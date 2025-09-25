Новини
България »
Иван Таков към "Синя София": Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта!

Иван Таков към "Синя София": Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта!

25 Септември, 2025 18:12 674 29

  • иван таков-
  • софия-
  • автотранспорт

Наистина ли някой смята, че Столична община ще купи нови автобуси и ще ги отдаде на частни компании да оперират с тях, чуди се председателят на Комисията по транспорт и пътна безопасност и на групата на МК "БСП за България" в СОС

Иван Таков към "Синя София": Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта в София! С тези думи се обърна Иван Таков, председател на групата на Местна коалиция "БСП за България" и на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност, към общинските съветници от "Синя София" в СОС. Предупреждението му беше по повод доклад на Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков, който влезе в дневния ред на днешната сесия с отрицателно становище от комисиите. В него тримата десни съветници предлагат да бъде създадена работна група, която да разработи план за приватизацията и концесионирането на градския транспорт в София.

"Не знам защо изобщо този доклад беше включен в дневния ред на сесията, след като в комисията по транспорт го отхвърлихме. Не е минал и в комисията по икономика и собственост, коментира Иван Таков. - Мислех си, че топприватизаторите този мандат в СОС са само трима, но се оказа, че са повече, което е притеснително".

Иван Таков обясни, че твърденията на общински съветници за милиарди задължения на столичния градски транспорт показват изключителна некомпетентност. "Нали всички сме наясно, че столичният градски транспорт се движи по икономическа рамка, която ние, общинските съветници, сме му определили, разясни той. - Предложеният от "Синя София" доклад е изключително зле подготвен, напълно безсмислен и излишен. Нека да припомня, че всички ние, в СОС, гласувахме един милиард лева за подмяна на подвижния състав на наземния транспорт - автобуси, тролейбуси и трамваи. Също така гласувахме да бъдат отпуснати средства за подобряване на условията на труд в общинските транспортни дружества. И трябва да отбележа, че кметът Терзиев вече е отпуснал част от тези средства. Повечето общински съветници подкрепихме и увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт. Всички тези наши действия са показател, че сме се обединили около общото ни желание да оздравим Столичния градски транспорт, който е кръвоносната система на София. Останалото са празни приказки и се чудя какво точно целят те. Ако някой си мисли, че Столична община ще купи нови автобуси и ще ги отдаде на частни компании да оперират с тях - това би било пълно безумие".


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 11 Отговор
    Спокойно бре, Таков. С тая рускоговоряща шофер инванзия, какви си представяш, че ще са новите стопани?

    18:14 25.09.2025

  • 2 Иван Таков - жалък популист!

    9 4 Отговор
    Изказването на Иван Таков – „Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта!“ – е типичен пример за популизъм, облечен в псевдозащитна реторика.

    Коментиран от #20

    18:18 25.09.2025

  • 3 Възмутен

    5 4 Отговор
    Когато политик като Иван Таков ти казва "не си и помисляй" – значи се страхува от мисленето.
    Държавата не се управлява със забрани за идеи. Ако има предложение за реформа – обсъди го, анализирай, докажи защо не става.
    Но да забраняваш самото обсъждане? Това вече е чиста пропаганда.
    Какъв е Иван Таков, че ще забранява кой какво да мисли?! Той се е объркал нещо човечеца, на колко ракии го е казал това?

    Коментиран от #10

    18:20 25.09.2025

  • 4 Мнение

    5 2 Отговор
    Общественият транспорт в София не е в цветущо състояние.
    • Има дефицит на кадри.
    • Има стари и нерентабилни линии.
    • Има тежка зависимост от общински дотации.
    Ако има идея за частично преструктуриране, партньорство с частни фирми или реформа — това не значи "приватизация = разруха". Това значи, че някой поне мисли за устойчив модел.

    18:21 25.09.2025

  • 5 Иван Таков си пази хранилката

    5 1 Отговор
    Политиците, които плашат с "приватизация", обикновено просто пазят удобните си назначения.
    Общинският транспорт е един от най-големите източници на бюджетни разходи и... удобни „назначения по партийна линия“.
    Когато някой вика „Не пипайте!“, често просто пази хранителната верига.

    18:22 25.09.2025

  • 6 Нека мислим, а не забраняваме мисленето!

    4 3 Отговор
    Вместо истерични изказвания като "Не си и помисляйте!", искаме факти, анализи и идеи.
    Градският транспорт не е чиято бащиния – той е услуга за гражданите.
    И ако може да стане по-ефективен – нека мислим, а не забраняваме мисленето.

    18:22 25.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шумкарският

    6 2 Отговор
    потомствен хрантутник и заповядва , бе ! Наглост типична и нулеви човешки и християнски ценности !

    Коментиран от #23

    18:33 25.09.2025

  • 10 Какво

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Възмутен":

    чакаш от внук на Вълна и Тако от землянките ?

    18:34 25.09.2025

  • 11 Само факти

    4 3 Отговор
    Една шеста от столичния транспорт се обслужва от частна фирма. Частната фирма е на печалба, няма закъснения, няма пропуснати курсове и цената на километър е по ниска от тази на общинската фирма.
    Общинската фирма постоянно се дотира, т.е. е на загуба, постоянно има закъснения, често се пропускат курсове.
    Нищо, което се управлява от държавни чиновници НЕ работи !
    Кое работи - БДЖ? Пощите ? ВиК дружествата ? Единственото ВиК дружество, което има най малки загуби и най ниска цена на водата, това е отдаденото на концесия ВиК в София.

    Коментиран от #15

    18:37 25.09.2025

  • 12 Възpожденец 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Какво да очакваш от внук на шумкари ?! Същото каквото и от главния Д -иpниk пеевски, внук на ДС началник.

    18:39 25.09.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПОМАЦИТЕ ОТ СИК СА ДОБРИ ШОФЬОРИ
    .....
    ТРЕНИРАЛИ СА ПРИ НАЙ - ТЕЖКИ ПЪТНИ УСЛОВИЯ ОЩЕ ОТ ДЕЦА :)

    18:44 25.09.2025

  • 14 Българин

    3 1 Отговор
    Вие таковахте мамата на цялата държава, че един транспорт да ви спре

    18:47 25.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ганев

    1 1 Отговор
    СОРОСКИ...НЕ ФАКТИ...ЗАЩО А...ЗАЩОТО КАЗАХ ..ЧЕ В ЕВРОПА..ФРАНЦИЯ...ВЛАКОВЕТЕ ДЪРЖАВНИ

    18:52 25.09.2025

  • 18 Приватизацията е спасението

    0 2 Отговор
    Дайте няколко линии на частни фирми......за 30 години напред...да си купят автобуси, да си намерят шофьори и да ..джиткат....иначе общинския градски транспорт яко ни изпразва джоба...

    18:53 25.09.2025

  • 19 Що бе...

    2 1 Отговор
    направете го като в Пловдив! За всяко качване и слизане левче кефче. Кибичене по час на спирките, защото частниците така решили да морят пловдивчани. Зимата ставаме на ледени шушулки, а лятото на препечен сухар. После защо бягали овцете от обора.

    Коментиран от #27

    18:57 25.09.2025

  • 20 това се нарича

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иван Таков - жалък популист!":

    нищоправене и е характерно за политици и успели в България...

    19:04 25.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ДАЖЕ В НАЙ - ЯКИТЕ. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ЩАТИ
    НА САЩ И КАНАДА
    НЯМА ! НЯМА ! ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ КОЙТО ДА Е
    ЧАСТЕН ! ... МЕЖДУГРАДСКИ , СЕЛСКИ ДА , НО НЕ И ГРАДСКИ:)

    Коментиран от #24

    19:07 25.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 червените кхмери

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    оглозгват до кокал всичко и нямат наяждане...

    19:09 25.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 умник

    1 0 Отговор
    Иване, земи поискай отчет какво е направено с праите събрани от сини и зелени зони от 2012 г. Колко сас ъбрани и какво е направено, щото видим резултат няма. Дупките са навсякъде, паркинги няма, а таксите пак се вдигат. Коли ли искатте да няма или напаво йители да няма? Май на последното отива. Жителите ви пречат.

    19:11 25.09.2025

  • 27 Реалист

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Що бе...":

    Ами то пак общината не си върши работата, като не осъществява контрол по изпълнение на договора.
    Да ги глобят 3 пъти по 20-50 хиляди и ще минават на 3 минути.
    Нищо не става от държавния чиновник !

    19:19 25.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Комунист!

    0 0 Отговор
    Вари го,печи го,комунистът си е комунист!

    19:24 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове