Вежди Рашидов: Опозицията имаше голям шанс да се докаже пред обществото

4 Октомври, 2025 20:51 319 7

  • вежди рашидов-
  • култура-
  • политика-
  • опозиция

Културата у нас е в периферията, а тя е нещо много необходимо за страната

Вежди Рашидов: Опозицията имаше голям шанс да се докаже пред обществото - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Културата у нас е в периферията, макар че правителството работи добре. Това каза бившият министър на културата и бивш председател на Народното събрание Вежди Рашидов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

Толкова години съм бил министър, правили сме заедно с колегите законопроекти – винаги ще помагам на премиера, защото културата е много голяма необходимост за страната ни, защото тя е нашата идентичност, а за съжаление в момента тя седи по периферията”, каза Рашидов. По думите му текущото правителство извършва делегираните си задължения и изпълнява добре работата си, предвид политическите трусове.

Да говорим за свободни хора, както ги наричат в управлението, са улични жаргони, защото опозицията в момента просто се надговаря. Тя имаше голям шанс да се докаже пред обществото, но не го направи за тези четири години”, обясни още той. Този период Рашидов определи като „загубено време”.

„Ако няма ясна позиция и програма, със сигурност няма да има дивидент и за обществото, особено и при едно такова говорене с омраза, каквото виждаме. Имаше и причина да напусна парламента - всичко това не може да осигури нуждите на хората - пътища, материално, доверие”, каза още Рашидов. Той коментира и споровете за правото на използване на услугите на НСО.

"Много често са ме питали журналисти с какво се придвижвам. Държавата е държава, никой министър или политик не е повече от държавата - не може всички да се движат с кортеж. Това показва и друг проблем - ако се изгуби държавността, губи се и силата", каза Рашидов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наздраве,

    4 0 Отговор
    Ръжди!

    Коментиран от #2

    20:53 04.10.2025

  • 2 Прав си!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наздраве,":

    И хрантутник, който продължава да смуче държавни пари.

    20:55 04.10.2025

  • 3 историк

    2 0 Отговор
    Падни -стани-наздраве .Ти си олигофрена на културата ,иначе си талант , и до там !

    20:55 04.10.2025

  • 4 Гост

    1 0 Отговор
    Министър на културата е бил, и Мултак е бил, и всякакъв е бил, според предпочитанията...😁, но никога не успя да бъде това, за което се представя...😗

    20:57 04.10.2025

  • 5 това сигурно е виц

    0 0 Отговор
    Минаващия на червено го питали как се придвижва.

    20:59 04.10.2025

  • 6 БЕЗ МАЙТАП

    0 0 Отговор
    Вежди помниш ли колко смешни бяхте с Борисов при Ердоган.Не мога да преценя сега или тогава си за по голямо посмешище?

    21:00 04.10.2025

  • 7 Тома

    0 0 Отговор
    Алкохола не прощава на никого само на веждито

    21:01 04.10.2025

