Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

24 Септември, 2025 07:40 476 13

Бордът беше създаден с решение на Министерския съвет с основната цел да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес ще се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите. Това беше обявено през уикенда в писмения отговор, който премиерът Росен Желязков изпрати до лидера на "ДПС- Ново начало", след отправеното официално питане по повод водната криза.

Бордът беше създаден с решение на Министерския съвет с основната цел да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива. Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията. В състава му влизат и представители от Националното сдружение на общините в Република България, от Българската банка за развитие и от "Български ВиК холдинг" ЕАД.

По последни данни у нас с нарушено водоподаване за 89 общини или малко над 260 000 души. Режим на водата има в областите Плевен и Ловеч.


  • 1 Да го

    8 0 Отговор
    разтурват тоя новосформиран и напълно излишен борд още преди първата им седянка !

    Коментиран от #4

    07:43 24.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Последните три години валежите са над средните а май месец е бил най дъждовният от 10 години.Водата се източва от частни ВЕЦ и от Гърция.

    07:45 24.09.2025

  • 3 ПОЛИТИЦИТЕ С ВЕЦ-овете

    10 0 Отговор
    И Тиквун източиха водите !!! А оня открадна тръбите политолога

    07:46 24.09.2025

  • 4 Прах в очите на хората

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да го":

    Бордоваците са с огромни заплати, протежета на Тиквата и Дебелото, ксто последните двама крадат от водата ни и въобще крадат всичко от всички ни.

    07:47 24.09.2025

  • 5 12340

    6 0 Отговор
    Фред носи договор за водопровод от Ереван до Плевен!
    С кавказка минерална газирана вода!

    07:49 24.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пенчо

    5 0 Отговор
    И на тези ще даваме пари за нищо!

    07:53 24.09.2025

  • 8 д-р цветеслива синигерова-злобната

    3 0 Отговор
    Е сега с фритюрника начело ще оправят всичко!!

    07:55 24.09.2025

  • 9 Трол

    3 0 Отговор
    Още десетина заседания и нещата ще се оправят.

    07:58 24.09.2025

  • 10 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Айде още една камара безполезни чантаджии с високи заплати трябва да храним

    08:00 24.09.2025

  • 11 Оги

    0 0 Отговор
    Фреди ще оправи кризата с водата в БГ. От утре е с багера и почва да сменя тръби в калта. Оставя костюма и 10 бона заплата.

    08:11 24.09.2025

  • 12 жоики

    1 0 Отговор
    Защо ви крадат от ГЕРБ и другарчета??? Ами защото давате бре глупаци българи. Защото им давате. Пари, тръби, води всичко ви откраднаха, защото им давате. Стоите без вода като сте глупаци. Слава на Бога, глупака хови гладен и жаден, защото е глупак.

    08:15 24.09.2025

  • 13 Механик

    2 0 Отговор
    Айдааааааа! Още една хранилка са си измислили. И какво гръмко име - национален борд по водите???
    Нещо като "Държавен Инспекторат по Земното притегляне".

    08:15 24.09.2025

