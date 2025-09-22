Атанас Капралов: Докато е жив духът на Иван Вазов, ще е жива и България

Докато е жив духът на Иван Вазов, ще е жива и България, а докато България е жива, няма как да не е жив и духът на Иван Вазов, защото те просто са едно цяло. Това каза директорът на Националния литературен музей (НЛМ) Атанас Капралов, по повод 104-тата годишнина от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов. В памет на поета, протойерей Васил Танев отслужи заупокойна молитва днес на гроба на писателя в градинката зад църквата „Св. София“, уточни БТА.

„Благодаря на всички, дошли да почетат най-безспорния български поет. Всъщност, когато казвам, че е най-безспорният, това е относително, защото още приживе Иван Вазов е имал своите врагове - хора, които са използвали неговото присъствие в сърцата на българския народ. Още кръгът „Мисъл“ се е опитвал да обезцени, в някаква степен, написаното от Вазов. После идват други трудни години за признанието на Иван Вазов през началните години на комунизма, когато той е отчетен като буржоазен писател. После дойдоха съвременни отрицатели, които се опитаха да го преиздадат на шльокавица или да го редактират, но всичко това, в крайна сметка, се оказа неуспешно, защото словото на Иван Вазов е посято във всяко българско сърце", каза още Атанас Капралов.

В допълнение той изтъкна, че Вазов е свързван с Народната партия, но „в днешно време такава партия няма, която да се опитва да го присвои така, както се случва с други български поети."

„Няма друг български писател, който още приживе да е заслужил толкова силна обич от обикновените хора, които живеят с неговите творби", каза в обобщение Атанас Капралов.

„Преди 104 години на днешния ден през 1921 г. България се прощава с един от своите най-истински синове – Иван Вазов. Още приживе, народът ни го удостои с най-висшата титла „Народен поет“ и наистина няма друг български творец, който така мащабно и всеобхватно, с такава дълбочина и искреност да възприеме тъгите и болките на родината, нейните радости и победи, разочарования и надежди и то в десетелията на възкръсналата национална свобода", каза ректорът на Университетa по библиотекознание и информационни технологии (УниБит) – София - проф. д.ик.н. Стоян Денчев.

„Вазов се превърна във висш пример на автентичен български творец, който никога не къса пъпната си връв с нацията, не се отделя от измислени небосклони, не обслужва чужди интереси, а пулсира в един ритъм с обществото", допълни той.

На поклонението пред поета присъстваха още литературната историчка Катя Зографова и актьорът Стоян Чобанов, в чието изпълнение прозвучаха творбите „По райските долини“ и „Моите песни".