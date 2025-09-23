Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите

"Стената от дронове" на Европа е изграждане на система, която ще ни защити от чужди дронове. Това е система, която се използва не срещу някога, а за защита. Това заяви пред БТВ Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП.
И смята, че България трябва да е готова и защитена срещу всякакви атаки.
"Премиерът на Полша внимателно подхожда към проблема с провокациите в небето с руските дронове. Такъв тип инциденти не трябва да доведат до ситуация, в която да се отвори нов голям конфликт, защото това на практика означава Трета световна война. Трябва да призовем за внимателно отношение по темата, да няма свръхреагиране, защото всяка суверенна държава ще си пази въздушното пространство."
Кабинетът
"Никой не може да нарежда на министрите. Министерски съвет е колективен орган. МС е този, който решава. Аз познавам нашите министри и не мисля, че някой може да им нарежда какво да правят. Ако има такъв случай на натиск, това трябва да се пресече", каза Вигенин.
Според него Пеевски проектира образ, който е по-голям, отколкото е в реалност.
И допълни, че подкрепата на ДПС-Ново начало не трябва да води до деформации в институциите.
Не виждам какви предложения дават от опозицията, разкри евродепутатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
09:57 23.09.2025
2 вижда се
09:58 23.09.2025
3 1488
09:59 23.09.2025
4 честен ционист
09:59 23.09.2025
5 1234567
10:03 23.09.2025
6 604
10:05 23.09.2025
7 Тома
10:06 23.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 2106
10:11 23.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Боруна Лом
10:14 23.09.2025
12 Абе я да си го наааачукате
10:14 23.09.2025
13 Толкова е
10:19 23.09.2025
14 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬
10:26 23.09.2025
15 гост
10:26 23.09.2025
16 Вигенин, това, което казваш Всички го
10:34 23.09.2025
17 БАЙ СТАВРИ
10:45 23.09.2025
18 Хи хи
10:46 23.09.2025
19 Че всеки
10:52 23.09.2025
20 Какво
10:55 23.09.2025
21 Чърчил
10:57 23.09.2025
22 Марис
11:03 23.09.2025
23 ЧОЧО
11:12 23.09.2025
24 Гост
11:13 23.09.2025