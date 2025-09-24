"Възраждане" организира протест за запазване на лева в събота

Партия "Възраждане" организира нов протест за запазване на българската национална валута, който ще се проведе в събота. Това обяви депутатът от политическата формация Ангел Георгиев в телевизионно интервю.
"В събота отново излизаме на протести за запазване на лева", заяви Георгиев, който гостува в предаването "Делници" с водещ Николай Колев по телевизия "Евроком".
Депутатът коментира и ролята на опозицията в настоящия парламент, като изрази мнение, че неговата партия е единствената, която се противопоставя ефективно на управляващата коалиция.
"Само от "Възраждане" акцентираме върху дългосрочните проблеми", обясни Георгиев.
В рамките на интервюто народният представител засегна и кризата с водоснабдяването в страната. Той беше категоричен, че сегашното правителство няма необходимия капацитет за справяне с проблема с безводието в някои райони на България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганьо-Лапнишарански без вода
21:49 24.09.2025
2 Емигрант
21:50 24.09.2025
3 Възраждане
Коментиран от #13, #34
21:50 24.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #11
21:50 24.09.2025
5 Селянин
Време е за Възраждане!
Коментиран от #14
21:51 24.09.2025
6 ДПС-Земеделци
21:52 24.09.2025
8 Глупави
21:54 24.09.2025
9 12345
21:54 24.09.2025
10 Истински Българин
21:55 24.09.2025
11 Я па Тоя
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Българските копейки-национални предатели пищят, и вият, и газ пикаят и го пият.
21:55 24.09.2025
12 БЗНС Никола Петков
21:56 24.09.2025
13 Бойко
До коментар #3 от "Възраждане":Това не е верно.
Коментиран от #16
21:56 24.09.2025
14 Възраждане
До коментар #5 от "Селянин":Точно така! Да си върнем България
Коментиран от #18
21:57 24.09.2025
15 иZражданаски вой
Коментиран от #19
21:57 24.09.2025
17 Възраждане
21:58 24.09.2025
18 Реалист
До коментар #14 от "Възраждане":За нищо не ставате, копейки. Да се върне отровното трио и Мая Манолова
21:59 24.09.2025
19 Синоптик
До коментар #15 от "иZражданаски вой":Предстои захлаждане с валежи !
21:59 24.09.2025
20 България 🇧🇬
Коментиран от #25
21:59 24.09.2025
21 Възраждане
22:00 24.09.2025
22 Цончо ганев педала
22:01 24.09.2025
24 1000+
22:02 24.09.2025
25 Днес
До коментар #20 от "България 🇧🇬":лъснаха в целия си предателски блясък ! Не , че от самото начало не бяха ясни , както и чалга сбирщината .
Коментиран от #31
22:02 24.09.2025
26 Дядо Влайчо
22:04 24.09.2025
27 Севдалин
22:05 24.09.2025
28 Майна
Възраждане е единствената българска партия
Коментиран от #33
22:06 24.09.2025
29 Ветеран от Протеста
22:07 24.09.2025
30 Възрожденец
22:08 24.09.2025
32 Варна
22:09 24.09.2025
33 таксиджия 🚖
До коментар #28 от "Майна":вАзраждане е американска партия работеща за Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲
22:09 24.09.2025
34 Серьожа
До коментар #3 от "Възраждане":С теб сме братко !
22:11 24.09.2025
35 Костя дъ Простя
.
22:12 24.09.2025
36 Тавариши и Таварашутки
22:13 24.09.2025