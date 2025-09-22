Новини
България и щата Юта обсъдиха засилване на търговията и инвестициите

България и щата Юта обсъдиха засилване на търговията и инвестициите

22 Септември, 2025

Срещата потвърди ангажимента на България да разширява устойчиво партньорството със САЩ

България и щата Юта обсъдиха засилване на търговията и инвестициите - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков проведе среща с делегация от американския щат Юта, водена от сенатор Дж. Стюарт Адамс, на която основен акцент бяха възможностите за разширяване на двустранната търговия и взаимните инвестиции. В делегацията участваха и представители на doTERRA International и Фондация "Стърлинг", а от българска страна присъстваха външният министър Георг Георгиев и здравният министър Силви Кирилов.

Желязков подчерта стратегическото значение на отношенията с Юта и заяви готовност за задълбочаване на сътрудничеството в областта на търговията, иновациите и новите технологии. "Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове", посочи премиерът, като насърчи провеждането на американски търговски мисии у нас и очаква организиране на мисия от Юта през 2026 г.

Сенатор Адамс изтъкна, че икономическите приоритети на Юта - в енергетиката, технологиите, образованието и устойчивата индустрия - съвпадат с тези на България. "Сътрудничеството ни може да донесе реални ползи чрез обмен на експертиза, инвестиции и съвместни проекти в стратегически области", каза той.

Особено внимание бе отделено на дейността на doTERRA International, един от най-големите американски инвеститори в България. Компанията е вложила 15 млн. долара в Добрич, създавайки 150 работни места, а чрез фондацията Healing Hands подпомага образователни и професионални инициативи за българските младежи.

Премиерът Желязков изрази благодарност към Кърк Джоуърс, изпълнителен директор на doTERRA и почетен консул на България в Юта, за приноса му към развитието на приятелските и икономическите връзки.

Срещата потвърди ангажимента на България да разширява устойчиво партньорството със САЩ, особено в секторите технологии, иновации и инвестиции.


  • 1 Яшар

    13 2 Отговор
    Сигур ша внася ютени чували и чаршафи ...излагация

    20:49 22.09.2025

  • 2 гост

    10 3 Отговор
    Желязков е приет на щатско равнище от сенатора от щата Юта Адамс и му е обещал огромна подкрепа на мормонската църква в България, а може би и за мормонското многоженство?

    20:52 22.09.2025

  • 3 тиквенсониада

    19 2 Отговор
    Това някаква подигравка ли е ?

    20:53 22.09.2025

  • 4 свиреп ОХЛЮВ

    14 1 Отговор
    Да пита дали биха внесли американска вода , но не за жадните и сухи хора в Плевен , а за водопада в хотела на жена му ?

    Коментиран от #17

    20:54 22.09.2025

  • 5 Майна

    6 2 Отговор
    Нищо не са обсъдили
    Поднесли са съболезнования за Чарли Кърк( Юта) , който днес беше снощи почетен за да се щтракнат

    20:55 22.09.2025

  • 6 хер ФЛИК

    14 3 Отговор
    Жалка работа ! Голямо падение ! Навел ли се е слугински ?

    20:56 22.09.2025

  • 7 Тоя да те е решил

    9 2 Отговор
    Да прави кариера за добиване на злато
    в щатЪТ Юта, или ще си носи да си хвърля
    там боклука ?

    20:57 22.09.2025

  • 8 СлънчогледкА

    8 1 Отговор
    Делян обадил ли му се е преди това , да му каже да иска го отписват от Магнита ?

    20:57 22.09.2025

  • 9 името на ВИМЕТО

    11 1 Отговор
    Барем ходил ли е да гледа мач на Юта Джаз ? Или му стига да гледа портрета на Бойко , изтъпанчен пред новия хотел с водопада ?

    21:00 22.09.2025

  • 10 Майна

    11 0 Отговор
    Точно в Юта беше застрелян Чарли Кърк..
    Никой не изпрати от тях телеграма, съпричастна..
    Това е политическо убийство на човек от екипа от Тръмп
    Никой!
    Сега са отишли да се щтракнат!!!
    Това са .., да замълча, а..

    21:00 22.09.2025

  • 11 Хилнал

    11 2 Отговор
    се розовия Костинбродски като , че яйце му белят ! Пози и физиономии според случая , мисли , че му се връзват и го имат за нещо !

    21:05 22.09.2025

  • 12 Анонимен

    5 1 Отговор
    Има ли наблизо водопади?

    21:07 22.09.2025

  • 13 Един

    8 1 Отговор
    Щата Юта е последна дупка на американския кавал - може би само Айдахо и NНебраска са по-зле!
    Отишъл един ментално ощетен с група още по-глупави в САЩ да се срещнат с портиерите!
    ПИСНА МИ ДА ПЛАЩАМ ЗА ГЛАМАРЩИНИТЕ НА ТИЯ!

    21:23 22.09.2025

  • 14 Селянин

    2 0 Отговор
    Ейййй, най-после нещо смислено от този плешивец- мормони, мормонки, абе свобода отвсякъде и без истамбулски конвенции! Ура !

