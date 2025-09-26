Новини
България »
Няма кой да проектира язовири в България

Няма кой да проектира язовири в България

26 Септември, 2025 12:22 1 658 100

  • язовир-
  • изграждане-
  • проектиране

Осезаемо проблемът с по-сухото време е от около 5 години

Няма кой да проектира язовири в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За подмяна на остаряла ВиК-инфраструктура са необходими 3,7 милиарда лева, и то само за неотложните и спешни действия. Това е заключението на новосъздадения Национален борд по водите.

"Решението не може да бъде с магическа пръчка. За да има вода, трябва да има водоизточник, довеждащ водопровод, пречиствателна станция и разклонена мрежа в самия град. Едното ако липсва, не може да се реши проблемът с водоснабдяването", заяви управителят на проектантска организация, специализирана в управлението на водните ресурси инж. Алеко Томов пред Bulgaria ON Air.

По думите му решение търсят политици или самозванци, но не и експерти.

"За 40 години имаше изградена 70 км водопреносна мрежа и над 50 язовира, за 35 години тази мрежа беше зарязана, не беше проектиран нито един язовир. Стоманената тръба е с живот около 20-25 години, в Троян тръбата е на 55 години. Корозирала е до степен, че тече като лейка, тя е като тунел, на места само мрежичка е останала", даде пример инж. Томов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Осезаемо проблемът с по-сухото време е от около 5 години.

"Водохващанията спадат, има причина да се правят язовири, водата намаля силно горе, като се прибавят и загубите... Но за да се проектира язовир е необходим колектив. Голямата генерация инженери отмина, имаме голям проблем - няма интерес към специалността ни. На нас гледат като на хидромафия", каза експертът в управлението на водните ресурси.

Българските общини искат самостоятелни ВиК дружества, които да са общински. Така поддържането на водопреносната мрежа и услугата за гражданите ще са по-добри.

"В момента има 16 общински ВиК дружества, цената на водата е по-ниска и цената на дейностите, които извършват са по-ниски. Ние правим нови водопроводи, то нямаме възможност на европейско финансиране. То отиде в огромните ВиК дружества, които не могат качествено да обслужват ВиК сектора, това доведе до голяма част от проблемите в сектора", обясни кметът на Карлово и член на Националното сдружение на общините Емил Кабаиванов.

Той заяви, че с повече общински дружества проблемите ще се решат по-бързо, качествено и с по-малко средства.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Сега почват дъждове и наводнения.

    Коментиран от #100

    12:26 26.09.2025

  • 2 Българин

    27 2 Отговор
    То няма кой да мие улиците, те за хидроархитекти се закъхърили 😆

    12:26 26.09.2025

  • 3 ДА ВЗЕМАТ ХИДРОИНЖЕНЕРА ОТ ЦАНКОВ КАМЪК

    38 0 Отговор
    ТО НЯМА ЕКСПЕРТИ ЗА НИЩО.САМО КАНДИДАТИ ЗА ДЕПУТАТИ.И ТО ЕДНИ ....

    12:28 26.09.2025

  • 4 8888

    45 1 Отговор
    По-добре не правете язовири, ще издавите хората. Път дето е на равна земя не можете да направите да изкара 2 години без ремонт, язовири ще правите!

    12:29 26.09.2025

  • 5 Обективен

    33 1 Отговор
    36 години само кражби и далавери.Политиците ни докараха до това положение.Навсякъде цари беззакония и некадърност .стотици хиляди калинки получават заплати за този ден вее

    12:29 26.09.2025

  • 6 Да внесат

    19 4 Отговор
    един компетентен проектант от чужбина да им ги проектира ! Ама той като им води бакиите и ще си замине бързо - бързо !

    12:30 26.09.2025

  • 7 Копуняга

    8 22 Отговор
    Проблема е ,че България е богата на ресурси а комунягите обичат да гепят. Всичко е на самоход за благото на 100 000 комуняги.

    Коментиран от #11, #13, #14, #18, #30

    12:30 26.09.2025

  • 8 Ромчо

    10 0 Отговор
    Е как да няма в махалите има 3 милиона мммнагааалааааа

    12:31 26.09.2025

  • 9 Германец

    26 1 Отговор
    В България работна ръка има само за въртене на гевреци, седене на бюра, носене на подноси, програмиране и колцентрове 😏

    12:31 26.09.2025

  • 10 Лопата Орешник

    37 2 Отговор
    50 години и прогрес по късно, великите капиталисти и евро атлантици, не могат да подменят това, което Тодор Живков им завеща! Могат само да организират прайдове, да защитават розови понита и да бълнуват електрически автомобили! Туй че две тръби и три павета не знаят как да сменят не е важно!

    Коментиран от #36

    12:31 26.09.2025

  • 11 Лопата Орешник

    32 3 Отговор

    До коментар #7 от "Копуняга":

    Не споменавай комунистите, те са построили всичко, което тези сега не могат да пребоядисат!

