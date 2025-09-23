Новини
България »
Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите

Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите

23 Септември, 2025 09:55 809 24

  • кристиан вигенин-
  • министри-
  • мс

Премиерът на Полша внимателно подхожда към проблема с провокациите в небето с руските дронове.  Такъв тип инциденти не трябва да доведат до ситуация, в която да се отвори нов голям конфликт

Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Стената от дронове" на Европа е изграждане на система, която ще ни защити от чужди дронове. Това е система, която се използва не срещу някога, а за защита. Това заяви пред БТВ Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП.

И смята, че България трябва да е готова и защитена срещу всякакви атаки.

"Премиерът на Полша внимателно подхожда към проблема с провокациите в небето с руските дронове. Такъв тип инциденти не трябва да доведат до ситуация, в която да се отвори нов голям конфликт, защото това на практика означава Трета световна война. Трябва да призовем за внимателно отношение по темата, да няма свръхреагиране, защото всяка суверенна държава ще си пази въздушното пространство."

Кабинетът

"Никой не може да нарежда на министрите. Министерски съвет е колективен орган. МС е този, който решава. Аз познавам нашите министри и не мисля, че някой може да им нарежда какво да правят. Ако има такъв случай на натиск, това трябва да се пресече", каза Вигенин.

Според него Пеевски проектира образ, който е по-голям, отколкото е в реалност.

И допълни, че подкрепата на ДПС-Ново начало не трябва да води до деформации в институциите.

Не виждам какви предложения дават от опозицията, разкри евродепутатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    9 0 Отговор
    ид от до ид от това са подлагаюите се пупитици

    09:57 23.09.2025

  • 2 вижда се

    16 0 Отговор
    Всички министри сте сламени на една тиква и прасе , ще дойде време да отговаряте за това пред народа ,а не пред тях.

    09:58 23.09.2025

  • 3 1488

    8 0 Отговор
    дори народа ли ??

    09:59 23.09.2025

  • 4 честен ционист

    9 5 Отговор
    "Стената от дронове" ще е същата далавера като "оградата" по турската граница. На бас, че стената на българска територия ще е най-рехава и братишките ще пращат целия налёт насам.

    09:59 23.09.2025

  • 5 1234567

    13 0 Отговор
    Руски дронове? Абе следете поне западната преса, някакви деца си играли с ДВА дрона, не двайсет!, властите ги спрели с натискане на джойстика, обаче ние напоително продължаваме да обясняваме как Русия била провокирала НАТО. А спрете се!

    10:03 23.09.2025

  • 6 604

    14 0 Отговор
    Пхаха..тоя си е дал задните части...инък не мой им нареждът..пхахахахя

    10:05 23.09.2025

  • 7 Тома

    4 0 Отговор
    Ти да видиш.

    10:06 23.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 2106

    9 0 Отговор
    какво се оаква от мъж с показателното име Ва Гинин?

    10:11 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ ДА ИМА КОМЕНТАР ПОД ,,ВАГЕНИИН,,! ПЕЕЕЕ РА. СИИУУ СЪР!

    10:14 23.09.2025

  • 12 Абе я да си го наааачукате

    11 0 Отговор
    България настоя Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ... и на Желязков, и на всички там олигофрени на ред.....Абе я да си го наааачукате, и тва четем вече: Българин инвалид е бил отвлечен за мобилизация в Украйна.....Майката и дипломат изгонени от военни с обиди

    10:14 23.09.2025

  • 13 Толкова е

    8 0 Отговор
    Трогателно, когато поредният “нормален софийски дри….” започне да се прави на мъж - министрите били независими! Алоууу, ние да не сме слепи - то, дори тези, дето командват министрите слушат други от по-горе, че…

    10:19 23.09.2025

  • 14 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬

    0 5 Отговор
    Тази система е за да се предпазим от вековния ни враг - московското царство.

    10:26 23.09.2025

  • 15 гост

    4 0 Отговор
    До сега всички публикации на Вигенин баш социалиста бяха платени за сметка на европейския парламент и не допускаха коментари!

    10:26 23.09.2025

  • 16 Вигенин, това, което казваш Всички го

    7 0 Отговор
    Вземаш от спуснатата Опорка!! Това в Полша беше Постановка като това в Буча! Тея отломки от дронове се докараха от Украина в Полша, лепени със скоч лента! После Поляците ги Разнесоха по Ниви и Ливади!! Постановка Вигенин, а ти си Идиотче!! ПОКРИВА НА КЪЩАТА Е СТОЯЛ ТАКА ОТ 2 МЕСЕЦА! 2та комина на къщата си стояха здрави!!! Ако е паднал дрон нямаше да ги има!! Идиотче си!!

    10:34 23.09.2025

  • 17 БАЙ СТАВРИ

    5 0 Отговор
    ЩЕ ВИДИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ИЗБОРИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ЧЕ БСП-ОЛ ЩЕ ОТИДАТ ВЪВ НЕБИТИЕТО ЗАЩОТО НАЛИ СТЕ СОЦИАЛНА ПАРТИЯ И ПОВЕЧЕ ГЛАСУВАТ ПЕНСИОНЕРИ ЗА ВАС И СА ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО И ОСТАНАХА ИЗЛЪГАНИ ОТ ВАС ЗАЩОТО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ДА СЕ КОАЛИРАТЕ СЪС ГЕРБ-СДС И ДПС-НОВО НАЧАЛО.

    10:45 23.09.2025

  • 18 Хи хи

    2 0 Отговор
    Хи хи хи....... Хи хи хи...... Смeшничв с къси панталонки.

    10:46 23.09.2025

  • 19 Че всеки

    1 0 Отговор
    един от тях си има шеф , който му нарежда ! Задръж си червените клиента за теб , другарИНО!

    10:52 23.09.2025

  • 20 Какво

    1 0 Отговор
    си взел да одумваш Премиера на Полша , бе ? Ти все между капките , типично за червеите !

    10:55 23.09.2025

  • 21 Чърчил

    2 0 Отговор
    Този май е забравил , че навремето му наредиха да легитимира бандеровците , отиде в Киев и прескачаше изгорелите гуми на майдана.

    10:57 23.09.2025

  • 22 Марис

    0 0 Отговор
    А при никой как седят нещата ?! Той май може, нали Вигенин !!

    11:03 23.09.2025

  • 23 ЧОЧО

    0 0 Отговор
    И тоя сладкодумец живее на гърба на народа.

    11:12 23.09.2025

  • 24 Гост

    0 0 Отговор
    И кой го казва това бе, сопаланко? Сополът ти виси още, а пеефски може да прави каквото си иска, щото е такива сополянковци, като тебе, са му позволили

    11:13 23.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове