Пеевски атакува Васил Терзиев и за по-скъпото паркиране в София

Пеевски атакува Васил Терзиев и за по-скъпото паркиране в София

24 Септември, 2025 18:02 893 45

Лидерът на ДПС критикува кмета на София за опит "да бръкне по-дълбоко в джобовете на хората"

Пеевски атакува Васил Терзиев и за по-скъпото паркиране в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делян Пеевски призова общинските съветници от Столичния общински съвет (СОС) да възпрат решението на кмета Васил Терзиев за повишаване цените на паркирането в София. Лидерът на ДПС определи предложението като "скандално и безобразно".

"Призовавам общинските съветници от СОС да спрат безумията на кмета Терзиев и безобразията на ПП-ДБ в София!", заяви Пеевски в официално изявление.

Според него, вместо да се подобрява инфраструктурата и да се създават модерни условия за паркиране, общинското ръководство търси начин да увеличи приходите за сметка на гражданите. Пеевски посочи, че предложението предвижда цените за паркиране в "Синя зона" да се повишат до 4 лв. за час, а в "Зелена зона" - до 2 лв.

Критики към управлението на столицата

В изявлението си Пеевски свърза това предложение с наскоро обсъжданото увеличение на цената на парното в София с 30%, споменато покрай кризата с топлата вода в квартал "Дружба 2".

"Хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за некадърността на кмета и лъжите на ПП-ДБ", добави председателят на парламентарната група на ДПС - НОВО НАЧАЛО.

Той разкритикува работата на кмета и неговия екип през последните две години, твърдейки, че София става "все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива".


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 25 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Диво прасе

    32 5 Отговор
    Връщай на народа милиардите!
    Голяма компания се очертавате за затвора!

    18:06 24.09.2025

  • 3 Коста

    11 20 Отговор
    Пеевски ми става все по-симпатичен. Особено след като накара всички български турско говорящи граждани да бият чело у земята пред него.

    Коментиран от #6, #8

    18:06 24.09.2025

  • 4 Ха..ха..ха

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Свинска Пържола":

    Дебелото дали някога му се е налагало сам да паркира. По всичко личи, че първите 10-20 години Мама го е носела на ръцете си, а сега МВР, НСО и всички службички го дундуркат.

    Коментиран от #35

    18:08 24.09.2025

  • 5 Дориана

    13 23 Отговор
    За съжаление Терзиев наистина е провал отвсякъде.

    18:08 24.09.2025

  • 6 Ама те да го

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Много уважили заднешком!

    18:09 24.09.2025

  • 7 Суверенът

    19 1 Отговор
    НовонаЧалнатите да внимават с новите данъци, за да не се наложи да обсаждаме парламента!

    18:11 24.09.2025

  • 8 ....

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Коста, Костааа, с главата ......

    18:12 24.09.2025

  • 9 Николай Бареков бивш евродепутат

    12 2 Отговор
    Днес Слави Трифонов каза на охраната да ни пусне до вратата му. Излезе за минута ,разплака се и каза че вече за нищо не му пука защото живота му е преминал. Днес цяла България видя, че заедно с народния представител Ивелин Михайлов отидохме най-човешки до дома на моя бивш колега от БТВ Слави Трифонов. Отидохме с една единствена цел - да го убедим да оттегли подкрепата си за това национално безотговорно и престъпно правителство, което легитимира като властелин на Държавата с голямо Д Делян Пеевски и даде безконтролно цялата власт в ръцете му. Пеевски не е печелил избори за тази власт, той само се покачи на гърба на Трифонов и Борисов, за да я докопа.

    Отидохме с Ивелин.Отидохме там на крака от уважение към физическото състояние на Слави и нежеланието му да общува на публични места. През моя Фейсбук Слави Трифонов отново се разплаква и се надявам да размисли и се надявам да ми звънне и да поговорим като стари приятели и съмишленици, преживели цели епохи заедно. Той ми има телефона, защото сме се чували, а и съм от малкото хора имали привилегията да седят и на диванчето и на стола на водещия в Шоуто на Слави.
    Слави е човек с репутация и творчески успехи. Заради срамната политическа сделка, в която го вкараха Делян Пеевски и Орлин Алексиев, Слави Трифонов загуби и двете - и репутацията си и си успехи, защото на следващия му концерт, който и българин да отиде ще вика ОСТАВКА и БОКЛУЦИ на колегите му от Ку Ку Бенд, а Слави това трудно ще го преживее.

