Христина Христова: Автоматичното увеличаване на заплати вреди на бюджета

Международният валутен фонд (МВФ) препоръча затягане на коланите и спиране на увеличението на заплатите в публичния сектор, заедно с вдигане на данъците и промяна в осигурителната система. Това стана ясно от интервю с бившия социален министър Христина Христова, излъчено днес по БНР.

"Предизвикателствата пред първия ни бюджет в евро действително са големи и изискват известна нова компетентност от гледна точка на трансформацията на паричната ни единица", заяви Христова, цитирана от БНР.

Според бившия министър, препоръките на МВФ не са нови, но политическата нестабилност през последните 4-5 години е изиграла своята роля и сега България ще "бере плодовете на автоматизмите в увеличението на разходите". Христова посочи, че Фондът има основание да твърди, че неизбежно ще се стигне до увеличаване на данъци, ако се продължи в този дух.

Христова призова за спиране на автоматичното увеличаване на бюджетните заплати и минималната работна заплата, ако бъде намерена политическа воля за това. Тя подчерта, че ръстът на минималната работна заплата е 15%, което надхвърля значително както инфлацията, така и ръста на производителността на труда.

"Необходимо е да има индивидуален подход в публичния сектор", категорична бе Христова. Тя добави, че борбата със сивата икономика е друг ресурс за намаляване на напрежението в бюджета и в пенсионната система.

Увеличаването на данъците върху жилищата, което е сред препоръките на МВФ, е напълно възможно да се случи у нас, смята бившият социален министър. Тя посочи, че приходът от този налог в България е най-нисък в целия Европейски съюз, а повишението му ще осигури повече ресурс и на общините.

Христова изрази тревога, че правителството на малцинството е в трудна позиция, изправено пред множество популистки искания, които допълнително биха затруднили бюджета.

"Когато има разум, тогава има и доверие в управлението", заключи Христова, изразявайки надежда за разумни действия от страна на управляващите.