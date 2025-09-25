Иван Таков към "Синя София": Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта!

Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта в София! С тези думи се обърна Иван Таков, председател на групата на Местна коалиция "БСП за България" и на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност, към общинските съветници от "Синя София" в СОС. Предупреждението му беше по повод доклад на Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков, който влезе в дневния ред на днешната сесия с отрицателно становище от комисиите. В него тримата десни съветници предлагат да бъде създадена работна група, която да разработи план за приватизацията и концесионирането на градския транспорт в София.

"Не знам защо изобщо този доклад беше включен в дневния ред на сесията, след като в комисията по транспорт го отхвърлихме. Не е минал и в комисията по икономика и собственост, коментира Иван Таков. - Мислех си, че топприватизаторите този мандат в СОС са само трима, но се оказа, че са повече, което е притеснително".

Иван Таков обясни, че твърденията на общински съветници за милиарди задължения на столичния градски транспорт показват изключителна некомпетентност. "Нали всички сме наясно, че столичният градски транспорт се движи по икономическа рамка, която ние, общинските съветници, сме му определили, разясни той. - Предложеният от "Синя София" доклад е изключително зле подготвен, напълно безсмислен и излишен. Нека да припомня, че всички ние, в СОС, гласувахме един милиард лева за подмяна на подвижния състав на наземния транспорт - автобуси, тролейбуси и трамваи. Също така гласувахме да бъдат отпуснати средства за подобряване на условията на труд в общинските транспортни дружества. И трябва да отбележа, че кметът Терзиев вече е отпуснал част от тези средства. Повечето общински съветници подкрепихме и увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт. Всички тези наши действия са показател, че сме се обединили около общото ни желание да оздравим Столичния градски транспорт, който е кръвоносната система на София. Останалото са празни приказки и се чудя какво точно целят те. Ако някой си мисли, че Столична община ще купи нови автобуси и ще ги отдаде на частни компании да оперират с тях - това би било пълно безумие".