Търновци излизат на протест срещу замътняването на питейната вода от язовир "Йовковци"

Жителите на Велико Търново излизат днес следобед на протест срещу продължителното замътняване на питейната вода от язовир "Йовковци", а общински съветници сезираха прокуратурата за проблема. От здравната инспекция и водоснабдителното дружество са категорични, че водата от мрежата не е опасна за здравето на хората.
Протестът срещу лошото качество на питейната вода ще се проведе от 17 часа пред паметника "Майка България" в центъра на Велико Търново.
Под надслов "Искаме чиста вода, която е годна за пиене", хората ще покажат несъгласието си с безпрецедентния за региона проблем с негодната чешмяна вода. Гражданите настояват за вода, която отговаря на всички стандарти за безопасност. Купуването на бутилирана вода натоварва семейните бюджети.
В сигнала на общинските съветници до прокуратурата се иска разследване на причината за мътната вода от язовир "Йовковци" и посочване на отговорен за проблема.
От Здравната инспекция и "ВиК Йовковци" посочиха, че водата от язовира по водопроводната мрежа не е опасна за здравето на хората, мътността се подобрява и водният оператор е започнал да промива резервоарите и дезинфекцира мрежата. Потребителите няма да получат компенсации за лошата вода от водното дружество.
26 Октомври, 2025 05:17, обновена 26 Октомври, 2025 05:20 259 0
