Новини
България »
Трябват 3,7 млрд. лева за най-спешните ВиК дейности

Трябват 3,7 млрд. лева за най-спешните ВиК дейности

24 Септември, 2025 15:24 457 21

  • вик дейности-
  • ремонти-
  • водна криза

Обсъдени са възможности ББР да се включи в процеса на финансиране на проекти

Трябват 3,7 млрд. лева за най-спешните ВиК дейности - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В сряда се състоя първото заседание на Националния борд по водите, който беше създаден за координиране на действията за преодоляване на водната криза и контрол по изпълнение на дейностите, възложени от НС. На заседанието присъстваха представители на четирите парламентарни групи, подкрепящи управлението.

Вицепремиерът Атанас Зафиров обясни, че за разрешаването на проблема с остарялата водопреносна мрежа, и то за най-спешните дейности, са необходими 3,7 млрд. лв.

За 2025 година от Министерството на финансите са посочили, че ще бъдат отпуснати средства за 579 проекта на обща стойност 775,400 млн. лв.

До края на 2027 г. във ВиК сектора е планирано финансиране за 1,1 млрд. лв.

Зафиров подчерта, че на базата на получените доклади темповете на амортизация на водопреносната мрежа изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя. Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК сектора.

Той заяви, че в следващият бюджет ще бъде предложено да има заложено финансиране с предимство на проекти, засягащи ВиК структурата.

Обсъдени са възможности ББР да се включи в процеса на финансиране на проекти.

Зафиров посочи още, че е възложил на членовете на борда да предложат представители на междуведомствена работната група, която трябва да направи преглед и анализ на законодателството и възможностите за решение на кризата.

Бордът ще се събира два пъти в месеца.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еврата

    13 0 Отговор
    Разкопайте зайчарника в Банкя и ще ги намерите

    15:26 24.09.2025

  • 2 Пич

    13 0 Отговор
    Що бе ?! По скъпи ли са от петте милиона на километър в Дружба ?! Ваах ти ВиК-то !!! Сребърни тръби , бате !!!

    15:27 24.09.2025

  • 3 Умен колкото най голямата си част

    5 0 Отговор
    Като си погледна сметката за водата, там начисляват пари за какво ли не, доставката е едно перце, а сега им трябвали милиарди. Останалата перушина я изпапкахте, нали? Ренегатокомунягите се наредихте на софрата когато дойде ред за сметката, а Бою вече придремва в страни.

    15:29 24.09.2025

  • 4 какво ни засяга нас

    8 0 Отговор
    стотици вец помпат вода .дружества който само качват цените сега 400 милиона на трите мобилни оператора да изграждат мрежа в местъа който те самите трябва да го направят който качват цените всеки ден !35 години нищо не се подменя нито тръби нито ел мрежа а само се покачват цени ! спите Българи

    15:30 24.09.2025

  • 5 Всеки знае

    13 0 Отговор
    ВиК са като АПИ, само пари събират

    15:31 24.09.2025

  • 6 Спят

    10 0 Отговор
    Едно 35 години, после им трябват пари.. А заеми теглим за оръжие за Украйна. Няма такива безродници

    Коментиран от #15

    15:33 24.09.2025

  • 7 Джамбaза

    9 0 Отговор
    Трябват 3,7 млрд. лева...
    Тръгвайте по света като Зеленски и без пари не се връщайте!

    15:35 24.09.2025

  • 8 Мицкоски

    5 1 Отговор
    Мизерен смрадлив цигански Бг клозет,населен само с цигани

    Коментиран от #21

    15:36 24.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 провинциалист

    3 0 Отговор
    На снимката в средата виждаме реализация на плана "Паричките са във торбички, торбичките са под очичките".

    15:39 24.09.2025

  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    15:39 24.09.2025

  • 12 Точно тоя ли

    3 0 Отговор
    Дето се къпе само в неделя ще е председател на някакъв Национален борд за решаване на водната криза!?
    И колко ще му плащаме за нещо от което разбира като кожухар от ядрено оръжие!
    Дарби китаеца ще се сношава с Армения. Ужас!

    15:40 24.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги за плюеш ,което е добро начало за деня

    15:40 24.09.2025

  • 14 Уточнение

    3 0 Отговор
    Вземете от хотелиера- предател! А във водопада политиците да си изперат поср@ ните г@щи- вонят

    15:40 24.09.2025

  • 15 Божеее

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Спят":

    Украйна е предтекст, ама такива като теб папагали само повтарят едно и също,а в същото време от другата страна го смучат пиявиците

    15:41 24.09.2025

  • 16 Хайде бе

    1 0 Отговор
    А последните примерно 20-30 години къде спахте и по-важното къде са парите от 5 лв за кубик

    Коментиран от #17

    15:41 24.09.2025

  • 17 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хайде бе":

    отговор - в коментар 10

    15:42 24.09.2025

  • 18 Съдията Дред

    0 0 Отговор
    Много гладни има във властта, а на ситите апетитът им расте, та може и тия пари да не стигнат

    15:43 24.09.2025

  • 19 ВЗЕМЕТЕ ГИ ОТ БОКО И ШИШИ

    0 0 Отговор
    Само от КТБ откраднаха 4 милиарда. А от турския поток откраднаха 8 милиарда.

    15:43 24.09.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    Искайте от Украйна

    15:43 24.09.2025

  • 21 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мицкоски":

    Знаеш ли крилатата фраза на Любо Пенев...отнася се само за теб...ако аз...българина съм Сиганин,то тогава и Ти си от същият етнос...можеш ли да го проумееш с промитата си главица...ТИ...стари българино...

    15:43 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове