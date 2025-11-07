Ремонтите по „Тракия” и „Хемус” продължават

Продължава ремонтът на 11-километровия участък на АМ „Тракия” в област Сливен. Трафикът се движи двупосочно в платното за София.
И по АМ "Хемус" е възможно да има задръствания заради ремонта на 7-километров участък, който се очаква да приключи на 15 ноември. Там движението е отбито в платното за Варна.
По преценка на "Пътна полиция" е възможно организацията на движението да се промени, за да не се образуват тапи.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
Коментиран от #3
08:06 07.11.2025
2 танкист
08:09 07.11.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "бою циганина":ПЕТСТОТИН МИЛИОНА КИЛОМЕТРА ❗❗❗
Лично негови думи❗
08:12 07.11.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Направил съм половин милиард километра магистрали. "
🤔🤔🤔
08:15 07.11.2025