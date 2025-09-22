Взрив на газова бутилка в Русе прати възрастен мъж в болница

Взрив на газова бутилка разтърси блок в кв. „Възраждане“ в Русе. Инцидентът е станал около 11 часа в апартамент на осмия етаж, където живее възрастно семейство, посочи бТВ.

Бутилката, която не е била пълна, се е намирала на балкона на кухнята. При взрива са се счупили прозорци и са се разлетели стъкла наоколо.

Възникнал е и пожар, при който са пламнали пластмасови столове в близост до газовата бутилка.

За късмет в този момент е дошъл синът на възрастната двойка, който е успял да реагира и да потуши пламъците.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Възрастният мъж, който по думите на домоуправителя е на около 90 години, е откаран в болница с леко опърляне по тялото, без опасност за живота.