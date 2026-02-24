Авариен ремонт затваря изцяло преминаването по Дунав мост при Русе

Между 13.00 и 14.00 часа, в рамките на около половин час, ще бъде затворен двупосочно Дунав мост при Русе.
През съоръжението няма да могат временно да преминават както леки, така и товарни автомобили. Затварянето на моста се налага, заради спешно запълване на дупки в шестия участък на българската част на съоръжението, който все още не е ремонтиран.
Става дума за трасе от около 300 метра, където в момента скоростта на преминаване на моторните превозни средства е изключително ниска - под 10 км/ч.
Дейностите в участъка ще бъдат извършвани във възможно най-кратък срок, така че да се минимизира дискомфорта за гражданите. Подобни дейности са възможни и през следващите няколко дни, информира областната администрация.
От там припомнят, че подобен авариен ремонт се наложи преди няколко седмици, но поради конструктивните проблеми на бетонните панели в неремонтирания участък и обилния снеговалеж отново се отвориха нови дупки по трасето.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:53 24.02.2026
2 Да питам само
11:55 24.02.2026
3 сега пък
11:55 24.02.2026
4 хихи
Коментиран от #7
12:00 24.02.2026
5 Трима бачкат
Коментиран от #10
12:00 24.02.2026
6 име
Коментиран от #9
12:01 24.02.2026
7 честен ционист
До коментар #4 от "хихи":Никога не е ставало дума за освобождение на хора, а за освобождаване на територии, а с днешната техника, Румъния може да се прескочи за минутка време.
12:02 24.02.2026
8 Е нали скоро му правеха ремонт
12:11 24.02.2026
9 от парапета
До коментар #6 от "име":не бяха ли 7 моста на дунав 2 тунела под шипка 3 магистрали за плевен и един космодрум?
Коментиран от #13
12:12 24.02.2026
10 Разбирач
До коментар #5 от "Трима бачкат":Тия 10 са мениджъри. Мениджмънт смяна, Мениджмънт на качеството, Мениджмънт на връзките с обществеността, Мениджмънт доставки, Мениджмънт на устойчивото развитие и добри практики, Мениджмънт проекти, Мениджмънт СОП, Мениджмънт на сигурността и здравето, Строителен надзор и Мениджмънт на персонала
12:12 24.02.2026
11 Родина
отиват в магията . По добре е да го закрият . Само
разбиват пътищата .
12:20 24.02.2026
12 На времето руснаците
12:24 24.02.2026
13 Ние ги построиме бре
До коментар #9 от "от парапета":Ти не знаеш ли?
12:25 24.02.2026
14 Гледаш снимката
12:26 24.02.2026
15 Толкова! Така е в Шенген
12:29 24.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пииип
12:50 24.02.2026
18 Не е забранено
Абе, как така всички ремонти се отвориха, когато америкнците ни налазиха?
12:58 24.02.2026
19 Дид
13:07 24.02.2026
20 Освен при при Русе
13:13 24.02.2026
21 Авариен ремонт
13:15 24.02.2026
22 пенсионер
13:20 24.02.2026