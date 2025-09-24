Пеевски атакува Васил Терзиев и за по-скъпото паркиране в София

Делян Пеевски призова общинските съветници от Столичния общински съвет (СОС) да възпрат решението на кмета Васил Терзиев за повишаване цените на паркирането в София. Лидерът на ДПС определи предложението като "скандално и безобразно".

"Призовавам общинските съветници от СОС да спрат безумията на кмета Терзиев и безобразията на ПП-ДБ в София!", заяви Пеевски в официално изявление.

Според него, вместо да се подобрява инфраструктурата и да се създават модерни условия за паркиране, общинското ръководство търси начин да увеличи приходите за сметка на гражданите. Пеевски посочи, че предложението предвижда цените за паркиране в "Синя зона" да се повишат до 4 лв. за час, а в "Зелена зона" - до 2 лв.

Критики към управлението на столицата

В изявлението си Пеевски свърза това предложение с наскоро обсъжданото увеличение на цената на парното в София с 30%, споменато покрай кризата с топлата вода в квартал "Дружба 2".

"Хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за некадърността на кмета и лъжите на ПП-ДБ", добави председателят на парламентарната група на ДПС - НОВО НАЧАЛО.

Той разкритикува работата на кмета и неговия екип през последните две години, твърдейки, че София става "все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива".