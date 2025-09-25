Парламентът пак не заседава, пак поради липсата на кворум

Нерегистрация на депутатите от няколко парламентарни групи доведе до невъзможност парламентът да започне работа. При първият опит не се регистрираха от ПП-ДБ, "Възраждане", Алианс за права и свободи, МЕЧ и "Величие".
Това съобщи БНР.
Председателят на парламента Наталия Киселова констатира:
"Регистрирани са 104 народни представители, ще направим втори опит след 15 минути".
Вторият опит също бе неуспешен.
"Видимо е, че имам кворум в пленарна зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 09:00 ч". Закривам днешното пленарно заседание, което не беше открито".
След като още миналия месец "Възраждане" обявиха, че ще бойкотират заседанието, освен ако не се гледат техния закон или вот на недоверие, този път блокажът идва и от останалите в опозицията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
10:17 25.09.2025
2 Българин
Коментиран от #24
10:18 25.09.2025
3 Ама
10:18 25.09.2025
4 1551
10:19 25.09.2025
5 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всеки ден, когато Парламентът не заседава трябва да е като празник за Ганчо.
10:20 25.09.2025
6 Закривай
10:20 25.09.2025
7 оня с коня
Коментиран от #34
10:21 25.09.2025
8 Ура,,Ура
10:23 25.09.2025
9 Ама
Коментиран от #12
10:23 25.09.2025
10 Правилно
Коментиран от #23, #28, #31
10:24 25.09.2025
11 А дали
Коментиран от #14
10:25 25.09.2025
12 гарантирано от ГЕРБ
До коментар #9 от "Ама":Скоро всички няма да имате.
10:26 25.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 честен ционист
До коментар #11 от "А дали":В столовата на НС, тройка кебапчета е 33 стотинки, едно кафе е 2 стотинки. Не са пипали ценоразписа от 88 год насам.
10:27 25.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Усмихнат
Коментиран от #26, #29
10:29 25.09.2025
17 Трол
10:29 25.09.2025
18 Готвач в НС
10:34 25.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пешев
10:39 25.09.2025
21 Хмм
10:41 25.09.2025
22 В конституцията пише че
Това е самоотлъчка от работа
10:42 25.09.2025
23 Ами
До коментар #10 от "Правилно":и кой ще е във Великото народно събрание, пак пеевски с гласовете на тези, дето са предавали Ботевите четници и са обесили свещеник
10:43 25.09.2025
24 И какво ще възраждаш
До коментар #2 от "Българин":бе, пещернячеството или неандертализмът ? Със загубеняци като Копейкин можем само да се съревноваваме с амазонските племена, но и там не е гарантирано спечелване, защото те пък владеят магьосничеството.....така, че опитай с червеите и те като вас нямат мозък !
10:45 25.09.2025
25 Да ви фекалирам
Тия гниди не се ли прибраха от екскурзиите?
За хотела на ламарината няма водна криза!
10:46 25.09.2025
26 Ами да
До коментар #16 от "Усмихнат":като гледам този с водопада няма намерение да се завръща, че тука взеха да задават неудобни въпроси, поне да се беше срещнал с някой американски политик, никъде никой не го кани, а той вече направи околосветско пътешествие, правилно - блокада на парламента и неговата некадърна шефка, а пеевски няма ли да се разкрещи или борисов, влиза и застава горе на мястото, което е за президента, само дето не е седнал на стола му, жалък и противен
10:49 25.09.2025
27 Промяна
10:49 25.09.2025
28 И без етнически
До коментар #10 от "Правилно":Сборища! Без муцуни и тлъсти чудовища!
10:49 25.09.2025
29 Промяна
До коментар #16 от "Усмихнат":Саботажници пречат на парламента А защо не Нали си получават 20 К И се правят на интересни има и малоумници които и вярват хахахаха
10:50 25.09.2025
30 Да бе
10:52 25.09.2025
31 Абе как ще задължиш
До коментар #10 от "Правилно":хората да гласуват бе комундур, това е тоталитаризъм и диктатура, къде живееш ти, още в соца ли ? По-добре се опитай да вкараш мозък в опростачените ЧАЛГАРИ, но да задължаваш, означава ПУТИНИЗЪМ, ще наподобяеаш на С.Корея ли ? Българинът има нужда от разум и ограмотяване, това е фаталното в държавата ! Народа е просст това е проблемът !
Коментиран от #35
10:52 25.09.2025
32 Реалист
10:58 25.09.2025
33 А Мара ПАК,прави словесни издънки!
11:00 25.09.2025
34 А Ти с Коня си...?!
До коментар #7 от "оня с коня":Дали ще оцелееш...?!
Надявай се на чудеса...
11:02 25.09.2025
35 Не се обаждай
До коментар #31 от "Абе как ще задължиш":Плашипутарнико
11:05 25.09.2025
36 Тома
11:05 25.09.2025
37 БАЙ СТАВРИ
11:05 25.09.2025
38 Силиций
11:07 25.09.2025
39 Фререе
11:07 25.09.2025
40 Мина вота на
11:07 25.09.2025