Новини
България »
Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на ООН

Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на ООН

25 Септември, 2025 08:04 475 22

  • оон-
  • росен желязков-
  • антонио гутериш

Енергийният министър Жечо Станков заминава за Канада

Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, ръководена от премиера Росен Желязков, продължава. По-късно днес премиерът ще се срещне с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Енергийният министър Жечо Станков заминава за Канада, където ще разгледа вече работещи малки модулни реактори за производство на електроенергия. Тази технология се предвижда да бъде внедрена и в България в близко бъдеще.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1480

    6 3 Отговор
    ако дебелан е Дьржавник с главно Д
    а разбойко е Бандит с главно Б
    радев е мизерник с главно Р

    Коментиран от #12

    08:05 25.09.2025

  • 2 съгурно е

    16 0 Отговор
    Нашите курортисти ще ни заробят с договори за купуване на оръжие , което ще подаряваме на Украйна !!!

    08:07 25.09.2025

  • 3 Мафията ГЕРБ,ДПС!

    16 0 Отговор
    Горкият, голям резил ще е!

    08:07 25.09.2025

  • 4 бай Митко

    15 0 Отговор
    Този още премиер ли е?
    Не е ли намагнитен като другите ни политици?

    08:08 25.09.2025

  • 5 миме

    12 0 Отговор
    до кога росенчо и жечо ще ходят на екскурзий в чужбина на държавни разноски за сметка на обикновените трудови хора

    Коментиран от #15

    08:21 25.09.2025

  • 6 Шаран БГ

    4 0 Отговор
    Белким научи нещо.........

    08:23 25.09.2025

  • 7 бай Бай

    7 0 Отговор
    5 минутка в коридора за здрасти.
    И двамата са хора без реална власт, чиито срещи нямат не решават нищо.
    Туристи.

    08:28 25.09.2025

  • 8 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    А снимка с Тръмп?

    08:29 25.09.2025

  • 9 Според Бареков и Манолова

    6 0 Отговор
    Този човек е участвал в най-голямата изборна фалшификация в историята на България "Аферата Костинброд".
    Повдигнато му е обвинени, след което е оправдан. В белите държави дори за "съмнения" подобни "лидери" биват премахнати от държавни служби доживот. Още по-фрапиращи данни изнася Конституционен Съд на България, след проверени секции по жалба на Партия "Величие", се установяват 46% изборни Нарушения. Вместо да се насрочат Нови Избори. БКП, ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ДБ, и ПП излъчват правителство. Като по този начин Узаконяват едно Нелегитимно и Незаконно в същността си НС, Министерски съвет и редица органи. Второто престъпление без Референдум унищожават Валутен Борд, български лЪв. Като от 2020 юли съзнателно срещу правила на Валутен Борд обезценяват ЛЕВЪТ, настъпва Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на цени. Премахват Кеш, като в КАТ, НАП, Паспортни служби е забранен Кешът, в КАТ не можете да платите в Кеш, в Паспортни служби не може да платите в Кеш. В паспортни служби вече искат отпечатъци на 2-те ви ръце осем пръста, без палци, като 5 години преди това взимат отпечатъци на палците. Въввеждат лицев софт. без вашето съгласие. Биометричните ви данни са взети без съгласие. Взимат данък на банките с 2 ггодини напред, като предизвикват банките да повишат таксите от 2020-2025 с 200%, заплашвайки ги, че им вземат печалбите. Сключват договори за 120 милиарда енергетика, прекъсват доставки евтини суровини, вдигат административни такси със 150% от 2020 до 2025 г. Д

    08:30 25.09.2025

  • 10 Бареков Костинброд

    2 0 Отговор
    Сключват договори за 120 милиарда енергетика, прекъсват доставки евтини суровини, вдигат административни такси със 150% от 2020 до 2025 г. Дават 10 милиарда лева за Превъоръжаване само за 2025 г. Теглят 20 милиарда лева дълг, с безумни лихви само 2025 г. Фалшифицират критерии от Маастрихт за дефицит, инфлация, ценова нестабилност. Съзнателно дават БОРСОВИ ЦЕНИ, а не реалните по вериги и магазини. Създават ИМОТЕН БАЛОН. Увеличават заплати от 2020 до 2025 на администрация със 100%, като по този начин предизвикват Чудовищна инфлация и безумни цени. Освобождават резерв Банки от 12% на един, в икономиката ще влязат още 12 милиарда лева, при сега 30 милиарда в обращение, увеличават Чудовищната Инфлация и повишаване на цени. Като тези милиарди са предвидени за ПОСРЕЩАНЕ НА КРИЗИ, а не да се ползват за "консуматорска икономика". Ръстът на кредити расте с чудовищни темпове 27% банкови, 20% небанкови, още инфлация, падат регулации на БНБ. Докладът на БНБ от 227 стр. за "Вреди от еврозона" изобщо не е подписан за разглеждане. Увеличават ДАНЪК СГРАДИ, след посещение МВФ, като не искат да махнат праг осигуряване и не искат да въведат Прогресивен Данък. Безводие, Пожари. Неспособност за справяне със същите според РЕВИЗОРО.

    08:32 25.09.2025

  • 11 Да бе да...?!

    2 0 Отговор
    Много му е на Гутериш,до тебе...!
    Баш сега,му пари под краката ,като изцяло е зает,с разследване ,,инцидента" със спирането ескалатора на Тръмп...!
    Изобщо няма да погледне ,,розовото ни фламинго"...!
    Така,че по-добре да си натиска ,,крилете" у нашто родно БГ...

    08:32 25.09.2025

  • 12 А ТИ ,,драги"...!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1480":

    Не си интересен,с мнооого голямо-,,Н"...!

    08:34 25.09.2025

  • 13 Българин

    1 0 Отговор
    И каква полза от тази среща ако не броим снимките?Дали хляба ще падне под 1.99 лева или само ще се фукаме.

    08:35 25.09.2025

  • 14 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Росен Желязков направи големи поразии в Ню Йорк.Подари редкоземните минерали на САЩ, подписа договор с Израел за експериментални лазерни оръдия срещу дронове за милиарди и изтегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години.А сигурно има и още което не знаем.

    08:35 25.09.2025

  • 15 Щерев

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "миме":

    Робите са за това да работят а умните като Ники верото и Росен Бъчваров да пътуват по света.

    08:37 25.09.2025

  • 16 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    В Китай измислиха газови турбини на бъдещето.Турбина колкото камион може да захранва с ток цял град.

    08:38 25.09.2025

  • 17 Манолова Бареков

    4 0 Отговор
    Обвиненият и оправдан в "Аферата Костинброд", решава да подари редкоземните метали на България на 3-та държава. Без да сме запознати какви са условията по Договор. Говори се за внедряване на малки модулни реактори, които отново не знаем и не е обсъждано в НС на каква цена и условия ще бъде сключен Договорът. Вероятно най-скъпите, и най-неизгодната за данъкоплатците сделка. Същото правителство решава ДА ВКАРА ЕВРОГАРИЯ в "Коалиция на Желаещите", без решение на НС?
    Отварят завод в Сопот, който за години напред губи ПЕЧАЛБИТЕ СИ. Възникват въпроси ще се произвеждат ли снаряди с обеднен уран. ще се работи ли с вещества близки по мощност с ядрен взрив, ще се трови ли водата, мръсно производство ли е? Ставаме ли обект за нападение на Чужди Държави?
    Еврогария упорито върви по пътя на Гърция2. След като МВФ изразява ТРЕВОГА относно пагубната финансова и икономическа политика на Едно съмнително Правителство в Лицето на БКП, ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, дошло на власт с 46% изборни нарушения.
    След като МВФ обръща внимание на дефицити, бюджетни заплати и др. СИТУАЦИЯТА Е ПАГУБНА.
    Професор Ханке по отношение на унищожаването на Валутен Борд БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ казва: Управляват ви корумпиране престъпници?

    08:45 25.09.2025

  • 18 Присмял се Хърбел на щърбел!

    1 0 Отговор
    Брей ГЕРБ големи екскурзианти се извъдиха, а не присмиваха на Николай Денков...

    08:45 25.09.2025

  • 19 Питам само?!

    2 0 Отговор
    И защо премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на ООН? Какво ще му подари от българите, някоя сделка от която всички българи ще изгубим?!

    08:47 25.09.2025

  • 20 Мнение

    2 0 Отговор
    ГЕРБ съсипват България!

    08:48 25.09.2025

  • 21 Здрасти

    1 0 Отговор
    Гусин водопад вместо да чука камбани в затвора за благото на родината, се разкарва и усвоява банкети. Глупаци ии, това заслужавате. Тъпото е, че и аз съм потърпевш заради вас.

    08:51 25.09.2025

  • 22 До Последен СофиянецТези 14 милиарда

    0 0 Отговор
    нови ли са, лева или долари, евро? Само са 2025 изтеглиха 16.5 милиарда, като остават 3 милиарда лева за теглене. Или общо ако е теглил нови 14 милиарда, вероятно лева, това са 34 милиарда лева само за 2025 плюс 16 милиарда на Горанов общо 50 милиарда лева само за 2025 г. Като 2024 сме дали само 10 милиарда лева за превъоръжаване, и сме подарили ток за 6 милиарда лева за 2 години за Укр. и Молдова. 16 милиарда лева подарени с лека ръка. Не включвам стабилизационен фонд Еврошийт 1.2 един милиард и 200 милиона. 500 милиона вноска и процент злато ДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ЕЦБ и около 6 милиарда лева разходи на държавата и фирми за въвеждане на Еврошийт. Плюс отпадане БНБ печалби 500 милиона лева за година. Близо 9 милиарда общо за ЕС плюс 16 милиарда за превъоръжаване и подарен ток, общо профукани 25 милиарда лева.. Идва нов протокол за фирмите SAFT, разходите ще бъдат калкулирани в крайната цена.
    Вдигане на Синя и Зелена зона цени е началото.
    Изходът отказ от Еврошийт.

    09:04 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове