сърцата на българския народ. Още кръгът „Мисъл“ се е опитвал да обезцени, в някаква степен, написаното от Вазов. После идват други трудни години за признанието на Иван Вазов през началните години на комунизма, когато той е отчетен като буржоазен писател. После дойдоха съвременни отрицатели, които се опитаха да го преиздадат на шльокавица или да го редактират, но всичко това, в крайна сметка, се оказа неуспешно, защото словото на Иван Вазов е посято във всяко българско сърце", каза още Атанас Капралов.
В допълнение той изтъкна, че Вазов е свързван с Народната партия, но „в днешно време такава партия няма, която да се опитва да го присвои така, както се случва с други български поети."
„Няма друг български писател, който още приживе да е заслужил толкова силна обич от обикновените хора, които живеят с неговите творби", каза в обобщение Атанас Капралов.
„Преди 104 години на днешния ден през 1921 г. България се прощава с един от своите най-истински синове – Иван Вазов. Още приживе, народът ни го удостои с най-висшата титла „Народен поет“ и наистина няма друг български творец, който така мащабно и всеобхватно, с такава дълбочина и искреност да възприеме тъгите и болките на родината, нейните радости и победи, разочарования и надежди и то в десетелията на възкръсналата национална свобода", каза ректорът на Университетa по библиотекознание и информационни технологии (УниБит) – София - проф. д.ик.н. Стоян Денчев.
„Вазов се превърна във висш пример на автентичен български творец, който никога не къса пъпната си връв с нацията, не се отделя от измислени небосклони, не обслужва чужди интереси, а пулсира в един ритъм с обществото", допълни той.
На поклонението пред поета присъстваха още литературната историчка Катя Зографова и актьорът Стоян Чобанов, в чието изпълнение прозвучаха творбите „По райските долини“ и „Моите песни".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5
17:08 22.09.2025
2 иван вазов, стихотворение
Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...
Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
на прословутите 30 сребърника.
На палубата се чува тъжна музика.
Световно известен нам кабаретист
свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
- Има ли някаква надеждаааа?
В "далечната далечина" се чува глас на английски:
-Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
Но за целта са ни нужни много хора.
"До последния украинец, до последния украинец, до последния
украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
- тоз пореден театър.
А нещата са прости. Управляващата мафия никога няма да позволи да бъде уличена в каквото и да било престъпление. Дори да получи вот на недоверие пак остава на власт!
17:09 22.09.2025
3 ученик от 12 клас
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ами той какво работи
17:09 22.09.2025
4 Българин
17:18 22.09.2025
5 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе прав си..... Държавата България преди 35 години престана да съществува..... Сега вече е само бг територия без перспективи за развитие.... Гледам днеска уж празник , празнуват и се изказват само продажните политици и управляващи.... За нас обикновените хора е поредния почивен ден.....
17:20 22.09.2025
6 Гост
17:25 22.09.2025
7 ГГВВНМ
Как сме независими, когато поставяме решенията на собствения си народ под решенията, вкарвани ни отвън?
Как сме независими, когато дори днес, на самия ден, се веят чужди знамена по националните ни институции?
Как сме независими, когато икономиката ни, или това, което е останало от нея, е прехвърлено в чужди ръце? Станало е притежание на чужди компании и се изстисква, докато може да пуска?
Как сме независими при положение, че селското ни стопанство е докарано до тотален погром и в момента едва ли имаме сили да се изхраним самостоятелно? Момент, не можем!
Каква независимост, по дяволите, при положение че трябва да сечем масиви с овощни дървета, за да могат да ни внасят ябълки от чужбина?
Как сме независими, когато на наша територия има чужди военни бази?
Каква независимост, когато правителството ни чака инструкции по най-важните и съкровени национални въпроси от други държави?
Каква независимост при положение, че партиите търчат по чуждите посолства, за да им одобрят кандидат-депутатските листи? И после тези същите наричаме народни избраници? Ще го повторя – народни!
Каква независимост, при положение че един референдум, произтекъл от народа, не можем да направим? Забранено ни е. От кого, бе, независими дами и господа?
17:26 22.09.2025