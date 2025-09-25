Новини
Желязков: България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа

25 Септември, 2025

Премиерът отбеляза водещата роля на България за диверсификацията в енергийния сектор и даде за пример завършването на междусистемната връзка Гърция-България

Желязков: България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа, най-съществена е ролята на страната ни за диверсификацията на енергийните източници, европейската интеграция на Западните Балкани и инфраструктурата. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването по време на XXXIV среща на високо ниво на Международния център „Низами Ганджеви“, която се провежда в Ню Йорк.

Премиерът подчерта, че изключителното географско положение на страната ни обуславя стратегическите цели за превръщането ѝ в логистичен и икономически център за Югоизточна Европа. „Заедно с нашите партньори активно работим за разширяване и завършване на пътната и железопътната инфраструктура, енергийната и цифровата свързаност, защото именно свързаността ще увеличи устойчивостта на региона на предизвикателства в контекста на продължаващата война на Русия срещу Украйна“, каза Желязков. Той открои специално важността от навременното завършване на Паневропейския коридор VIII, свързващ Адриатическо с Черно море, не само за просперитета на региона, но и като ключов логистичен маршрут по южния фланг на НАТО. „Изграждането на вертикалните оси, свързващи Гърция, Турция, България и Румъния, също са стратегически важни за нашата страна и ние работим приоритетно за тяхното изграждане“, обясни министър-председателят.

Като член на ЕС и на НАТО, България е проводник между западните институции и Югоизточна Европа в сектора на сигурността. „Ние сме домакин на многонационални сили на НАТО, участваме в съвместни учения и допринасяме за регионални отбранителни инициативи. Имаме ключова роля в управлението на границите и миграцията, особено след пълноправното ни членство в Шенген“, изтъкна премиерът.

Росен Желязков отбеляза водещата роля на България за диверсификацията в енергийния сектор и даде за пример завършването на междусистемната връзка Гърция-България, която намали зависимостта от руски газ, а едновременно с това засили регионалната енергийна сигурност. В същото време, вертикалният газов коридор позволява доставянето на природен газ до почти всички страни в Югоизточна Европа.

„Нашият ангажимент към европейската интеграция на Западните Балкани е непоколебим. България последователно се е застъпвала за присъединяването на нашите съседи към ЕС – не като услуга, а като необходимост за регионалното сближаване. За да бъде този процес успешен, страните кандидатки трябва да приложат необходимите реформи по устойчив и необратим начин, и да се запази валидността на подхода, основан на собствените заслуги“, каза министър-председателят.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гражданин

    6 0 Отговор
    А този е най-големият срам на държавата ни . Колкото повече се появява , толкова по омразен става !!

    09:03 25.09.2025

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    Този е толкова празз , че с блутута в ухото НСО сигурно го инструктира - наляво , надясно , дишай...

    09:04 25.09.2025

  • 3 бай Бай

    7 0 Отговор
    Жалък васал с голяма уста.

    09:04 25.09.2025

  • 4 коко джъмбо

    6 0 Отговор
    Абе Желязков, дай да видим първо наия просперитет! че сме последни по заплати и пенсии в европата и ни се смеят!

    09:05 25.09.2025

  • 5 хахаха

    3 0 Отговор
    Нашия велик премиер пита за всичко Пеевски, дори и дали може да отиде до тоалетната:)

    09:10 25.09.2025

  • 6 Бареков Манолова

    2 0 Отговор
    Този човек е участвал в най-голямата изборна фалшификация в историята на България "Аферата Костинброд".
    Повдигнато му е обвинени, след което е оправдан. В белите държави дори за "съмнения" подобни "лидери" биват премахнати от държавни служби доживот. Още по-фрапиращи данни изнася Конституционен Съд на България, след проверени секции по жалба на Партия "Величие", се установяват 46% изборни Нарушения. Вместо да се насрочат Нови Избори. БКП, ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ДБ, и ПП излъчват правителство. Като по този начин Узаконяват едно Нелегитимно и Незаконно в същността си НС, Министерски съвет и редица органи. Второто престъпление без Референдум унищожават Валутен Борд, български лЪв. Като от 2020 юли съзнателно срещу правила на Валутен Борд обезценяват ЛЕВЪТ, настъпва Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на цени. Премахват Кеш, като в КАТ, НАП, Паспортни служби е забранен Кешът, в КАТ не можете да платите в Кеш, в Паспортни служби не може да платите в Кеш. В паспортни служби вече искат отпечатъци на 2-те ви ръце осем пръста, без палци, като 5 години преди това взимат отпечатъци на палците. Въввеждат лицев софт. без вашето съгласие. Биометричните ви данни са взети без съгласие. Взимат данък на банките с 2 ггодини напред, като предизвикват банките да повишат таксите от 2020-2025 с 200%, заплашвайки ги, че им вземат печалбите. Сключват договори за 120 милиарда енергетика, прекъсват доставки евтини суровини, вдигат административни такси със 150% от 2020 до 2025 г.

