Взрив на газова бутилка в Русе прати възрастен мъж в болница

Взрив на газова бутилка в Русе прати възрастен мъж в болница

22 Септември, 2025 17:21 744 2

Възникнал е и пожар, при който са пламнали пластмасови столове

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Взрив на газова бутилка разтърси блок в кв. „Възраждане“ в Русе. Инцидентът е станал около 11 часа в апартамент на осмия етаж, където живее възрастно семейство, посочи бТВ.

Бутилката, която не е била пълна, се е намирала на балкона на кухнята. При взрива са се счупили прозорци и са се разлетели стъкла наоколо.

Възникнал е и пожар, при който са пламнали пластмасови столове в близост до газовата бутилка.

За късмет в този момент е дошъл синът на възрастната двойка, който е успял да реагира и да потуши пламъците.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Възрастният мъж, който по думите на домоуправителя е на около 90 години, е откаран в болница с леко опърляне по тялото, без опасност за живота.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Газта руска ли беше?

    18:10 22.09.2025

  • 2 От чужбина

    0 0 Отговор
    В случая е интересно каква е причината за взрива. Самата бутилка ли е дефектна, вентила ли е изпускал газ или дядото е позабравил газта пусната и е опитал да запали???

    18:24 22.09.2025

