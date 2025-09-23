Иван Хиновски: "Топлофикация" не може да бъде продадена в момента и за 1 лев, толкова е декапитализирана

Решението за дълга на "Топлофикация“ минава през бюджета на държавата, тъй като не е възможно този дълг да бъде покрит с някакво разсрочване или със заеми, тъй като на такова фалирало дружество никоя финансова институция няма да отпусне кредит. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски.
По думите му недалновидното управление и инженерна неграмотност са в основата на проблема в "Топлофикация София“. От години е ясно, че без реформи това дружество ще стигне до апокалипсис. "И то всъщност стига. Това е едно дружество, състоящо се от инженерни абсурди,“ каза той и даде пример с използването на природен газ за подгряване на вода, която да се пуска за отопление на сградите. "Това е абсурд. Правят се когенерационни инсталации, т.е. комбинирано производство на топлина и електрическа енергия, при която себестойността пада драстично на топлинната енергия, а се произвежда и електроенергия.“ Според експерта друго решение е да се използват възобновяеми енергийни източници в "Топлофикация“ заради ниската себестойност. "Но "Топлофикация“ остана глуха и за това предложение. Имам чувство, че тези хора не се интересуваха от бъдещето на това дружество, просто всеки живееше с идеята за края на своят мандат.“
"Топлофикация“ е толкова декапитализирана, че тя не може да бъде продадена в момента и за 1 лев, защото прехвърляйки собствеността на един купувач, той трябва да наследи дълга от 2 милиарда, посочи още Хиновски. "Преди години имаше интерес от фирми и възможност това дружество да се концесионира или да се приватизира. Сега е много късно – технологично съоръженията са напълно амортизирани. Деградирали са топлопроизводствените мощности, деградирана топлопреносна и топлоразпределителната мрежа. Единственото, което е читаво, което се възстанови с кредити от Световната банка и Европейска банка за развитие и възстановяване преди години, са абонатните станции,“ допълни той.
Единственото решение при така създалата се вече ситуация според експерта е наливане на държавни средства и преструктуриране на дружеството, "като се разделят отделните дейности в отделни подразделения и на входа на "Топлофикация“, в най-скъпо струващата дейност – топлопроизводството, се организира конкуренция. Т.е. допусне се външни производители на топлината енергия, които да конкурират държавните дружества, за да падне цената на топлината енергия.“
1 Бат Венце Сикаджията
21:21 23.09.2025
2 кражби
21:23 23.09.2025
3 1212
-Имам сьмнения,че жената ми изневерява с горския.
-Как разбора?
- Намерих борови иглички в леглото
-Аз пьк имам сьмнения,че моята ми изневерява с попа
-Е как разбора?
-Заварих попа в леглото,
21:30 23.09.2025
4 Пич
21:31 23.09.2025
5 Горски
21:35 23.09.2025
6 Българин
21:38 23.09.2025
7 Тити
21:39 23.09.2025
8 нннн
Декапитализирана означава окрадена.
22:06 23.09.2025
9 Диас
Коментиран от #11
22:08 23.09.2025
10 работна група - за доматите
22:14 23.09.2025
11 нема правда за баба Янка
До коментар #9 от "Диас":Е добре де , Защо сега баба Янка да плаща за парното. Таман и спаси министъра жилището от имотната мафия, която лично наблюдава , и сега баба Янка пак да плаща за парното на софиянци. Еми не е по европейски. Нема правда.
Коментиран от #16
22:18 23.09.2025
12 Льольо
22:18 23.09.2025
13 Чакайте сега!
Как така ще минава през бюджета на държавата??
Коментиран от #18
22:21 23.09.2025
14 до къде я докарахме с ценностите ?
22:22 23.09.2025
15 Туип
22:25 23.09.2025
16 Кецко
До коментар #11 от "нема правда за баба Янка":Баба ти Янка е пасив за бюджета, не е актив. Внасяла е жълти стотинки в пенсионният фонд, сега чака евра
22:39 23.09.2025
17 Дъга
И не само ние кореняците софианци от 100+ години, но и хората от градове и села палащме дълга на Топлото. Това е 1/2 % от нациионалния бюджет или приватизирайте Толото. Справедливост ли е това?
22:49 23.09.2025
18 Бъгси
До коментар #13 от "Чакайте сега!":Това са счетоводители, изчисляват само сметките. Винаги е била партийна хранилка, пъро на БеСеПето, разбира се
22:49 23.09.2025
19 демократ
Цялата топлофикация е пряко подчинена на булгаргаз а булгаргаз на газпром също и на лукойл за мазута.
Топлофикация е пряко подчинена на Руското посолство.
А цяла София е заложник на теьи интереси и на малоу мието на Запада да не се допускат други петролни танкери през Босфора с което ни обричат на Руски рекет.
22:52 23.09.2025
20 Вальо Топлото
22:53 23.09.2025