Вежди Рашидов: Опозицията имаше голям шанс да се докаже пред обществото

Културата у нас е в периферията, макар че правителството работи добре. Това каза бившият министър на културата и бивш председател на Народното събрание Вежди Рашидов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

„Толкова години съм бил министър, правили сме заедно с колегите законопроекти – винаги ще помагам на премиера, защото културата е много голяма необходимост за страната ни, защото тя е нашата идентичност, а за съжаление в момента тя седи по периферията”, каза Рашидов. По думите му текущото правителство извършва делегираните си задължения и изпълнява добре работата си, предвид политическите трусове.

„Да говорим за свободни хора, както ги наричат в управлението, са улични жаргони, защото опозицията в момента просто се надговаря. Тя имаше голям шанс да се докаже пред обществото, но не го направи за тези четири години”, обясни още той. Този период Рашидов определи като „загубено време”.

„Ако няма ясна позиция и програма, със сигурност няма да има дивидент и за обществото, особено и при едно такова говорене с омраза, каквото виждаме. Имаше и причина да напусна парламента - всичко това не може да осигури нуждите на хората - пътища, материално, доверие”, каза още Рашидов. Той коментира и споровете за правото на използване на услугите на НСО.

"Много често са ме питали журналисти с какво се придвижвам. Държавата е държава, никой министър или политик не е повече от държавата - не може всички да се движат с кортеж. Това показва и друг проблем - ако се изгуби държавността, губи се и силата", каза Рашидов.