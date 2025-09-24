Новини
България »
"Възраждане" организира протест за запазване на лева в събота

"Възраждане" организира протест за запазване на лева в събота

24 Септември, 2025 21:48 453 36

  • възраждане-
  • протест-
  • български лев

Депутатът коментира и ролята на опозицията в настоящия парламент

"Възраждане" организира протест за запазване на лева в събота - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партия "Възраждане" организира нов протест за запазване на българската национална валута, който ще се проведе в събота. Това обяви депутатът от политическата формация Ангел Георгиев в телевизионно интервю.

"В събота отново излизаме на протести за запазване на лева", заяви Георгиев, който гостува в предаването "Делници" с водещ Николай Колев по телевизия "Евроком".

Депутатът коментира и ролята на опозицията в настоящия парламент, като изрази мнение, че неговата партия е единствената, която се противопоставя ефективно на управляващата коалиция.

"Само от "Възраждане" акцентираме върху дългосрочните проблеми", обясни Георгиев.

В рамките на интервюто народният представител засегна и кризата с водоснабдяването в страната. Той беше категоричен, че сегашното правителство няма необходимия капацитет за справяне с проблема с безводието в някои райони на България.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо-Лапнишарански без вода

    5 17 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    21:49 24.09.2025

  • 2 Емигрант

    7 20 Отговор
    Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане!!!

    21:50 24.09.2025

  • 3 Възраждане

    4 18 Отговор
    Братя, загубим ли лева, губим България. Всички с нама

    Коментиран от #13, #34

    21:50 24.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    5 15 Отговор
    Дълг на всеки честен човек е да помогне да свалим незаконната Хунта взела властта с преврат на изборите.

    Коментиран от #11

    21:50 24.09.2025

  • 5 Селянин

    5 15 Отговор
    Да възродим Родината си и изчистим оборите си от продажни политици.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #14

    21:51 24.09.2025

  • 6 ДПС-Земеделци

    4 4 Отговор
    Организираме протест,за запазване на куруша !

    21:52 24.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Глупави

    11 3 Отговор
    игри играят ! Да се разкарват от Парламента !

    21:54 24.09.2025

  • 9 12345

    14 5 Отговор
    ТИЯ РУСОФИЛСКИ НЕГОДНИЦИ ( ВЪЗРАЖДАНЕ ) ще млъкнат като, вземат да си получават заплатите в ЕВРО!

    21:54 24.09.2025

  • 10 Истински Българин

    3 9 Отговор
    За Бога братя, на оружие

    21:55 24.09.2025

  • 11 Я па Тоя

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Българските копейки-национални предатели пищят, и вият, и газ пикаят и го пият.

    21:55 24.09.2025

  • 12 БЗНС Никола Петков

    3 10 Отговор
    Баба Ванга е казала - падне ли лъвь, пада България

    21:56 24.09.2025

  • 13 Бойко

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Това не е верно.

    Коментиран от #16

    21:56 24.09.2025

  • 14 Възраждане

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Селянин":

    Точно така! Да си върнем България

    Коментиран от #18

    21:57 24.09.2025

  • 15 иZражданаски вой

    5 2 Отговор
    Е, ние очаквахме да разпънат палатки срещу парламентЯ и БНБ, да сложат на тях по една петолъчка и да бранят там бг лев. Пък те...

    Коментиран от #19

    21:57 24.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Възраждане

    4 2 Отговор
    и да го вържем за долара !

    21:58 24.09.2025

  • 18 Реалист

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Възраждане":

    За нищо не ставате, копейки. Да се върне отровното трио и Мая Манолова

    21:59 24.09.2025

  • 19 Синоптик

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "иZражданаски вой":

    Предстои захлаждане с валежи !

    21:59 24.09.2025

  • 20 България 🇧🇬

    8 3 Отговор
    Костадинов Ром Предател Циркаджия Слуга на Борисов!!!

    Коментиран от #25

    21:59 24.09.2025

  • 21 Възраждане

    5 3 Отговор
    Ако не си върнем България,да бегаме в Русия !

    22:00 24.09.2025

  • 22 Цончо ганев педала

    9 3 Отговор
    Айда Стига Циркаджийски протести цяла България видя Фалшива Опозиция Възраждане 🚾....

    22:01 24.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 1000+

    5 3 Отговор
    Има начин, ако искат. Разделяме държавата на две. В едната ще са хората искащи европейско развитие, в другата оставят лева, побратимяване се с Русия, Северна Корея, Китай и Венецуела, всичко става държавно под ръководството на копейкин, от бръснарници до нармаг, земята и тя на копейкин, Белене за хора с бради и татуировки, Звездец, грудово, Елхово плюс задължителна казарма и никаква чужбина освен Русия.

    22:02 24.09.2025

  • 25 Днес

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "България 🇧🇬":

    лъснаха в целия си предателски блясък ! Не , че от самото начало не бяха ясни , както и чалга сбирщината .

    Коментиран от #31

    22:02 24.09.2025

  • 26 Дядо Влайчо

    6 1 Отговор
    Костадинов ЛЪЖЕЦ СЛУГА НА БОРИСОВ...ВРЪЩАЙ КРАДЕНИТЕ ПАРИ !!! Възраждане Негодници Продажни проститутки.

    22:04 24.09.2025

  • 27 Севдалин

    5 1 Отговор
    На предишния протест,ядох развален сандвич !

    22:05 24.09.2025

  • 28 Майна

    2 6 Отговор
    Егати , скочиха троловете да плюят..
    Възраждане е единствената българска партия

    Коментиран от #33

    22:06 24.09.2025

  • 29 Ветеран от Протеста

    3 3 Отговор
    След посещението на депутати от Възраждане,сред тях и Ангел Георгиев през февруари 2024 година в руската дипломатическа Академия в Москва ,което е школата на КГБ за диверсанти , започнаха " протести " като форма на Диверсия и в България.Що спят от ДАНС по бюрата си ??!!

    22:07 24.09.2025

  • 30 Възрожденец

    1 0 Отговор
    Аз пък няма да си дам левовете !Ще си ги браня !

    22:08 24.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Варна

    3 2 Отговор
    Абе Тоя Сульо Продажен Костадинов май щеше да умира за Лева кво стана ???

    22:09 24.09.2025

  • 33 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Майна":

    вАзраждане е американска партия работеща за Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲

    22:09 24.09.2025

  • 34 Серьожа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    С теб сме братко !

    22:11 24.09.2025

  • 35 Костя дъ Простя

    0 0 Отговор
    Отчаяно търси внимание.
    .

    22:12 24.09.2025

  • 36 Тавариши и Таварашутки

    0 0 Отговор
    Где МОЧАТА?

    22:13 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове