Иван Таков към "Синя София": Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта!

Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта в София! С тези думи се обърна Иван Таков, председател на групата на Местна коалиция "БСП за България" и на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност, към общинските съветници от "Синя София" в СОС. Предупреждението му беше по повод доклад на Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков, който влезе в дневния ред на днешната сесия с отрицателно становище от комисиите. В него тримата десни съветници предлагат да бъде създадена работна група, която да разработи план за приватизацията и концесионирането на градския транспорт в София.
"Не знам защо изобщо този доклад беше включен в дневния ред на сесията, след като в комисията по транспорт го отхвърлихме. Не е минал и в комисията по икономика и собственост, коментира Иван Таков. - Мислех си, че топприватизаторите този мандат в СОС са само трима, но се оказа, че са повече, което е притеснително".
Иван Таков обясни, че твърденията на общински съветници за милиарди задължения на столичния градски транспорт показват изключителна некомпетентност. "Нали всички сме наясно, че столичният градски транспорт се движи по икономическа рамка, която ние, общинските съветници, сме му определили, разясни той. - Предложеният от "Синя София" доклад е изключително зле подготвен, напълно безсмислен и излишен. Нека да припомня, че всички ние, в СОС, гласувахме един милиард лева за подмяна на подвижния състав на наземния транспорт - автобуси, тролейбуси и трамваи. Също така гласувахме да бъдат отпуснати средства за подобряване на условията на труд в общинските транспортни дружества. И трябва да отбележа, че кметът Терзиев вече е отпуснал част от тези средства. Повечето общински съветници подкрепихме и увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт. Всички тези наши действия са показател, че сме се обединили около общото ни желание да оздравим Столичния градски транспорт, който е кръвоносната система на София. Останалото са празни приказки и се чудя какво точно целят те. Ако някой си мисли, че Столична община ще купи нови автобуси и ще ги отдаде на частни компании да оперират с тях - това би било пълно безумие".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
18:14 25.09.2025
2 Иван Таков - жалък популист!
Коментиран от #20
18:18 25.09.2025
3 Възмутен
Държавата не се управлява със забрани за идеи. Ако има предложение за реформа – обсъди го, анализирай, докажи защо не става.
Но да забраняваш самото обсъждане? Това вече е чиста пропаганда.
Какъв е Иван Таков, че ще забранява кой какво да мисли?! Той се е объркал нещо човечеца, на колко ракии го е казал това?
Коментиран от #10
18:20 25.09.2025
4 Мнение
• Има дефицит на кадри.
• Има стари и нерентабилни линии.
• Има тежка зависимост от общински дотации.
Ако има идея за частично преструктуриране, партньорство с частни фирми или реформа — това не значи "приватизация = разруха". Това значи, че някой поне мисли за устойчив модел.
18:21 25.09.2025
5 Иван Таков си пази хранилката
Общинският транспорт е един от най-големите източници на бюджетни разходи и... удобни „назначения по партийна линия“.
Когато някой вика „Не пипайте!“, често просто пази хранителната верига.
18:22 25.09.2025
6 Нека мислим, а не забраняваме мисленето!
Градският транспорт не е чиято бащиния – той е услуга за гражданите.
И ако може да стане по-ефективен – нека мислим, а не забраняваме мисленето.
18:22 25.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шумкарският
Коментиран от #23
18:33 25.09.2025
10 Какво
До коментар #3 от "Възмутен":чакаш от внук на Вълна и Тако от землянките ?
18:34 25.09.2025
11 Само факти
Общинската фирма постоянно се дотира, т.е. е на загуба, постоянно има закъснения, често се пропускат курсове.
Нищо, което се управлява от държавни чиновници НЕ работи !
Кое работи - БДЖ? Пощите ? ВиК дружествата ? Единственото ВиК дружество, което има най малки загуби и най ниска цена на водата, това е отдаденото на концесия ВиК в София.
Коментиран от #15
18:37 25.09.2025
12 Възpожденец 🇧🇬
18:39 25.09.2025
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ТРЕНИРАЛИ СА ПРИ НАЙ - ТЕЖКИ ПЪТНИ УСЛОВИЯ ОЩЕ ОТ ДЕЦА :)
18:44 25.09.2025
14 Българин
18:47 25.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ганев
18:52 25.09.2025
18 Приватизацията е спасението
18:53 25.09.2025
19 Що бе...
Коментиран от #27
18:57 25.09.2025
20 това се нарича
До коментар #2 от "Иван Таков - жалък популист!":нищоправене и е характерно за политици и успели в България...
19:04 25.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА САЩ И КАНАДА
НЯМА ! НЯМА ! ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ КОЙТО ДА Е
ЧАСТЕН ! ... МЕЖДУГРАДСКИ , СЕЛСКИ ДА , НО НЕ И ГРАДСКИ:)
Коментиран от #24
19:07 25.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 червените кхмери
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":оглозгват до кокал всичко и нямат наяждане...
19:09 25.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 умник
19:11 25.09.2025
27 Реалист
До коментар #19 от "Що бе...":Ами то пак общината не си върши работата, като не осъществява контрол по изпълнение на договора.
Да ги глобят 3 пъти по 20-50 хиляди и ще минават на 3 минути.
Нищо не става от държавния чиновник !
19:19 25.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Комунист!
19:24 25.09.2025