Общинските съветници от БСП: София не може да бъде превърната в един голям, платен паркинг

25 Септември, 2025 11:54 476 11

„Най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и да ги накажем с по-високи такси, но това няма да реши проблема. Вместо това трябва да се изграждат нови паркинги и да се направи градският транспорт по-удобен, редовен и достъпен“, каза председателят на групата Иван Таков

Общинските съветници от БСП: София не може да бъде превърната в един голям, платен паркинг - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет (СОС) заявиха, че остават против идеята София да се превърне в „голям, платен паркинг“ и настояват за алтернативи на платеното паркиране. Това заяви председателят на групата Иван Таков. Коментарът му е по повод предложението на кмета на София Васил Терзиев и общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България" за реформа в паркирането в София, предават от БТА.

„Най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и да ги накажем с по-високи такси, но това няма да реши проблема. Вместо това трябва да се изграждат нови паркинги и да се направи градският транспорт по-удобен, редовен и достъпен“, каза Таков.

По думите му в европейските столици платеното паркиране върви ръка за ръка с развити алтернативи – буферни паркинги и обществен транспорт. „В София такава алтернатива няма. От години настояваме първо да се стимулират гражданите да оставят автомобилите си, а не да бъдат наказвани с по-високи цени“, подчерта той.

Таков допълни, че позицията на БСП е последователна вече повече от 15 години и партията ще продължи да я защитава в Столичния общински съвет.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    3 2 Отговор
    Добра идея - като начало площадката на МОЧА може да бъде превърната в буферен паркинг...!

    12:14 25.09.2025

  • 2 Да ги щавят

    4 0 Отговор
    Белким се вдигнат тия заспали шопи. Софиянци се въртят в затворен кръг СДС-ДС-СДС-ДС

    12:16 25.09.2025

  • 3 Някой

    4 0 Отговор
    Задавам следния въпрос - защо общината в София не инвестира в създаването на многоетажни надземни и подземни платени паркинги? Вместо да се строят никому ненужни блокове, които водят само до допълнително натоварване на кварталите и центъра, нека се построят паркинги. Всеки да може да паркира платено - почасово или с абонамент. Тогава ще се намали дивотията с паркирането.
    Това се прави във всеки голям европейски град - лично съм виждал и ползвал такива паркинги в десетки градове.

    Коментиран от #9

    12:17 25.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ние,вие,те

    1 0 Отговор
    Айде пак комунистически масали от хора, които имат по няколко гаража в къщите наследство от соца!?

    12:24 25.09.2025

  • 7 нннн

    1 0 Отговор
    Безплатен градски транспорт ще реши проблема.

    12:24 25.09.2025

  • 8 Край

    0 1 Отговор
    Нови паркинги няма да има щото няма къде да се правят. Паркирането в град като София струва пари. Едно открито паркомясто е 20 000 лева. София трябва да притисне колите в ъгъла като започне да събира пари за паркиране в целия град. Облагането на колите трябва да стане и според теглото им. Замърсяващите коли трябва да се изхвърлят от града. Трябва да стане СКЪПО да имаш кола в града и с парите от това трябва да се засили градския транспорт. Това дето 1.5 млн град ще има 1.5 млн коли е тъп популизъм който води до задушаване на града

    12:28 25.09.2025

  • 9 Край

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Паркирането в тези "многоетажни паркинги" ще ти струва 10 лв.на час мининмум. Това с безплатното го забрави.

    12:29 25.09.2025

  • 10 Мутата

    1 1 Отговор
    Във всички европейски градове е много скъпо да паркираш в центъра, а и на други места. Една кола стана по евтина ог ТВ и всики трябва му не трябва му, купува. Купувайте си гаражи и паркоместа.Решението е да
    стане скъпо, само така ще слезат от колите. Моето семейство има 2 коли и 2 гаража и ползваме градския транспорт. По удобно е.

    12:30 25.09.2025

  • 11 Порно

    1 0 Отговор
    В София има огромни буферни паркинги на влизане в София, на спирки на метро. Удобни са, но хората като влизат в София не ги оставят там. Въпреки, че като си купят карта за градския транспорт, и паркинга е безплатен. А за намерението да превърнат централната градска част във феодално владение на живущите, и да отблъскват всички, които имат желание по някакъв повод да отидат там ,просто нямам думи за наглостта

    12:34 25.09.2025

