Борис Бонев: Софиянци чакат реформа в паркирането

23 Септември, 2025 11:24 911 25

  • борис бонев-
  • реформа-
  • паркиране

Политическите сили трябва да я реализираме заедно, каза той

Борис Бонев: Софиянци чакат реформа в паркирането - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Реформата на паркирането, която всички чакат, НЕ е на трупчета. До дни приключва второто обществено обсъждане на предложената от нас промяна. Аз съм убеден, че тази голяма стъпка трябва да бъде общо усилие и успех за целия Общински съвет,“ заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

По негова инициатива на 12 септември се проведе нова среща с представители на ПП-ДБ, ГЕРБ, Синя София и независими съветници. „По време на тази среща с ПП-ДБ постигнахме разбирателство, че трябва да обединим усилия и да внесем общ нов проект за решение. Ние сме напълно отворени да направим необходимите промени, така че всяка политическа сила да види своите приоритети в реформата. Очакваме подкрепа и от кмета, който неведнъж публично заяви, че тя е наложителна,“ подчерта Бонев.

Основните приоритети на "Спаси София" остават:

драматично намаляване на служебните абонаменти и двойно увеличение на цената им;
промяна на цените и обхвата на платените зони;
промяна на работното време на платените зони;
безплатни места за зареждане и оставяне на ученици;
насочване на допълнителните приходи към изграждане на паркинги и закупуване на нови превозни средства за градския транспорт.
„Срещата с ПП–ДБ трябваше да бъде миналата седмица, но по тяхна молба беше отложена, за да са готови резултатите от публичната анкета. Все още очаквам информация кога да я проведем, защото хората очакват тази реформа,“ допълни Борис Бонев.

„Ние ще направим всичко възможно тази реформа да бъде реализирана, за да върнем справедливостта в начина, по който се управляват паркоместата в София,“ завърши той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    15 3 Отговор
    И цялата рИформа ще бъде да се вдигне още цената на синя и зелена зона, нищо повече. София вече е презастроена и презаселена, и никак не съжалявам, че я напуснах преди 10 години.

    11:26 23.09.2025

  • 2 Поръсен с джоджен

    13 1 Отговор
    Този човек незнам за затвор ли е за какво ли.
    Имаше анкета.
    КАКВО СТАНА С АНКЕТАТА?
    КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТАТА??

    Коментиран от #21

    11:30 23.09.2025

  • 3 София е чудовищно презастроена

    13 1 Отговор
    Изсечени дървета, немити улици, вонящи кофи, бездомни животни и остатъци от вонящи храни, п л ъхове, дефекации на гълъби, котки и кучета. Течащи климатици, плаващи плочи, заледени и непочистени тротоари зимата. Лош въздух , особено лятото вони на???? от асфалт и презастрояване не се диша. Затова софиянци избягаха от този прекрасен навремето град.

    11:31 23.09.2025

  • 5 длиои

    12 1 Отговор
    Бонке, парцал, пак ли такси ще събираш от софиянци??? Боклук, хотела в Борисовата градина виждаш ли го или си сляп??? Как са взели парцела семейство Желязко??? Как е станало с кмет циганина от ГЕРБ банкя??? После Фандък и тя е спала и е давала разрешителни за строежи??? Ти софиянци ще стрижеш??? Първо си съберете милионите от разбойниците дето са лапали имоти. Прокурор може да провери Магнолията и Йорданката как са подписвали и какво са взели??? Архитекти също на прокурор и ще съберете милиарди. А ако подхванете боклука Софиянския там пък ще има ресто за нова София.

    11:32 23.09.2025

  • 7 12345

    13 0 Отговор
    Този мек индивид - да каже кога ще оправят движението по Патриарха, Витошка и Нансен - приличаме на селско стъргало. Толкова липса на мозък е срамно. Това същество - Бонбона нито има образование, нито експертиза, нито визия за града!!!

    11:35 23.09.2025

  • 8 Кит

    12 0 Отговор
    Софиянци си чакат лавината от подземни паркинги, които розовите понита щедро обещаваха преди да докопат управлението на столицата!
    Къде са паркингите?
    Защо вместо паркинги сега се предлагат огромни цени на платеното паркиране?
    Отговорете, розови понита!

