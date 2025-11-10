Ремонт може да прекъсне електрозахранването в част от населените места в общините Ловеч и Троян на 13 ноември

Ремонт в съоръжение на ЕСО може да доведе до прекъсвания на електрозахранването в част от населените места в общините Ловеч и Троян на 13 ноември 2025 г.

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, чe на 13 ноември 2025 г. ще продължи ремонтните дейности в своята подстанция „Троян 1“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в част от населените места на територията на общините Ловеч и Троян.

Поради ремонтните дейности на 13 ноември 2025 г. в периода от 08:30 ч. до 16:00 ч. са възможни прекъсвания на електрозахранването в село Лешница, община Ловеч, селата Орешак, Борима, Ломец, Добродан, Дълбок Дол, Старо Село, Голяма Желязна и Шипково, община Троян, както и в промишлената зона и северната част на гр. Троян.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване от ЕСО на ремонтните дейности по съоръженията. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.