Парламентът пак не заседава, пак поради липсата на кворум

25 Септември, 2025 10:16

При първият опит не се регистрираха от ПП-ДБ, "Възраждане", Алианс за права и свободи, МЕЧ  и "Величие"

Нерегистрация на депутатите от няколко парламентарни групи доведе до невъзможност парламентът да започне работа. При първият опит не се регистрираха от ПП-ДБ, "Възраждане", Алианс за права и свободи, МЕЧ и "Величие".

Това съобщи БНР.

Председателят на парламента Наталия Киселова констатира:

"Регистрирани са 104 народни представители, ще направим втори опит след 15 минути".

Вторият опит също бе неуспешен.

"Видимо е, че имам кворум в пленарна зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 09:00 ч". Закривам днешното пленарно заседание, което не беше открито".

След като още миналия месец "Възраждане" обявиха, че ще бойкотират заседанието, освен ако не се гледат техния закон или вот на недоверие, този път блокажът идва и от останалите в опозицията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Да им удържат една надница.

    Коментиран от #5

    10:17 25.09.2025

  • 2 Българин

    11 10 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #24

    10:18 25.09.2025

  • 3 Ама

    13 1 Отговор
    Какво да си губят времето ,нали си гласуваха увеличение на заплатите

    10:18 25.09.2025

  • 4 1551

    16 3 Отговор
    Как ми се иска и в нашта работа да е така.Сутрин двама не идват и чао до утре.Ама заплатката си тече

    10:19 25.09.2025

  • 5 честен ционист

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всеки ден, когато Парламентът не заседава трябва да е като празник за Ганчо.

    10:20 25.09.2025

  • 6 Закривай

    8 0 Отговор
    Тоз вертеп ,и обявявайте война на някого ,да се свършва

    10:20 25.09.2025

  • 7 оня с коня

    3 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    Коментиран от #34

    10:21 25.09.2025

  • 8 Ура,,Ура

    11 4 Отговор
    Че откъде, накъде опозицията трябва да осигурява кворума? Нали управляващите се бият в гърдите, че имат мнозинство. Да си осигуряват кворума тогава. Точно така трябва да прави и занапред опозицията.

    10:23 25.09.2025

  • 9 Ама

    7 0 Отговор
    Нямало вода ,на кой му пука освен на тези дето нямат вода

    Коментиран от #12

    10:23 25.09.2025

  • 10 Правилно

    9 3 Отговор
    Разтуряй кочината-искаме Велико Народно Събрание и промяна на изборните закони-задължително гласуване, и без МАГНИТИ В ПОЛИТИКАТА

    Коментиран от #23, #28, #31

    10:24 25.09.2025

  • 11 А дали

    8 0 Отговор
    Ще работи ресторанта ,чи огладнях а и на вън скъпо

    Коментиран от #14

    10:25 25.09.2025

  • 12 гарантирано от ГЕРБ

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ама":

    Скоро всички няма да имате.

    10:26 25.09.2025

  • 14 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "А дали":

    В столовата на НС, тройка кебапчета е 33 стотинки, едно кафе е 2 стотинки. Не са пипали ценоразписа от 88 год насам.

    10:27 25.09.2025

  • 16 Усмихнат

    11 1 Отговор
    20 човека от власта в НС са в командировки, разписани от Наталия Киселова. Да не плачат тогава, че опозицията им е виновна за кворума.

    Коментиран от #26, #29

    10:29 25.09.2025

  • 17 Трол

    8 0 Отговор
    Путин е виновен.

    10:29 25.09.2025

  • 18 Готвач в НС

    3 0 Отговор
    Охааа....

    10:34 25.09.2025

  • 20 Пешев

    4 1 Отговор
    .... и накрая всички се качиха на руското влакче!

    10:39 25.09.2025

  • 21 Хмм

    7 0 Отговор
    борисов каза, управляващите да си осигурят мнозинство, но управляващите са в залата саамо когато трябва да гласуват за този с водопада, през останалото време са на екскурзии по света и у нас, един кворум не могат да осигурят, а са 130 души

    10:41 25.09.2025

  • 22 В конституцията пише че

    3 2 Отговор
    Парламента е с 240 депутатите
    Това е самоотлъчка от работа

    10:42 25.09.2025

  • 23 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Правилно":

    и кой ще е във Великото народно събрание, пак пеевски с гласовете на тези, дето са предавали Ботевите четници и са обесили свещеник

    10:43 25.09.2025

  • 24 И какво ще възраждаш

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    бе, пещернячеството или неандертализмът ? Със загубеняци като Копейкин можем само да се съревноваваме с амазонските племена, но и там не е гарантирано спечелване, защото те пък владеят магьосничеството.....така, че опитай с червеите и те като вас нямат мозък !

    10:45 25.09.2025

  • 25 Да ви фекалирам

    5 0 Отговор
    На парламента!
    Тия гниди не се ли прибраха от екскурзиите?
    За хотела на ламарината няма водна криза!

    10:46 25.09.2025

  • 26 Ами да

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Усмихнат":

    като гледам този с водопада няма намерение да се завръща, че тука взеха да задават неудобни въпроси, поне да се беше срещнал с някой американски политик, никъде никой не го кани, а той вече направи околосветско пътешествие, правилно - блокада на парламента и неговата некадърна шефка, а пеевски няма ли да се разкрещи или борисов, влиза и застава горе на мястото, което е за президента, само дето не е седнал на стола му, жалък и противен

    10:49 25.09.2025

  • 27 Промяна

    0 1 Отговор
    Саботажници пречат на парламента А защо не Нали си получават 20 К И се правят на интересни има и малоумници които и вярват хахахаха

    10:49 25.09.2025

  • 28 И без етнически

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Правилно":

    Сборища! Без муцуни и тлъсти чудовища!

    10:49 25.09.2025

  • 29 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Усмихнат":

    Саботажници пречат на парламента А защо не Нали си получават 20 К И се правят на интересни има и малоумници които и вярват хахахаха

    10:50 25.09.2025

  • 30 Да бе

    1 0 Отговор
    неприятната киселова обедини опозицията, никой досега не можа

    10:52 25.09.2025

  • 31 Абе как ще задължиш

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Правилно":

    хората да гласуват бе комундур, това е тоталитаризъм и диктатура, къде живееш ти, още в соца ли ? По-добре се опитай да вкараш мозък в опростачените ЧАЛГАРИ, но да задължаваш, означава ПУТИНИЗЪМ, ще наподобяеаш на С.Корея ли ? Българинът има нужда от разум и ограмотяване, това е фаталното в държавата ! Народа е просст това е проблемът !

    Коментиран от #35

    10:52 25.09.2025

  • 32 Реалист

    0 0 Отговор
    Не се казва нищо за надника,върви ли си

    10:58 25.09.2025

  • 33 А Мара ПАК,прави словесни издънки!

    1 0 Отговор
    ,,Парламентът ПАК не заседава, ПАК ..."

    11:00 25.09.2025

  • 34 А Ти с Коня си...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Дали ще оцелееш...?!
    Надявай се на чудеса...

    11:02 25.09.2025

  • 35 Не се обаждай

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Абе как ще задължиш":

    Плашипутарнико

    11:05 25.09.2025

  • 36 Тома

    0 0 Отговор
    Че за какво да бачкат нали са си вдигнали от септември 11% заплатите

    11:05 25.09.2025

  • 37 БАЙ СТАВРИ

    1 0 Отговор
    ГЕРБ-СДС-66 ДЕПУТАТА,ДПС-НОВО НАЧАЛО -29 ДЕПУТАТА,БСП-ОЛ-19 ДЕПУТАТА,ИТН-17 ДЕПУТАТА ИЛИ 131 ДЕПУТАТА.КАК ПРИ ВОТОВЕ НА НЕДОВЕРИЕ СЕ СЪБИРАТЕ ,А КОГАТО ИМА ВЪПРОСИ КАТО БЕЗВОДИЕТО ,КАТО ХОТЕЛА ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ И ДРУГИ ВЪПРОСИ НЕ МОЖЕ МНОЗИНСТВОТО ДА СИ ОСИГОРИ КВОРУМ ЗАЩОТО ТАКА ИМ ИЗНОСИ.ЗАЩО ТЪРСИТЕ ОТ ОПОЗИЦИЯТА ДА ВИ ОСИГОРЯВА КВОРУМА ТО ТОВА Е РАБОТАТА НА ОПОЗИЦИЯТА ДА СЪБОТИРА.

    11:05 25.09.2025

  • 38 Силиций

    0 0 Отговор
    А иначе в КТ на България има едно нещо дето казва,че след три самоотлъчки от работа те уволняват дисциплинарно? Не че депутатите не твърдят че били работели "за народа" , но работодател в действителност са им българските олигарси и финансови мафиоти.

    11:07 25.09.2025

  • 39 Фререе

    0 0 Отговор
    аз като не ходя на работа - ме уволняват. следва същото и за тях. не са богоизбрани. заплатката им си тече - една тяхна месечна е колкото моя годишна

    11:07 25.09.2025

  • 40 Мина вота на

    1 0 Отговор
    недоверие и селяндурите се юрнаха на екскурзии по света, с пари от бюджета.

    11:07 25.09.2025

