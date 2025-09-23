Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите

"Стената от дронове" на Европа е изграждане на система, която ще ни защити от чужди дронове. Това е система, която се използва не срещу някога, а за защита. Това заяви пред БТВ Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП.

И смята, че България трябва да е готова и защитена срещу всякакви атаки.

"Премиерът на Полша внимателно подхожда към проблема с провокациите в небето с руските дронове. Такъв тип инциденти не трябва да доведат до ситуация, в която да се отвори нов голям конфликт, защото това на практика означава Трета световна война. Трябва да призовем за внимателно отношение по темата, да няма свръхреагиране, защото всяка суверенна държава ще си пази въздушното пространство."

Кабинетът

"Никой не може да нарежда на министрите. Министерски съвет е колективен орган. МС е този, който решава. Аз познавам нашите министри и не мисля, че някой може да им нарежда какво да правят. Ако има такъв случай на натиск, това трябва да се пресече", каза Вигенин.

Според него Пеевски проектира образ, който е по-голям, отколкото е в реалност.

И допълни, че подкрепата на ДПС-Ново начало не трябва да води до деформации в институциите.

Не виждам какви предложения дават от опозицията, разкри евродепутатът.