Парламентът пак не заседава, пак поради липсата на кворум

Нерегистрация на депутатите от няколко парламентарни групи доведе до невъзможност парламентът да започне работа. При първият опит не се регистрираха от ПП-ДБ, "Възраждане", Алианс за права и свободи, МЕЧ и "Величие".

Това съобщи БНР.

Председателят на парламента Наталия Киселова констатира:

"Регистрирани са 104 народни представители, ще направим втори опит след 15 минути".

Вторият опит също бе неуспешен.

"Видимо е, че имам кворум в пленарна зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 09:00 ч". Закривам днешното пленарно заседание, което не беше открито".

След като още миналия месец "Възраждане" обявиха, че ще бойкотират заседанието, освен ако не се гледат техния закон или вот на недоверие, този път блокажът идва и от останалите в опозицията.