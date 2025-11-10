На вниманието на шофьорите: Ето откога идват фишове за средна скорост

Националното тол управление изпраща към МВР всички идентифицирани и заснети нарушения на средната скорост. Все още обаче няма изработена методика за начина на глобяване на нарушителите. От февруари ще започне издаването на фишовете. Това каза пред БНР Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики за измерването на средната скорост от тол камерите.
„Тези хора, които са извършили нарушение в този период, откакто заработи системата и влезе в сила законът, трябва да имат предвид, че няма да ги подминат глобите. Напротив, ще си ги получат в даден момент, когато новата система след февруари месец заработи“, посочи още Русинова.
По думите ѝ със средната скорост е възможност да се успокои трафикът.
„Голяма част от водачите започнаха да карат доста по-бавно“, коментира Русинова и изрази надежда успокояването на трафика да даде резултат в дългосрочен план, тъй като към момента цифрите показват ръст на пътнотранспортния травматизъм.
В анализ на Европейския център за транспортни политики се прогнозира изместване именно на пътнотранспортния травматизъм от сезонен такъв – летния, към травматизъм от май до края на ноември, обясни още Диана Русинова.
„Това се дължи на различни проблеми, свързани както с пътната инфраструктура, лошото ниво на обучение, липсата на достатъчно ефективен контрол... Комплексни са причините и не могат да се обобщят само в една точка“, допълни тя.
На въпрос къде се наблюдава повече т.нар. „пътен травматизъм“, експертът заяви, че основно е там, където е най-натоварен трафикът.
„Две от черните точки се намират на АМ „Тракия“. Ние сме забелязали и в региони с по-слаб контрол при строителството и слаб контрол върху нарушенията, че също има завишаване на пътнотранспортния травматизъм и голяма концентрация на черни точки. Това не си го измисляме ние, а го показват официалните данни, които държавата публикува ежегодно“, посочи тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:47 10.11.2025
2 Периодичен
Коментиран от #7
15:47 10.11.2025
3 въпрос към знаещите
Коментиран от #6
15:47 10.11.2025
4 кризисен актьор
Коментиран от #10
15:48 10.11.2025
5 Шопо
15:50 10.11.2025
6 Патил
До коментар #3 от "въпрос към знаещите":При мен фиш за скорост идва за 10 месеца. Фиш за паркиране или фарове излиза за 10 дни.
15:50 10.11.2025
7 Пенчо, чети
До коментар #2 от "Периодичен":Ако не знаеш кога е заработила системата, просто питай! Ясно, че си неделен шофьор
15:52 10.11.2025
8 име
Коментиран от #21
15:53 10.11.2025
10 име
До коментар #4 от "кризисен актьор":Какво е виновен бащата на горкото дете? Той ли е виновен че пътя е бил в такова плачевно състояние, той ли е карал тира с подскачащото ремарке?
15:55 10.11.2025
11 Буха ха
15:55 10.11.2025
12 волан
15:59 10.11.2025
13 КАТ
15:59 10.11.2025
14 Мими Ралева
16:00 10.11.2025
15 Тити
16:02 10.11.2025
16 ДрайвингПлежър
Магистралите са така или иначе най-сигурните пътища - да мериш средна скорост там е повече от безсмислено.
Междувременно самата тя признава, че мярката не помага с нищо - напротив - катастрофите и жертвите нарастват. И няма как иначе!!!
ПЪТИЩАТА СА В БЕЗОБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ!
Миналата седмица минах близо 2000 км - пълна трагедия!!! Дупки, камъни, зараснали пътища, фракция и боклуци по платната, прогнили мантинели, скапани мостове, квото се сетиш! ЛИПСА НА МАРКИРОВКИ особено в тъмните месеци, мъгла, дъжд - РАВНОСИЛНО НА УБИЙСТВО!!!
Те видиш ли ми обясняват кога щяла да ми дойде честитка за малоумно поставена средна скорост! А еничарите в униформа няколко сутрини ме спират в 5 часа на неосветено празно към момента място да ми губят времето!!!
Безумно нагла патица!
16:07 10.11.2025
17 Само да запитам
16:12 10.11.2025
18 оня с коня
16:12 10.11.2025
19 Реалностите
16:23 10.11.2025
20 Жорката
16:25 10.11.2025
21 Именно,
До коментар #8 от "име":Скоро Костадинов си направи труда да засече, колко отнема пътят София-Варна при спазване на всички ограничения - 9 часа и 20 минути!!! Без спиране за почивка! Кой нормален ще го издържи това?
Коментиран от #24, #26, #28
16:28 10.11.2025
22 Георги
16:29 10.11.2025
23 Българска работа
16:31 10.11.2025
24 Никой!
До коментар #21 от "Именно,":Това е жив мазохизъм!
16:33 10.11.2025
25 Нещастници
16:37 10.11.2025
26 Добруджанец
До коментар #21 от "Именно,":В същност от Тх до Сф със спазване и две спирания са около 7,30 часа !
16:38 10.11.2025
27 ООрана държава
16:41 10.11.2025
28 Един
До коментар #21 от "Именно,":София- В. Търново 3 часа и 30 минути за 220 километра. Едно време 1975 г. с жигулата 250 км. за 4 часа.
16:42 10.11.2025