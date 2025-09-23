Борис Бонев: Софиянци чакат реформа в паркирането

„Реформата на паркирането, която всички чакат, НЕ е на трупчета. До дни приключва второто обществено обсъждане на предложената от нас промяна. Аз съм убеден, че тази голяма стъпка трябва да бъде общо усилие и успех за целия Общински съвет,“ заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.
По негова инициатива на 12 септември се проведе нова среща с представители на ПП-ДБ, ГЕРБ, Синя София и независими съветници. „По време на тази среща с ПП-ДБ постигнахме разбирателство, че трябва да обединим усилия и да внесем общ нов проект за решение. Ние сме напълно отворени да направим необходимите промени, така че всяка политическа сила да види своите приоритети в реформата. Очакваме подкрепа и от кмета, който неведнъж публично заяви, че тя е наложителна,“ подчерта Бонев.
Основните приоритети на "Спаси София" остават:
драматично намаляване на служебните абонаменти и двойно увеличение на цената им;
промяна на цените и обхвата на платените зони;
промяна на работното време на платените зони;
безплатни места за зареждане и оставяне на ученици;
насочване на допълнителните приходи към изграждане на паркинги и закупуване на нови превозни средства за градския транспорт.
„Срещата с ПП–ДБ трябваше да бъде миналата седмица, но по тяхна молба беше отложена, за да са готови резултатите от публичната анкета. Все още очаквам информация кога да я проведем, защото хората очакват тази реформа,“ допълни Борис Бонев.
„Ние ще направим всичко възможно тази реформа да бъде реализирана, за да върнем справедливостта в начина, по който се управляват паркоместата в София,“ завърши той.
1 хъхъ
11:26 23.09.2025
2 Поръсен с джоджен
Имаше анкета.
КАКВО СТАНА С АНКЕТАТА?
КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТАТА??
Коментиран от #21
11:30 23.09.2025
3 София е чудовищно презастроена
11:31 23.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 длиои
11:32 23.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 12345
11:35 23.09.2025
8 Кит
Къде са паркингите?
Защо вместо паркинги сега се предлагат огромни цени на платеното паркиране?
Отговорете, розови понита!
11:35 23.09.2025
9 2020
11:37 23.09.2025
10 Тофиски
11:38 23.09.2025
11 по Яворов
от две хубави устни - музика - лъчи.
Искат и обещават те...
Страсти и неволи
ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
11:40 23.09.2025
12 паркирането отзад основен проблем на соф
11:43 23.09.2025
13 Като чуя
11:52 23.09.2025
14 Пич
11:53 23.09.2025
15 Той
11:55 23.09.2025
16 Коко
Айде да не говориш от името на всички!
Не се бъркай, където нямаш работа.
Провалихте, а не “спасихте” София.
Срам и позор сте!
11:59 23.09.2025
17 Майора
12:02 23.09.2025
18 Боруна Лом
12:03 23.09.2025
19 СОС
12:04 23.09.2025
20 Порно
12:04 23.09.2025
21 Факт
До коментар #2 от "Поръсен с джоджен":За бий е тоя лъжец
12:06 23.09.2025
22 На Дедо
12:07 23.09.2025
23 На Дедо
12:12 23.09.2025
24 Камион
Няма да коментирам как “оправиха” бул.”Витоша”, “Патриарха” и “Нансен”, че няма да е цензурно.
Оставка чакаме от вас, а не още да ни “оправяте”.
12:26 23.09.2025
25 Всички докопали се
12:32 23.09.2025