    09:11 25.09.2025

  • 7 Бареков Костинброд

    0 0 Отговор
    Сключват договори за 120 милиарда енергетика, прекъсват доставки евтини суровини, вдигат административни такси със 150% от 2020 до 2025 г. Дават 10 милиарда лева за Превъоръжаване само за 2025 г. Теглят 20 милиарда лева дълг, с безумни лихви само 2025 г. Фалшифицират критерии от Маастрихт за дефицит, инфлация, ценова нестабилност. Съзнателно дават БОРСОВИ ЦЕНИ, а не реалните по вериги и магазини. Създават ИМОТЕН БАЛОН. Увеличават заплати от 2020 до 2025 на администрация със 100%, като по този начин предизвикват Чудовищна инфлация и безумни цени. Освобождават резерв Банки от 12% на един, в икономиката ще влязат още 12 милиарда лева, при сега 30 милиарда в обращение, увеличават Чудовищната Инфлация и повишаване на цени. Като тези милиарди са предвидени за ПОСРЕЩАНЕ НА КРИЗИ, а не да се ползват за "консуматорска икономика". Ръстът на кредити расте с чудовищни темпове 27% банкови, 20% небанкови, още инфлация, падат регулации на БНБ. Докладът на БНБ от 227 стр. за "Вреди от еврозона" изобщо не е подписан за разглеждане. Увеличават ДАНЪК СГРАДИ, след посещение МВФ, като не искат да махнат праг осигуряване и не искат да въведат Прогресивен Данък. Безводие, Пожари. Неспособност за справяне със същите според РЕВИЗОРО.

    09:12 25.09.2025

  • 8 Констинброд Афера Бареков Манолова

    1 0 Отговор
    Обвиненият и оправдан в "Аферата Костинброд", решава да подари редкоземните метали на България на 3-та държава. Без да сме запознати какви са условията по Договор. Говори се за внедряване на малки модулни реактори, които отново не знаем и не е обсъждано в НС на каква цена и условия ще бъде сключен Договорът. Вероятно най-скъпите, и най-неизгодната за данъкоплатците сделка. Същото правителство решава ДА ВКАРА ЕВРОГАРИЯ в "Коалиция на Желаещите", без решение на НС?
    Отварят завод в Сопот, който за години напред губи ПЕЧАЛБИТЕ СИ. Възникват въпроси ще се произвеждат ли снаряди с обеднен уран. ще се работи ли с вещества близки по мощност с ядрен взрив, ще се трови ли водата, мръсно производство ли е? Ставаме ли обект за нападение на Чужди Държави?
    Еврогария упорито върви по пътя на Гърция2. След като МВФ изразява ТРЕВОГА относно пагубната финансова и икономическа политика на Едно съмнително Правителство в Лицето на БКП, ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, дошло на власт с 46% изборни нарушения.
    След като МВФ обръща внимание на дефицити, бюджетни заплати и др. СИТУАЦИЯТА Е ПАГУБНА.
    Професор Ханке по отношение на унищожаването на Валутен Борд БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ казва: Управляват ви корумпиране престъпници?

    09:13 25.09.2025

  • 9 Мда

    2 0 Отговор
    Хотелче с водопадче!

    09:13 25.09.2025

  • 10 Реалност

    2 0 Отговор
    Желязков неотклонно работи за просперитета на фамилията си! За няма и година откакто е премиер се облажи с десетки милиони и си построи хотел. До края на мандата си ще си купи цял град.

    09:13 25.09.2025

