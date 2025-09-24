"Възраждане" организира протест за запазване на лева в събота

Партия "Възраждане" организира нов протест за запазване на българската национална валута, който ще се проведе в събота. Това обяви депутатът от политическата формация Ангел Георгиев в телевизионно интервю.

"В събота отново излизаме на протести за запазване на лева", заяви Георгиев, който гостува в предаването "Делници" с водещ Николай Колев по телевизия "Евроком".

Депутатът коментира и ролята на опозицията в настоящия парламент, като изрази мнение, че неговата партия е единствената, която се противопоставя ефективно на управляващата коалиция.

"Само от "Възраждане" акцентираме върху дългосрочните проблеми", обясни Георгиев.

В рамките на интервюто народният представител засегна и кризата с водоснабдяването в страната. Той беше категоричен, че сегашното правителство няма необходимия капацитет за справяне с проблема с безводието в някои райони на България.