38 отсечки вече са сертифицирани за секционен контрол на средната скорост

Общо 38 отсечки от републиканската пътна мрежа до момента са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение. Към вече определените участъци се добавят още десет от първокласната мрежа, които са преминали задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.
Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция „Въпроси и отговори“, https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori. Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.
Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:
АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;
АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево;
АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово;
АМ „Марица“: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли;
Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;
I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино; Жеглица – Срацимирово; Срацимирово – Жеглица;
I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;
I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник;
I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор;
I-5: с. Тръстеник – с. Обретеник; с. Обретеник – с. Тръстеник; Одяланик – Тръстеник; Тръстеник – Одяланик; Полски Тръмбеш – Поликраище; Поликраище – Полски Тръмбеш;
I-6: Беланица – Радомир; Радомир – Беланица.
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, нарушението се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #14, #15
13:15 23.09.2025
2 идва времето ви
13:17 23.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
13:19 23.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 322
13:26 23.09.2025
7 Емигрант
Коментиран от #19
13:28 23.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Емигрант
Коментиран от #22
13:33 23.09.2025
11 Време е такива по затворите!
13:33 23.09.2025
12 Гастербайтер
13:40 23.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Евреин
До коментар #1 от "Трол":Вече сте свободни ахаха
13:43 23.09.2025
15 Един
До коментар #1 от "Трол":Съжалявам колега, ама средно умни не можеш да докараш... вече всичко е неумно, че ако напиша кво е ще ме изтрият пак...
13:44 23.09.2025
16 ДрайвингПлежър
И до кога ще висят в храстите да кажат? Затворили днес един път, трафика минава по обиколен и те вместо да помагат застанали в храстите с камера! Изриване на цялата тая ненужна паплач - по-добре да се трепем по пътищата отколкото нискочели и нискоумни да ме рекетират!
Коментиран от #17
13:46 23.09.2025
17 322
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Много удобно не казват на какъв принцип се смята средната. Включени ли са различните ограничения или не, няма знак за начало и край на тази зона, това си е жив рекет.
13:48 23.09.2025
18 Мералня
13:52 23.09.2025
19 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Емигрант":Не само не се вижда полицай - въпреки, че винаги е ам, когато ти потрябва, но хората нямат и подобни безумни ограничения през 50 метра за всеки забравен текезесарски път или отдавна запустяла махала - излизаш на пътя и караш - тука наистина са през 50 метра.
Но разликата е, че хората имат ПОЛИЦИЯ - при нас е МИЛИЦИОНЕРСКА СГАН, която служи основно на Партията на власт и на мутрите! Чесно казано не ми трябва да и плащам заплати - мога и без тях
13:53 23.09.2025
20 супер
Само който не се е сетил не е осъдил държавата за дискриминация.
13:53 23.09.2025
21 какво стана
13:55 23.09.2025
22 Колко
До коментар #10 от "Емигрант":СТОП-а има не е критерии за абсолютно нищо. Всички СТОП могат да ги заменят с "Път без предимство" и какво от това? Нищо няма да се промени по ред причини - от една страна са калинки по институциите, които си нямат хал хабер от това което трябва да правят, от друга - ами ниската пътна култруа на водачите.
Коментиран от #26
14:00 23.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дудов
14:04 23.09.2025
25 Триещият
До коментар #23 от "Емигрант":Петилетката за три години, колега.Трия и не ми дреме.
14:05 23.09.2025
26 Емигрант
До коментар #22 от "Колко":Стоповете се намаляват от екологична гледна точка, всеки стоп допринася за по-дълго обгазяване на атмосферата с вредни газове ! Знак номер 1 е подходящ вместо стоп ! Милиони коли се движат всяка минута по пътищата на знак стоп тези милиони ще замърсят атмосферата много повече отколкото знак номер 1 !
14:09 23.09.2025
27 въпрос
14:13 23.09.2025
28 Сашо
И да спрат да си купуват БМВ-та с тези пари, такава наглост няма никъде по света.
Коментиран от #29
14:14 23.09.2025
29 ДрайвингПлежър
До коментар #28 от "Сашо":Спокойно колега! Поне за купуването на БМВта ще спрат!!! Бъди сигурен!
С новите глоби и с печатницата, която си направиха вече ще си купуват само Поршета и Бентлита, щото едно просто БМВ хич не отива на имиджа на шкембестия роден милиционер...
14:22 23.09.2025
30 Емигрант
14:22 23.09.2025