Асен Василев: Ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности

Асен Василев: Ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности

24 Септември, 2025 10:40

  • асен василев-
  • пари-
  • крадене-
  • касички-
  • делян пеевски

Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдната ни система. Ако българските граждани си мислят, че не ги засяга, то заради кефа на голямото Д са спрени 6 млрд. евро от Европа. Когато една власт започне да се пази с полиция, нещата не са добре, коментира лидерът на ПП

Асен Василев: Ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдната ни система. Ако българските граждани си мислят, че не ги засяга, то заради кефа на голямото Д са спрени 6 млрд. евро от Европа. Когато една власт започне да се пази с полиция, нещата не са добре. Управляващите не могат дори да си осигурят кворум в момента. Днес внесохме законопроект, който внесохме и януари месец. България е единствената точка, през която се транзитира руски газ и таксите, които трябва да се съберат са 3 млрд. евро, те трябва да се вземат от "Газпром". Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Могат да се вземат тези средства от "Газпром", а не от българските граждани. Това е европейска и световна, и добра политика. Могат да се ползват тези средства за вдигането на заплатите на лекарите например. Това заяви пред журналисти лидерът на ПП Асен Василев, цитиран от novini.bg.

На въпрос как ще коментира доклада на МВФ, той заяви: МВФ се опита да представи такива изводи и преди три години.

По думите му увеличението на заплатите и на пенсиите у нас е устойчиво. "Проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха. Ако погледнем взетите дългове от държавата - тези 18 млрд. - 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски. Ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности", отсече Василев.


България
Оценка 4.5 от 26 гласа.
Оценка 4.5 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жан Бойко

    17 26 Отговор
    Ами , дай личен пример Асене .Върни милионите Асене !
    Ама , не щеш

    Коментиран от #6, #8

    10:43 24.09.2025

  • 2 Не го харесвам

    27 14 Отговор
    Но тук е прав!!!

    10:45 24.09.2025

  • 3 Пич с 9 млрд.лв. за 9 дни декември 2021

    29 20 Отговор
    Какво построихте съградихте ремонтирахте?
    Къде са 9 млрд.лв. с РЕАЛНО ПОСТРОЕНО от вас можачите?

    Коментиран от #10, #15

    10:46 24.09.2025

  • 4 Асен Василев е виновен

    19 7 Отговор
    Правителството на Марин Райков е деветдесет и първото правителство на Република България (третото служебно), назначено с Указ № 56 от 13 март 2013 г. на Росен Плевнелиев.1 Управлява страната до 29 май 2013 г., след което е наследено от правителството на Пламен Орешарски.

    икономика, енергетика и туризъм Асен Василев

    Василев изрази и притесненията си от това, че огромна част от парите на страната се държат от една-единствена банка.

    През април най-сетне чаканите правила за работа при управлението на парите на държавните предприятия от банки бяха оповестени. Най-важното изискване бе една финансова институция (банка или друг вид финансова компания) да не може да държи повече от 25% от средствата на държавно предприятие с баланс от над 3 млн. лева, което й е възложило да ги управлява.

    На 22 май новите правила официално влязоха в сила и бяха публикувани подробности за това кои предприятия къде държат парите си. Справката на икономическото министерство към 31-ви март показа, че в КТБ са мажоритарните дялове от средствата на Националната електрическа компания (НЕК), Булгартрансгаз” и Българския енергиен холдинг (БЕХ), Енергийния системен оператор (ЕСО) - над 88% от паричните средства.

    Асен спаси милиарди държавни средства, след като Внешторгбанк , банката на Путин и ФСБ фалираха КТБ, с помощта на ковчежника си Шиши и съветската ни Прокуратура.

    10:46 24.09.2025

  • 5 Асен и Ники

    11 14 Отговор
    Нашата добра корупция не е като вашата лоша корупция.

    10:46 24.09.2025

  • 6 Кабамилионерчев

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Жан Бойко":

    Лъже...ш, като рим...ски куп..ен избира...тел на Дебе...лян.

    Коментиран от #34

    10:47 24.09.2025

  • 7 Гост

    25 5 Отговор
    А пък ако в добавка се спре пълненето на гушите на униформени еничари, престъпници, маскирани като прокурори и съдии и други вредни отпадъци на държавна издръжка, ще има пари даже за детски градини и линейки!

