Иван Таков: Нелепо е кметът да иска от софиянци да му дадат експертни решения за паркирането в града

24 Септември, 2025 16:48 449 11

"БСП за България" няма как да подкрепи предложения на парче, взети без необходимите експертни анализи

Иван Таков: Нелепо е кметът да иска от софиянци да му дадат експертни решения за паркирането в града - 1
Снимка: БСП-София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нелепо е кметът да иска от софиянци да му дадат експертни решения в транспорта, които той и екипът му са длъжни да намерят и да предложат. Това заяви Иван Таков, председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС. Той направи коментара по повод доклад на Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров, заедно с общински съветници от групата на ПП-ДБ, за промени, свързани с паркирането в града. Предложението за промените идва на база на направена анкета сред 22 230 души в София.

"Това е някакъв абсурд. Наистина не вярвам, че е възможно разумен човек да вземе тежко експертно решение, което засяга множество системи и са необходими специализирани анализи, чрез "мащабно допитване" до гражданите. Не е сериозно това", коментира Иван Таков. Той припомни, че почти същите предложения, но събрани в доклад на групата на "Спаси София", бяха оттеглени. "За мен тази анкета има за цел да имитира дейност на кмета и неговата администрация и да им бъде параван за безсилието и неможенето да намерят правилните решения. Паркирането вече е наистина гигантски проблем за града. И са необходими адекватни решения, взети на база на задълбочени експертни анализи. Струва ми се, че с тази анкета кметът се опитва да използва гражданите, за да оправдае желанието си да бъдат вдигнати цените за паркиране в града. С две думи - отново прехвърля собствената си отговорност на друг. Този път на софиянци".

Иван Таков е категоричен, че групата на Местна коалиция "БСП за България" няма как да подкрепи предложения на парче, взети без необходимите експертни анализи. "Решението на проблема с паркирането е много тясно свързан с други два много важни въпроса, които все още нямат отговор - удобен и достъпен градски транспорт, който да бъде предпочитан от софиянци за придвижване, и изграждане на паркинги и регулиране на престоя, паркирането и домуването на автомобилите, коментира Иван Таков. - Допитването до гражданите е много хубаво нещо, което ние винаги сме адмирирали. Но експертните решения трябва да бъдат взимани от експерти, които са избрани от същите тези граждани да ги представляват в Столична община. Санкционният режим за хората, какъвто се явява повишаването на цената за "синя" и "зелена" зона, не е решение. Затова и докладът на Терзиев, Петров и ПП-ДБ не може да го смятаме за реформа в паркирането, която да реши този огромен проблем на града. Напротив - това не е нищо друго, освен желание за поредно бъркане дълбоко в джоба на софиянци".


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Че по-големи експерти по паркиране от софиянци има ли?

    Коментиран от #6

    16:50 24.09.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Два пъти по нелепо е ти - комунистическо такова издънко да си там, както и ДС отрочето.
    Червената чума, /по-лоша и от кафявата/ вместо да намалява, се увеличава с геометрична прогресия...
    ФАКТ, защото ЕДИНСТВЕНО В БЪЛГАРИЯ НЯМА ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ.
    Вечна дружба с КПСС и КГБ !

    16:55 24.09.2025

  • 3 володя

    0 3 Отговор
    Броят на автомобилите трябва да се намали поне два пъти! За целта минималния данък за автомобил до 100 кс трябва да е 4000 лева годишно, винетката за паркиране още толкова. За до 200 кс двойно, за за 300 кс - четворно. Това разбира се няма да бъде направено и задръстванията и хаосът в движението ще става все по-големи, докато пътуването с автомобил в София стане абсолютно безмислено.

    16:57 24.09.2025

  • 4 койдазнай

    0 0 Отговор
    Няма как на година да се регистрират по 300 000 автомобила в София, при положение че всички основни булеварди вса проектиране през 1970г и да няма тотални задръствания. Или трябва цялата градска инфраструктура да се изгради на ново, за което ще са нужни над 100 млрд евро, или просто движението ще стане тотално задръстсено, а паркирането невъзможно.

    17:00 24.09.2025

  • 5 Социалист

    0 0 Отговор
    На една от срещите ни с др. Таков, ми направиха впечатление дланите му - нежни пръсти с поддържан почти женски маникюр и дамско ръкостискане....

    17:01 24.09.2025

  • 6 Да де, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Таков, а ти кога ще се изкъпеш, а?!

    17:02 24.09.2025

  • 7 При всички случаи

    0 0 Отговор
    Решението не е ново и по-дълбоко дране на кожата на гражданите! Мафиоти алчни!

    17:03 24.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 миме

    0 0 Отговор
    ах,на василка терзийката зеха яко да и орЪт задният двор

    17:04 24.09.2025

  • 10 Ужас

    1 0 Отговор
    Нелепо е такива жалки хора като Такев да говорят такива нелепици и да се държат по този просташки и селяндурски начин на грандоманство над останалите хора! Всеки гражданин може да дава своето мнение! Този чел ли е конституцията на Република България? Или е чел само руската.

    17:08 24.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

