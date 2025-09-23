Иван Хиновски: "Топлофикация" не може да бъде продадена в момента и за 1 лев, толкова е декапитализирана

Решението за дълга на "Топлофикация“ минава през бюджета на държавата, тъй като не е възможно този дълг да бъде покрит с някакво разсрочване или със заеми, тъй като на такова фалирало дружество никоя финансова институция няма да отпусне кредит. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски.

По думите му недалновидното управление и инженерна неграмотност са в основата на проблема в "Топлофикация София“. От години е ясно, че без реформи това дружество ще стигне до апокалипсис. "И то всъщност стига. Това е едно дружество, състоящо се от инженерни абсурди,“ каза той и даде пример с използването на природен газ за подгряване на вода, която да се пуска за отопление на сградите. "Това е абсурд. Правят се когенерационни инсталации, т.е. комбинирано производство на топлина и електрическа енергия, при която себестойността пада драстично на топлинната енергия, а се произвежда и електроенергия.“ Според експерта друго решение е да се използват възобновяеми енергийни източници в "Топлофикация“ заради ниската себестойност. "Но "Топлофикация“ остана глуха и за това предложение. Имам чувство, че тези хора не се интересуваха от бъдещето на това дружество, просто всеки живееше с идеята за края на своят мандат.“

"Топлофикация“ е толкова декапитализирана, че тя не може да бъде продадена в момента и за 1 лев, защото прехвърляйки собствеността на един купувач, той трябва да наследи дълга от 2 милиарда, посочи още Хиновски. "Преди години имаше интерес от фирми и възможност това дружество да се концесионира или да се приватизира. Сега е много късно – технологично съоръженията са напълно амортизирани. Деградирали са топлопроизводствените мощности, деградирана топлопреносна и топлоразпределителната мрежа. Единственото, което е читаво, което се възстанови с кредити от Световната банка и Европейска банка за развитие и възстановяване преди години, са абонатните станции,“ допълни той.

Единственото решение при така създалата се вече ситуация според експерта е наливане на държавни средства и преструктуриране на дружеството, "като се разделят отделните дейности в отделни подразделения и на входа на "Топлофикация“, в най-скъпо струващата дейност – топлопроизводството, се организира конкуренция. Т.е. допусне се външни производители на топлината енергия, които да конкурират държавните дружества, за да падне цената на топлината енергия.“