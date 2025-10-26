Търновци излизат на протест срещу замътняването на питейната вода от язовир "Йовковци"

Собственици на имоти в "Елените" искат да бъде пуснат тока и да бъде почистено селището

Спешно да се пусне тока и да се почисти от тинята, гниещите дървета и фекалните наслагвания ваканционно селище "Елените". За това призоваха близо 8 ...