    10:47 24.09.2025

  • 8 Кабамилионерчев

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Жан Бойко":

    Нека тогава Де..бел 1 и Деб.ел 2 да върнат милиа...рдите.

    10:49 24.09.2025

  • 9 Верно ли

    19 18 Отговор
    А като махнеш пеевски и го замениш с крадеца асенчо василев, ко се променя за България и българите? Вие сте двете страни на една и съща монета.

    Коментиран от #11

    10:50 24.09.2025

  • 10 Пенсионер

    24 18 Отговор

    До коментар #3 от "Пич с 9 млрд.лв. за 9 дни декември 2021":

    Новата магистрала Европа е строена по времето на ПП, във всички малки общини, които десетилетия не са пипани пътищата са с нов асфалт, вдигна пенсиите, подпомогна бизнеса енергийно, подпомогна младите семейства ...

    Сега е ред да кажеш къде са 17 милиарда изтеглени за 9 месеца от ГЕРБ Ново начало ?

    Коментиран от #13, #36, #38

    10:50 24.09.2025

  • 11 Така ще да е

    12 11 Отговор

    До коментар #9 от "Верно ли":

    Ама вЕрно ли ще сравняваш кварталната мyтpa, неграмотния внук на ДС - пеевски, с отличника на випуска в Харвард ?
    Ясен си !

    Коментиран от #14, #22, #23

    10:53 24.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кабамилионерчев

    15 5 Отговор

    До коментар #10 от "Пенсионер":

    Много си прав,но имам чуството ,че защитниците на Маг...н.итски са просто на служби,и си пазят трохите,от трапезата на 2-те мут...ри.

    10:55 24.09.2025

  • 14 добре де

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Така ще да е":

    е колко да е отличник? Всеки бизнес който е хванал накрая е фалирал. Значи е мУшеник.

    Коментиран от #21, #29

    10:56 24.09.2025

  • 15 Кажи честно ... 🤣

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич с 9 млрд.лв. за 9 дни декември 2021":

    Цитираш делю фактурата ?! 🤣🤣🤣
    Браво, намерил си кого. 🤣🤣🤣🤣

    10:56 24.09.2025

  • 16 Благой от СОФстрой

    10 11 Отговор
    Кокорчо няма как да си оправи физиономията-сyяк докато се пьне като пале пред съсел!

    10:56 24.09.2025

  • 17 Дообре

    12 11 Отговор
    Крадеца вика: дръжте крадеца

    10:56 24.09.2025

  • 18 провинциалист

    12 2 Отговор
    Ами, то трябваше да се махне Пеевски, а не да се връща на бял кон!

    10:56 24.09.2025

  • 19 Реалист

    14 16 Отговор
    Голям наглец е Кокорчо! Видяхме го, като бяха на власт как спря касичките...напротив! Той крадеше дори и с мазния си дирник! Камък връз камък не сложиха Променкаджиите на Фатмака! Иначе големи лъжи говореха, колко милиарда щели да спрат кражби...а те двойно откраднаха! ПП ги има само в машините на Мадуро...

    10:57 24.09.2025

  • 20 Абе

    8 7 Отговор
    Айде беги обличай пеньоара.

    10:58 24.09.2025

  • 21 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "добре де":

    Това в асансьора ли го чу или го прочете в пик ?

    10:58 24.09.2025

  • 22 В кой випуск

    11 11 Отговор

    До коментар #11 от "Така ще да е":

    Има завършен курс, а не випуск. Добре е, че показваш, че освен крадец, асен василев е и долен лъжец. Няма толкова жалки същества. Лъжат, крадат и плащат на глупаци да мразят България.

    10:58 24.09.2025

  • 23 Ах Ох

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "Така ще да е":

    Отличника на випуска в харвард, ахахахахахаааа 🤣🖕🌈

    10:59 24.09.2025

  • 24 Курдо Коленков

    10 8 Отговор
    Ако се махнете вие и шарлатанията ви ще е най-добре за всички! Окрадохте митниците, а сега ревете неистово!

    10:59 24.09.2025

  • 25 таксиджия 🚖

    11 8 Отговор
    Хехе пенюар, същото го повтаряхте със кики, когато президентът натовец ви лансира. Две магистрали на година, втори мост на Дунав...И какво направихте!? Коалиция със боко и шиши, изпрахте ги и изтеглихте повече от €9 млрд дълг.

    10:59 24.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Даниел

    8 3 Отговор
    Не е трудно да се провери с колко са нараствали доходите през годините на управление от ГЕРБ и с колко нарастнаха след тяхното премахване от властта!
    А след последното завръщане на ГЕРБ като управляваща партия е още по-видно как се движат държавните дела.

    Коментиран от #54

    11:04 24.09.2025

  • 28 Така е

    5 7 Отговор
    Кировите кметове като крадат трябва да имат имунитет. Не може да ги записват и арестуват. Те да не са ГЕРБ. Те взимат само по 6%. Е и приватизират по нещо за без пари. Те тия пари са за партията. А, търся пуделче да намира трюфели, в краен случай може и пачки да намира.

    11:08 24.09.2025

  • 29 Кое не е така ?!

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "добре де":

    Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“? А що се отнася до „съветите“ на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата „феноменът Пеевски“.

    Коментиран от #43

    11:08 24.09.2025

  • 30 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    11 4 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
    От 17 млрд. нови заеми, някой осети ли подобрение в живота си? И не не говоря за "хората", които Шиши постоянно работи, които ги знаем поименно .

    11:12 24.09.2025

  • 31 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    9 6 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #47

    11:12 24.09.2025

  • 32 Николай Бареков бивш евродепутат

    6 4 Отговор
    На последните парламентарни избори края на месец октомври за ГЕРБ гласуваха 641 хиляди "човека". Както каза Николай Бареков в студиото на телевизия Евроком тази партия има куха подкрепа. От тези гласове близо 60 хиляди полицаи ,техните баби ,жени ,лели.....
    .Държавна общински администрации,служители в НАП ,в бордове на държавни фирми. Плюс около 120 хиляди надписани гласове. Нормален ,честен и обикновен гражданин не гласува за тази грабителска клика. Тези "хора" които са гласували не гласуват за идеология,симпатии а да продължат да имат привилегии и да са на софрата. Ако друга клика им осигури това ще гласуват за нея. Затова е прав Бареков че нямат истинска и реална подкрепа. Видно е и когато организират протести или когато задържаха боко тиквун за 24 часа. Излязоха да го подкрепят 73 човека - депутатите на шайката и неговите пиари. Герб е клика без реална подкрепа и избиратели. Това са им гласовете на изборите на 27 октомври 2024 година- 18 ГЕРБ-СДС 641 973 -26.39%

    11:14 24.09.2025

  • 33 Реалност

    4 4 Отговор
    Властта на Пеевски бе застрашена и той дръпна шалтера на реформите. А Борисов, Делян Добрев, Теменушка и останалата корумпирана хунта, обслужила Путин, след спасението си от прокуратурата на Пеевски са изцяло негови васали. Само за броени месеци без ГЕРБ в изпълнителната власт, но все още контролираща всички останали инструменти на властта - регулатори, служби, прокуратура, общини ... :
    1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
    2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
    3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
    4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
    5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
    И още нещо - ако една партия няма в програмата си нищо за реформи на служби и регулатори - значи е продукт на задкулисието.

    11:15 24.09.2025

  • 34 Някой

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Кабамилионерчев":

    Асен Василев с нищо не отстъпва на Пеевски и Борисов. Същия крадец, същия измамник. От него почна голямото теглене на кредити, което вече ни вкарва в дългова спирала. Отделно подкрепя фашистите от Украйна и се опитва да вкара България в конфликт с Русия барабар с Мерц, Макрон и Урсула. И не на последно място, подкрепящ най-отвратителната политика на демократите - джендърството. Пред Василев, дори Бойко е по-малкото зло.

    11:16 24.09.2025

  • 35 Истината

    7 1 Отговор
    Последното правителство на Борисов предаде власта на служебния кабинет на Радев на 27 май 2021 година. От тези 4 години, 9 месеца ГЕРБ Ново начало не са били във властта ...2- те служебни правителства на Радев по 2 месеца и 5-те месеца правителство на Кирил Петков.
    През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.

    11:16 24.09.2025

  • 36 ПП и една

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пенсионер":

    Квартална улица не е асфалтирало. ПП ДБ, или за кратко Кокорчо и Кирчо лъжеца направиха бензина 4лв. От руския евтин нефт. И ни връщаха някакви стотинки, докато прибираха по 1.50лв.

    11:16 24.09.2025

  • 37 За година и 7 месеца без ГЕРБ

    5 4 Отговор
    - Нарастване на доходите и средната заплата. По паритет на покупателна способност на разполагаемите доходи България почти настига държави като Унгария, Словакия, Румъния;
    - Нарастване на БВП;
    - Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
    - Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което дава надежди да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към края на 2024 г.;
    - Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
    - За еврозоната има добри новини от ключови представители на ЕС. В официални документи страната се окуражава по пътя ѝ към еврозоната. Ако правителството не беше паднало, можеше вече да имаме и споменаване на членство от 2025 г. в официална комуникация на ЕС;
    - Страната влезе в Шенген и има сериозни основания да се смята, че до края на годината ограниченията върху сухопътните граници ще бъдат вдигнати;
    - Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
    - Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
    - Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
    Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.

    Коментиран от #45

    11:18 24.09.2025

  • 38 Ама това

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пенсионер":

    Това не е вярно.От ПП завършиха някои проекти започнати от ГЕРБ. Магистрала Европа не е само полагане на асфалт.В селата също--то са проекти,отчуждаване на имоти,обществени поръчки,обжалване...От Сливница за Брезник--десет години.И още не е съвсем завършен.

    11:19 24.09.2025

  • 39 А бееиии

    3 2 Отговор
    Каква НАГЛОСТ !!! Борбата е кой е по-крадлив ?!
    Още при появяването ви на политическата сцена имаше сигнали, че сте големи мошеници. И го доказахте! Жалко за България с такива долни паразити !!!

    11:21 24.09.2025

  • 40 Чучелото

    3 1 Отговор
    да обясни в неговата касичка ли са онези 9 милиарда,които прибра за 9 дни,после да лае

    11:21 24.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 4 Отговор
    колкото и да е разочароващо това в парламентарно представените партии няма по читави от ПП-ДБ и може би МЕЧ.
    Всички останали са продукт на БКП-ДС, колкото и да се правят някои на евроатлантици.

    Коментиран от #46, #52

    11:22 24.09.2025

  • 43 Терзиев

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Кое не е така ?!":

    Ти ли си бе тарикатче. С мис Бони искате да приватизирате Топлофикация София и да почнете яко грабене на Софиянци. За колко ще я купите , за 1лв. Или 1евро без дълговете?

    11:22 24.09.2025

  • 44 Да не забравяме

    1 2 Отговор
    И най новия Ботошки милиардер и помощникът му с кабриолета и мадамите. Пред него, Кире и Кокорчо, намагнитения е направо джебчия.

    11:25 24.09.2025

  • 45 Да кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":

    За еврозоната --това е все едно домакинята да изчисти и подреди цялата къща,а някой да сложи накрая вазата с цветя.За Румъния --всички я даваха за пример,но сега нещо се оказва,че е било погрешно.За заплати и пенсии признавам,но пък и стоките(даже от първа необходимост) също осезателно се вдигнаха.

    11:27 24.09.2025

  • 46 Колко ли трябва да се мразиш

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    за да са читави за теб лъжци, крадци и слуги на олигархичният кръг капитал ПП и ДБ, както и другият им проект, с лъжеца, предателя и продажника радостин василев? Хора без грам ценности, морал и достойнство.

    11:27 24.09.2025

  • 47 верно ли

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Да не би да забравихте как след като правителството на Борисов 3 реши да сложи водомери на входа и изхода на Нефтохим, започнаха "спонтанните" самозапалвания по площадите на републиката и напъни Борисов да си ходи? Много бързо ги забравяме тези работи.

    11:31 24.09.2025

  • 48 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Страшно долен мизер ник е този негодник Доказан аферист мошен ник от висока класа Винаги говори за морал честност доблест!!!!! Каква первезия и падения !!! Прийоми привични за кгб и мафията .В друга държава с една смела и независима прокуратура Този аферист отдавна щеше да е в килията .Той не е политик и никога не е бил Той е мафиотски бос истински дявол

    11:32 24.09.2025

  • 49 либерал

    0 2 Отговор
    А шкафчетата и Дубайските сметки на другия дебелак пак пропускаш!Не сме простили и Няма да простим Сглобката ви!!!

    11:32 24.09.2025

  • 50 604

    3 0 Отговор
    Ако махнем и кокорчовото крадени ще политим в космосъ...

