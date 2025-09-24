Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Днес ще се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите. Това беше обявено през уикенда в писмения отговор, който премиерът Росен Желязков изпрати до лидера на "ДПС- Ново начало", след отправеното официално питане по повод водната криза.



Бордът беше създаден с решение на Министерския съвет с основната цел да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива. Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията. В състава му влизат и представители от Националното сдружение на общините в Република България, от Българската банка за развитие и от "Български ВиК холдинг" ЕАД.

По последни данни у нас с нарушено водоподаване за 89 общини или малко над 260 000 души. Режим на водата има в областите Плевен и Ловеч.