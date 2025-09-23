Новини
Иван Хиновски: "Топлофикация" не може да бъде продадена в момента и за 1 лев, толкова е декапитализирана

23 Септември, 2025 21:14 879 20

Недалновидното управление и инженерна неграмотност са в основата на проблема в "Топлофикация София“. От години е ясно, че без реформи това дружество ще стигне до апокалипсис, коментира още енергийният експерт

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Решението за дълга на "Топлофикация“ минава през бюджета на държавата, тъй като не е възможно този дълг да бъде покрит с някакво разсрочване или със заеми, тъй като на такова фалирало дружество никоя финансова институция няма да отпусне кредит. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски.

По думите му недалновидното управление и инженерна неграмотност са в основата на проблема в "Топлофикация София“. От години е ясно, че без реформи това дружество ще стигне до апокалипсис. "И то всъщност стига. Това е едно дружество, състоящо се от инженерни абсурди,“ каза той и даде пример с използването на природен газ за подгряване на вода, която да се пуска за отопление на сградите. "Това е абсурд. Правят се когенерационни инсталации, т.е. комбинирано производство на топлина и електрическа енергия, при която себестойността пада драстично на топлинната енергия, а се произвежда и електроенергия.“ Според експерта друго решение е да се използват възобновяеми енергийни източници в "Топлофикация“ заради ниската себестойност. "Но "Топлофикация“ остана глуха и за това предложение. Имам чувство, че тези хора не се интересуваха от бъдещето на това дружество, просто всеки живееше с идеята за края на своят мандат.“

"Топлофикация“ е толкова декапитализирана, че тя не може да бъде продадена в момента и за 1 лев, защото прехвърляйки собствеността на един купувач, той трябва да наследи дълга от 2 милиарда, посочи още Хиновски. "Преди години имаше интерес от фирми и възможност това дружество да се концесионира или да се приватизира. Сега е много късно – технологично съоръженията са напълно амортизирани. Деградирали са топлопроизводствените мощности, деградирана топлопреносна и топлоразпределителната мрежа. Единственото, което е читаво, което се възстанови с кредити от Световната банка и Европейска банка за развитие и възстановяване преди години, са абонатните станции,“ допълни той.

Единственото решение при така създалата се вече ситуация според експерта е наливане на държавни средства и преструктуриране на дружеството, "като се разделят отделните дейности в отделни подразделения и на входа на "Топлофикация“, в най-скъпо струващата дейност – топлопроизводството, се организира конкуренция. Т.е. допусне се външни производители на топлината енергия, които да конкурират държавните дружества, за да падне цената на топлината енергия.“


България
  • 1 Бат Венце Сикаджията

    10 1 Отговор
    Аз ще я купя за 2.

    21:21 23.09.2025

  • 2 кражби

    17 2 Отговор
    Фандъчката трябва да е изведена с белезници от НС. , защото си е затваряла очите

    21:23 23.09.2025

  • 3 1212

    8 0 Отговор
    Между приятели:
    -Имам сьмнения,че жената ми изневерява с горския.
    -Как разбора?
    - Намерих борови иглички в леглото
    -Аз пьк имам сьмнения,че моята ми изневерява с попа
    -Е как разбора?
    -Заварих попа в леглото,

    21:30 23.09.2025

  • 4 Пич

    8 1 Отговор
    Льольо , аз ще ви дам пет !!! Не да я продадете като Кремиковци за левче !!! И после го препродадоха за стотици милиони !!!

    21:31 23.09.2025

  • 5 Горски

    5 0 Отговор
    Аз пък се чудя ,дали Делян не цели да я придобие фалирала? Такъв зор да я фалират от години. Не, това е просто поредния епизод от драмата на българския народ, сега парното а го барне шиши, най-много да вдигне още таксите, тоя социален експеримент върви от десетилетия, колко ще издържат хората, да зъзнат зимъска, да скърцат със зъби от безсилен яд. С какво ще се топлят, с ток ли и много блокове били строени без комини

    21:35 23.09.2025

  • 6 Българин

    0 2 Отговор
    Ковачки ще я язема и за два лева!

    21:38 23.09.2025

  • 7 Тити

    12 0 Отговор
    От трийсет години топлофикация се източва редовно от всички правителства а сега искат народа да. плати масрафа.

    21:39 23.09.2025

  • 8 нннн

    4 0 Отговор
    Превеждам:
    Декапитализирана означава окрадена.

    22:06 23.09.2025

  • 9 Диас

    1 2 Отговор
    Странни разбирания на Хиновски(който между другото уважавам)! Решенията за дълга на Топлофикация София минавали през републиканския бюджет! Защо трябва баба Гица от село Горно Нанадолно да плаща (без значение пряко или косвено) за рахата на софиянци и за проваленото управление на общинската управа. Тя(баба Гица) нито е ползвала парно с изкуствено занижени цени, нито пък е избирала управата натрупала 2.6 млд.лв. борчове. Да плащат тези които са се облажили от нереалните ниски цени на парното в София през тези години и тези чието управление е докарало тези огромни загуби. Нали така г-н Хиновски.

    Коментиран от #11

    22:08 23.09.2025

  • 10 работна група - за доматите

    3 0 Отговор
    Ама ,гражданите за европейско развитие нали управляваха толкова години , та до там ли стигнахме ? Парно няма, вода няма, пожари, инфлация, фронтова линия,барут, снаряди, хаяши, незаконна сеч, стена от дронове, ужас Путин е виновен. Дано Шенген и еврозоната да ни оправят , та да станем по богати!

    22:14 23.09.2025

  • 11 нема правда за баба Янка

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Диас":

    Е добре де , Защо сега баба Янка да плаща за парното. Таман и спаси министъра жилището от имотната мафия, която лично наблюдава , и сега баба Янка пак да плаща за парното на софиянци. Еми не е по европейски. Нема правда.

    Коментиран от #16

    22:18 23.09.2025

  • 12 Льольо

    3 0 Отговор
    Тия мацки в Топлофикация, ако поработят на Индустриещрасе в Кьолн до Март ще го изкарват на печалба това предприятие

    22:18 23.09.2025

  • 13 Чакайте сега!

    6 1 Отговор
    Нали още преди години "Топлофикация“ я дадоха на концесия на частен ивеститор!!
    Как така ще минава през бюджета на държавата??

    Коментиран от #18

    22:21 23.09.2025

  • 14 до къде я докарахме с ценностите ?

    2 0 Отговор
    А Хаяши ко мисли по въпроса ? Ще бъди ли студ на фронтовата полоса или как ?

    22:22 23.09.2025

  • 15 Туип

    3 1 Отговор
    Както щете го мислете, но фактите говорят, че централизирано отопление в Капиталистическите градове, няма. Защо ли! Може би не е рентабилно

    22:25 23.09.2025

  • 16 Кецко

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "нема правда за баба Янка":

    Баба ти Янка е пасив за бюджета, не е актив. Внасяла е жълти стотинки в пенсионният фонд, сега чака евра

    22:39 23.09.2025

  • 17 Дъга

    1 0 Отговор
    Ние кореняците софианци от 100+ години и нямащи Толофикация, защо трябваме да плащаме дълговете на Топлофицация от едим милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете цената на общите части, когато не се ползва парно.
    И не само ние кореняците софианци от 100+ години, но и хората от градове и села палащме дълга на Топлото. Това е 1/2 % от нациионалния бюджет или приватизирайте Толото. Справедливост ли е това?

    22:49 23.09.2025

  • 18 Бъгси

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чакайте сега!":

    Това са счетоводители, изчисляват само сметките. Винаги е била партийна хранилка, пъро на БеСеПето, разбира се

    22:49 23.09.2025

  • 19 демократ

    1 0 Отговор
    Самият модел на Топлофикация е сбъркан и тя р мъртвородена от комуня гите.
    Цялата топлофикация е пряко подчинена на булгаргаз а булгаргаз на газпром също и на лукойл за мазута.
    Топлофикация е пряко подчинена на Руското посолство.
    А цяла София е заложник на теьи интереси и на малоу мието на Запада да не се допускат други петролни танкери през Босфора с което ни обричат на Руски рекет.

    22:52 23.09.2025

  • 20 Вальо Топлото

    2 0 Отговор
    От 35 години се краде Топлофикация, ама яко се краде. Държавата ще я доведат до фалит , последно теглиха 19 милиарда, какво остава за Топлофикация.

    22:53 23.09.2025