    12:33 26.09.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    30 2 Отговор
    Ама нали капитализмът беше по-велик от комунизма 🤔

    12:33 26.09.2025

  • 13 КАПИТАЛИСТ

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копуняга":

    ОЩЕ ЖИВЕЕШ С ОСТАНКИТЕ НА КОМУНИЗМА ВКЛ. И ЯЗОВИРИТЕ КОИТО СА СТРОЕНИ 50-ТЕ И 60-ТЕ Г. НА 20-И ВЕК.36 ГОДИНИ СЛЕД КРАЯ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА

    12:34 26.09.2025

  • 14 Бойко Българоубиец

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Копуняга":

    Аз не съм комунист, а капиталист 😉😏🤑

    12:34 26.09.2025

  • 15 Пари за водоснабдяване няма

    26 3 Отговор
    Пари за война има!

    Фашистката мафия в еС и в България бавно, но методично убива хората.

    12:34 26.09.2025

  • 16 Антон

    22 2 Отговор
    Добре че беше бай тошо и комундета да направят от територорията Държавата България! Все неща, които ползваме и до днес.

    12:34 26.09.2025

  • 17 Голям смях

    7 3 Отговор
    Как да няма?Има!
    Това е най "голямата" специалистка от служебните правителства на Янев,която спря строежите на пътища,която беше депутат от партията на Янев,а сега е депутат от партията на Гела.Ъова е Комитова.

    12:34 26.09.2025

  • 18 Исторически парк

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Копуняга":

    Под комунисти имаш предвид червените синове киро, кокоро и васко ДС

    12:34 26.09.2025

  • 19 С/Р

    7 2 Отговор
    За това пък, си имаме ей тиЪ!

    12:35 26.09.2025

  • 20 Бай Кольо Сапа

    19 0 Отговор
    Язовири има достатъчно. Поддържайте ги и спрете да ги източвате.

    12:35 26.09.2025

  • 21 Льольо

    13 0 Отговор
    Какво е станало с Доган, взема скъпо ама е най-добрия.

    12:35 26.09.2025

  • 22 Селянина с колелото

    23 1 Отговор
    Проблема не е в липсата на проектанти за язовири, а в лошото стопанисване на вече изградените язовири. Както с всичко останало в страната - корупция, разграбване, унищожаване на направеното. Следват европейски заеми които не можем да върнем. Споконо може да кажем че България е в ерата на Европейското Колониално Робство.
    Примери много:
    ПАВЕЦ Чаира - милиарди за ремонт и не работи.
    Към момента около 6-7 язовира са умишлено обезводнени.
    Масово не се поддържат язовирите и се краде от отпуснатите за ремонт пари (както при всички останали ремонти на каквото и да е).
    Поливни площи през 80 около 8,8-9 млн дка, а сега са 1,5-2 млн. дка., да не говорим колко плодородна земеделска земя кат.2 или кат.3 се преобразува с фалшиви документи в земя за фотоволтаици и батерии към тях.

    12:36 26.09.2025

  • 23 Софийски селянин,

    13 0 Отговор
    Сега разбрахте ли че с тези изтървани поколения на скапаният преход България няма бъдеще...

    Коментиран от #35

    12:36 26.09.2025

  • 24 Нямате

    14 0 Отговор
    специалисти, нямате пари. Нямаме ли университети за специалисти? Имаме пари за Украйна, за вноски в НАТО и ЕС. Разчитаме на това което ще ни върне ЕС по разни програми, но под хиляди условия и критерии.

    12:37 26.09.2025

  • 25 факуса

    5 1 Отговор
    ахмед доган хидроинженера нъл е жив,да спретне един два проекта,и кат времето става сухо що боклуците гарантират вода за гърция

    12:39 26.09.2025

  • 26 Всички ВиК да се управляват от Общините!

    7 2 Отговор
    Това е решението на всякакви проблеми с водата в България!
    ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ ИМА ВОДА - И НИКОЙ НЕ Я ПРОИЗВЕЖДА,
    за да слага монополни права върху нея!

    Хора, братя българи, Общините вземете си водата от държавата
    и нейните некадърни ВиК-оператори!

    Природата плюс умно и отговорно управление
    на ВиК - мрежата от Общините - от местната власт,

    тоест под контрола на хората във всяко населено място
    решава проблема с водата, без която животът става смърт!

    Общинският съвет избран от местните хора,
    решава какви такси да събира и какви инвестиции да прави.
    Нямало пари ли?
    Едно време жителите с доброволен труд са прокарвали
    водопроводите от километри в планините.

    Освен това - няколко общини с ОБЩИНСКИ ВиК кандидатстват заедно
    за европейските пари... ама айде стига вече с тези европейски пари
    щот съсипахме земеделието и икономиката на държавата.

    Има ярък пример как Общината управлява успешно и в
    интерес на жителите си ВиК - мрежата - това е Виена!
    И други по-малки градове в Австрия - като най-близка държава.
    Ми да идат да видят как се работи за жителите на своето населено място!

    КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ВОДАТА НЕ МОЖЕ ДА ИМА В БЪЛГАРИЯ,
    ЗАЩОТО НЯМА КОНЦЕСИОНЕР,
    КОЙТО ДА МОЖЕ ДА Я ПРОИЗВЕЖДА!
    И слава Богу!
    Не ли пък да се разпорежда с жизнения ни ресурс.

    Коментиран от #31, #38

    12:41 26.09.2025

  • 27 Нефтохимик

    8 6 Отговор
    ЛУКОИЛ да си плати данъците за последните 20 години и ще има пари за тръби от злато.
    Общините да съберат данъците от 500 000 руски имота и ще имате за тръби от платина и диаманти.

    Коментиран от #46

    12:41 26.09.2025

  • 28 коментар

    6 1 Отговор
    при толкова специалисти дошли да помагат от Сирия и Афганистан, нямате право да се оплаквате.
    Какво стана с ония вързаните от Динко.
    Динко е осъден а ония са отдавна в Европата

    12:41 26.09.2025

  • 29 Ужас безкрай

    10 2 Отговор
    ГЕРБ, години наред уволняваха доказани експерти, за да назначават верни на партията хора. Няма значение, какво могат, важното е да са наши хора, послушни.
    Скоро не само хидроинженери няма да има. Няма да има, кой да лекува хората. Шофьори и сервитьори може и да се внасят, но доктори в милиционерската държава на ГЕРБ-Ново начало няма да дойдат.

    12:42 26.09.2025

  • 30 Здрасти

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Копуняга":

    Това, което построено през социализмът, без никаква поддръжка изкара 35 години. Но вече остаря. Трябва малко поддръжка. Вече 36 години само се краде. Нищо не се прави. Само тръбите от социализма не можем да сменим. Да не говорим за нови язовири.

    12:42 26.09.2025

  • 31 Водометър

    4 10 Отговор

    До коментар #26 от "Всички ВиК да се управляват от Общините!":

    В Дупница щеше да е като във Виена, ако ни беше освободила Австрийската армия, но нас ни освободи Руската армия, затова сме като Донбас - с вода веднъж на три дни или като в Магадан - без канализация и с вода от помпа на улицата.

    Коментиран от #44, #67

    12:43 26.09.2025

  • 32 Дедо

    7 2 Отговор
    Е за полицаите намериха 2.5 милиарда за заплати, а Слави Зулуса ще строи детска болница за един милиард, при разчетна цена на строежа 150 милиона.Милиарди за МВР и сметките на Дългия в Барбадос има , но за вода за 500 хиляди бедстващи българи няма. Трябва да стане гражданска война няма как.

    12:44 26.09.2025

  • 33 Георги

    5 2 Отговор
    то не че няма вода, само така се усеща. Това е усещане за суша! Премирът даже си прави хотел с водопад!

    12:45 26.09.2025

  • 34 Пеевски

    4 0 Отговор
    Българи ще уредя да внасяме изгодно вода от Дубай и Пустинята . По 200 евро литъра през мои фирми доставчици.

    12:45 26.09.2025

  • 35 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Софийски селянин,":

    Контрареволюционният преход от социализъм към реставрация на капитализма завърши с Трета национална катастрофа.

    Бъдещето на България е заложено на запад.

    България вече е подобие на индиански резерват.

    Коментиран от #40

    12:45 26.09.2025

  • 36 В България

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    Великите капиталисти са путинисти. Бай ти Тошо управлява само 35 от 45 години и в последните му години имахме и режим на тока и режим на водата и дори банани нямаше.

    12:45 26.09.2025

  • 37 мда

    8 0 Отговор
    Всичко е ясно. Парите ги няма.

    12:46 26.09.2025

  • 38 Има готови проекти за язовири!

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Всички ВиК да се управляват от Общините!":

    Допълнение към горното.
    И язовирите вече са отговорност на държавата,
    ама с управление от знаещите родолюбиви българи,
    а не с управление от лично забогатяващи индивиди.

    Има готови проекти за няколко язовира -
    да възстановят научните институти - Водоканал проект и Хидроложките сектори
    Със закриването - ние да не би да ставаме безправна
    беззнаеща неграмотна колония от крепостни в собствените ни домове.
    Няма да стане феодализацията, ще видите!

    12:46 26.09.2025

  • 39 Сталин

    11 1 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири ,напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    Коментиран от #43, #69

    12:46 26.09.2025

  • 40 Третата национална катастрофа

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "Така е":

    Преходът от капитализъм към развит социализъм и комунизъм завърши с трета национална катастрофа. След катастрофата на социализма - народът се разбяга от преобърналото се комунистическо возило.

    Коментиран от #51

    12:47 26.09.2025

  • 41 Сталин

    7 2 Отговор
    В България само кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина

    12:47 26.09.2025

  • 42 демократ

    4 5 Отговор
    Виас се доказа като безполезна структура ни пътища ни язовири ни ландшафт.
    СУ и неговите некадърбици с огромни претенции убиха Бъшгарската политехника.
    Малоум ните и полугранотни комунистически кадри на СУ зятриха държавата с поми арският си университет.

    Коментиран от #50

    12:47 26.09.2025

  • 43 Истината

    4 9 Отговор

    До коментар #39 от "Сталин":

    Лошия Цар построи вървите язовири, електрифицакия, пътища, железни пътища, телеграфи, телефони и модерни фабрики. Комунистите едиствено ново, което въведоха беше радиоточката и телевизора с които промиха мозъка на невежия народ.

    Коментиран от #52

    12:48 26.09.2025

  • 44 Избирате си некадърни кметове

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Водометър":

    Които от срам не наемат експерти и учени.
    Имаме два университета в България все още
    със знаещи учени преподаватели:
    УАСГ и Минно-геоложкия, поканете ги да имате вода в Дупница.
    И не изпростявайте с Руската армия - при Русия
    имахме 6 атомни реактора с най-евтината енергия в света!
    Имахме вода в изобилие - всички заводи работеха
    с огромно количество ток и вода, забрави ли?
    Я виж около Дупница заводите къде са ви?!

    12:51 26.09.2025

  • 45 Хихо

    2 0 Отговор
    Точно тоя крадец от Карлово дава акъл.

    12:51 26.09.2025

  • 46 ии тpoл

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Нефтохимик":

    Защо само те? Айде и канадските ливади, дето ни крадат златото срещу 1,5% да вземат да си платят концесията както трябва на ниво 50%, плюс за вече изнесеното, пък да видим. Мината в Челопеч има капацитет 2 това годишно. 1 тон годишно за всяка година откак експлоатират находището и готово.

    12:52 26.09.2025

  • 47 123456

    8 1 Отговор
    Абе , питайте Тошко предателя - да си извика инженери за 500 -600лева, пардон , долара ! Някои братовчеди на ония лекари , дето дойдоха за по 500 .... Едни тояги трябват , едни яки тояги !

    12:53 26.09.2025

  • 48 демократ

    4 0 Отговор
    Уасг доказани не грамотници. Автрисйската програма за пътбо строителство претърпя тотален провал сега и язовирите. Дърти тъ пи и неграмотни. Падението на човечеството излиза от там.

    12:55 26.09.2025

  • 49 бай Бончо

    3 1 Отговор
    Ха ха , демократични шматки ! Социализма е недостижим !

    Коментиран от #54

    12:55 26.09.2025

  • 50 ии тpoл

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "демократ":

    Да, прав си, откак в СУ царуват кадри на унгарския евреин, университета бълва антипродукция, дето съсипва Бъпгария.
    Ей, доживяхме демократ да си признава провалите.

    12:56 26.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Някои

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Истината":

    и сега сте на радио точка, нищо че не е комунистическа.

    12:58 26.09.2025

  • 53 Знаещ

    4 0 Отговор
    Тези как опррделиха цена от 3,7 милиарда, кано не знаят какво ще правят. Колко тръби, цена на материали, работа. Или смятат предварително колко ще откраднат и после ако остане нещо за тръби. Или по стар обичай след 6 месеца цената ще стане двойна, ако имаме късмет.

    12:59 26.09.2025

  • 54 ии тpoл

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "бай Бончо":

    Да, защото по бай Тошово време имаше това, дето наричаме сега Кейнсиански държаевн капитализъм. Грешката беше от печеливши производства да се налива на губещи. А сега грешката е, че естествените монополи и едрия бизнес не са държавни. Искам да кажа, че всички - и като граждани, и като бизнес, губим от "либерализираните" цени на тока най-вече, от цените на водата и другите комунални услуги. Изобщо човек трябва да търси златната среда и какво за къде е подходящо, а не да изпада в религиозни спорове тип "комунисти" срещу "капиталисти".

    13:00 26.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Доган

    5 0 Отговор
    Аз съм учил хидрология в техникума. Консултирам прокетиране на язовири срещу хонорар от няколко милиона.

    13:01 26.09.2025

  • 57 Любен Дилов -син

    1 0 Отговор
    Рушим основата на къщата,преди да сме решили какво и как ще правим.Майстори сме в това,първо да разрушим.

    13:04 26.09.2025

  • 58 Силиций

    3 0 Отговор
    ОТ близо 40 години в милата родина настана мода поколение ь,ъ и з ,ако учат виШу -да учат право за адвокати,да учат вътрешен дизайн,да учат ай-ти,да учат за началници и депутати.....
    Ручайте сега "международни отношения" и се консултирайте с пишман-юристите откъде да вземете вода,а депутатите ще ви нахранят.

    13:05 26.09.2025

  • 59 Шайката ГЕРБ са виновни! Некадърници!