    18:13 24.09.2025

  • 10 жалко

    6 1 Отговор
    И ловци за свяст нямаме за да изтепат глиганите които ядат народа

    18:15 24.09.2025

  • 11 Шиши

    9 1 Отговор
    А в Кърджали от 1 лев ма 3 навсякъде по чие нареждане?🤣🤣🤣🤣🤣

    18:15 24.09.2025

  • 12 Николай Бареков бивш евродепутат

    14 2 Отговор
    Отидохме с Ивелин.Отидохме там на крака от
    От годините, прекарани заедно в ефира на БТВ - почти десет, знам, че Слави има голямо чувство за чест. Аз будех България сутрин с “Имаме новина!” в първото десетилетие на 2000 година, а вечер Слави ни приспиваше със скечове и поредния си знаков гост. Тогава Маркет линкс мереше рейтингите в БТВ и няма как да забравя, че някъде около 2007 година моят рейтинг удари одобрение от 95%, а неговият беше почти 90% - бяхме любимите момчета на България преди само някакви си 20 години.

    После всеки пое по пътя си. Заради Слави десетки хиляди българи в чужбина се редяха на опашки да гласуват срещу ГЕРБ.
    Слави Трифонов само три години по-късно легитимира ГЕРБ напълно и изпра вторично Борисов, след центрофугата на Сглобката.
    Преди това Слави свика Референфум, а после излъга 3,5 милиона гласували, след като потъпка лично той с шпиц командата си правото на референдум за приемането на еврото шоково още от 1 януари.

    Днес заради Слави Трифонов кметът на Варна Благомир Коцев гние в затвора, а невръстните му деца нямат баща.
    Днес заради Слави Трифонов се съсипват бизнеси и се пречупват съдби и заради Слави Трифонов държавата става тресавище, а след 2 - 3 месеца милиони българи няма да могат да си плащат тока и сметките.
    Днев заради Слави Трифонов 100 хиляди души в родния му Плевен нямат вода цяло лято, а Слави не намери време и достойнство да им каже едно “Извинявайте!”
    Заради Слави МВР е превърнато в Частна Кочина с гл

    18:16 24.09.2025

  • 13 И на

    9 1 Отговор
    мен Коста магнитската с---я ми става все по симпатичен с наближаване на коледа да се от с ----я

    18:23 24.09.2025

  • 14 харвар

    4 14 Отговор
    браво г-н пеевски деистваи в правилната посока на пук на злобарите от ПП ДБ но техния краи доиде ние сме с теб

    Коментиран от #26, #37

    18:24 24.09.2025

  • 15 АГАТ а Кристи

    8 2 Отговор
    Че ДС отрочето да си.... "Елено моме...",
    ама и Sfin Ята търси неуки балъци за гласоподаватели

    18:26 24.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сталин

    3 3 Отговор
    С кво е атакувал Прасето тоя олигофрен - с дилдо

    18:28 24.09.2025

  • 18 Анонимен

    0 1 Отговор
    100 км задръстване!

    18:29 24.09.2025

  • 19 Шишко

    4 2 Отговор
    Ще основавам нова държава!!!

    Коментиран от #44

    18:29 24.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    5 0 Отговор
    100 км задръстване не са от Терзийски?

    18:31 24.09.2025

  • 23 миме

    2 5 Отговор
    леле ма верно много проЗд тоя феномен бре да обвинява терзийката за дълбоко бъркане, че то василка това го най-обича....дълбо и интензивно

    18:31 24.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Препоръка на

    7 1 Отговор
    Това жиВ. тно да млъкне, че накрая ще се прежали някой да му завре зурЛата там, откъдето няма да може да груХти.

    18:34 24.09.2025

  • 26 Питане

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "харвар":

    В "харвар" съща ли ти е дейността, като тази на "Последния...."?

