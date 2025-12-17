Парламентът прие окончателно удължителния бюджет

Народното събрание прие окончателно на второ четене т.нар. „удължителен закон“ за държавния бюджет, който гарантира финансовото функциониране на държавата в началото на 2026 година. В подкрепа на текстовете гласуваха 154 народни представители, 43 бяха „против“, а 8 се въздържаха. Групата на „БСП – Обединена левица“ не участва в гласуването, съобщиха от пресцентъра на парламента.
Ключов момент в приетия закон е решението за актуализация на възнагражденията в бюджетната сфера. Депутатите одобриха предложението на Асен Василев и ПП-ДБ за еднократна индексация на заплатите, които не са обвързани с минималната работна заплата. Увеличението ще бъде равно на размера на натрупаната годишна инфлация към 31 декември 2025 година.
"Предлагаме за всички, които не са на минимална работна заплата, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация. Това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията", заяви по-рано в пленарната зала съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев.
По предварителни данни на Националния статистически институт, очакваната инфлация за 2025 г. е около 5%.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази скептицизъм относно ефективността на временното решение. Във видеообръщение от партийната централа той предупреди, че липсата на редовен бюджет ще има сериозни икономически последици.
"Последиците от удължителен бюджет ще са тежки, но парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи само тях", заяви Бойко Борисов и хвърли вината за създалата се ситуация върху Асен Василев и ПП-ДБ.
Приетият проект, който по същество е Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., се активира при липсата на приет редовен бюджет до началото на годината. Той стъпва на нормата на чл. 87 от Закона за публичните финанси и урежда:
- Събирането на приходите и извършването на разходите;
- Предоставянето на трансфери към общините;
- Поемането на държавен дълг при спазване на фискалните правила.
Целта на правната рамка е да осигури непрекъснатост на плащанията за пенсии, социални помощи и възнаграждения, докато бъде приет Законът за държавния бюджет за 2026 година.
1 мечо
Коментиран от #3, #4, #36
17:52 17.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #19, #32
17:52 17.12.2025
3 Делю Хайдутин
До коментар #1 от "мечо":В казаните няма ли индексация?
17:53 17.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И двете политически сили ГЕРБ и ППДБ
17:58 17.12.2025
6 Горски
1. Поетапно съкращаване на раздутата администрация, МВР, военни и тн лентяи - от 600 000 на максимум 200 000;
2. Уволнение на всички пенсионирани лентяи на държавна хранилка;
3. Премахване на безумния закон да се увеличават заплатите на МВР, военни, администрация и тн със увеличението на средната заплата (то ако продължава така след две три години един малоумен, нищоправещ офицер ще взима 15000 лева, откъде тези пари);
4. Премахване на безумното изплащане на 20 брутни работни заплати при пенсиониране на полицаи и военни;
5. Премахване на плащането на 2% за всяка година стаж на полицаи и военни и намалянето му до 0.6% както за всички останали;
6. Плащане на осигуровки от МВР, военни и администрация върху текущите заплати, без да се увеличават за компенсация;
7. Уволнение на всички цивилни лентяи по канцелариите на МВР, отбрана и други силови структури (веднъж попитах жената на един познат, работеща в МО какво върши там и отговорът беше "ми ходя на работа"; официална статистика - само 16% от МВР са на терен, другото е калинки по канцелариите Тези 7 прости и заслужени мерки ще донесат на бюджета над 25 милиарда лева, което е предостатъчно за излишък, инвестици, повишение на пенсии, повишение на лекарски, учителски заплати, строеж на детски болници, инфраструктура и тн - все полезни неща, за разлика от тези, за които се хвърлят в момента.
18:00 17.12.2025
7 Това ,
18:02 17.12.2025
8 отхвърлени
18:07 17.12.2025
9 Ми то 18 часа е сега
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Какво става с този протест. То трябва поне удължителен период за двете валути поне шест месеца и провеждане на Референдум.
18:08 17.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 смешкофци стъкмисти
18:12 17.12.2025
12 Дориана
18:13 17.12.2025
13 Кабамилионерчев
18:13 17.12.2025
14 мeчо
До коментар #4 от "Мецана":Eи кpадец казал caмти нeщто нeщто велико те чака твpият ужaс нияма да го има никaде азcaм си изкаpaл пaрит сас чeстен труд ати ме кpaдеш
18:14 17.12.2025
15 Атлантически бооклуци гнусни ....
18:15 17.12.2025
16 То оставаше
18:16 17.12.2025
17 Атлантически бооклуци гнусни ....
18:18 17.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 мечо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":по добре да сме вaв евро вав чушбина всичко е cac евро нияма тес миpизливи лeвове само вав бaлгаря се опотребяват
18:20 17.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Намаляне на Минималната заплaта
А след Началото на Комунизма, разни ЕВРЕИ в БКП започнаха да увеличават Минимлаанта заплата в БЪлгария на 5 години...
А след 1990 година, тия евреи от БКП пуснха и турците в БЪлгария парламент .
И сега тия искат ВСЯКА година да вдигат минималната заплата и така СПЕСТЕНИТЕ от българите пари се ОБЕЗЦЕНЯВАТ, изгарят..
Евреите( като Карл Маркс ) в Германия са измислили Комунизма за да вземат ВЛАСТТА... То и затова и след като отиват в Русия , през 1918 г, обявяват ДИКТАТУРА на Комунистическата партия... И КОИ се включват в тая комунистичесак партия ??? Включват се ПЪРВО, мързеливи но алчни идиоти, да имат пари ( както сега разни МУТРИ подпомагат турците)
ВТОРО- разни евреи и други чужденци, които НЕ са имали никакви права в Европа...
А след 1990 година, в България, турците решили като евреите да влязат в българския парламент и да вземат Властта и направиха турските партии- ДПС... Тия трябва да ги ИЗГОНИМ от БЪлгарския парламент..
МАФИЯТА започва от турците , арабите и техните помагачи от други партии- ГАРБ, БСП..и всякакви Трафиканти на Наркотици и на Ислямски башибозуци, Банди на Крадци ( Митьо-вци)
Трябва да ЗАБРАНЯТ турските партии ДПС като ПРОТИВОКОНСТИТУЦОННИ...
След Освобождението на БЪлгария от Мюсюлманско РОБСТВО, е записано в БЪлгарската Конституция че ГОСПОДСТВАЩА религия е ХРИСТИЯНСТВОТО и
18:21 17.12.2025
22 Намаляне на Минималната 2
Турците и Мюсюлманите , нахлули в БЪлгария имат право да бягат ОБРАТНО към Турция с разпрани гъззове, както бягаше Осман Ага през 1865 г.
Коментиран от #29
18:23 17.12.2025
23 Оставам с впечатлението че
18:24 17.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Другите държави
18:27 17.12.2025
26 Иванич
18:28 17.12.2025
27 Ченгетата и патканите с пагони
18:29 17.12.2025
28 Сега вече може доволно
Коментиран от #30
18:31 17.12.2025
29 За годините на демокрадцията
До коментар #22 от "Намаляне на Минималната 2":Тези етноси се удвоиха и утроиха защото такава е политиката на нашите нови господари колонизаторите от евроатлантическата общност и ние българите сме заплашени от изчезване . Казвам го без омраза и с голяма тъга. Просто това е истината. Те ни мачкат.
18:32 17.12.2025
30 Ъхъъъъ....
До коментар #28 от "Сега вече може доволно":Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
18:32 17.12.2025
31 ококор
18:34 17.12.2025
32 Ами
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"Преброяване на дивите зайци".Имаше един такъв филм.
18:36 17.12.2025
33 Бою кривият уййййй
18:48 17.12.2025
34 Съд за смотаната Теменужка
18:48 17.12.2025
35 Атлантически бооклуци гнусни ....
19:01 17.12.2025
36 Ти от коя
До коментар #1 от "мечо":Махала си бре???
19:05 17.12.2025
37 Какво постигна това позорно правителство
19:09 17.12.2025
38 Това е истината. Няма друга
19:12 17.12.2025
39 Дългия
19:13 17.12.2025
40 БОКЛУЦИ
Ще горите,но не в ада, а тук и то скоро!
240 продажни ,жалки , крадливи, алчни нищожеста,незаконно назначили се, ще се гаврят с българските граждани ....
Е гати боклуците дето сте!
19:14 17.12.2025
41 Ако не го осъзнавате хора
19:17 17.12.2025
42 Тцццццц
19:20 17.12.2025
43 За някои
19:21 17.12.2025