    11:33 24.09.2025

  • 51 Николай Бареков бивш евродепутат

    2 4 Отговор
    Става страшно за България и гражданите! Фалита наближава със светлинна скорост!
    🚨Извънредно! Завърши мисията на OFAC в София! Още санкции по Магнитски за кръга Пеевски! ЕС спира еврофондовете заради него💰‼️🇺🇸🇪🇺🇧🇬
    OFAC RenewEurope САЩ Магнитски Пеевски DepartamentOfState

    Мисията на OFAC в София е завършила преди броени дни и е продължила тайно цяло лято. Периодът съвпада с потъването на Делян Пеевски в пълна мъгла и тишина за два месеца, който явно е знаел какво се случва. Въпреки всичко протече много сериозно разследване с разпити на свидетели и наблюдения относно системното нарушаване на санкциите по Магнитски от страна на Делян Пеевски и неговия антураж. В мисията са участвали държавни служители и тайни агенти, както е и провеждан задълбочен медиен мониторинг. Следва на първия коментар👇👀

    Коментиран от #55

    11:33 24.09.2025

  • 52 604

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    За туй ли си избрахте за кмет на шопия синче на комудетъ?

    11:36 24.09.2025

  • 53 Мария

    3 0 Отговор
    Нали същото го говорехте 2020 г. Говорехте, че Борисов краде, и като вземете властта кражбите ще спрат, а вие ще построите тунели, мостове, магистрали, болници, детски градини... Вместо това спряхте строежа и поддръжката на пътища и крадохте, крадохте. Къде са ония 9 милиарда? Къде е оня милиард от фонд енергетика? Къде изчезнаха 18 милиарда, само за 9 месеца ваше управление? До кога василев и съпартийците му ще бъдат галени и пазени? До кога ще тормозят българите с протести и блокади в защита на корупцията и крадците??? Стига вече!

    11:37 24.09.2025

  • 54 Жоро

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Даниел":

    Даниелчо, не е важно с колко са нараснали доходите, предвид инфлацията. Важно е каква е покупателната способност на хората, преди и след инфлацията. Така, че стига лъжи.

    Коментиран от #59

    11:42 24.09.2025

  • 55 Стига си пълнил форума

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    с простотиите на жалкото нищожество бареков. Боклука е за изхвърляне.

    11:47 24.09.2025

  • 56 Кит

    4 0 Отговор
    Буля Асена започна да припява кавър на оная песничка за ония осем милиарда годишно, с които щеше да ни затрупа с хемуси, дунавмостове и тунели през 2022.
    После докопа бюджета, всичко профука без да построи нищо, а за нас - нито магистрали, нито осемте милиарда...

    Номерът на китайката, преминала под дъгата😂😂😂

    11:51 24.09.2025

  • 57 Гтгт

    0 0 Отговор
    Алооо

    11:56 24.09.2025

  • 58 Стига циркове

    0 2 Отговор
    Защо Бойко не вкара Асен в затвора за кражбата на 20млрд.кредит..???Много просто, защото са разделили парите..

    11:59 24.09.2025

  • 59 Даниел

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Жоро":

    Жорко,и преди да започнат вдигането на доходите и инфлацията бяхме най-бедната нация,а за 12-13 години управление ние не мръднахме от там,но след това нещата малко се промениха!
    А за последвалата инфлация можеш да благодариш на ГЕРБ за създадените монополи.

    Коментиран от #61

    12:02 24.09.2025

  • 60 шизофрения до шия

    0 0 Отговор
    Много сме недоволни от правителството, което до вчера подкрепяхме при вотовете на недоверие.

    12:09 24.09.2025

  • 61 отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Даниел":

    Даниелчо, а сега сме по-бедни благодарение на неокомунистите, все деца на партийни секретари от БКП и агенти на ДС, които работят за разградските олигарси и масква...и лъжат, че са десни хора. Явно, сектантите в ПП/ДБ освен, че нямате минимална юридическа култура след като правите протест в полза на корупцията след 4 съдебни решения за определяне мерките за неотклонение... Но, нямате и минимални икономически познания, след като оценявате икономическото състоянието на държавата и гражданите само по доходите, без да отчетате покупателната способност, задлъжнялостта и икономическите показатели на гражданите и държавата.

    12:16 24.09.2025

