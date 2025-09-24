Новини
Продължава визитата на Росен Желязков в Ню Йорк

24 Септември, 2025 07:27

По-късно днес предстои среща на премиера с президента на Република Азербайджан

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, ръководена от премиера Росен Желязков. През днешния ден предстои четиристранна среща между министрите на външните работи на България, Гърция, Румъния и Хърватия. Домакин на закуската ще бъде българският външен министър Георг Георгиев.

По-късно днес предстои среща на премиера Желязков с президента на Република Азербайджан.

Българското посещение в Съединените американски щати е по повод 80-ата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 КРАДЕЦ ДО КРАДЕЦА

    29 1 Отговор
    И крадец се среща с крадеца.

    07:29 24.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    30 1 Отговор
    Росен Желязков обеща милиарди на Израел за експериментални лазерни оръдия срещу дронове.Този човек е вреден за България.

    07:29 24.09.2025

  • 3 Програмиста

    23 1 Отговор
    И него ще го галят по темето сигурно .....но не се знае с какво...

    Коментиран от #6

    07:30 24.09.2025

  • 4 жесер

    23 0 Отговор
    Боклуци ГЕРБ, на разходка и на закуски дето ги плаща всеки българин. И хотелче си вдигна с парите на българите, що да не ходи и малко на екскурзии??? Като му плаща сметката всеки българин. Пари за пенсии, заплати и социални, няма. Трябват за екскурзии на ГЕРБ и другарчета. Слава на Бога всеки ги вижда как харчат парите на България.

    07:34 24.09.2025

  • 5 АКО ПЛЕВЕНЧАНИ СЕ ЧУДЯТ

    27 1 Отговор
    Ето как се харчат парите за плевенския водопровод - в ядене, пиене и ненужни разходки до Америка на двамата НАЙ-ИЗМИСЛЕНИ ГЕРОИ В БАЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА.

    Коментиран от #25

    07:35 24.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Програмиста":

    Вчера Росен Желязков подписа договор с САЩ че им подарява редкоземните минерали в България.За това се мълчи.

    07:35 24.09.2025

  • 7 да не е

    15 0 Отговор
    реклама на ВОДОДАИНА БЪЛГАРИЯ

    07:37 24.09.2025

  • 8 Само ги

    19 0 Отговор
    погледни и почваш да драйфаш ! А като видиш кой ще е "домакин" на закуската и при думата "закуска" вече ще ти се отщява и сутрешното кафе .

    07:37 24.09.2025

  • 9 ФАЛШИВ ГЕРОЙ

    18 1 Отговор
    Е Роската. Гербаджийски крадльо.

    07:41 24.09.2025

  • 10 Костинброд Афера, Според КС

    14 0 Отговор
    46% констатирани изборни нарушения в проверени секции. Обвиненият в най-мащабната фалшификация на избори, според Манолова и Бареков е "премиер" на Еврогария. "Омразно правителство", за което Референдум, честни избори, пряка демокрация са мръсни думи.
    Възниква въпросът: в качеството на какъв с 46% процента изборни нарушения представя България, човек обвинен в най-мащабната изборна фалшификация "аферата Костинброд" в есторията на България.
    Не са ли всички договори и споразумения, решения сключени от този човек, НЕЛЕГИТИМНИ?
    Какво отчаяние, каква безпомощност?
    Какъв цинизъм?

    07:42 24.09.2025

  • 11 Макето

    13 0 Отговор
    Отишъл е на инструктаж. Да знае, че ако не слуша, хотелът ще е “национализиран”.

    07:43 24.09.2025

  • 12 ВОДОПАДА СЕ ВЗЕ НАСЕРИОЗНО

    17 0 Отговор
    крадлива кукла

    07:44 24.09.2025

  • 13 Ако е вярно, че подарил редки метали

    15 0 Отговор
    на Държавата България на чужда държава, е за съд и Затвор.

    Коментиран от #17

    07:45 24.09.2025

  • 14 Търновец

    13 0 Отговор
    Най напред Желязков дълбоко се поклони на Израелското лоби в САЩ - нали те го издигнаха а сега се среща с други Балканци a защо никой лефер на хубава страна от ЕС или Япония не се среща с него? Неотдавна Вучич беше поканен в Япония. И колко струва на държавата това пътуване на Желязков? И като теглим чертата има ли някаква полза?

    07:45 24.09.2025

  • 15 Герги

    14 1 Отговор
    мазно си провесил лилава вратовръзка като Костинбродския мошеник ! Жалки безродни същества !

    07:47 24.09.2025

  • 16 Никой

    7 1 Отговор
    Смех. Не е представителен, мисли се.

    07:47 24.09.2025

  • 17 Последния Софиянец

    17 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ако е вярно, че подарил редки метали":

    Вчера Росен Желязков подписа договор с университета в Северна Дакота с който им подарява редкоземните минерали в България.Подписа и договор с Израел за милиарди за експериментални лазерни оръдия срещу дронове.Колко ли още предателства е извършил без да знаем.

    07:48 24.09.2025

  • 18 д-р цветеслива бухалова-злобната

    9 1 Отговор
    А хотелчето на кой остави бе роска?

    07:48 24.09.2025

  • 19 ХАРАКТЕРИСТИКА

    12 0 Отговор
    Фашист и откровен предател продаваш България на евреи и американци.

    Коментиран от #21

    07:53 24.09.2025

  • 20 Механик

    7 0 Отговор
    Забелязали ли сте, че хората дето имат любов към недвижимиете имоти, често биват канени на посещения в САЩ?
    Преди беше Цецко-асансьора, а сега е Железко-водопада.

    08:01 24.09.2025

  • 21 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "ХАРАКТЕРИСТИКА":

    За да си осигури подкрепа за незаконното правителство Росен Желязков подари редкоземните минерали в България на САЩ, обеща милиарди на Израел за експериментални лазерни оръдия срещу дронове и тегли 14 млрд за оръжие за Украйна.И това са нещата за които знаем.Сигурно има и още.

    08:03 24.09.2025

  • 22 Дядо Гъдю

    3 0 Отговор
    Роската се грижи за България по схемата: ,,държавно предприятие преди закриване":
    Трупане на дългове.Наши фирми на входа и изхода.Разпродаване на печелившите активи.Накрая го продаваме за един лев.Извинете , за едно евро , защото и лева продадохме.

    08:05 24.09.2025

  • 23 такива като него са

    0 0 Отговор
    точно за Белене

    08:14 24.09.2025

  • 24 Кой знае тоя носорог

    0 0 Отговор
    Какви ще ги натропа и с какво още ще ни зароби, само и само да го потупват по рамото и да се самовеличае!
    Пази Боже на плоско умен да му дадеш власт!

    08:18 24.09.2025

  • 25 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "АКО ПЛЕВЕНЧАНИ СЕ ЧУДЯТ":

    Прав сте - Желязков продължава делото на Филип Димитров който най напред отиде в Израел и ускорено даде Българско гражданство на 200000 Евреи сред които може да има всякакви а сега ускорено купуваме технологично не съвсем конкурентни оръжия от САЩ и Израел а САЩ искат собственост върху газови тръби през България. България сега ми прилича на България непосредствено преди да бъдем завладяно от Тюркяните преди около 650 години. Желязков е Израелска подлога

    08:19 24.09.2025

  • 26 тиквенсониада

    0 0 Отговор
    И какъв е смисъла от това ?

    08:20 24.09.2025

  • 27 доктор ОХ боли

    1 0 Отговор
    Росене , нещо за водата в Плевен и Ловеч ? Или не ти пука , щом си имаш личен водопад в персонален хотел !

    08:21 24.09.2025

  • 28 хер ФЛИК

    1 0 Отговор
    Колко струва таз безсмислена визита в САЩ ? Що дирим там ? Само да кимаме с глава и да казваме ДА и ОК ли ? Че това може и от България да го прави Росен.

    08:23 24.09.2025

  • 29 Къде е тоя феномен с голямото Д

    0 0 Отговор
    Да каже поне една дума дали одобрява или не, блатото в което ни вкарва Желязков самонадеяния!
    Желязков и Георг Георгиев са еднакво неадекватни да представляват България!
    Пеевски, какво правиш за хората, осем да тресеш бузи и да ти излиза пяна от зурлата-друго НИЩО!

    08:24 24.09.2025

  • 30 Карабас Барабас

    0 0 Отговор
    Отишъл Росен там на принципа - Барабар Петко с мъжете ли ?
    Или - Видяла жабата , че подковават вола и тя си дигнала крака !

    08:24 24.09.2025

  • 31 ъглошлайф

    0 0 Отговор
    Охоооо и наш ГЕОРГ е там ! За да види портрета на американския Георг ли..........Вашингтон ?
    Обаче , ако търси Георг ОМ , няма да го намери там. Дори и Георг ХЕНДЕЛ даже !
    Така да знае !

    08:27 24.09.2025

  • 32 Розово фламинго

    0 0 Отговор
    Роско моториста, ско те питат лави грижи се полагат за възрастните хора у над, какво ще кажеш?
    Това, което ще кажеш и за убитите от докторска некадърност бебета, родилки, деца, за убития български народ? Мизерник!

    08:29 24.09.2025

  • 33 Роско

    0 0 Отговор
    Какво прави групата на Рая Назарян в Япония? Все отбрани кадели- близначки!
    Не ти пука, важното е хотела върви и мафията да източва язовирите!
    Жалко, човече!

    08:32 24.09.2025

  • 34 Евхаристия

    0 0 Отговор
    Как ли се чувства Желязков , като вижда как зад рамото му наднича човека с главно М - Магнитен ШИШИ и човека с главно Т - Тулупеста Тиква ?
    Като намокрен от хотелски водопад , който оттича в канал към Плевен ли ?

    08:34 24.09.2025

