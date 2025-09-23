Новини
38 отсечки вече са сертифицирани за секционен контрол на средната скорост

38 отсечки вече са сертифицирани за секционен контрол на средната скорост

23 Септември, 2025 13:11

Към вече определените участъци се добавят още десет от първокласната мрежа, които са преминали задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология

Мария Атанасова

Общо 38 отсечки от републиканската пътна мрежа до момента са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение. Към вече определените участъци се добавят още десет от първокласната мрежа, които са преминали задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.

Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция „Въпроси и отговори“, https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori. Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.

Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:

АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;

АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево;

АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово;

АМ „Марица“: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли;

Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;

I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино; Жеглица – Срацимирово; Срацимирово – Жеглица;

I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;

I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник;

I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор;

I-5: с. Тръстеник – с. Обретеник; с. Обретеник – с. Тръстеник; Одяланик – Тръстеник; Тръстеник – Одяланик; Полски Тръмбеш – Поликраище; Поликраище – Полски Тръмбеш;

I-6: Беланица – Радомир; Радомир – Беланица.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, нарушението се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Трол

    18 0 Отговор
    В най-скоро време ще имаме сертифицирана държава за средна скорост, средни доходи и средно умни хора.

    13:15 23.09.2025

  2 идва времето ви

    26 0 Отговор
    И коларските пътища да направите сертифицирани , няма как да зашиете съдраният чувал от който крадете.

    13:17 23.09.2025

  4 честен ционист

    5 0 Отговор
    Щом мери средна скорост, то ще може да отчита и средно време, кога Ганчо може да си щъка до Кауфланда за кльопачка.

    13:19 23.09.2025

  6 322

    17 1 Отговор
    Къде са знаците, това е рекет без знак, че си в такава отсечка !

    13:26 23.09.2025

  7 Емигрант

    20 1 Отговор
    38 отсечки вече са сертифицирани за РЕКЕТА на полицията по пътищата ! Едва ли има друга държава от ЕС която толкова нагло да рекетира народът си от полицията по пътищата ? В България няма пътища които да отговарят на някакви стандарти за качество обаче има най-новите измислени закони с които да попълват празнини в бюджет и личните джобове на полицаи ! В никоя държава от ЕС не съм видял полицаи в ЗАСАДА по магистрали и градски пътища, повтарям В НИКОЯ ДЪРЖАВА, а аз може да се каже, че всяка година пресичам Европа като посещавам повече от 11 държави, дори в Румъния не е като в България по пътищата ! Вас ви контролират дори и както се казва когато спите !

    13:28 23.09.2025

  10 Емигрант

    7 0 Отговор
    Знаете ли, че в ПАРИЖ ИМА САМО ЕДИН ЗНАК СТОП, а колко ли има в тази "разорана" и мръсна София ? В Мадрид едва ли има повече от 10 стопа, едва ли ?

    13:33 23.09.2025

  11 Време е такива по затворите!

    8 0 Отговор
    Мафията в действие!

    13:33 23.09.2025

  12 Гастербайтер

    5 0 Отговор
    Ей не се накрадохте.

    13:40 23.09.2025

  14 Евреин

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Вече сте свободни ахаха

    13:43 23.09.2025

  15 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Съжалявам колега, ама средно умни не можеш да докараш... вече всичко е неумно, че ако напиша кво е ще ме изтрият пак...

    13:44 23.09.2025

  16 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Аз продължавам да питам на отсечка като Български извор, където има около 10 различни ограничения, как смятат средната скорост - тъпоъгълните милиционери нещо да кажат?!

    И до кога ще висят в храстите да кажат? Затворили днес един път, трафика минава по обиколен и те вместо да помагат застанали в храстите с камера! Изриване на цялата тая ненужна паплач - по-добре да се трепем по пътищата отколкото нискочели и нискоумни да ме рекетират!

    13:46 23.09.2025

  17 322

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Много удобно не казват на какъв принцип се смята средната. Включени ли са различните ограничения или не, няма знак за начало и край на тази зона, това си е жив рекет.

    13:48 23.09.2025

  18 Мералня

    2 0 Отговор
    и? само пълним джобове. Нищо не се подобрява, никой не се поучава.

    13:52 23.09.2025

  19 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Не само не се вижда полицай - въпреки, че винаги е ам, когато ти потрябва, но хората нямат и подобни безумни ограничения през 50 метра за всеки забравен текезесарски път или отдавна запустяла махала - излизаш на пътя и караш - тука наистина са през 50 метра.

    Но разликата е, че хората имат ПОЛИЦИЯ - при нас е МИЛИЦИОНЕРСКА СГАН, която служи основно на Партията на власт и на мутрите! Чесно казано не ми трябва да и плащам заплати - мога и без тях

    13:53 23.09.2025

  20 супер

    3 0 Отговор
    Кога ще започнем да събираме глобите и на чужденците? Или много питам.
    Само който не се е сетил не е осъдил държавата за дискриминация.

    13:53 23.09.2025

  21 какво стана

    7 0 Отговор
    Какво стана с поръчката за новите 1000 автомобила на КАТ? При 1450 катаджии в България, от фонда за глобите си купуват 1500 нови автомобили. Затова ли е този фонд? Всеки ушеф в собствен служебен автомобил.

    13:55 23.09.2025

  22 Колко

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    СТОП-а има не е критерии за абсолютно нищо. Всички СТОП могат да ги заменят с "Път без предимство" и какво от това? Нищо няма да се промени по ред причини - от една страна са калинки по институциите, които си нямат хал хабер от това което трябва да правят, от друга - ами ниската пътна култруа на водачите.

    14:00 23.09.2025

  24 Дудов

    0 0 Отговор
    Перфектно. Сега е времето да се направят и тарифите справедливи като в Европа. Като почнат да плащат селяците от Софето по 2бона на пътуване до Слънчева и това стане редовно, тогава ще се оправят нещата.

    14:04 23.09.2025

  25 Триещият

    0 0 Отговор

    Петилетката за три години, колега.Трия и не ми дреме.

    14:05 23.09.2025

  26 Емигрант

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Колко":

    Стоповете се намаляват от екологична гледна точка, всеки стоп допринася за по-дълго обгазяване на атмосферата с вредни газове ! Знак номер 1 е подходящ вместо стоп ! Милиони коли се движат всяка минута по пътищата на знак стоп тези милиони ще замърсят атмосферата много повече отколкото знак номер 1 !

    14:09 23.09.2025

  27 въпрос

    2 0 Отговор
    Колко често ще минават метереологична проверка? Ако единият от двата часовника мръдне с 1 мин спрямо международния еталон - сам или с чужда помощ, ще се окаже, че има 70% нарушители.

    14:13 23.09.2025

  28 Сашо

    4 0 Отговор
    Задължитело трябва да се посочва каква е средата скорост и да има знаци откъдето започва контрола и където свършва отсечката.
    И да спрат да си купуват БМВ-та с тези пари, такава наглост няма никъде по света.

    14:14 23.09.2025

  29 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сашо":

    Спокойно колега! Поне за купуването на БМВта ще спрат!!! Бъди сигурен!
    С новите глоби и с печатницата, която си направиха вече ще си купуват само Поршета и Бентлита, щото едно просто БМВ хич не отива на имиджа на шкембестия роден милиционер...

    14:22 23.09.2025

  30 Емигрант

    0 0 Отговор
    "Средна работна заплата", "средна пенсия", скоро един "експерт" говореше по ТВ за средна цена на храните с което маскираше спекулата, сега "СРЕДНА СКОРОСТ", абе вас вече тези които си избрахте ви смятат за "СРЕДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ХОМОСАПИЕНС" или за "КАНАРЧЕТА" да се изразя по улично ? Узакониха ви производство на ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, демек производство на МЕНТЕТА, чудя се ако ви окачат на бесилки пак ли ще кротувате и мишкувате ?

    14:22 23.09.2025

