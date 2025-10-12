Новини
България »
Отново се отлага дострояването на язовир "Кюстендил", започнат през 1973 година

Отново се отлага дострояването на язовир "Кюстендил", започнат през 1973 година

12 Октомври, 2025 19:35 537 18

  • язовир-
  • дострояване-
  • кюстендил-
  • обследване-
  • пари

Няма пари за обследване, каза министър Иванов

Отново се отлага дострояването на язовир "Кюстендил", започнат през 1973 година - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Дострояването на язовир "Кюстендил", започнат през 1973 година, отново се отлага - това стана ясно от отговора на министъра на регионалното развитие Иван Иванов на парламентарно питане, пише БНР.

Отделно от Общината в Кюстендил на два пъти изпращат писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с настояване да се предвидят финансови средства - около 150 000 лева, за препроектиране и за започване доизграграждането на обекта, чиито капацитет трябва да е около 15 млн. куб. метра. Няма пари за обследване, каза министърът.

Язовирната стена е издигната на 40 метра, при проектна височина 72 метра. Изградени са и някои от съоръженията, преливната кула. Встрани на стената има монтиран изпускател, който не се спира.

Наскоро МРРБ обяви, че се подготвя документация за започване на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за обследването на частично изградената стена на язовир "Кюстендил" и съоръженията към нея.

Трябва да се оцени какво е техническото състояние и устойчивостта на язовирната стена, както и дали съоръженията в нея съответстват на действащата нормативна уредба за хидрология на водосбора.

Очевидно, след отминаване на лятото и проблема с водата в района, препроактирането на язовир "Кюстендил" отново се отлага, коментират общинари.

Специалисти по хидростроителство предупреждават, че обектът е и потенциално опасен - в случай на запушване на спускателя и при обилни валежи и прииждане на потоците от вододайната зона, издигнатата до това ниво стена може и да не издържи.

Той е включен в Списъка с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025-2028 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рускините от Елените

    3 4 Отговор
    се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!!!

    Коментиран от #3, #4, #17

    19:36 12.10.2025

  • 2 оня с коня

    2 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    Коментиран от #8

    19:37 12.10.2025

  • 3 МНОГО ЯСНО ЧЕ ЩЕ СЕ РЕДЯТ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рускините от Елените":

    че нормално , няма само на осраайна да пращам по една пенсия, трябва да има баланс, сега и на рускините ще пращаме пари

    19:38 12.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рускините от Елените":

    Те рускините са ... украинки❗

    Коментиран от #6

    19:38 12.10.2025

  • 5 айде започва ремонт на ремонта

    2 0 Отговор
    обяви, че се подготвя документация за започване на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за обследването на частично изградената стена на язовир "Кюстендил" и съоръженията към нея.

    нищо че не е построен , вече има нужда от ремонт , слава на гепи-герб

    19:39 12.10.2025

  • 6 ни съм гиЕБАЛ не знам какви са

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    само когато ги мина по няколко пъти мога да разбера във екстаза на какъв език говорят иначе не признават какви са

    Коментиран от #7, #9

    19:41 12.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "ни съм гиЕБАЛ не знам какви са":

    Ами като НЕ ЗНАЕШ- НЕ ПИШИ ❗

    19:44 12.10.2025

  • 8 Румънеца

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ей магаре, отивай да пасеш, цял ден една и съща глупост дрънкаш.

    Коментиран от #11

    19:46 12.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ни съм гиЕБАЛ не знам какви са":

    Ако беше гиЕБАЛ- вече щеше да си картотекиран в кожно-венерологичния❗

    19:46 12.10.2025

  • 10 Спирайте глупостите

    1 1 Отговор
    Водата там е богата на уран, не става за нищо.

    Коментиран от #13

    19:46 12.10.2025

  • 11 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Румънеца":

    истина е , не е глупост и дано скоро гръмне пустия АЕЦ че да се свършва вече тоя продажен ген

    Коментиран от #12

    19:47 12.10.2025

  • 12 Любопитно

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Къде е бил акъла на майка ти че не те е прекарала с машината за кайма преди да е минал третия месец от зачеването, кой ли знае с кой наркоман се е манръсала?

    Коментиран от #15

    19:55 12.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ай сектирБе

    0 0 Отговор
    важното е ремонта на ремонта дда върви не е важно има ли вода или нямам вода !

    19:56 12.10.2025

  • 15 ЗА ВЕЧЕРЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Любопитно":

    искате ли да ви се издрищяФОСТАТА?

    Коментиран от #16

    19:57 12.10.2025

  • 16 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ЗА ВЕЧЕРЯ":

    МОЛЯ НАПРАВЕТЕ ГО ха ха ха хаааааа

    19:58 12.10.2025

  • 17 не си прав

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рускините от Елените":

    Не са рускини. Украинки са. Те всички украинци в България говорят руски.

    Коментиран от #18

    19:58 12.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "не си прав":

    БГ класика:
    "- Сиси Боата, тази вечер да излиза без змията!
    - Тя...боата избяга...всъщност то беше смок.
    - Още по-добре, а...да излязат шведките!
    - Ама те шведките са...българки."

    20:05 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове