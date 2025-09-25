Общинските съветници от БСП: София не може да бъде превърната в един голям, платен паркинг

Групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет (СОС) заявиха, че остават против идеята София да се превърне в „голям, платен паркинг“ и настояват за алтернативи на платеното паркиране. Това заяви председателят на групата Иван Таков. Коментарът му е по повод предложението на кмета на София Васил Терзиев и общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България" за реформа в паркирането в София, предават от БТА.
„Най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и да ги накажем с по-високи такси, но това няма да реши проблема. Вместо това трябва да се изграждат нови паркинги и да се направи градският транспорт по-удобен, редовен и достъпен“, каза Таков.
По думите му в европейските столици платеното паркиране върви ръка за ръка с развити алтернативи – буферни паркинги и обществен транспорт. „В София такава алтернатива няма. От години настояваме първо да се стимулират гражданите да оставят автомобилите си, а не да бъдат наказвани с по-високи цени“, подчерта той.
Таков допълни, че позицията на БСП е последователна вече повече от 15 години и партията ще продължи да я защитава в Столичния общински съвет.
12:14 25.09.2025
12:16 25.09.2025
Това се прави във всеки голям европейски град - лично съм виждал и ползвал такива паркинги в десетки градове.
Коментиран от #9
12:17 25.09.2025
12:24 25.09.2025
12:24 25.09.2025
12:28 25.09.2025
До коментар #3 от "Някой":Паркирането в тези "многоетажни паркинги" ще ти струва 10 лв.на час мининмум. Това с безплатното го забрави.
12:29 25.09.2025
стане скъпо, само така ще слезат от колите. Моето семейство има 2 коли и 2 гаража и ползваме градския транспорт. По удобно е.
12:30 25.09.2025
12:34 25.09.2025