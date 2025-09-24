Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Днес ще се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите. Това беше обявено през уикенда в писмения отговор, който премиерът Росен Желязков изпрати до лидера на "ДПС- Ново начало", след отправеното официално питане по повод водната криза.
Бордът беше създаден с решение на Министерския съвет с основната цел да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива. Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията. В състава му влизат и представители от Националното сдружение на общините в Република България, от Българската банка за развитие и от "Български ВиК холдинг" ЕАД.
По последни данни у нас с нарушено водоподаване за 89 общини или малко над 260 000 души. Режим на водата има в областите Плевен и Ловеч.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да го
Коментиран от #4
07:43 24.09.2025
2 Последния Софиянец
07:45 24.09.2025
3 ПОЛИТИЦИТЕ С ВЕЦ-овете
07:46 24.09.2025
4 Прах в очите на хората
До коментар #1 от "Да го":Бордоваците са с огромни заплати, протежета на Тиквата и Дебелото, ксто последните двама крадат от водата ни и въобще крадат всичко от всички ни.
07:47 24.09.2025
5 12340
С кавказка минерална газирана вода!
07:49 24.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пенчо
07:53 24.09.2025
8 д-р цветеслива синигерова-злобната
07:55 24.09.2025
9 Трол
07:58 24.09.2025
10 ООрана държава
08:00 24.09.2025
11 Оги
08:11 24.09.2025
12 жоики
08:15 24.09.2025
13 Механик
Нещо като "Държавен Инспекторат по Земното притегляне".
08:15 24.09.2025