    21:27 22.09.2025

  • 15 Бабите в мездра подкрепят това🤣🤣🤣

    7 0 Отговор
    В монтанско и белоградчик и елхово са в невиждани празненства 😂😂😂😂

    21:31 22.09.2025

  • 16 Отец Чапаев

    3 0 Отговор
    Ще внасяме натовски памперси за армията , ще изнасяме чушкопези.

    Коментиран от #18

    21:32 22.09.2025

  • 17 Зарко бесния

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "свиреп ОХЛЮВ":

    Абе те ше занесат сичката вода от легето в саш да им е рахат ти викаш от там вода да носат за плевен😅😅😅виж искъра може да го пресушат и да пратат водата на саш за пари

    21:33 22.09.2025

  • 18 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Отец Чапаев":

    Чушкопека е полезно изобретение. Само който не го е ползвал се смее.
    Така че сделката пак е неизгодна - памперсите като почнат да преливат...

    21:34 22.09.2025

  • 19 Болшедс!

    3 0 Отговор
    Пълни глупости! Нерде Ямбол нерде Стамбул!Нищо общо нямаме с щата Юта,ама Нищо!!!

    21:34 22.09.2025

  • 20 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор
    Пишман премиерчето отишло на среща с областния кмет и представители на мошенически компании...
    Тръмп като ни дойде на гости ще иде при кмета на Севлиево...

    21:35 22.09.2025

  • 21 Невероятен тъпунгер

    5 0 Отговор
    Сега и с американския щат Юта ли ще се побратимяваме ?

    21:42 22.09.2025

  • 22 Сталин

    6 0 Отговор
    Единственото с което може да търгуваме с Юта е цървули

    Коментиран от #24

    21:44 22.09.2025

  • 23 Лелееее майкооо ....

    3 0 Отговор
    създали били 150 работни места у Добрич.....

    21:44 22.09.2025

  • 24 Копеи не философствай!

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна! Марш!

    21:46 22.09.2025

  • 25 Лелееее майкооо ....

    2 0 Отговор
    И изкуствения интелект че и производството на дронове от щата Юта.....

    21:46 22.09.2025

  • 26 Айде бе

    4 0 Отговор
    Очакваме срещата на Шпаклата със щата Алабама. Ще търси най дебелата мамба за да оправи хемороидите Шефа Буци.

    21:46 22.09.2025

  • 27 Сталин

    4 0 Отговор
    ПР акция на нашите негодници за вътрешна употреба да се щракнат с треторазрядни чиновници от Сащ

    21:48 22.09.2025

  • 28 Ясна работата

    3 0 Отговор
    Ши пада страшен обмен на експертиза, инвестиции и съвместни проекти в стратегически области.....със щата Юта. Тоя дЖилезку верно не е ред...

    21:49 22.09.2025

  • 29 Все тая

    2 0 Отговор
    Туристи

    21:50 22.09.2025

  • 30 СЛАМЕНИЯ

    1 0 Отговор
    Е нагледал инвестициите на домусите.

    21:55 22.09.2025

  • 31 Лелееее майкооо ....

    3 0 Отговор
    Етерични масла и пръдни ....и Кърк Джоуърс, изпълнителен директор на doTERRA ... почетен консул на България в Юта....един от най-големите американски инвеститори в България....мега супер дупер от най-големите.... абе чуват ли се тея въобще кви ги дрънкат?

    21:55 22.09.2025

  • 32 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ВКИСНАТ ДОМАТ! ДОСЕГА САМО НИЕ ДАВАМЕ МИЛИАРДИ И НАСРЕЩА НИЩОООО! ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ!

    21:56 22.09.2025

  • 33 икономическите връзки

    2 0 Отговор
    И връзки за обувки ....

    21:57 22.09.2025

  • 34 Все повече се убеждавам

    3 0 Отговор
    Че недоразумението дЖилезку определено не е у ред и въобще не знае кой е и какъв е

    21:59 22.09.2025

  • 35 Тоя ненормалник

    3 0 Отговор
    Да си дава оставката, щото само ни излага

    22:04 22.09.2025

  • 36 обективен

    4 0 Отговор
    В момента нашите Управници са като индианците преди 250 г. в САЩ , когато са заменяли злато за огледалца !

    22:05 22.09.2025

  • 37 Съдията

    2 0 Отговор
    Фалшификаторът от Костинброд е обещал истински кожени юрти за коренните индианци от Юта, ръчно изработени от нашите коренни индийци от Факултето, Филиповци и Столипиново. Дилянчо Д-то лично щял да ги навие.😂

    22:11 22.09.2025

  • 38 Я марш бре дЖилезку

    2 0 Отговор
    И в Северна Дакота да обменяш интелект

    22:12 22.09.2025

  • 39 Никой

    0 0 Отговор
    А да видим - просто е отишъл и дано е свършил нещо - да види и той - зор. Нали се ориентирахме само към Европа - няма лошо и към САЩ да търгуваме.

    22:14 22.09.2025

  • 40 Гуша от картофи

    1 0 Отговор
    Мормончетата ни са най-драги, ходят с белите ризки и вратовръзките и явно ЧЕРПЯТ, та водопадните разбойници да ги харесват толкова.

    22:15 22.09.2025

