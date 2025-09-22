България и щата Юта обсъдиха засилване на търговията и инвестициите

Премиерът Росен Желязков проведе среща с делегация от американския щат Юта, водена от сенатор Дж. Стюарт Адамс, на която основен акцент бяха възможностите за разширяване на двустранната търговия и взаимните инвестиции. В делегацията участваха и представители на doTERRA International и Фондация "Стърлинг", а от българска страна присъстваха външният министър Георг Георгиев и здравният министър Силви Кирилов.

Желязков подчерта стратегическото значение на отношенията с Юта и заяви готовност за задълбочаване на сътрудничеството в областта на търговията, иновациите и новите технологии. "Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове", посочи премиерът, като насърчи провеждането на американски търговски мисии у нас и очаква организиране на мисия от Юта през 2026 г.

Сенатор Адамс изтъкна, че икономическите приоритети на Юта - в енергетиката, технологиите, образованието и устойчивата индустрия - съвпадат с тези на България. "Сътрудничеството ни може да донесе реални ползи чрез обмен на експертиза, инвестиции и съвместни проекти в стратегически области", каза той.

Особено внимание бе отделено на дейността на doTERRA International, един от най-големите американски инвеститори в България. Компанията е вложила 15 млн. долара в Добрич, създавайки 150 работни места, а чрез фондацията Healing Hands подпомага образователни и професионални инициативи за българските младежи.

Премиерът Желязков изрази благодарност към Кърк Джоуърс, изпълнителен директор на doTERRA и почетен консул на България в Юта, за приноса му към развитието на приятелските и икономическите връзки.

Срещата потвърди ангажимента на България да разширява устойчиво партньорството със САЩ, особено в секторите технологии, иновации и инвестиции.