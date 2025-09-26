Няма кой да проектира язовири в България

За подмяна на остаряла ВиК-инфраструктура са необходими 3,7 милиарда лева, и то само за неотложните и спешни действия. Това е заключението на новосъздадения Национален борд по водите.
"Решението не може да бъде с магическа пръчка. За да има вода, трябва да има водоизточник, довеждащ водопровод, пречиствателна станция и разклонена мрежа в самия град. Едното ако липсва, не може да се реши проблемът с водоснабдяването", заяви управителят на проектантска организация, специализирана в управлението на водните ресурси инж. Алеко Томов пред Bulgaria ON Air.
По думите му решение търсят политици или самозванци, но не и експерти.
"За 40 години имаше изградена 70 км водопреносна мрежа и над 50 язовира, за 35 години тази мрежа беше зарязана, не беше проектиран нито един язовир. Стоманената тръба е с живот около 20-25 години, в Троян тръбата е на 55 години. Корозирала е до степен, че тече като лейка, тя е като тунел, на места само мрежичка е останала", даде пример инж. Томов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Осезаемо проблемът с по-сухото време е от около 5 години.
"Водохващанията спадат, има причина да се правят язовири, водата намаля силно горе, като се прибавят и загубите... Но за да се проектира язовир е необходим колектив. Голямата генерация инженери отмина, имаме голям проблем - няма интерес към специалността ни. На нас гледат като на хидромафия", каза експертът в управлението на водните ресурси.
Българските общини искат самостоятелни ВиК дружества, които да са общински. Така поддържането на водопреносната мрежа и услугата за гражданите ще са по-добри.
"В момента има 16 общински ВиК дружества, цената на водата е по-ниска и цената на дейностите, които извършват са по-ниски. Ние правим нови водопроводи, то нямаме възможност на европейско финансиране. То отиде в огромните ВиК дружества, които не могат качествено да обслужват ВиК сектора, това доведе до голяма част от проблемите в сектора", обясни кметът на Карлово и член на Националното сдружение на общините Емил Кабаиванов.
Той заяви, че с повече общински дружества проблемите ще се решат по-бързо, качествено и с по-малко средства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #100
12:26 26.09.2025
2 Българин
12:26 26.09.2025
3 ДА ВЗЕМАТ ХИДРОИНЖЕНЕРА ОТ ЦАНКОВ КАМЪК
12:28 26.09.2025
4 8888
12:29 26.09.2025
5 Обективен
12:29 26.09.2025
6 Да внесат
12:30 26.09.2025
7 Копуняга
Коментиран от #11, #13, #14, #18, #30
12:30 26.09.2025
8 Ромчо
12:31 26.09.2025
9 Германец
12:31 26.09.2025
10 Лопата Орешник
Коментиран от #36
12:31 26.09.2025
11 Лопата Орешник
До коментар #7 от "Копуняга":Не споменавай комунистите, те са построили всичко, което тези сега не могат да пребоядисат!
12:33 26.09.2025
12 Ивелин Михайлов
12:33 26.09.2025
13 КАПИТАЛИСТ
До коментар #7 от "Копуняга":ОЩЕ ЖИВЕЕШ С ОСТАНКИТЕ НА КОМУНИЗМА ВКЛ. И ЯЗОВИРИТЕ КОИТО СА СТРОЕНИ 50-ТЕ И 60-ТЕ Г. НА 20-И ВЕК.36 ГОДИНИ СЛЕД КРАЯ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА
12:34 26.09.2025
14 Бойко Българоубиец
До коментар #7 от "Копуняга":Аз не съм комунист, а капиталист 😉😏🤑
12:34 26.09.2025
15 Пари за водоснабдяване няма
Фашистката мафия в еС и в България бавно, но методично убива хората.
12:34 26.09.2025
16 Антон
12:34 26.09.2025
17 Голям смях
Това е най "голямата" специалистка от служебните правителства на Янев,която спря строежите на пътища,която беше депутат от партията на Янев,а сега е депутат от партията на Гела.Ъова е Комитова.
12:34 26.09.2025
18 Исторически парк
До коментар #7 от "Копуняга":Под комунисти имаш предвид червените синове киро, кокоро и васко ДС
12:34 26.09.2025
19 С/Р
12:35 26.09.2025
20 Бай Кольо Сапа
12:35 26.09.2025
21 Льольо
12:35 26.09.2025
22 Селянина с колелото
Примери много:
ПАВЕЦ Чаира - милиарди за ремонт и не работи.
Към момента около 6-7 язовира са умишлено обезводнени.
Масово не се поддържат язовирите и се краде от отпуснатите за ремонт пари (както при всички останали ремонти на каквото и да е).
Поливни площи през 80 около 8,8-9 млн дка, а сега са 1,5-2 млн. дка., да не говорим колко плодородна земеделска земя кат.2 или кат.3 се преобразува с фалшиви документи в земя за фотоволтаици и батерии към тях.
12:36 26.09.2025
23 Софийски селянин,
Коментиран от #35
12:36 26.09.2025
24 Нямате
12:37 26.09.2025
25 факуса
12:39 26.09.2025
26 Всички ВиК да се управляват от Общините!
ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ ИМА ВОДА - И НИКОЙ НЕ Я ПРОИЗВЕЖДА,
за да слага монополни права върху нея!
Хора, братя българи, Общините вземете си водата от държавата
и нейните некадърни ВиК-оператори!
Природата плюс умно и отговорно управление
на ВиК - мрежата от Общините - от местната власт,
тоест под контрола на хората във всяко населено място
решава проблема с водата, без която животът става смърт!
Общинският съвет избран от местните хора,
решава какви такси да събира и какви инвестиции да прави.
Нямало пари ли?
Едно време жителите с доброволен труд са прокарвали
водопроводите от километри в планините.
Освен това - няколко общини с ОБЩИНСКИ ВиК кандидатстват заедно
за европейските пари... ама айде стига вече с тези европейски пари
щот съсипахме земеделието и икономиката на държавата.
Има ярък пример как Общината управлява успешно и в
интерес на жителите си ВиК - мрежата - това е Виена!
И други по-малки градове в Австрия - като най-близка държава.
Ми да идат да видят как се работи за жителите на своето населено място!
КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ВОДАТА НЕ МОЖЕ ДА ИМА В БЪЛГАРИЯ,
ЗАЩОТО НЯМА КОНЦЕСИОНЕР,
КОЙТО ДА МОЖЕ ДА Я ПРОИЗВЕЖДА!
И слава Богу!
Не ли пък да се разпорежда с жизнения ни ресурс.
Коментиран от #31, #38
12:41 26.09.2025
27 Нефтохимик
Общините да съберат данъците от 500 000 руски имота и ще имате за тръби от платина и диаманти.
Коментиран от #46
12:41 26.09.2025
28 коментар
Какво стана с ония вързаните от Динко.
Динко е осъден а ония са отдавна в Европата
12:41 26.09.2025
29 Ужас безкрай
Скоро не само хидроинженери няма да има. Няма да има, кой да лекува хората. Шофьори и сервитьори може и да се внасят, но доктори в милиционерската държава на ГЕРБ-Ново начало няма да дойдат.
12:42 26.09.2025
30 Здрасти
До коментар #7 от "Копуняга":Това, което построено през социализмът, без никаква поддръжка изкара 35 години. Но вече остаря. Трябва малко поддръжка. Вече 36 години само се краде. Нищо не се прави. Само тръбите от социализма не можем да сменим. Да не говорим за нови язовири.
12:42 26.09.2025
31 Водометър
До коментар #26 от "Всички ВиК да се управляват от Общините!":В Дупница щеше да е като във Виена, ако ни беше освободила Австрийската армия, но нас ни освободи Руската армия, затова сме като Донбас - с вода веднъж на три дни или като в Магадан - без канализация и с вода от помпа на улицата.
Коментиран от #44, #67
12:43 26.09.2025
32 Дедо
12:44 26.09.2025
33 Георги
12:45 26.09.2025
34 Пеевски
12:45 26.09.2025
35 Така е
До коментар #23 от "Софийски селянин,":Контрареволюционният преход от социализъм към реставрация на капитализма завърши с Трета национална катастрофа.
Бъдещето на България е заложено на запад.
България вече е подобие на индиански резерват.
Коментиран от #40
12:45 26.09.2025
36 В България
До коментар #10 от "Лопата Орешник":Великите капиталисти са путинисти. Бай ти Тошо управлява само 35 от 45 години и в последните му години имахме и режим на тока и режим на водата и дори банани нямаше.
12:45 26.09.2025
37 мда
12:46 26.09.2025
38 Има готови проекти за язовири!
До коментар #26 от "Всички ВиК да се управляват от Общините!":Допълнение към горното.
И язовирите вече са отговорност на държавата,
ама с управление от знаещите родолюбиви българи,
а не с управление от лично забогатяващи индивиди.
Има готови проекти за няколко язовира -
да възстановят научните институти - Водоканал проект и Хидроложките сектори
Със закриването - ние да не би да ставаме безправна
беззнаеща неграмотна колония от крепостни в собствените ни домове.
Няма да стане феодализацията, ще видите!
12:46 26.09.2025
39 Сталин
Коментиран от #43, #69
12:46 26.09.2025
40 Третата национална катастрофа
До коментар #35 от "Така е":Преходът от капитализъм към развит социализъм и комунизъм завърши с трета национална катастрофа. След катастрофата на социализма - народът се разбяга от преобърналото се комунистическо возило.
Коментиран от #51
12:47 26.09.2025
41 Сталин
12:47 26.09.2025
42 демократ
СУ и неговите некадърбици с огромни претенции убиха Бъшгарската политехника.
Малоум ните и полугранотни комунистически кадри на СУ зятриха държавата с поми арският си университет.
Коментиран от #50
12:47 26.09.2025
43 Истината
До коментар #39 от "Сталин":Лошия Цар построи вървите язовири, електрифицакия, пътища, железни пътища, телеграфи, телефони и модерни фабрики. Комунистите едиствено ново, което въведоха беше радиоточката и телевизора с които промиха мозъка на невежия народ.
Коментиран от #52
12:48 26.09.2025
44 Избирате си некадърни кметове
До коментар #31 от "Водометър":Които от срам не наемат експерти и учени.
Имаме два университета в България все още
със знаещи учени преподаватели:
УАСГ и Минно-геоложкия, поканете ги да имате вода в Дупница.
И не изпростявайте с Руската армия - при Русия
имахме 6 атомни реактора с най-евтината енергия в света!
Имахме вода в изобилие - всички заводи работеха
с огромно количество ток и вода, забрави ли?
Я виж около Дупница заводите къде са ви?!
12:51 26.09.2025
45 Хихо
12:51 26.09.2025
46 ии тpoл
До коментар #27 от "Нефтохимик":Защо само те? Айде и канадските ливади, дето ни крадат златото срещу 1,5% да вземат да си платят концесията както трябва на ниво 50%, плюс за вече изнесеното, пък да видим. Мината в Челопеч има капацитет 2 това годишно. 1 тон годишно за всяка година откак експлоатират находището и готово.
12:52 26.09.2025
47 123456
12:53 26.09.2025
48 демократ
12:55 26.09.2025
49 бай Бончо
Коментиран от #54
12:55 26.09.2025
50 ии тpoл
До коментар #42 от "демократ":Да, прав си, откак в СУ царуват кадри на унгарския евреин, университета бълва антипродукция, дето съсипва Бъпгария.
Ей, доживяхме демократ да си признава провалите.
12:56 26.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Някои
До коментар #43 от "Истината":и сега сте на радио точка, нищо че не е комунистическа.
12:58 26.09.2025
53 Знаещ
12:59 26.09.2025
54 ии тpoл
До коментар #49 от "бай Бончо":Да, защото по бай Тошово време имаше това, дето наричаме сега Кейнсиански държаевн капитализъм. Грешката беше от печеливши производства да се налива на губещи. А сега грешката е, че естествените монополи и едрия бизнес не са държавни. Искам да кажа, че всички - и като граждани, и като бизнес, губим от "либерализираните" цени на тока най-вече, от цените на водата и другите комунални услуги. Изобщо човек трябва да търси златната среда и какво за къде е подходящо, а не да изпада в религиозни спорове тип "комунисти" срещу "капиталисти".
13:00 26.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Доган
13:01 26.09.2025
57 Любен Дилов -син
13:04 26.09.2025
58 Силиций
Ручайте сега "международни отношения" и се консултирайте с пишман-юристите откъде да вземете вода,а депутатите ще ви нахранят.
13:05 26.09.2025
59 Шайката ГЕРБ са виновни! Некадърници!
13:05 26.09.2025
60 Вие си ги избрахте
13:06 26.09.2025
61 Кой е виновен? ГЕРБ и Бойко Борисов!
През управлението на ГЕРБ (2009–2021 и периодично след това):
• Не беше реализирана цялостна водна стратегия
• Средствата по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) често се даваха на големите ВиК холдинги, без реална ефективност
• Язовири не се проектираха, въпреки ясно изразените проблеми с климатичните промени
• Имаше скандали с ремонтите на язовири – включително такива, които се оказаха празни, неизползваеми или ремонтирани само "на хартия"
💬 "Ние сме единствената страна, в която язовирите се ремонтират, без да се пълнят." — такава критика беше отправяна от експерти и преди.
13:06 26.09.2025
62 Централизираната ВиК структура
• лошо управление
• загуба на местен контрол
• липса на гъвкавост и лоша отчетност
Както казва кметът Кабаиванов:
🔧 „16 общински ВиК дружества работят по-добре, по-евтино и ефективно. А европейските пари отидоха при големите некадърни структури.“
13:07 26.09.2025
63 🚨 Реалните проблеми:
• Тръби от преди 50 години, корозирали и компрометирани
• Намаляващи водоизточници заради климатичните промени
• Без нови язовири от десетилетия
• Липса на инженерен капацитет – както каза инж. Томов, „няма кой да проектира“, защото професията е занемарена
13:08 26.09.2025
64 ГЕРБ са мошеници и крадци!!
Това не е бъдещ лукс. Това е спешна нужда, за да не останат цели региони на режим или без вода.
Вместо това:
• се вдигат заплати в силовия сектор, заради политическо спокойствие
• се наливат пари в изборни кампании, без реална дългосрочна визия
13:09 26.09.2025
65 123456
13:09 26.09.2025
66 📢 Какво може и трябва да се направи?
• Децентрализация – общините да управляват мрежите си
• Привличане на инженерен капацитет – с финансиране, образование, стипендии
• Ясна, стратегическа карта на нови водоизточници и язовири
• Независим контрол над качеството на изпълнение и ремонтите
13:10 26.09.2025
67 Вие си ги избрахте
До коментар #31 от "Водометър":Колко проблема на Дупница реши влизането в НАТО и ЕС, е точно толкова ще реши Шенген и ЕЗ.....
13:10 26.09.2025
68 Данко Харсъзина
13:10 26.09.2025
69 Оправи си лексиката
До коментар #39 от "Сталин":"Цървулите" построиха две Българии по времето на "лошите комунисти".
Когато през юни 1923 г. фашистките главорези обезглавиха великия син на България - законния министър-председател Александър Стамболийски и в конски чул занесоха главата му на тогавашните жълтопаветни гражданя-превратаджий в София, 85% от населението (най-вероятно и твоите деди) са селяни!
През 1944 г. над 80% от населението на Царство България е селско население!
Днешните жълтопаветни отпадъци в софийската фекална канализация са менталните наследници на фашистките убийци и погромаджий от 09.06.1923 г. до 09.09.1944г. Нищо че са синове и дъщери; внуци и внучки на комунисти и на продажното ДС.
Коментиран от #73
13:12 26.09.2025
70 Оня де.б.ил....
13:12 26.09.2025
71 Общественият гняв е оправдан
Липсата ѝ = срив на здравето, икономиката, достойнството.
Политиците, които са неглижирали този сектор, заслужават обществено разобличение и пълна ревизия на управлението си – без значение от коя партия са.
ГЕРБ носи основна отговорност, тъй като над 12 години контролираха централната власт и ресурсите, но и всички след тях, които не предложиха реални и ефективни мерки, също имат вина.
13:13 26.09.2025
72 Факт
13:14 26.09.2025
73 Огромната цена плати народа!
До коментар #69 от "Оправи си лексиката":Това не става по магия, а с тежка репресия и на висока цена:
• Финансирането идва чрез огромна експроприация – на частна собственост, земя, индустрия (принудително отнемане на частната собственост без обезщетение!)
• Глад, репресии, лагери (като „Белене“), избити и затворени хора, включително образован елит.
💡 Да, изградено е много. Но да се твърди, че това е било чисто „народно“ дело на „цървулите“, е пропаганден мит. Без НРБ да влезе в съветския блок и да получава достъп до СИВ, търговия и технологии, този напредък щеше да е невъзможен.
Историята не трябва да се използва като тояга за съвременно политическо мачкане. Да, имало е репресии, преврати, кръв. Но да пренасяме вината върху днешните граждани е абсурд.
Историята на България е пълна с трагедии, героизъм, престъпления и пробиви.
Да я сведеш до „цървулите построиха държава, а гражданите са отпадъци“ е обида и за едните, и за другите.
Вместо да делим, време е да извадим уроци – и да градим, а не да мразим.
Коментиран от #80
13:21 26.09.2025
74 Аква
Коментиран от #99
13:21 26.09.2025
75 Чудя се ...
И ако имаме, защо не ги използваме?
13:24 26.09.2025
76 Мнение
• няма достатъчно млади инженери в хидротехническите специалности;
• липсват цели екипи, нужни за комплексно проектиране;
• старото поколение се пенсионира, а младите не избират тази кариера.
Резултат:
Имаме няколко „оцелели“ фирми и експерти, които буквално се броят на пръсти — и често работят на ръба на възможностите си, без приемственост.
13:25 26.09.2025
77 Факт
13:25 26.09.2025
78 Вещица - гадателка
Коментиран от #86
13:28 26.09.2025
79 Защо не каним чужди експерти?
Но самото проектиране на язовири в България е много строго регулирано по БДС/ЗУТ/ЗООС, което:
изисква лицензирани български проектанти
бюрократично затруднява работата с външни фирми
Цената е огромна за чуждестранните екипи (особено от Германия, Австрия, Швейцария, Израел) искат много по-високи хонорари.
Българските ВиК дружества и общини не могат да си ги позволят, особено без ясно финансиране от държавата или ЕС.
Има много административни пречки и закостеняла система
Проблемът не е само в „няма кой“, а и в това, че системата не иска да промени начина си на работа.
Няма стратегическа държавна програма за язовири, която да събере финансиране, експерти и дългосрочен план.
13:28 26.09.2025
80 А ти
До коментар #73 от "Огромната цена плати народа!":откъде си?
Откъде са дедите ти?
Никой няма нужда от твоите общи приказки.
Коментиран от #96
13:28 26.09.2025
81 Вещица - гадателка
Коментиран от #88
13:28 26.09.2025
82 Как стигнахме дотук?
Хидротехническите факултети се свиха до миниатюрни катедри.
Инженерите от 70-те/80-те години застаряха, пенсионираха се или заминаха в частния сектор или чужбина.
Държавата не инвестираше в обновяване на сектора – нито в техника, нито в хора.
Както каза инж. Алеко Томов:
„Голямата генерация инженери отмина, няма интерес към специалността ни.“
13:29 26.09.2025
83 Вещица - гадателка
13:29 26.09.2025
84 Какво трябва да се направи?
• Стипендии, стажове, държавни гарантирани заплати.