    3 0 Отговор
    Когато през 2025 г. в държава от ЕС все още има населени места с нередовно водоснабдяване, течове, мрежа от миналия век и липса на нови язовири, това наистина е срам. Да има в XXI век европейски граждани без достъп до чиста питейна вода — това не е просто управленски проблем, а дълбока системна криза, трупана с десетилетия от шайката престъпници ГЕРБ !!!

    13:05 26.09.2025

  • 60 Вие си ги избрахте

    1 1 Отговор
    На СА И КАТАР И ИЗРАЕЛ, дали с сим нужни проектанти на язовири или инженери и химици за станции за обезсоляване! Българския козе мозък с овче закваска още не е разбрал, че язовир се пълни с дъжд, сиреч от небето пада!!!! Като не пада откъде ли идва водата в полу или изцяло пустинните държави????

    13:06 26.09.2025

  • 61 Кой е виновен? ГЕРБ и Бойко Борисов!

    5 0 Отговор
    ГЕРБ (и предишните правителства)
    През управлението на ГЕРБ (2009–2021 и периодично след това):
    • Не беше реализирана цялостна водна стратегия
    • Средствата по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) често се даваха на големите ВиК холдинги, без реална ефективност
    • Язовири не се проектираха, въпреки ясно изразените проблеми с климатичните промени
    • Имаше скандали с ремонтите на язовири – включително такива, които се оказаха празни, неизползваеми или ремонтирани само "на хартия"
    💬 "Ние сме единствената страна, в която язовирите се ремонтират, без да се пълнят." — такава критика беше отправяна от експерти и преди.

    13:06 26.09.2025

  • 62 Централизираната ВиК структура

    3 0 Отговор
    Създаването на „мега ВиК дружества“, които обхващат по няколко области, доведе до:
    • лошо управление
    • загуба на местен контрол
    • липса на гъвкавост и лоша отчетност
    Както казва кметът Кабаиванов:
    🔧 „16 общински ВиК дружества работят по-добре, по-евтино и ефективно. А европейските пари отидоха при големите некадърни структури.“

    13:07 26.09.2025

  • 63 🚨 Реалните проблеми:

    4 0 Отговор
    • Над 60% загуби на вода по трасето в някои райони
    • Тръби от преди 50 години, корозирали и компрометирани
    • Намаляващи водоизточници заради климатичните промени
    • Без нови язовири от десетилетия
    • Липса на инженерен капацитет – както каза инж. Томов, „няма кой да проектира“, защото професията е занемарена

    13:08 26.09.2025

  • 64 ГЕРБ са мошеници и крадци!!

    3 1 Отговор
    💸 3,7 милиарда лева – неотложно
    Това не е бъдещ лукс. Това е спешна нужда, за да не останат цели региони на режим или без вода.
    Вместо това:
    • се вдигат заплати в силовия сектор, заради политическо спокойствие
    • се наливат пари в изборни кампании, без реална дългосрочна визия

    13:09 26.09.2025

  • 65 123456

    3 1 Отговор
    Вие ми казвате ,че тази държава ще приема еврото ?!??? Поне на 31.12 , пуснете водата да се изкъпят хората , за да е ясно , че са чисти тъпаци .

    13:09 26.09.2025

  • 66 📢 Какво може и трябва да се направи?

    2 0 Отговор
    • Финансиране с ясен приоритет – ВиК пред саниране и политически проекти
    • Децентрализация – общините да управляват мрежите си
    • Привличане на инженерен капацитет – с финансиране, образование, стипендии
    • Ясна, стратегическа карта на нови водоизточници и язовири
    • Независим контрол над качеството на изпълнение и ремонтите

    13:10 26.09.2025

  • 67 Вие си ги избрахте

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Водометър":

    Колко проблема на Дупница реши влизането в НАТО и ЕС, е точно толкова ще реши Шенген и ЕЗ.....

    13:10 26.09.2025

  • 68 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Няма. Хидропроект отдавна го няма.

    13:10 26.09.2025

  • 69 Оправи си лексиката

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сталин":

    "Цървулите" построиха две Българии по времето на "лошите комунисти".

    Когато през юни 1923 г. фашистките главорези обезглавиха великия син на България - законния министър-председател Александър Стамболийски и в конски чул занесоха главата му на тогавашните жълтопаветни гражданя-превратаджий в София, 85% от населението (най-вероятно и твоите деди) са селяни!

    През 1944 г. над 80% от населението на Царство България е селско население!

    Днешните жълтопаветни отпадъци в софийската фекална канализация са менталните наследници на фашистките убийци и погромаджий от 09.06.1923 г. до 09.09.1944г. Нищо че са синове и дъщери; внуци и внучки на комунисти и на продажното ДС.

    Коментиран от #73

    13:12 26.09.2025

  • 70 Оня де.б.ил....

    5 1 Отговор
    Льольото Бойко Борисов вместо да осигури вода на хората да не ходят жадни, некъпани и с миризливи тоалетни, предпочете да облича стари блокове в сериопор за три пъти по-високи суми и да се облажат фирми гравитиращи около шайката крадци и измамници ГЕРБ!!!!!!!

    13:12 26.09.2025

  • 71 Общественият гняв е оправдан

    4 0 Отговор
    Водата е основна човешка нужда.
    Липсата ѝ = срив на здравето, икономиката, достойнството.
    Политиците, които са неглижирали този сектор, заслужават обществено разобличение и пълна ревизия на управлението си – без значение от коя партия са.
    ГЕРБ носи основна отговорност, тъй като над 12 години контролираха централната власт и ресурсите, но и всички след тях, които не предложиха реални и ефективни мерки, също имат вина.

    13:13 26.09.2025

  • 72 Факт

    3 0 Отговор
    Голям язовир си прави след дългогодишни изследвания на оттока на водосборния басейн. После идват геолози, еколози, проектанти, енергетици, строителни организации. Разпределението на водите и водоснабдяването трябва да бъдат държавни. Това ще помогне да се контролират цените на водата да бъдат поносими за всички на територията. Като искат общините да си ги поддържат. То и досега никой не им е пречил да дават проекти за финансиране. Вместо за вода, фондовете обикновено отиват за бетониране на общинския център.

    13:14 26.09.2025

  • 73 Огромната цена плати народа!

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Оправи си лексиката":

    Това не става по магия, а с тежка репресия и на висока цена:
    • Финансирането идва чрез огромна експроприация – на частна собственост, земя, индустрия (принудително отнемане на частната собственост без обезщетение!)
    • Глад, репресии, лагери (като „Белене“), избити и затворени хора, включително образован елит.
    💡 Да, изградено е много. Но да се твърди, че това е било чисто „народно“ дело на „цървулите“, е пропаганден мит. Без НРБ да влезе в съветския блок и да получава достъп до СИВ, търговия и технологии, този напредък щеше да е невъзможен.
    Историята не трябва да се използва като тояга за съвременно политическо мачкане. Да, имало е репресии, преврати, кръв. Но да пренасяме вината върху днешните граждани е абсурд.
    Историята на България е пълна с трагедии, героизъм, престъпления и пробиви.
    Да я сведеш до „цървулите построиха държава, а гражданите са отпадъци“ е обида и за едните, и за другите.
    Вместо да делим, време е да извадим уроци – и да градим, а не да мразим.

    Коментиран от #80

    13:21 26.09.2025

  • 74 Аква

    3 1 Отговор
    Пак гласувайте за ГЕРБ! Ще ви спрат и въздуха!

    Коментиран от #99

    13:21 26.09.2025

  • 75 Чудя се ...

    2 0 Отговор
    Ако няма български експерти да проектират язовири, защо не поканим чужди?
    И ако имаме, защо не ги използваме?

    13:24 26.09.2025

  • 76 Мнение

    2 0 Отговор
    България има отделни експерти, но:
    • няма достатъчно млади инженери в хидротехническите специалности;
    • липсват цели екипи, нужни за комплексно проектиране;
    • старото поколение се пенсионира, а младите не избират тази кариера.
    Резултат:
    Имаме няколко „оцелели“ фирми и експерти, които буквално се броят на пръсти — и често работят на ръба на възможностите си, без приемственост.

    13:25 26.09.2025

  • 77 Факт

    0 0 Отговор
    Зависи от човека. Който е репресирал някога, репресира и сега.

    13:25 26.09.2025

  • 78 Вещица - гадателка

    0 2 Отговор
    Ми то по времето на Соца, забраниха хората да имат герани. Унищожиха чешмичките около селата и градовете. Едно време хората са отглеждали всичко, понеже са имали свои ниви. Глад не е имало. Изкоренихте земите на Селяните! Направиха си ТКЗС -та. По времето на Соца си Направиха язовири да поливат реколтите по ТКЗС... Сега кой ГоведаРоби ще ти работят за поддържане на язовирите и да поливат с вода от тях земите в ТКЗС-тата? От реката Дунав прекараха мръснаВода по градовете....

    Коментиран от #86

    13:28 26.09.2025

  • 79 Защо не каним чужди експерти?

    2 0 Отговор
    Чужди експерти понякога участват в анализи, екологични оценки, моделиране.
    Но самото проектиране на язовири в България е много строго регулирано по БДС/ЗУТ/ЗООС, което:
    изисква лицензирани български проектанти
    бюрократично затруднява работата с външни фирми
    Цената е огромна за чуждестранните екипи (особено от Германия, Австрия, Швейцария, Израел) искат много по-високи хонорари.
    Българските ВиК дружества и общини не могат да си ги позволят, особено без ясно финансиране от държавата или ЕС.
    Има много административни пречки и закостеняла система
    Проблемът не е само в „няма кой“, а и в това, че системата не иска да промени начина си на работа.
    Няма стратегическа държавна програма за язовири, която да събере финансиране, експерти и дългосрочен план.

