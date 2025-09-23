Новини
Христина Христова: Автоматичното увеличаване на заплати вреди на бюджета

23 Септември, 2025 12:08 880 15

  • христина христова-
  • заплати-
  • мвф-
  • препоръки

Препоръките на МВФ не са нови, но политическата нестабилност през последните 4-5 години е изиграла своята роля

Христина Христова: Автоматичното увеличаване на заплати вреди на бюджета - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международният валутен фонд (МВФ) препоръча затягане на коланите и спиране на увеличението на заплатите в публичния сектор, заедно с вдигане на данъците и промяна в осигурителната система. Това стана ясно от интервю с бившия социален министър Христина Христова, излъчено днес по БНР.

"Предизвикателствата пред първия ни бюджет в евро действително са големи и изискват известна нова компетентност от гледна точка на трансформацията на паричната ни единица", заяви Христова, цитирана от БНР.

Според бившия министър, препоръките на МВФ не са нови, но политическата нестабилност през последните 4-5 години е изиграла своята роля и сега България ще "бере плодовете на автоматизмите в увеличението на разходите". Христова посочи, че Фондът има основание да твърди, че неизбежно ще се стигне до увеличаване на данъци, ако се продължи в този дух.

Христова призова за спиране на автоматичното увеличаване на бюджетните заплати и минималната работна заплата, ако бъде намерена политическа воля за това. Тя подчерта, че ръстът на минималната работна заплата е 15%, което надхвърля значително както инфлацията, така и ръста на производителността на труда.

"Необходимо е да има индивидуален подход в публичния сектор", категорична бе Христова. Тя добави, че борбата със сивата икономика е друг ресурс за намаляване на напрежението в бюджета и в пенсионната система.

Увеличаването на данъците върху жилищата, което е сред препоръките на МВФ, е напълно възможно да се случи у нас, смята бившият социален министър. Тя посочи, че приходът от този налог в България е най-нисък в целия Европейски съюз, а повишението му ще осигури повече ресурс и на общините.

Христова изрази тревога, че правителството на малцинството е в трудна позиция, изправено пред множество популистки искания, които допълнително биха затруднили бюджета.

"Когато има разум, тогава има и доверие в управлението", заключи Христова, изразявайки надежда за разумни действия от страна на управляващите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАТО и ЕК

    20 1 Отговор
    вредят ли на бюджета ?

    Коментиран от #11

    12:11 23.09.2025

  • 2 Сандо

    33 1 Отговор
    А неавтоматичното увеличение на заплатите на тунеядците от МВР,чиято единствена ефективна работа е опазването на властта, какво е?Или на учителите,които заради пари ще изпълняват всичко,които ни натрапят сороските фондации и ще унищожават бъдещето на държавата - то пък какво е?

    Коментиран от #13

    12:11 23.09.2025

  • 3 Мнение

    25 1 Отговор
    Автоматичните кражби вредят най-много на бюджета. Надявам се да не кажат,че има излишък в края на годината и Герб да си раздават пак бонуси

    12:13 23.09.2025

  • 4 Питам:

    30 1 Отговор
    ,А на депутатите и цялата управляваща сган, чиито заплати зависят от средната заплата в бюджетната сфера ЩЕ СЕ ВДИГАТ ЛИ АВТОМАТИЧНО ?????????

    12:13 23.09.2025

  • 5 затова

    17 3 Отговор
    Да не се увеличат заплатите на милиционерите, последния път, съвсем скоро ги увеличихте с над 50 %. Нека да им се намалят заплатите с 50 % и състава да бъде съкратен с над 70 % , поне толкова не отговарят на физически норми за изпълнение на служебните си задължения. И още,80 % от държавната администрация също да отидат на трудовата борса, абсолютен ненужен разход са тези за българския народ. Същите вместо да са в помощ на народа,те са най - голяма пречка. ... Сега да дръпнем чертата и да видим колко десетки милиарди сме спестили, които всъщност няма откъде да дойдат освен от държавен заем. Пиявици не са нужни на България

    12:18 23.09.2025

  • 6 няма да стигнат лампите

    8 0 Отговор
    в софя за всичките вредители........ надявам се нещо хубаво да се случи за тоя народ

    12:27 23.09.2025

  • 7 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Гербарите вредят на народа ама все още ги търпим

    12:33 23.09.2025

  • 8 Всичко което

    4 0 Отговор
    трябва да накара работодателите да плащат повече на работниците си, вреди на тяхната грижа за ноктите, растежът на веждите и спа калните им бани, плюс ремонти на скъпи автомобили, които трошат на всеки два месеца. Ако може и да не плащат, най добре. Сега си задайте въпроса, кои точно са работодателите в държавата?

    12:35 23.09.2025

  • 9 Иван Ангелов

    3 1 Отговор
    Заплатите на 80% от хората и без това са твърде ниски за цени на стоки и услуги по сравнение с други държави-членки на ЕС.
    Заплатите на повечето работещи хора не са пораснали в реална покупателна стойност от 2022 г. насам, още отперид войната в Украйна.
    Може да се замразят всички заплати над 7000 лв нето на месец. Също да се премахне плоския данък за хора, които правят над 7000 лв нето на месец. Но тези, които правят по-малко да не се включват, също самотни родители с деца под 18 г. възраст, хронично болни, пенсионери с под 1500 лв месечна пенсия. Тези хора живеят много трудно и в момента, едва си покриват сметките, така, че при тях трябва да има индексации и увеличения на доходите.

    12:36 23.09.2025

  • 10 6692

    1 0 Отговор
    Автоматично се увеличава на бюрокрацията на държавните служители.Как да я увеличиш на който работи ,произвежда там е според труда.

    12:44 23.09.2025

  • 11 Не не го казва както трябва

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАТО и ЕК":

    Вдигнаха заплатите на най неработещите на тази територия. Това са полицаите депутатите и министрите. А на работещите реално, заплатите са много ниски.

    12:44 23.09.2025

  • 12 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Поне да го бяха разпределили това вдигане на заплатите пропорционално и справедливо! А те дадоха на ушеви по 50 процента увеличение, а други сектори страдат! Елементарен пример, уредници на музеите! Но уредниците не са гавази, които да те вардят от обичта на народа, за тях пари няма, но има за БМВ М серия на ушеви!

    12:48 23.09.2025

  • 13 ЗАЩО

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    След като "Автоматичното увеличаване на заплати вреди на бюджета" заплатите на полицаи и военни само през последната година се увеличиха с 50%, 2024 с 15%, 2023 +10%, 2022 +10% и 2021 отново +10%. Или общо за периода 2021-2025г. заплатите на тези държавни служители, полицаите, са увеличени общо със 130%, включително натрупването. ЗАЩО ?!

    12:48 23.09.2025

  • 14 Гост

    4 0 Отговор
    Веднага смяна на плоският данък 10% с прогресивният данък!
    Това е и искането на МВФ.
    Депутатите да спрат да се ослушват,а да действат!

    12:49 23.09.2025

  • 15 Хр Христова!!!

    1 1 Отговор
    Народа тоя път ще Излезе на Улиците и ще ви Натроши главите и на Бивши и Настоящи Управници!? Идва това Време!! Много време ви търпя Народа да се Налудувате!

    12:58 23.09.2025