    18:34 24.09.2025

  • 27 "Пиротска"

    9 2 Отговор
    Тоя защо говори от името на столичани? Неговите избиратели не плащат ток, вода и карат коли без ГО и шофьорски книжки. Те НЕ живеят в тази част на София! Да им каже защо им съсипа поминъка с тютюна и къде са парите от КТБ и цигарените фабрики! А за цената за паркиране-тоя си паркира в двора на НС напълно безплатно. Когато ги види някой да паркира в "сиян зона"-да го снима и да го покаже!

    18:34 24.09.2025

  • 28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 1 Отговор
    Е ОНО КОЛЕДА Е ТОЧНО СЛЕД ТРИ МЕСЕЦА,ЗА ГУДИТЕ СЕ СЛУЧВАТ ПРЕМРЕЖДИЯ.

    18:35 24.09.2025

  • 29 Българин

    1 8 Отговор
    Ето кой работи за гражданите на София. За това хората го подкрепят и са против всякакви ДС отрочета!

    18:36 24.09.2025

  • 30 Е...б.....ати

    1 6 Отговор
    Некадърният кмет

    18:37 24.09.2025

  • 31 Докотр

    9 0 Отговор
    Докога ще натрапвате на хората тази свиня? Протвната му физиономия е от сутрин до вечер по всички медии.

    18:37 24.09.2025

  • 32 Ми добре

    4 1 Отговор
    Пеевски може да се кандидатира за кмет на София, и когато го изберат 200 000 софиянци, да казва кое как да става. Другото са някакви мнения от човек, който няма нищо общо с управлението на София.

    18:39 24.09.2025

  • 33 Шиши е много изнервен

    7 1 Отговор
    Днес ЕК обяви,че спира парите по ПВУ за България,заради корупция .А той се беше приготвил яко да краде

    18:41 24.09.2025

  • 34 Безплатно паркиране навсякъде

    1 5 Отговор
    А десарчето да сваля укронациският парцал от общината и да се пръждосва заедно с него

    18:43 24.09.2025

  • 35 Свинска Пържола

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха..ха..ха":

    Мазното и Охранено добиче живее на гърба на работещите хора. Ненаситно поглъща народна пара.

    18:45 24.09.2025

  • 36 Име

    1 2 Отговор
    Какъв "добър" човек на снимката!

    18:47 24.09.2025

  • 37 ???

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "харвар":

    Какъв вид киреч е варта "хар" ???
    Става ли за мазилка, или е само за зидария

    18:50 24.09.2025

  • 38 Цветеслава Гълъбова

    5 1 Отговор
    Този е спрял умственото си развитието , някъде в пети / шести клас.

    18:51 24.09.2025

  • 39 Кво роптаете сега

    1 3 Отговор
    Делянчо се застъпва за хората некадърните кмет и общинари да не вдигат таксите и вие пак недоволни......Май накрая нищо не знаете какво искате...И 10 лв.да направят паркирането хак ви е!

    18:52 24.09.2025

  • 40 Добрият шишко

    2 3 Отговор
    Не иска да се бърка "по-дълбоко в джобовете на хората"....Браво на шишко ! Оставка на злият Терзиев !

    18:54 24.09.2025

  • 41 Тея десните

    3 1 Отговор
    Много грабят гражданите ! Истина е

    18:55 24.09.2025

  • 42 ТИГО

    3 0 Отговор
    Абе я да накараме утре прасс да си върне депутатските заплати дето взе в предишните мандати ,когато даже не му се виждаше тул овището !Камо ли да му се чуваше гласа !Колко народна пара изяде прасс-праз ??

    18:57 24.09.2025

  • 43 А ИСТИНАТА Е

    1 0 Отговор
    Шиши ограби 4 милиард от КТБ и 6 милиарда от турски поток. Другото не го броим.

    18:58 24.09.2025

  • 44 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шишко":

    Това е противоконституционно и прокуратурата трябва да се занимае с него!

    18:58 24.09.2025

  • 45 И грабят водата на софиянци

    0 0 Отговор
    И я дават на крадливите подли перничани

    19:00 24.09.2025

