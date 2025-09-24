Асен Василев: Ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности

Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдната ни система. Ако българските граждани си мислят, че не ги засяга, то заради кефа на голямото Д са спрени 6 млрд. евро от Европа. Когато една власт започне да се пази с полиция, нещата не са добре. Управляващите не могат дори да си осигурят кворум в момента. Днес внесохме законопроект, който внесохме и януари месец. България е единствената точка, през която се транзитира руски газ и таксите, които трябва да се съберат са 3 млрд. евро, те трябва да се вземат от "Газпром". Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Могат да се вземат тези средства от "Газпром", а не от българските граждани. Това е европейска и световна, и добра политика. Могат да се ползват тези средства за вдигането на заплатите на лекарите например. Това заяви пред журналисти лидерът на ПП Асен Василев, цитиран от novini.bg.

На въпрос как ще коментира доклада на МВФ, той заяви: МВФ се опита да представи такива изводи и преди три години.

По думите му увеличението на заплатите и на пенсиите у нас е устойчиво. "Проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха. Ако погледнем взетите дългове от държавата - тези 18 млрд. - 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски. Ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности", отсече Василев.