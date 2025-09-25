68 дни без пътна безопасност пред погледа на премиера (СНИМКИ)

Минаха 68 дни от материала ни на 18 юли , когато ви разказахме за безхаберна реорганизация на движението точно в триъгълника на властта – между Президентство, Парламент и Министерски съвет. От няколко дни има промяна. Има светлоотразителни знаци, които все пак показват кой къде да се движи.



За какво става въпрос

Както вече писахме, служители на Столична община от „малката транспортна комисия“ на ул. „Будапеща“ преди време са внесли проект за промяна на движението в КАТ точно в триъгълника на властта – бул. „Княз Дондуков“, площад „Независимост“ и бул. „Княз Александър първи“. Казано по друг начин, точно между Президенството, Министерски съвет и новата сграда на Парламента.



В синьо е показана новата посока на движение, белите линии са новата маркировка, която не се вижда вече, а червените линии са старата маркировка



С въпросната реорганизация на движението се прави нова лента за пътуващите по бул. „Дондуков“, а на пътуващите в посока към бул. „Дондуков“, които правят ляв завой пред Министерски съвет, се оставя ЕДНА ЛЕНТА.



В синьо е показана новата посока на движение



Новата маркировка представлява двойна непрекъсната линия в посока бул. „Дондуков“, НО ВЕЧЕ ОТ БЯЛАТА ЛИНИЯ НИЩО НЕ СЕ ВИЖДА, защото е толкова износена, колкото и старата маркировка.



И така шофьорите по навик, когато се движат в посока бул. „Дондуков“, си се престрояват в две ленти на светофара, а реално – според новата маркировка, КОЯТО НЕ СЕ ВИЖДА, ЗАЩОТО СЕ Е ИЗТРИЛА, навлизат в насрещното движение. И съвсем редовно се засичат кола срещу кола в този малък участък.



В синьо е показана новата посока на движение, а оградената в червено маркировка си седи и показва старата посока на движение



И всичко това е точно пред погледа на премиера Росен Желязков, от когото чухме 36 мерки за справяне с катастрофите по пътищата ни и как темата е приоритет за правителството.



И това безхаберие, свързано с маркировката, което може да ни убие на пътя - пред погледа на премиера, продължи 68 дни. Нищо не се случи. От няколко има знаци.



Какво се промени

Значи за 68 дни (просто от ФАКТИ видяхме знаците преди дни) нищо – кола срещу кола, псувни, закани, „къде караш бе…“ и т.н. (б.р. – това последното е от първо лице, защото два пъти на ден минавам от там и си правих експерименти дали някой гледа маркировката… Познайте… Всеки си кара по навик, а винаги другият е сбърканяк, скапаняк, нещастник и т.н.)





Значи 68 дни нищо, след това някой е казал на някой работник да иде да простави знаци. И работникът е отишъл. Сега ще трябва работник да ги махне, когато ще му дойде времето да се боядиса маркировката, което пак си е работа. Нали работа трябва да се върши. А всичко е толкова просто – два знака през нощта и се прави 100 метра маркировка. Боядисва се непрекъсната бяла линия.



И после си говорим за мерки за пътна безопасност – повече от два месеца една двойна линия не може да се боядиса пред погледа на премиера…