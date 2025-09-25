Министър Дилов: Еврозоната ще улесни достъпа на малките и средни компании до европейските пазари

Нашата основна отговорност е да помогнем на българския бизнес да се адаптира по-бързо в условията на еврозоната. Общата европейска валута ще улесни достъпа на малките и средни компании до европейските пазари, ще направи търговията по-бърза и по-евтина, а договорите с партньори от чужбина – по-сигурни.
Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов на кръгла маса „Малкият и среден бизнес на България в условията на еврозоната – предизвикателства, политики за подкрепа“. Събитието се организира от Стратегическият институт за национални политики и идеи (СИНПИ) и в него участие взеха още председателят на Комисията по икономика и иновации в НС Петър Кънев, председателят на СИНПИ д-р Калоян Паргов, представители на работодателските организации и бизнеса и др.
Министър Дилов подчерта, че малките и средните предприятия, които са гръбнакът на българската икономика, ще бъдат сред най-големите печеливши от въвеждането на еврото. „За тях отпадането на разходите за превалутиране означава директни спестявания“, изтъкна той.
Той посочи, че по-ниските транзакционни разходи и по-добрите условия за финансиране ще дадат на тези фирми повече ресурси за инвестиции, иновации и разширяване на дейността. По думите му с въвеждането на единната европейска валута МСП ще бъдат по-конкурентоспособни и ще могат да стъпят по-уверено както на вътрешния пазар, така и на международната сцена.
„Министерството на икономиката и индустрията подготви три насоки, които подпомагат бизнеса за плавното преминаване към новата валута - насоки, свързани със счетоводното отчитане, с информационните системи на предприятията и с двойното обозначаване на цените и заплащане на покупките в брой“, съобщи той.
По неговите думи Министерството активно работи и по подготовката на нова индустриална стратегия и програма по стратегията за малките и средни предприятия. „С двете стратегии ще се обхване целия спектър от предприятия в икономиката, които ще бъдат подпомогнати да бъдат по-конкурентоспособни спрямо европейските си партньори, и да развиват бизнес отворен към новите глобални реалности, а именно развитие на иновациите, технологична модернизация и квалифицирани работници“, допълни той.
Дилов посочи , че Програмата за изпълнението на стратегията за малките и средни предприятия, се основава на няколко стълба, свързани с предприемачество, достъп до пазари и финансиране и дигитализация и др. и допълни , че се работи и по намаляване на административната тежест за бизнеса. „Подобряваме работата на търговските представители зад граница, за да търсят нови пазарни възможности за българския бизнес за експорт на Европейския пазар“, заяви още той.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
14:40 25.09.2025
2 Майна
С какви ресурси?
Този разговор между марсианци ли е?
14:43 25.09.2025
3 Един
по какъв начин еврозоната, която е фискален инструмент ще се отразяла на фисическия достъп до пазар.
глупостите на тия престъпници просто нямат край!
14:48 25.09.2025
4 хаха
Коментиран от #8
14:51 25.09.2025
5 Сега какво им пречи?
да работят на пазара в ЕС -
нали сме вътре в съюза, бре!
Спрете да говорите небивалици
водещи към заличаване на България
и БГ МАРКАТА!
14:51 25.09.2025
6 Майна
На какво се движи- на войни
Не можаха да ..разгонят Русия и да присвоят ресурсите и , които ще им дават възможности да отпускат кредити( от това печелят).
Те фалират..
Ние къде сме тръгнали?
Където ни натикват тия- срещу парите на гражданите( държавните) ще си оправят личното положение.
14:54 25.09.2025
7 хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нормално. Тук се идва за по-висока печалба от ниски данъци, ниска цена на труд, материали и услуги. Ако всичко това се вдигне, защо да работят тук, като могат да отидат в Индия и Китай, Албания, Сърбия и т.н. или просто да си стоят на същите лоши за печалбите им условия в техните си страни? Като цяло наемните работници с ниски доходи и безработните ревят за високи данъци и гонене на богатите, ама, ако случайно някак изкарат 1000000 или наследят, няма никак да искат да плащат данъците, дето в момента на нямане и завист към по-успелите искат да налагат. В човешката природа е твоето си да го пазиш за себе си и децата си. Това и прави прогреса. Ако не може да трупаш за идни поколения и да си оправяш живота, защо да работиш? За да храниш другите? По-лесно е и ти да си арт натура, да пишеш поезия или нещо такова и да чакаш да те хранят други.
14:56 25.09.2025
8 Един
До коментар #4 от "хаха":Работя във външнотърговска фирма
Оборота ни не ее в хиляди, а в милиона годишно - превалутирането е най-малкия ни банков разход. въобще не се обсъжда като пречка пред работата ни. Плащаме в пъти повече на банките за хилядите платежни нарееждания към бюджета, отколкото за превалутиране
Просто нямат нито един аргумент ЗА еврото и си изсмукват глупости от задните части.
Аз този дори не знаех, че е министър - толкова е безлично това човече и толкова работа върши, че не го и познаваме
14:58 25.09.2025
9 Долу ес
15:02 25.09.2025
10 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
15:03 25.09.2025
11 Хайде стига
15:25 25.09.2025
12 Баба Гицка
15:30 25.09.2025