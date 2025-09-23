Христина Христова: Автоматичното увеличаване на заплати вреди на бюджета

Международният валутен фонд (МВФ) препоръча затягане на коланите и спиране на увеличението на заплатите в публичния сектор, заедно с вдигане на данъците и промяна в осигурителната система. Това стана ясно от интервю с бившия социален министър Христина Христова, излъчено днес по БНР.
"Предизвикателствата пред първия ни бюджет в евро действително са големи и изискват известна нова компетентност от гледна точка на трансформацията на паричната ни единица", заяви Христова, цитирана от БНР.
Според бившия министър, препоръките на МВФ не са нови, но политическата нестабилност през последните 4-5 години е изиграла своята роля и сега България ще "бере плодовете на автоматизмите в увеличението на разходите". Христова посочи, че Фондът има основание да твърди, че неизбежно ще се стигне до увеличаване на данъци, ако се продължи в този дух.
Христова призова за спиране на автоматичното увеличаване на бюджетните заплати и минималната работна заплата, ако бъде намерена политическа воля за това. Тя подчерта, че ръстът на минималната работна заплата е 15%, което надхвърля значително както инфлацията, така и ръста на производителността на труда.
"Необходимо е да има индивидуален подход в публичния сектор", категорична бе Христова. Тя добави, че борбата със сивата икономика е друг ресурс за намаляване на напрежението в бюджета и в пенсионната система.
Увеличаването на данъците върху жилищата, което е сред препоръките на МВФ, е напълно възможно да се случи у нас, смята бившият социален министър. Тя посочи, че приходът от този налог в България е най-нисък в целия Европейски съюз, а повишението му ще осигури повече ресурс и на общините.
Христова изрази тревога, че правителството на малцинството е в трудна позиция, изправено пред множество популистки искания, които допълнително биха затруднили бюджета.
"Когато има разум, тогава има и доверие в управлението", заключи Христова, изразявайки надежда за разумни действия от страна на управляващите.
1 НАТО и ЕК
Коментиран от #11
12:11 23.09.2025
2 Сандо
Коментиран от #13
12:11 23.09.2025
3 Мнение
12:13 23.09.2025
4 Питам:
12:13 23.09.2025
5 затова
12:18 23.09.2025
6 няма да стигнат лампите
12:27 23.09.2025
7 ООрана държава
12:33 23.09.2025
8 Всичко което
12:35 23.09.2025
9 Иван Ангелов
Заплатите на повечето работещи хора не са пораснали в реална покупателна стойност от 2022 г. насам, още отперид войната в Украйна.
Може да се замразят всички заплати над 7000 лв нето на месец. Също да се премахне плоския данък за хора, които правят над 7000 лв нето на месец. Но тези, които правят по-малко да не се включват, също самотни родители с деца под 18 г. възраст, хронично болни, пенсионери с под 1500 лв месечна пенсия. Тези хора живеят много трудно и в момента, едва си покриват сметките, така, че при тях трябва да има индексации и увеличения на доходите.
12:36 23.09.2025
10 6692
12:44 23.09.2025
11 Не не го казва както трябва
До коментар #1 от "НАТО и ЕК":Вдигнаха заплатите на най неработещите на тази територия. Това са полицаите депутатите и министрите. А на работещите реално, заплатите са много ниски.
12:44 23.09.2025
12 Лопата Орешник
12:48 23.09.2025
13 ЗАЩО
До коментар #2 от "Сандо":След като "Автоматичното увеличаване на заплати вреди на бюджета" заплатите на полицаи и военни само през последната година се увеличиха с 50%, 2024 с 15%, 2023 +10%, 2022 +10% и 2021 отново +10%. Или общо за периода 2021-2025г. заплатите на тези държавни служители, полицаите, са увеличени общо със 130%, включително натрупването. ЗАЩО ?!
12:48 23.09.2025
14 Гост
Това е и искането на МВФ.
Депутатите да спрат да се ослушват,а да действат!
12:49 23.09.2025
15 Хр Христова!!!
12:58 23.09.2025