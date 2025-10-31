Новини
Христо Мутафчиев отправи 7 остри въпроса към Мариан Бачев

31 Октомври, 2025 20:20

Напрежение в българската култура

Христо Мутафчиев отправи 7 остри въпроса към Мариан Бачев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев отправи седем конкретни въпроса към министъра на културата Мариан Бачев и го покани на публичен дебат. Изявлението идва като реакция на твърдения на Бачев, че обвиненията на гилдията са "необосновани и недопустими", според bTV.

"Вие също така посочвате, че подобни обвинения, когато не са подкрепени с факти, подкопават доверието в институциите и отклоняват фокуса от реалния диалог за състоянието на българската култура. Именно в духа на прозрачността и обществения интерес и уважението ни към институцията Министерство на културата Ви каним да отворим публичен дебат по следните конкретни въпроси, които пряко касаят законосъобразността на управлението Ви", обърна се Мутафчиев към министъра.

Първият въпрос засяга освободени от министъра служители, които печелят делата си срещу Министерството на културата на всяка следваща инстанция. Мутафчиев пита дали Бачев смята, че е действал в законовите си правомощия и в защита на обществения интерес при освобождаването им, като уточнява, че обезщетенията ще бъдат за сметка на публичното финансиране.

Втората и третата тема касаят назначаването на директор на НФК в края на февруари 2025 година. Председателят на САБ пита с какъв мотив е назначен директор, който не отговаря на условията по чл. 29 и чл. 29а от Закона за закрила и развитие на културата. Освен това поставя въпроса дали новият изпълнителен директор на НФК е назначен през май 2025 година в противоречие с разпоредбите за несъвместимост в Закона за противодействие на корупцията.

Четвъртият въпрос е свързан със санкционирано лице за конфликт на интереси, което продължава да управлява НДК и да ръководи обществена поръчка за 20 милиона лева по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Мутафчиев посочва, че Звеното за вътрешен одит към министерството е установило сериозни нарушения от страна на ръководството на НДК, а Агенцията за държавна финансова инспекция е отхвърлила мотивите на изпълнителния директор.

Останалите три въпроса засягат системни нарушения при финансирането на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Мутафчиев пита защо не се извършват месечните преизчисления, спазват ли се единните разходни стандарти и дали е нарушен чл. 7 от ЗЗРК, според който ДКИ с национално значение се финансират изцяло и приоритетно от бюджета на министерството.

Председателят на гилдията поставя и въпроси за забавените пролетни сесии за създаване и разпространение на театрални представления, музикални концерти и танцови спектакли, както и за късното формиране на комисиите по определяне и финансиране на проекти за консервационно-реставрационни дейности.

В заключение Христо Мутафчиев подчертава, че очаква конкретни отговори на всички поставени въпроси в името на обществения интерес и прозрачността на управлението.


  • 1 Майна

    6 0 Отговор
    Държавата се сгромолясва..
    Сега ще видим как ще се излекува и педофилията
    Това вече не е православен народ..
    Не Бог го изостави- народ , който се отказа от Исус Христос..
    Сега си носете кръста

    20:30 31.10.2025

  • 2 боико борисуф

    2 0 Отговор
    да го пита наи важното !!!!! Защо не доведе снаха на баща си ами му доведе зет 😃😃😃😃😃😃😃

    20:32 31.10.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор
    Съюза на артистите... Профсъюз на Х. Мутафчиев,
    пожизнен

    20:34 31.10.2025

  • 4 Гост

    7 0 Отговор
    Чалгарете излезнаха едни педале 🎃

    20:35 31.10.2025

  • 5 В превод

    1 0 Отговор
    Задкулисието е преценило, че вече са достатъчно слаби, и чрез ГЕРБ атакува най-слабото звено - бездарният Бачев на славната(някога) гейдружина на Славуца и Тошко, която може да бъде атакувана по всевъзможни начини.
    Понеже крият, че са обратни, не може да им помогне и Брюксел....
    Нищо чудно скоро да се включи и Пеевски.
    Или бъркам 😁⁉️

    Коментиран от #8

    20:36 31.10.2025

  • 6 Има една хубава турска дума за артистите

    1 1 Отговор
    Гьозбояджии!

    20:38 31.10.2025

  • 7 12340

    2 0 Отговор
    С извинение, министерство на културата не е министерство на актьорите!

    20:38 31.10.2025

  • 8 Майна

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "В превод":

    Явно вие наистина не разбирате какъв смерч идва..
    Без гориво
    Без пари( ще вземат всичко лондонсити)
    Явно наистина не можете да го осмислите..
    САЩ изтеглят войските си и от България, няма да има посолство..
    Свършено е с България.

    Коментиран от #9

    20:41 31.10.2025

  • 9 Град Симитли

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Тия твои пророчества, що не ги запишеш в четиристишия, ще станеш съвреммения български Нострадамус!
    Прахосваш си дарбата!

    Коментиран от #11

    20:45 31.10.2025

  • 10 Поръчки изпълняваме всякакви

    2 1 Отговор
    Този артистичен колос целуваше ръката на тиквата от благодарнист, че му плати лечението - това му е главната роля!

    20:46 31.10.2025

  • 11 Майна

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Град Симитли":

    Не бе, пич..
    Бях оптимист- трябва или да не си информиран , или щраус за да не ..виждаш
    И да, мъка ми е , вече.., но това е...

    20:50 31.10.2025

  • 12 шопа

    2 0 Отговор
    Аман-заман , бих казал пишман от сите ви там културтрегери . Маква култура бълнувате у таа пропаднала териториа? На почит са сал дивотия , простотия , тотал-щета падение и деградация. Глъмарници дебнат отсекъде . Колко по-нагоре у власта , толкоз по-прозд и нагъл - новиот модел за подръжание на поведение.Та с две думи прости: ни Култура , ни ФИЗкултура.

    20:50 31.10.2025

  • 13 НойкоНоевски

    1 0 Отговор
    Защо Ицето не получава 50% отстъпка при закупуване на алкохол, щом е на такъв пост ?! Това е осми въпрос.

    20:51 31.10.2025

  • 14 Гост

    0 0 Отговор
    Тия от итънъ са на принципа След нас и потоп

    21:03 31.10.2025