    13:28 26.09.2025

  • 80 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Огромната цена плати народа!":

    откъде си?

    Откъде са дедите ти?

    Никой няма нужда от твоите общи приказки.

    Коментиран от #96

    13:28 26.09.2025

  • 81 Вещица - гадателка

    1 2 Отговор
    Едно време в двора на всяка къща на село имаше ГЕРАНИ от които с кладенци си вземаха вода за пиене, за миене, за поливане.... някой къщички си имаха своя изворна вода... от рекичките..... По времето на Соца забраниха Гераните, Чешмичките, да се ползва вода от Реките.... и Комунистите написаха, че това е ДЪРЖАВНА - ???НАРОДНА??? ВОДА и забраниха на НАРОДА БЪЛГАРСКИ ДА СИ ПОЛЗВА ВОДАТА ОТ СВОИТЕ СОБСТВЕНИ ЗЕМИ КОИТО ПРОТЕЖАВАШЕ, понеже му отнеха ЗЕМИТЕ и ГЕРАНИТЕ и ЧЕШМИТЕ и РЕКИТЕ!

    Коментиран от #88

    13:28 26.09.2025

  • 82 Как стигнахме дотук?

    1 0 Отговор
    След 1990 г.:
    Хидротехническите факултети се свиха до миниатюрни катедри.
    Инженерите от 70-те/80-те години застаряха, пенсионираха се или заминаха в частния сектор или чужбина.
    Държавата не инвестираше в обновяване на сектора – нито в техника, нито в хора.
    Както каза инж. Алеко Томов:
    „Голямата генерация инженери отмина, няма интерес към специалността ни.“

    13:29 26.09.2025

  • 83 Вещица - гадателка

    1 1 Отговор
    Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022г. , не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност. Та то до 1944г ...ние БЪЛГАРИТЕ СМЕ БИЛЕ СВОБОДНИ..... Спомням си като малък на село и нашата къша и съседната имаха един Геран... и там идваше и вадеше от герана най - старият човек, който съм виждал на над 110 г - Баба Герга и се усмихваше... и ми даваше да си пийна бистра водица!

    13:29 26.09.2025

  • 84 Какво трябва да се направи?

    2 0 Отговор
    Национална програма за възраждане на хидросектора
    • Стипендии, стажове, държавни гарантирани заплати.
    • 🌍 Покана към международни хидроинженерни компании
    • При опростени процедури, с участие на български фирми.
    • 📚 Образователна кампания за привличане на ученици в инженерни професии.
    • 🤝 Партньорства с университети от ЕС – Германия, Чехия, Австрия – водещи в тази област.
    • 💡 Създаване на Държавен водно-инженерен институт – като кадрова и експертна база.

    13:30 26.09.2025

  • 85 Вещица - гадателка

    1 0 Отговор
    Аз живея в апартамент в блок. Понеже апартамента беше построен върху геран, сложихме вода помпа и сега всичките живеещи по апартаментите си имаме не само вода за къпане и пране, но и за пиене. Там в кладенеца отпадъци не влизат. Лошото е само това, че мома Гергана няма как с Менци на рамо да отиде там и да ги напълни и след това да ги разлее пред очите на Юнака в който се е влюбила!
    Защо комунистите унищожиха "ГЕРАНИТЕ - КЛАДЕНЦИТЕ" , които хората имаха по своите собствени земи? Защо в момента ако имаш "Геран - Кладенец" в двора на своят дом трябва да го регистрираш и да плащаш данък? Та изслушайте песента на Мими Иванова - Майчице Свята.... Стара като Земята... твоят сън ме допреди. Майчице Свята чиста като росата... твоят дъх в мене гори... Майчице Свята силна като морето, моят дух ти го крепиш... Майчице Свята топла като лъчите..моят дъх ти озари....

    13:32 26.09.2025

  • 86 Защо лъжеш?

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Вещица - гадателка":

    Има ли наивници, които да ти се връзват на лъжите!?

    13:32 26.09.2025

  • 87 Вещица - гадателка

    2 0 Отговор
    Фундамента на една държава за да се нарича Държава са - Името, Знамето, Герба, Банките, Пощите, Железниците с Влаковете, Пътищата, Границите да са задължително Държавна собственост, а Селяните да притежават своя собствена Земя и герани за поливане на територията на тази Държава и градовете да вардят селяните от външна инвазия на Вандали!

    13:33 26.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Вещица - гадателка

    2 0 Отговор
    Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022г. , не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност. Та то до 1944г ...ние БЪЛГАРИТЕ СМЕ БИЛЕ СВОБОДНИ..... Спомням си като малък на село и нашата къша и съседната имаха един Геран... и там идваше и вадеше от герана най - старият човек, който съм виждал на над 110 г - Баба Герга и се усмихваше... и ми даваше да си пийна бистра водица!

    13:36 26.09.2025

  • 90 Инвестиции в хора, не само в бетон!

    1 0 Отговор
    ❗Да, няма кой да проектира язовири в България – но не защото не можем, а защото не искаме да създадем условия.
    Има решения — включително с чуждестранно участие, но трябва:
    • политическа воля
    • дългосрочна стратегия
    Както каза мъдрият и добре образован Асен Василев:" Трябват инвестиции в ХОРАТА, не само в БЕТОН!" или:" Трябва да има баланс между инвестиции в хора и инвестиции в инфраструктура!!!"
    Льольото Бойко Борисов му дай само да бетонира, да краде от асфалт и от фалшиви ремонти на празни язовири!!! ГЕРБ са шайка престъпници!!! Разследване и затвор!!!

    13:36 26.09.2025

  • 91 Вещица - гадателка

    1 1 Отговор
    Едно време в двора на всяка къща на село имаше ГЕРАНИ от които с кладенци си вземаха вода за пиене, за миене, за поливане.... някой къщички си имаха своя изворна вода... от рекичките..... По времето на Соца забраниха Гераните, Чешмичките, да се ползва вода от Реките.... и Комунистите написаха, че това е ДЪРЖАВНА - ???НАРОДНА??? ВОДА и забраниха на НАРОДА БЪЛГАРСКИ ДА СИ ПОЛЗВА ВОДАТА ОТ СВОИТЕ СОБСТВЕНИ ЗЕМИ КОИТО ПРОТЕЖАВАШЕ, понеже му отнеха ЗЕМИТЕ и ГЕРАНИТЕ и ЧЕШМИТЕ и РЕКИТЕ!

    13:36 26.09.2025

  • 92 Вещица - гадателка

    1 1 Отговор
    Ми то по времето на Соца, забраниха хората да имат герани. Унищожиха чешмичките около селата и градовете. Едно време хората са отглеждали всичко, понеже са имали свои ниви. Глад не е имало. Изкоренихте земите на Селяните! Направиха си ТКЗС -та. По времето на Соца си Направиха язовири да поливат реколтите по ТКЗС... Сега кой ГоведаРоби ще ти работят за поддържане на язовирите и да поливат с вода от тях земите в ТКЗС-тата? От реката Дунав прекараха мръснаВода по градовете....

    13:37 26.09.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Вещица - гадателка

    1 0 Отговор
    Комунист - този, който си подтиска пръдянята с часове, и часове, и часове, и дни, и дни, и седмици, и седмици, и години, и години .... и накрая като пръъъъъдне вулкан изригва и цели народности погълва!

    Коментиран от #97

    13:40 26.09.2025

  • 95 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Не бойте се, Тръмп ще ви внесе вода дотектно от юосисипи. Барабарт с алигаторите. Само да можте да ми наплатите. Или да му подарите АЕЦа, че друго вече не остана за подаряване. А вашта вода я подариха на гърция, туррция и ис срраелл.

    13:48 26.09.2025

  • 96 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "А ти":

    На моя дядо са му взели земята, добитъка и всичко, което е създал с труд. Той не е бил буржоа, не е бил „враг“, а български трудолюбив селянин. Сам е построил двуетажна къща с основи от камъни и тухли без строително образование, къщата е още цяла след толкова години. Работи упорито и купи един от първите апартаменги в града, работи в Завод. Ако това е цената на индустриализацията, нека не я наричаме „героизъм“, а това, което е – репресия срещу собствения народ.
    За теб това са „общи приказки“, за мен е лична семейна история. Точно такива хора като моя дядо изнесоха на гърба си България, а бяха смачкани, защото не се кланяха на партията.
    Много мъка преживя той и рано си отиде от този свят.
    И последно: НЕ говори от името на Другите, ти можеш да говориш САМО от Свое име! Ясно?! Ако не ти харесват думите ми, просто подмини!

    13:50 26.09.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Васил

    1 0 Отговор
    Е как да няма ! Еми господин инженера Доган дето взе няколко милиона като консултант!

    13:53 26.09.2025

  • 99 Ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Аква":

    Спокойно, ГЕРБ ще приватизират и въздуха, който дишаме.
    Кислород? Това ще се дава само срещу партийна книжка от ГЕРБ...Звучи като черен хумор с доза истина, особено на фона на ВиК кризите, надуването на цени, корупционните скандали и административната задушливост....

    13:54 26.09.2025

  • 100 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А защото е така ще ви кажа ,,ЯЗОВИРИТЕ СА ВИНАГИ ПРАЗНИ И СЪС ДЪЖД И БЕЗ ДЪЖД. ПРОСТО СА ЗАТЛАЧЕНИ И НЯМАТ ПРОЕКТИРАНИЯТ ОБЕМ.ТО БИВА ДА СТЕ ТЪПИ КАТО ДУПЕТО НА АФРИКАНСКИ СЛОН АМА И ТОВА ЗАДМИНАХТЕ.

    13:55 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове