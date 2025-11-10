Новини
България »
На вниманието на шофьорите: Ето откога идват фишове за средна скорост

На вниманието на шофьорите: Ето откога идват фишове за средна скорост

10 Ноември, 2025 15:45 2 024 28

  • глоби-
  • фишове-
  • средна скорост

Тези хора, които са извършили нарушение в този период, откакто заработи системата и влезе в сила законът, трябва да имат предвид, че няма да ги подминат глобите

На вниманието на шофьорите: Ето откога идват фишове за средна скорост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националното тол управление изпраща към МВР всички идентифицирани и заснети нарушения на средната скорост. Все още обаче няма изработена методика за начина на глобяване на нарушителите. От февруари ще започне издаването на фишовете. Това каза пред БНР Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики за измерването на средната скорост от тол камерите.

„Тези хора, които са извършили нарушение в този период, откакто заработи системата и влезе в сила законът, трябва да имат предвид, че няма да ги подминат глобите. Напротив, ще си ги получат в даден момент, когато новата система след февруари месец заработи“, посочи още Русинова.

По думите ѝ със средната скорост е възможност да се успокои трафикът.

„Голяма част от водачите започнаха да карат доста по-бавно“, коментира Русинова и изрази надежда успокояването на трафика да даде резултат в дългосрочен план, тъй като към момента цифрите показват ръст на пътнотранспортния травматизъм.

В анализ на Европейския център за транспортни политики се прогнозира изместване именно на пътнотранспортния травматизъм от сезонен такъв – летния, към травматизъм от май до края на ноември, обясни още Диана Русинова.

„Това се дължи на различни проблеми, свързани както с пътната инфраструктура, лошото ниво на обучение, липсата на достатъчно ефективен контрол... Комплексни са причините и не могат да се обобщят само в една точка“, допълни тя.

На въпрос къде се наблюдава повече т.нар. „пътен травматизъм“, експертът заяви, че основно е там, където е най-натоварен трафикът.

„Две от черните точки се намират на АМ „Тракия“. Ние сме забелязали и в региони с по-слаб контрол при строителството и слаб контрол върху нарушенията, че също има завишаване на пътнотранспортния травматизъм и голяма концентрация на черни точки. Това не си го измисляме ние, а го показват официалните данни, които държавата публикува ежегодно“, посочи тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 0 Отговор
    Чакат да влезе еврото и да почват с честитките превалутирани 1:1.

    15:47 10.11.2025

  • 2 Периодичен

    13 2 Отговор
    Период? Кой период? Не е важно, карай - новина да има.

    Коментиран от #7

    15:47 10.11.2025

  • 3 въпрос към знаещите

    9 0 Отговор
    А за колко време от нарушението идват останалите фишове за глоби от КАТ?

    Коментиран от #6

    15:47 10.11.2025

  • 4 кризисен актьор

    8 7 Отговор
    Заради бащата на някаква си Сияна ще плащате като попове.

    Коментиран от #10

    15:48 10.11.2025

  • 5 Шопо

    21 0 Отговор
    Давайте, още може, стадото е покорно и трябва де се дои и стриже редовно.

    15:50 10.11.2025

  • 6 Патил

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "въпрос към знаещите":

    При мен фиш за скорост идва за 10 месеца. Фиш за паркиране или фарове излиза за 10 дни.

    15:50 10.11.2025

  • 7 Пенчо, чети

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Периодичен":

    Ако не знаеш кога е заработила системата, просто питай! Ясно, че си неделен шофьор

    15:52 10.11.2025

  • 8 име

    15 2 Отговор
    Лошо няма, в крайна сметка, скоростта убива. Обаче е дразнещо като излезеш на междуградски път и през 1-2 километра има ограничение 60 защото някакви селяндури да накупили ниви за да си направят на тях цехчета. С 60 ли да караме по междуградските пътища?

    Коментиран от #21

    15:53 10.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 име

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "кризисен актьор":

    Какво е виновен бащата на горкото дете? Той ли е виновен че пътя е бил в такова плачевно състояние, той ли е карал тира с подскачащото ремарке?

    15:55 10.11.2025

  • 11 Буха ха

    20 0 Отговор
    Ако Пешо е свикнал да пътува 3 часа от точка А до точка Б, но сега трябва да кара по-бавно в зоната със средна скорост, Пешо ще кара още по-шантаво където няма зони, за да стигне пак за 3 часа и там ще има повече катастрофи.

    15:55 10.11.2025

  • 12 волан

    1 0 Отговор
    фишове за средна скорост идват с 2,95 промила алкохол в хартийките си

    15:59 10.11.2025

  • 13 КАТ

    2 0 Отговор
    Пари нема,действайте

    15:59 10.11.2025

  • 14 Мими Ралева

    0 0 Отговор
    Питайте Колин Фарел.

    16:00 10.11.2025

  • 15 Тити

    6 0 Отговор
    Средна скорост средна заплата все некоректни показатели.

    16:02 10.11.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Дебелата кака ползва сланините си вместо мозъка!
    Магистралите са така или иначе най-сигурните пътища - да мериш средна скорост там е повече от безсмислено.

    Междувременно самата тя признава, че мярката не помага с нищо - напротив - катастрофите и жертвите нарастват. И няма как иначе!!!

    ПЪТИЩАТА СА В БЕЗОБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ!

    Миналата седмица минах близо 2000 км - пълна трагедия!!! Дупки, камъни, зараснали пътища, фракция и боклуци по платната, прогнили мантинели, скапани мостове, квото се сетиш! ЛИПСА НА МАРКИРОВКИ особено в тъмните месеци, мъгла, дъжд - РАВНОСИЛНО НА УБИЙСТВО!!!

    Те видиш ли ми обясняват кога щяла да ми дойде честитка за малоумно поставена средна скорост! А еничарите в униформа няколко сутрини ме спират в 5 часа на неосветено празно към момента място да ми губят времето!!!

    Безумно нагла патица!

    16:07 10.11.2025

  • 17 Само да запитам

    1 0 Отговор
    За Кой февруари и година говорим.

    16:12 10.11.2025

  • 18 оня с коня

    0 1 Отговор
    Има WAZE,има и А-1 - все приложения информиращи за Ср. скорост,а и отсечките под Контрол не са безкрайно дълги.Свършва отсечката - Газ до ламарината,ама да се правят разни на Тарикати- хич не ги съжалявам щото са си САДО-МАЗО по рождение

    16:12 10.11.2025

  • 19 Реалностите

    2 0 Отговор
    "Софийският градски съд оправда бившите полицаи Георги Малински и Любка Гечева, подсъдими, че срещу подкуп, са ескортирали пиян шофьор, причинил преди три години тежката катастрофа на Околовръстното шосе в София, в която загина френски гражданин, а съпругата му пострада тежко."

    16:23 10.11.2025

  • 20 Жорката

    1 0 Отговор
    А чужденците кога ще си получат фишовете?

    16:25 10.11.2025

  • 21 Именно,

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Скоро Костадинов си направи труда да засече, колко отнема пътят София-Варна при спазване на всички ограничения - 9 часа и 20 минути!!! Без спиране за почивка! Кой нормален ще го издържи това?

    Коментиран от #24, #26, #28

    16:28 10.11.2025

  • 22 Георги

    4 0 Отговор
    глобяват за превишаване на средната скорост, само дето никой не знае каква средна скорост трябва да спазава в отделните участъци

    16:29 10.11.2025

  • 23 Българска работа

    3 0 Отговор
    Засичат за средна скорост...ама все още нямало методика, пък глобите щели да идват от февруари насетне! За кой февруари става дума - 2029, или 2129? А чужденците, тях как ще глобяват при положение, че е доказано със сигурност, че около 50% от пътните нарушения са дело на чужди граждани!

    16:31 10.11.2025

  • 24 Никой!

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Именно,":

    Това е жив мазохизъм!

    16:33 10.11.2025

  • 25 Нещастници

    3 0 Отговор
    в страна , в която единствения транспорт е кола по и убйствени пътища, да намалиш скоростта точно по хубавите, е да забиеш кирка в предното стъкло на икономиката. Само аз ли ви виждам ,че камери по лошите няма! травматизма няма да намалее изобщо, защото не скоростта убива , тъпак с кола по лош път

    16:37 10.11.2025

  • 26 Добруджанец

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Именно,":

    В същност от Тх до Сф със спазване и две спирания са около 7,30 часа !

    16:38 10.11.2025

  • 27 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Намялаха ли жертвите? Май не. Всичко е за грабене на едни пари а опасните участъци си остават опасни

    16:41 10.11.2025

  • 28 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Именно,":

    София- В. Търново 3 часа и 30 минути за 220 километра. Едно време 1975 г. с жигулата 250 км. за 4 часа.

    16:42 10.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове