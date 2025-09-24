Продължава визитата на Росен Желязков в Ню Йорк

Продължава официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, ръководена от премиера Росен Желязков. През днешния ден предстои четиристранна среща между министрите на външните работи на България, Гърция, Румъния и Хърватия. Домакин на закуската ще бъде българският външен министър Георг Георгиев.

По-късно днес предстои среща на премиера Желязков с президента на Република Азербайджан.

Българското посещение в Съединените американски щати е по повод 80-ата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации.