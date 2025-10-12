Отново се отлага дострояването на язовир "Кюстендил", започнат през 1973 година

Дострояването на язовир "Кюстендил", започнат през 1973 година, отново се отлага - това стана ясно от отговора на министъра на регионалното развитие Иван Иванов на парламентарно питане, пише БНР.

Отделно от Общината в Кюстендил на два пъти изпращат писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с настояване да се предвидят финансови средства - около 150 000 лева, за препроектиране и за започване доизграграждането на обекта, чиито капацитет трябва да е около 15 млн. куб. метра. Няма пари за обследване, каза министърът.

Язовирната стена е издигната на 40 метра, при проектна височина 72 метра. Изградени са и някои от съоръженията, преливната кула. Встрани на стената има монтиран изпускател, който не се спира.

Наскоро МРРБ обяви, че се подготвя документация за започване на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за обследването на частично изградената стена на язовир "Кюстендил" и съоръженията към нея.

Трябва да се оцени какво е техническото състояние и устойчивостта на язовирната стена, както и дали съоръженията в нея съответстват на действащата нормативна уредба за хидрология на водосбора.

Очевидно, след отминаване на лятото и проблема с водата в района, препроактирането на язовир "Кюстендил" отново се отлага, коментират общинари.

Специалисти по хидростроителство предупреждават, че обектът е и потенциално опасен - в случай на запушване на спускателя и при обилни валежи и прииждане на потоците от вододайната зона, издигнатата до това ниво стена може и да не издържи.

Той е включен в Списъка с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025-2028 година.