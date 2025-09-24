Асен Василев: Ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности

Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдната ни система. Ако българските граждани си мислят, че не ги засяга, то заради кефа на голямото Д са спрени 6 млрд. евро от Европа. Когато една власт започне да се пази с полиция, нещата не са добре. Управляващите не могат дори да си осигурят кворум в момента. Днес внесохме законопроект, който внесохме и януари месец. България е единствената точка, през която се транзитира руски газ и таксите, които трябва да се съберат са 3 млрд. евро, те трябва да се вземат от "Газпром". Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Могат да се вземат тези средства от "Газпром", а не от българските граждани. Това е европейска и световна, и добра политика. Могат да се ползват тези средства за вдигането на заплатите на лекарите например. Това заяви пред журналисти лидерът на ПП Асен Василев, цитиран от novini.bg.
На въпрос как ще коментира доклада на МВФ, той заяви: МВФ се опита да представи такива изводи и преди три години.
По думите му увеличението на заплатите и на пенсиите у нас е устойчиво. "Проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха. Ако погледнем взетите дългове от държавата - тези 18 млрд. - 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски. Ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности", отсече Василев.
1 Жан Бойко
Ама , не щеш
Коментиран от #6, #8
10:43 24.09.2025
2 Не го харесвам
10:45 24.09.2025
3 Пич с 9 млрд.лв. за 9 дни декември 2021
Къде са 9 млрд.лв. с РЕАЛНО ПОСТРОЕНО от вас можачите?
Коментиран от #10, #15
10:46 24.09.2025
4 Асен Василев е виновен
икономика, енергетика и туризъм Асен Василев
Василев изрази и притесненията си от това, че огромна част от парите на страната се държат от една-единствена банка.
През април най-сетне чаканите правила за работа при управлението на парите на държавните предприятия от банки бяха оповестени. Най-важното изискване бе една финансова институция (банка или друг вид финансова компания) да не може да държи повече от 25% от средствата на държавно предприятие с баланс от над 3 млн. лева, което й е възложило да ги управлява.
На 22 май новите правила официално влязоха в сила и бяха публикувани подробности за това кои предприятия къде държат парите си. Справката на икономическото министерство към 31-ви март показа, че в КТБ са мажоритарните дялове от средствата на Националната електрическа компания (НЕК), Булгартрансгаз” и Българския енергиен холдинг (БЕХ), Енергийния системен оператор (ЕСО) - над 88% от паричните средства.
Асен спаси милиарди държавни средства, след като Внешторгбанк , банката на Путин и ФСБ фалираха КТБ, с помощта на ковчежника си Шиши и съветската ни Прокуратура.
10:46 24.09.2025
5 Асен и Ники
10:46 24.09.2025
6 Кабамилионерчев
До коментар #1 от "Жан Бойко":Лъже...ш, като рим...ски куп..ен избира...тел на Дебе...лян.
Коментиран от #34
10:47 24.09.2025
7 Гост
10:47 24.09.2025
8 Кабамилионерчев
До коментар #1 от "Жан Бойко":Нека тогава Де..бел 1 и Деб.ел 2 да върнат милиа...рдите.
10:49 24.09.2025
9 Верно ли
Коментиран от #11
10:50 24.09.2025
10 Пенсионер
До коментар #3 от "Пич с 9 млрд.лв. за 9 дни декември 2021":Новата магистрала Европа е строена по времето на ПП, във всички малки общини, които десетилетия не са пипани пътищата са с нов асфалт, вдигна пенсиите, подпомогна бизнеса енергийно, подпомогна младите семейства ...
Сега е ред да кажеш къде са 17 милиарда изтеглени за 9 месеца от ГЕРБ Ново начало ?
Коментиран от #13, #36, #38
10:50 24.09.2025
11 Така ще да е
До коментар #9 от "Верно ли":Ама вЕрно ли ще сравняваш кварталната мyтpa, неграмотния внук на ДС - пеевски, с отличника на випуска в Харвард ?
Ясен си !
Коментиран от #14, #22, #23
10:53 24.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кабамилионерчев
До коментар #10 от "Пенсионер":Много си прав,но имам чуството ,че защитниците на Маг...н.итски са просто на служби,и си пазят трохите,от трапезата на 2-те мут...ри.
10:55 24.09.2025
14 добре де
До коментар #11 от "Така ще да е":е колко да е отличник? Всеки бизнес който е хванал накрая е фалирал. Значи е мУшеник.
Коментиран от #21, #29
10:56 24.09.2025
15 Кажи честно ... 🤣
До коментар #3 от "Пич с 9 млрд.лв. за 9 дни декември 2021":Цитираш делю фактурата ?! 🤣🤣🤣
Браво, намерил си кого. 🤣🤣🤣🤣
10:56 24.09.2025
16 Благой от СОФстрой
10:56 24.09.2025
17 Дообре
10:56 24.09.2025
18 провинциалист
10:56 24.09.2025
19 Реалист
10:57 24.09.2025
20 Абе
10:58 24.09.2025
21 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #14 от "добре де":Това в асансьора ли го чу или го прочете в пик ?
10:58 24.09.2025
22 В кой випуск
До коментар #11 от "Така ще да е":Има завършен курс, а не випуск. Добре е, че показваш, че освен крадец, асен василев е и долен лъжец. Няма толкова жалки същества. Лъжат, крадат и плащат на глупаци да мразят България.
10:58 24.09.2025
23 Ах Ох
До коментар #11 от "Така ще да е":Отличника на випуска в харвард, ахахахахахаааа 🤣🖕🌈
10:59 24.09.2025
24 Курдо Коленков
10:59 24.09.2025
25 таксиджия 🚖
10:59 24.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Даниел
А след последното завръщане на ГЕРБ като управляваща партия е още по-видно как се движат държавните дела.
Коментиран от #54
11:04 24.09.2025
28 Така е
11:08 24.09.2025
29 Кое не е така ?!
До коментар #14 от "добре де":Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“? А що се отнася до „съветите“ на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата „феноменът Пеевски“.
Коментиран от #43
11:08 24.09.2025
30 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
От 17 млрд. нови заеми, някой осети ли подобрение в живота си? И не не говоря за "хората", които Шиши постоянно работи, които ги знаем поименно .
11:12 24.09.2025
31 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #47
11:12 24.09.2025
32 Николай Бареков бивш евродепутат
.Държавна общински администрации,служители в НАП ,в бордове на държавни фирми. Плюс около 120 хиляди надписани гласове. Нормален ,честен и обикновен гражданин не гласува за тази грабителска клика. Тези "хора" които са гласували не гласуват за идеология,симпатии а да продължат да имат привилегии и да са на софрата. Ако друга клика им осигури това ще гласуват за нея. Затова е прав Бареков че нямат истинска и реална подкрепа. Видно е и когато организират протести или когато задържаха боко тиквун за 24 часа. Излязоха да го подкрепят 73 човека - депутатите на шайката и неговите пиари. Герб е клика без реална подкрепа и избиратели. Това са им гласовете на изборите на 27 октомври 2024 година- 18 ГЕРБ-СДС 641 973 -26.39%
11:14 24.09.2025
33 Реалност
1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
И още нещо - ако една партия няма в програмата си нищо за реформи на служби и регулатори - значи е продукт на задкулисието.
11:15 24.09.2025
34 Някой
До коментар #6 от "Кабамилионерчев":Асен Василев с нищо не отстъпва на Пеевски и Борисов. Същия крадец, същия измамник. От него почна голямото теглене на кредити, което вече ни вкарва в дългова спирала. Отделно подкрепя фашистите от Украйна и се опитва да вкара България в конфликт с Русия барабар с Мерц, Макрон и Урсула. И не на последно място, подкрепящ най-отвратителната политика на демократите - джендърството. Пред Василев, дори Бойко е по-малкото зло.
11:16 24.09.2025
35 Истината
През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.
11:16 24.09.2025
36 ПП и една
До коментар #10 от "Пенсионер":Квартална улица не е асфалтирало. ПП ДБ, или за кратко Кокорчо и Кирчо лъжеца направиха бензина 4лв. От руския евтин нефт. И ни връщаха някакви стотинки, докато прибираха по 1.50лв.
11:16 24.09.2025
37 За година и 7 месеца без ГЕРБ
- Нарастване на БВП;
- Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
- Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което дава надежди да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към края на 2024 г.;
- Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
- За еврозоната има добри новини от ключови представители на ЕС. В официални документи страната се окуражава по пътя ѝ към еврозоната. Ако правителството не беше паднало, можеше вече да имаме и споменаване на членство от 2025 г. в официална комуникация на ЕС;
- Страната влезе в Шенген и има сериозни основания да се смята, че до края на годината ограниченията върху сухопътните граници ще бъдат вдигнати;
- Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
- Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
- Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.
Коментиран от #45
11:18 24.09.2025
38 Ама това
До коментар #10 от "Пенсионер":Това не е вярно.От ПП завършиха някои проекти започнати от ГЕРБ. Магистрала Европа не е само полагане на асфалт.В селата също--то са проекти,отчуждаване на имоти,обществени поръчки,обжалване...От Сливница за Брезник--десет години.И още не е съвсем завършен.
11:19 24.09.2025
39 А бееиии
Още при появяването ви на политическата сцена имаше сигнали, че сте големи мошеници. И го доказахте! Жалко за България с такива долни паразити !!!