    11:35 23.09.2025

  • 9 2020

    10 1 Отговор
    ППиидал, който не кара кола в града - нека не дава акъл за автомобилното движение. Видяхме му велоалеите за дджендърчетата. Пълни са, нали??? Само доставчици с мръсни ранички. София не става за велопедисти - но все пак - нека общинските съветници и депутатите да дадат пример - представям зи ШШиши, ББаце и ЗЗафиров на велосипеди!?!?!

    11:37 23.09.2025

  • 10 Тофиски

    8 0 Отговор
    Подземни паркинги в центъра, съществено важно!

    11:38 23.09.2025

  • 11 по Яворов

    5 0 Отговор
    Две хубави устни на Бонбона. Душата на дете
    от две хубави устни - музика - лъчи.
    Искат и обещават те...
    Страсти и неволи
    ще хвърлят утре върху тях
    булото на срам и грях.

    11:40 23.09.2025

  • 12 паркирането отзад основен проблем на соф

    7 0 Отговор
    Всички на София прайд да си паркираме взаимно возилата.Спаси София със служебни паркместа за по двама едновременно.

    11:43 23.09.2025

  • 13 Като чуя

    8 0 Отговор
    Като чуя Борис Бонев и правя асоциации със зелените и със стопиране години наред магистралата през Кресна и с липсата на достатъчно лифтове на Банско и Витоша и от там до "прът в колелата" на туризма.Поне да бяха казали колко точно броя мравки спасиха.Да гласуват сега мравките за зелените.Не им вярваме!Вдигат много шум за нищо.

    11:52 23.09.2025

  • 14 Пич

    9 0 Отговор
    Типично пеераски номера !!! Никакви реформи , а дране и обири !!!

    11:53 23.09.2025

  • 15 Той

    8 0 Отговор
    Твоята реформа я видяхме!

    11:55 23.09.2025

  • 16 Коко

    9 2 Отговор
    Ало, тротинеткаджията…
    Айде да не говориш от името на всички!
    Не се бъркай, където нямаш работа.
    Провалихте, а не “спасихте” София.
    Срам и позор сте!

    11:59 23.09.2025

  • 17 Майора

    11 0 Отговор
    Мис Бони , вие за пореден път доказахте тоталният провал в управлението си и затова подайте оставка докато е време! Иначе освен тройно увеличение ма заплатите си , друго не направихте!

    12:02 23.09.2025

  • 18 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    ОТПАДЪК, КОГА ЩЕ ВЪРНЕШ В ЦЕНТЪРА КОЛИ НА ГАЗ ВТОРА ЕКОГРУПА ЗИМАТА? РОЗОВ ПЕЛИКАН!

    12:03 23.09.2025

  • 19 СОС

    5 0 Отговор
    Проблемът на джендъpите, като Мис Бони е че мниго искат нещо да направят, но са тотално некадърни! Доказаха го многократно, всички са със синдром на Дънинг-Крюгер!

    12:04 23.09.2025

  • 20 Порно

    3 1 Отговор
    Като виждам как се справиха с реорганизацията на движението по Витошка и Патриарха, не съм оптимист. А то, че ще ни скубят, ясно. Крайно време е да вземат отношение по премахване възможността за преференциално паркиране на втора и трета кола на имот. Щот навремето прадядо им, като е купувал апартамента в центъра, не е имал кола, а се е возил макс на файтон. Заради тия наглеци няма място за паркиране в центъра.

    12:04 23.09.2025

  • 21 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Поръсен с джоджен":

    За бий е тоя лъжец

    12:06 23.09.2025

  • 22 На Дедо

    4 1 Отговор
    А аз чакам с нетърпение Коледа!!! Да окрасите София с розови понита.

    12:07 23.09.2025

  • 23 На Дедо

    3 0 Отговор
    Забравих, нали съм Дедо. Та предлагам таз година, да ни зарадвате!? И с розово Фламинго.

    12:12 23.09.2025

  • 24 Камион

    4 0 Отговор
    Първо да оправи кашата в СО район Витоша, която създадоха с тяхната квота за районен кмет, после да “оправя” зоните в центъра.
    Няма да коментирам как “оправиха” бул.”Витоша”, “Патриарха” и “Нансен”, че няма да е цензурно.
    Оставка чакаме от вас, а не още да ни “оправяте”.

    12:26 23.09.2025

  • 25 Всички докопали се

    6 0 Отговор
    до власт, правят реформи на гърба на хората и за лично обогатяване.

    12:32 23.09.2025