• 🌍 Покана към международни хидроинженерни компании
• При опростени процедури, с участие на български фирми.
• 📚 Образователна кампания за привличане на ученици в инженерни професии.
• 🤝 Партньорства с университети от ЕС – Германия, Чехия, Австрия – водещи в тази област.
• 💡 Създаване на Държавен водно-инженерен институт – като кадрова и експертна база.
13:30 26.09.2025
85 Вещица - гадателка
Защо комунистите унищожиха "ГЕРАНИТЕ - КЛАДЕНЦИТЕ" , които хората имаха по своите собствени земи? Защо в момента ако имаш "Геран - Кладенец" в двора на своят дом трябва да го регистрираш и да плащаш данък? Та изслушайте песента на Мими Иванова - Майчице Свята.... Стара като Земята... твоят сън ме допреди. Майчице Свята чиста като росата... твоят дъх в мене гори... Майчице Свята силна като морето, моят дух ти го крепиш... Майчице Свята топла като лъчите..моят дъх ти озари....
13:32 26.09.2025
86 Защо лъжеш?
До коментар #78 от "Вещица - гадателка":Има ли наивници, които да ти се връзват на лъжите!?
13:32 26.09.2025
87 Вещица - гадателка
13:33 26.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Вещица - гадателка
13:36 26.09.2025
90 Инвестиции в хора, не само в бетон!
Има решения — включително с чуждестранно участие, но трябва:
• политическа воля
• дългосрочна стратегия
Както каза мъдрият и добре образован Асен Василев:" Трябват инвестиции в ХОРАТА, не само в БЕТОН!" или:" Трябва да има баланс между инвестиции в хора и инвестиции в инфраструктура!!!"
Льольото Бойко Борисов му дай само да бетонира, да краде от асфалт и от фалшиви ремонти на празни язовири!!! ГЕРБ са шайка престъпници!!! Разследване и затвор!!!
13:36 26.09.2025
91 Вещица - гадателка
13:36 26.09.2025
92 Вещица - гадателка
13:37 26.09.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Вещица - гадателка
Коментиран от #97
13:40 26.09.2025
95 Баба Гошка
13:48 26.09.2025
96 Мнение
До коментар #80 от "А ти":На моя дядо са му взели земята, добитъка и всичко, което е създал с труд. Той не е бил буржоа, не е бил „враг“, а български трудолюбив селянин. Сам е построил двуетажна къща с основи от камъни и тухли без строително образование, къщата е още цяла след толкова години. Работи упорито и купи един от първите апартаменги в града, работи в Завод. Ако това е цената на индустриализацията, нека не я наричаме „героизъм“, а това, което е – репресия срещу собствения народ.
За теб това са „общи приказки“, за мен е лична семейна история. Точно такива хора като моя дядо изнесоха на гърба си България, а бяха смачкани, защото не се кланяха на партията.
Много мъка преживя той и рано си отиде от този свят.
И последно: НЕ говори от името на Другите, ти можеш да говориш САМО от Свое име! Ясно?! Ако не ти харесват думите ми, просто подмини!
13:50 26.09.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Васил
13:53 26.09.2025
99 Ирония
До коментар #74 от "Аква":Спокойно, ГЕРБ ще приватизират и въздуха, който дишаме.
Кислород? Това ще се дава само срещу партийна книжка от ГЕРБ...Звучи като черен хумор с доза истина, особено на фона на ВиК кризите, надуването на цени, корупционните скандали и административната задушливост....
13:54 26.09.2025
100 Луд
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А защото е така ще ви кажа ,,ЯЗОВИРИТЕ СА ВИНАГИ ПРАЗНИ И СЪС ДЪЖД И БЕЗ ДЪЖД. ПРОСТО СА ЗАТЛАЧЕНИ И НЯМАТ ПРОЕКТИРАНИЯТ ОБЕМ.ТО БИВА ДА СТЕ ТЪПИ КАТО ДУПЕТО НА АФРИКАНСКИ СЛОН АМА И ТОВА ЗАДМИНАХТЕ.
13:55 26.09.2025