Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на ООН

Официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, ръководена от премиера Росен Желязков, продължава. По-късно днес премиерът ще се срещне с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.
Енергийният министър Жечо Станков заминава за Канада, където ще разгледа вече работещи малки модулни реактори за производство на електроенергия. Тази технология се предвижда да бъде внедрена и в България в близко бъдеще.
1 1480
а разбойко е Бандит с главно Б
радев е мизерник с главно Р
Коментиран от #12
08:05 25.09.2025
2 съгурно е
08:07 25.09.2025
3 Мафията ГЕРБ,ДПС!
08:07 25.09.2025
4 бай Митко
Не е ли намагнитен като другите ни политици?
08:08 25.09.2025
5 миме
Коментиран от #15
08:21 25.09.2025
6 Шаран БГ
08:23 25.09.2025
7 бай Бай
И двамата са хора без реална власт, чиито срещи нямат не решават нищо.
Туристи.
08:28 25.09.2025
8 Хасковски каунь
08:29 25.09.2025
9 Според Бареков и Манолова
Повдигнато му е обвинени, след което е оправдан. В белите държави дори за "съмнения" подобни "лидери" биват премахнати от държавни служби доживот. Още по-фрапиращи данни изнася Конституционен Съд на България, след проверени секции по жалба на Партия "Величие", се установяват 46% изборни Нарушения. Вместо да се насрочат Нови Избори. БКП, ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ДБ, и ПП излъчват правителство. Като по този начин Узаконяват едно Нелегитимно и Незаконно в същността си НС, Министерски съвет и редица органи. Второто престъпление без Референдум унищожават Валутен Борд, български лЪв. Като от 2020 юли съзнателно срещу правила на Валутен Борд обезценяват ЛЕВЪТ, настъпва Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на цени. Премахват Кеш, като в КАТ, НАП, Паспортни служби е забранен Кешът, в КАТ не можете да платите в Кеш, в Паспортни служби не може да платите в Кеш. В паспортни служби вече искат отпечатъци на 2-те ви ръце осем пръста, без палци, като 5 години преди това взимат отпечатъци на палците. Въввеждат лицев софт. без вашето съгласие. Биометричните ви данни са взети без съгласие. Взимат данък на банките с 2 ггодини напред, като предизвикват банките да повишат таксите от 2020-2025 с 200%, заплашвайки ги, че им вземат печалбите. Сключват договори за 120 милиарда енергетика, прекъсват доставки евтини суровини, вдигат административни такси със 150% от 2020 до 2025 г. Д
08:30 25.09.2025
10 Бареков Костинброд
08:32 25.09.2025
11 Да бе да...?!
Баш сега,му пари под краката ,като изцяло е зает,с разследване ,,инцидента" със спирането ескалатора на Тръмп...!
Изобщо няма да погледне ,,розовото ни фламинго"...!
Така,че по-добре да си натиска ,,крилете" у нашто родно БГ...
08:32 25.09.2025
12 А ТИ ,,драги"...!
До коментар #1 от "1480":Не си интересен,с мнооого голямо-,,Н"...!
08:34 25.09.2025
13 Българин
08:35 25.09.2025
14 Последния Софиянец
08:35 25.09.2025
15 Щерев
До коментар #5 от "миме":Робите са за това да работят а умните като Ники верото и Росен Бъчваров да пътуват по света.
08:37 25.09.2025
16 Последния Софиянец
08:38 25.09.2025
17 Манолова Бареков
Отварят завод в Сопот, който за години напред губи ПЕЧАЛБИТЕ СИ. Възникват въпроси ще се произвеждат ли снаряди с обеднен уран. ще се работи ли с вещества близки по мощност с ядрен взрив, ще се трови ли водата, мръсно производство ли е? Ставаме ли обект за нападение на Чужди Държави?
Еврогария упорито върви по пътя на Гърция2. След като МВФ изразява ТРЕВОГА относно пагубната финансова и икономическа политика на Едно съмнително Правителство в Лицето на БКП, ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, дошло на власт с 46% изборни нарушения.
След като МВФ обръща внимание на дефицити, бюджетни заплати и др. СИТУАЦИЯТА Е ПАГУБНА.
Професор Ханке по отношение на унищожаването на Валутен Борд БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ казва: Управляват ви корумпиране престъпници?
08:45 25.09.2025
18 Присмял се Хърбел на щърбел!
08:45 25.09.2025
19 Питам само?!
08:47 25.09.2025
20 Мнение
08:48 25.09.2025
21 Здрасти
08:51 25.09.2025
22 До Последен СофиянецТези 14 милиарда
Вдигане на Синя и Зелена зона цени е началото.
Изходът отказ от Еврошийт.
09:04 25.09.2025