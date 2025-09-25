Новини
Министър Дилов: Еврозоната ще улесни достъпа на малките и средни компании до европейските пазари

25 Септември, 2025 14:39 460 12

Подобряване на конкурентоспособността на българските компании е сред основните ни приоритети

Министър Дилов: Еврозоната ще улесни достъпа на малките и средни компании до европейските пазари - 1
Снимка: МИИ
Нашата основна отговорност е да помогнем на българския бизнес да се адаптира по-бързо в условията на еврозоната. Общата европейска валута ще улесни достъпа на малките и средни компании до европейските пазари, ще направи търговията по-бърза и по-евтина, а договорите с партньори от чужбина – по-сигурни.

Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов на кръгла маса „Малкият и среден бизнес на България в условията на еврозоната – предизвикателства, политики за подкрепа“. Събитието се организира от Стратегическият институт за национални политики и идеи (СИНПИ) и в него участие взеха още председателят на Комисията по икономика и иновации в НС Петър Кънев, председателят на СИНПИ д-р Калоян Паргов, представители на работодателските организации и бизнеса и др.

Министър Дилов подчерта, че малките и средните предприятия, които са гръбнакът на българската икономика, ще бъдат сред най-големите печеливши от въвеждането на еврото. „За тях отпадането на разходите за превалутиране означава директни спестявания“, изтъкна той.

Той посочи, че по-ниските транзакционни разходи и по-добрите условия за финансиране ще дадат на тези фирми повече ресурси за инвестиции, иновации и разширяване на дейността. По думите му с въвеждането на единната европейска валута МСП ще бъдат по-конкурентоспособни и ще могат да стъпят по-уверено както на вътрешния пазар, така и на международната сцена.

„Министерството на икономиката и индустрията подготви три насоки, които подпомагат бизнеса за плавното преминаване към новата валута - насоки, свързани със счетоводното отчитане, с информационните системи на предприятията и с двойното обозначаване на цените и заплащане на покупките в брой“, съобщи той.

По неговите думи Министерството активно работи и по подготовката на нова индустриална стратегия и програма по стратегията за малките и средни предприятия. „С двете стратегии ще се обхване целия спектър от предприятия в икономиката, които ще бъдат подпомогнати да бъдат по-конкурентоспособни спрямо европейските си партньори, и да развиват бизнес отворен към новите глобални реалности, а именно развитие на иновациите, технологична модернизация и квалифицирани работници“, допълни той.

Дилов посочи , че Програмата за изпълнението на стратегията за малките и средни предприятия, се основава на няколко стълба, свързани с предприемачество, достъп до пазари и финансиране и дигитализация и др. и допълни , че се работи и по намаляване на административната тежест за бизнеса. „Подобряваме работата на търговските представители зад граница, за да търсят нови пазарни възможности за българския бизнес за експорт на Европейския пазар“, заяви още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Най големия спад на промишленото производство тази година е в Хърватия и България.Заводите бягат от високите разходи в еврозоната

    Коментиран от #7

    14:40 25.09.2025

  • 2 Майна

    11 1 Отговор
    Тя Европа фалира!
    С какви ресурси?
    Този разговор между марсианци ли е?

    14:43 25.09.2025

  • 3 Един

    12 1 Отговор
    Този глупав ли е или просто нагъл?
    по какъв начин еврозоната, която е фискален инструмент ще се отразяла на фисическия достъп до пазар.

    глупостите на тия престъпници просто нямат край!

    14:48 25.09.2025

  • 4 хаха

    5 1 Отговор
    Министър Дилов да каже една малка или средна компания с оборот примерно между 5000 и 500000 евро на месец колко точно ще спести от превалутиране в рамките на годината при разлика в курса на банката под 1ст на евро. 5000 евро по 0.1ст са такси 5лв, 500000 евро ще са 10лв. За цяла година- 12ст или 60лв. Защо ни правят на улави? Ще спестим по 5-10лв, ама с увеличението на услуги, увеличените данъци, смяна на касови апарати и софтуер и т.н. ще трябва да платим хиляди годишно, да жертваме печалбите си и парите за инвестиции, заплати или да увеличим и ние в хор с останалите цени двойно.

    Коментиран от #8

    14:51 25.09.2025

  • 5 Сега какво им пречи?

    7 1 Отговор
    Какво им пречи сега на малките и средни фирми
    да работят на пазара в ЕС -
    нали сме вътре в съюза, бре!
    Спрете да говорите небивалици
    водещи към заличаване на България
    и БГ МАРКАТА!

    14:51 25.09.2025

  • 6 Майна

    6 2 Отговор
    Номера на лондонсити е един- колониален
    На какво се движи- на войни
    Не можаха да ..разгонят Русия и да присвоят ресурсите и , които ще им дават възможности да отпускат кредити( от това печелят).
    Те фалират..
    Ние къде сме тръгнали?
    Където ни натикват тия- срещу парите на гражданите( държавните) ще си оправят личното положение.

    14:54 25.09.2025

  • 7 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нормално. Тук се идва за по-висока печалба от ниски данъци, ниска цена на труд, материали и услуги. Ако всичко това се вдигне, защо да работят тук, като могат да отидат в Индия и Китай, Албания, Сърбия и т.н. или просто да си стоят на същите лоши за печалбите им условия в техните си страни? Като цяло наемните работници с ниски доходи и безработните ревят за високи данъци и гонене на богатите, ама, ако случайно някак изкарат 1000000 или наследят, няма никак да искат да плащат данъците, дето в момента на нямане и завист към по-успелите искат да налагат. В човешката природа е твоето си да го пазиш за себе си и децата си. Това и прави прогреса. Ако не може да трупаш за идни поколения и да си оправяш живота, защо да работиш? За да храниш другите? По-лесно е и ти да си арт натура, да пишеш поезия или нещо такова и да чакаш да те хранят други.

    14:56 25.09.2025

  • 8 Един

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Работя във външнотърговска фирма
    Оборота ни не ее в хиляди, а в милиона годишно - превалутирането е най-малкия ни банков разход. въобще не се обсъжда като пречка пред работата ни. Плащаме в пъти повече на банките за хилядите платежни нарееждания към бюджета, отколкото за превалутиране

    Просто нямат нито един аргумент ЗА еврото и си изсмукват глупости от задните части.
    Аз този дори не знаех, че е министър - толкова е безлично това човече и толкова работа върши, че не го и познаваме

    14:58 25.09.2025

  • 9 Долу ес

    4 2 Отговор
    За да се съглася с тази лъжа, искам цифра какъв е достъпа сега в цифри и как ще го измерим после, за да има смисъл! Щото полския и чешкия достъп е май по добър въпреки собствени валути

    15:02 25.09.2025

  • 10 Шопо

    4 2 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    15:03 25.09.2025

  • 11 Хайде стига

    1 1 Отговор
    Една фирма, ако разчита да " печели," основно от отпадане за превалутиране,слагай е на тезгяха за продажба.Хайде стига,с тези мозъчни бисери.При десет хиляди лева, губи около 10 лева,защото курса е фиксиран.Сигурната загуба,която все още не осмислят в цялата пълнота,ще бъде единствено за милионите работещи.

    15:25 25.09.2025

  • 12 Баба Гицка

    1 0 Отговор
    Аз ще мога ли да продавам лапад ?

    15:30 25.09.2025

