Христо Мутафчиев отправи 7 остри въпроса към Мариан Бачев

Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев отправи седем конкретни въпроса към министъра на културата Мариан Бачев и го покани на публичен дебат. Изявлението идва като реакция на твърдения на Бачев, че обвиненията на гилдията са "необосновани и недопустими", според bTV.

"Вие също така посочвате, че подобни обвинения, когато не са подкрепени с факти, подкопават доверието в институциите и отклоняват фокуса от реалния диалог за състоянието на българската култура. Именно в духа на прозрачността и обществения интерес и уважението ни към институцията Министерство на културата Ви каним да отворим публичен дебат по следните конкретни въпроси, които пряко касаят законосъобразността на управлението Ви", обърна се Мутафчиев към министъра.

Първият въпрос засяга освободени от министъра служители, които печелят делата си срещу Министерството на културата на всяка следваща инстанция. Мутафчиев пита дали Бачев смята, че е действал в законовите си правомощия и в защита на обществения интерес при освобождаването им, като уточнява, че обезщетенията ще бъдат за сметка на публичното финансиране.

Втората и третата тема касаят назначаването на директор на НФК в края на февруари 2025 година. Председателят на САБ пита с какъв мотив е назначен директор, който не отговаря на условията по чл. 29 и чл. 29а от Закона за закрила и развитие на културата. Освен това поставя въпроса дали новият изпълнителен директор на НФК е назначен през май 2025 година в противоречие с разпоредбите за несъвместимост в Закона за противодействие на корупцията.

Четвъртият въпрос е свързан със санкционирано лице за конфликт на интереси, което продължава да управлява НДК и да ръководи обществена поръчка за 20 милиона лева по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Мутафчиев посочва, че Звеното за вътрешен одит към министерството е установило сериозни нарушения от страна на ръководството на НДК, а Агенцията за държавна финансова инспекция е отхвърлила мотивите на изпълнителния директор.

Останалите три въпроса засягат системни нарушения при финансирането на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Мутафчиев пита защо не се извършват месечните преизчисления, спазват ли се единните разходни стандарти и дали е нарушен чл. 7 от ЗЗРК, според който ДКИ с национално значение се финансират изцяло и приоритетно от бюджета на министерството.

Председателят на гилдията поставя и въпроси за забавените пролетни сесии за създаване и разпространение на театрални представления, музикални концерти и танцови спектакли, както и за късното формиране на комисиите по определяне и финансиране на проекти за консервационно-реставрационни дейности.

В заключение Христо Мутафчиев подчертава, че очаква конкретни отговори на всички поставени въпроси в името на обществения интерес и прозрачността на управлението.