11:21 24.09.2025
40 Чучелото
11:21 24.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Всички останали са продукт на БКП-ДС, колкото и да се правят някои на евроатлантици.
Коментиран от #46, #52
11:22 24.09.2025
43 Терзиев
До коментар #29 от "Кое не е така ?!":Ти ли си бе тарикатче. С мис Бони искате да приватизирате Топлофикация София и да почнете яко грабене на Софиянци. За колко ще я купите , за 1лв. Или 1евро без дълговете?
11:22 24.09.2025
44 Да не забравяме
11:25 24.09.2025
45 Да кажа
До коментар #37 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":За еврозоната --това е все едно домакинята да изчисти и подреди цялата къща,а някой да сложи накрая вазата с цветя.За Румъния --всички я даваха за пример,но сега нещо се оказва,че е било погрешно.За заплати и пенсии признавам,но пък и стоките(даже от първа необходимост) също осезателно се вдигнаха.
11:27 24.09.2025
46 Колко ли трябва да се мразиш
До коментар #42 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":за да са читави за теб лъжци, крадци и слуги на олигархичният кръг капитал ПП и ДБ, както и другият им проект, с лъжеца, предателя и продажника радостин василев? Хора без грам ценности, морал и достойнство.
11:27 24.09.2025
47 верно ли
До коментар #31 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":Да не би да забравихте как след като правителството на Борисов 3 реши да сложи водомери на входа и изхода на Нефтохим, започнаха "спонтанните" самозапалвания по площадите на републиката и напъни Борисов да си ходи? Много бързо ги забравяме тези работи.
11:31 24.09.2025
48 Хахахаха
11:32 24.09.2025
49 либерал
11:32 24.09.2025
50 604
11:33 24.09.2025
51 Николай Бареков бивш евродепутат
🚨Извънредно! Завърши мисията на OFAC в София! Още санкции по Магнитски за кръга Пеевски! ЕС спира еврофондовете заради него💰‼️🇺🇸🇪🇺🇧🇬
OFAC RenewEurope САЩ Магнитски Пеевски DepartamentOfState
Мисията на OFAC в София е завършила преди броени дни и е продължила тайно цяло лято. Периодът съвпада с потъването на Делян Пеевски в пълна мъгла и тишина за два месеца, който явно е знаел какво се случва. Въпреки всичко протече много сериозно разследване с разпити на свидетели и наблюдения относно системното нарушаване на санкциите по Магнитски от страна на Делян Пеевски и неговия антураж. В мисията са участвали държавни служители и тайни агенти, както е и провеждан задълбочен медиен мониторинг. Следва на първия коментар👇👀
Коментиран от #55
11:33 24.09.2025
52 604
До коментар #42 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":За туй ли си избрахте за кмет на шопия синче на комудетъ?
11:36 24.09.2025
53 Мария
11:37 24.09.2025
54 Жоро
До коментар #27 от "Даниел":Даниелчо, не е важно с колко са нараснали доходите, предвид инфлацията. Важно е каква е покупателната способност на хората, преди и след инфлацията. Така, че стига лъжи.
Коментиран от #59
11:42 24.09.2025
55 Стига си пълнил форума
До коментар #51 от "Николай Бареков бивш евродепутат":с простотиите на жалкото нищожество бареков. Боклука е за изхвърляне.
11:47 24.09.2025
56 Кит
После докопа бюджета, всичко профука без да построи нищо, а за нас - нито магистрали, нито осемте милиарда...
Номерът на китайката, преминала под дъгата😂😂😂
11:51 24.09.2025
57 Гтгт
11:56 24.09.2025
58 Стига циркове
11:59 24.09.2025
59 Даниел
До коментар #54 от "Жоро":Жорко,и преди да започнат вдигането на доходите и инфлацията бяхме най-бедната нация,а за 12-13 години управление ние не мръднахме от там,но след това нещата малко се промениха!
А за последвалата инфлация можеш да благодариш на ГЕРБ за създадените монополи.
Коментиран от #61
12:02 24.09.2025
60 шизофрения до шия
12:09 24.09.2025
61 отговор
До коментар #59 от "Даниел":Даниелчо, а сега сме по-бедни благодарение на неокомунистите, все деца на партийни секретари от БКП и агенти на ДС, които работят за разградските олигарси и масква...и лъжат, че са десни хора. Явно, сектантите в ПП/ДБ освен, че нямате минимална юридическа култура след като правите протест в полза на корупцията след 4 съдебни решения за определяне мерките за неотклонение... Но, нямате и минимални икономически познания, след като оценявате икономическото състоянието на държавата и гражданите само по доходите, без да отчетате покупателната способност, задлъжнялостта и икономическите показатели на гражданите и държавата.
12:16 24.09.2025