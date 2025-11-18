Новини
Ремонти затварят ленти на магистралите „Тракия“ и „Струма“

Ремонти затварят ленти на магистралите „Тракия“ и „Струма“

18 Ноември, 2025 07:16 744 1

  • ремонти-
  • затваряне-
  • ленти-
  • магистрала тракия-
  • магистрала струма

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение

Ремонти затварят ленти на магистралите „Тракия“ и „Струма“ - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От днес, 18 ноември, започват ремонтни дейности на два ключови участъка от автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, които ще наложат временни ограничения в движението, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от Dariknews.bg

От 8 ч. днес, 18 ноември, за ремонт на асфалтовата настилка се променя организацията на движение в платното за София в участъка между 330-и и 334-и км на АМ „Тракия“ в област Бургас. За изпълнение на планираните дейности в 3,3 км отсечка ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента. При благоприятни метеорологични условия се предвижда работата по трасето да завърши до 26 ноември.

От днес, 18 ноември, от 8 ч. до 17 ч. ще се извършва гаранционен ремонт на фуги на виадукта в района град Дупница /при 58-и км/ на АМ „Струма“ в посока София. При изпълнението на дейностите ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


  • 1 бою циганина

    0 0 Отговор
    абониран съм за пачки от асфалт

    08:02 18.11.2025

