Авариен ремонт затваря изцяло преминаването по Дунав мост при Русе

24 Февруари, 2026 11:51 1 318 22

Става дума за трасе от около 300 метра, където в момента скоростта на преминаване на моторните превозни средства е изключително ниска - под 10 км/ч. 

Между 13.00 и 14.00 часа, в рамките на около половин час, ще бъде затворен двупосочно Дунав мост при Русе.

През съоръжението няма да могат временно да преминават както леки, така и товарни автомобили. Затварянето на моста се налага, заради спешно запълване на дупки в шестия участък на българската част на съоръжението, който все още не е ремонтиран.

Дейностите в участъка ще бъдат извършвани във възможно най-кратък срок, така че да се минимизира дискомфорта за гражданите. Подобни дейности са възможни и през следващите няколко дни, информира областната администрация.

От там припомнят, че подобен авариен ремонт се наложи преди няколко седмици, но поради конструктивните проблеми на бетонните панели в неремонтирания участък и обилния снеговалеж отново се отвориха нови дупки по трасето.


  • 1 честен ционист

    15 3 Отговор
    Затварят двата моста и двете летища и Ганчо у кошарата.

    11:53 24.02.2026

  • 2 Да питам само

    18 1 Отговор
    Затварянето важи ли за американска военна техника?

    11:55 24.02.2026

  • 3 сега пък

    13 1 Отговор
    Танкове ли са дошли?

    11:55 24.02.2026

  • 4 хихи

    6 5 Отговор
    и сега ако Армията Освободителка, рече да ни Освободи, първо трябва да Осбодия цяла Румъния и да мине по Дунав мост-2

    Коментиран от #7

    12:00 24.02.2026

  • 5 Трима бачкат

    15 0 Отговор
    10 ги зяпат. Еми затова настъпват аварийни ремонти. Всичката ни работа такава.

    Коментиран от #10

    12:00 24.02.2026

  • 6 име

    6 5 Отговор
    Еййй, ако не беше киро пpocтото да направи още два моста на Дунав, откъде щяхте да минавате?

    Коментиран от #9

    12:01 24.02.2026

  • 7 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Никога не е ставало дума за освобождение на хора, а за освобождаване на територии, а с днешната техника, Румъния може да се прескочи за минутка време.

    12:02 24.02.2026

  • 8 Е нали скоро му правеха ремонт

    14 0 Отговор
    Или ремонт на ремонта

    12:11 24.02.2026

  • 9 от парапета

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    не бяха ли 7 моста на дунав 2 тунела под шипка 3 магистрали за плевен и един космодрум?

    Коментиран от #13

    12:12 24.02.2026

  • 10 Разбирач

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трима бачкат":

    Тия 10 са мениджъри. Мениджмънт смяна, Мениджмънт на качеството, Мениджмънт на връзките с обществеността, Мениджмънт доставки, Мениджмънт на устойчивото развитие и добри практики, Мениджмънт проекти, Мениджмънт СОП, Мениджмънт на сигурността и здравето, Строителен надзор и Мениджмънт на персонала

    12:12 24.02.2026

  • 11 Родина

    12 0 Отговор
    Една стотинка не влиза в община Русе. Всички такси
    отиват в магията . По добре е да го закрият . Само
    разбиват пътищата .

    12:20 24.02.2026

  • 12 На времето руснаците

    14 1 Отговор
    Знаете ли за колко дни са го построили тоя Дунав мост? А? Нещастници...

    12:24 24.02.2026

  • 13 Ние ги построиме бре

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "от парапета":

    Ти не знаеш ли?

    12:25 24.02.2026

  • 14 Гледаш снимката

    10 1 Отговор
    И ти се доплаква. До какво състояние ни докараха атлантиците. 18 век ...

    12:26 24.02.2026

  • 15 Толкова! Така е в Шенген

    6 0 Отговор
    с под 10 км/ч.... А иначе вчера 3 км за 14 часа

    12:29 24.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пииип

    3 0 Отговор
    Пара трябва да ке краде, че избори идват.

    12:50 24.02.2026

  • 18 Не е забранено

    4 0 Отговор
    Само за америкнската армия!
    Абе, как така всички ремонти се отвориха, когато америкнците ни налазиха?

    12:58 24.02.2026

  • 19 Дид

    6 0 Отговор
    Всички са за затвора! Два дни минавам през моста и никаква работа не кипи. Виждат се някакви хора да се мотаят насам натам, но то не прилича на някаква спешност и старание да се свърши колкото се може по бързо. Видно разтягат във времето ремонта, за да оправдаят внушителната му цена от 80 млн. Но на влизане в Русе картинката е подобна, срамна и несъответстваща на претенциите ни за европейска държава. Със сигурност ако кмета им беше на място това нямаше да е така.

    13:07 24.02.2026

  • 20 Освен при при Русе

    2 0 Отговор
    Ще каже човек че и от Пловдив може на Дунав мост да кацнеш

    13:13 24.02.2026

  • 21 Авариен ремонт

    2 0 Отговор
    Докато тече планов. А ферим

    13:15 24.02.2026

  • 22 пенсионер

    0 0 Отговор
    Къде си тато да станеш ,и в Белене да ги пристанеш , че дроб направиха хубавата ни страна !

    13:20 24.02.2026

