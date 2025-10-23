Новини
Екокошмарът над Гълъбинци: Превръщат местен язовир в сметище

23 Октомври, 2025 08:42 577 4

Интересен факт е, че през последните години в селото се заселиха много млади хора с деца

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест в ямболското село Гълъбинци срещу идеята за превръщане на местния язовир в сметище. Инвестиционното намерение вече има отказ от общината, но хората са притеснени, че това няма да спре изпълнението на проекта и ще доведе до екологична катастрофа.

За това предупреди бТВ

Интересен факт е, че през последните години в селото се заселиха много млади хора с деца. Семейство Петрови заявиха, че искат да попитат държавата защо не се намесва. Семейство Първанови разказаха, че са се преместили с децата си в Гълъбинци именно заради природата и чистия въздух, които сега са заплашени да изчезнат.

„Преместихме се в селото с идеята детето ни да диша чист въздух и да яде екологично чиста храна. А сега се оказва, че някой решил да превърне язовира в бунище. Държавата би трябвало да се намеси, защото никой няма право да използва язовира за нещо различно от предназначението му“, каза една от недоволните жени.

Получихме това инвестиционно намерение на 8 октомври и реагирахме мигновено. Колегите от общината подготвиха солидно експертно становище, което да аргументира нашето отрицателно мнение. На практика, в язовира, който е водосбор на дъждовните води, има намерение там да бъде изградена база за съхранение на отпадъчен продукт от инсталации за биогаз“, каза Станчо Ставрев, кмет на Община Тунджа.

Според експерти има възможност да се появи изключително лоша миризма и да се просмука част от депонирания продукт в почвата.

Местните се притесняват и от камионите, които ще транспортират отпадъците.


  • 1 колориметър

    13 0 Отговор
    Ще превърнат цяла България в сметище,а не само местен язовир. Ония шишоци и ББ-та.

    08:46 23.10.2025

  • 2 Трол

    5 0 Отговор
    Тези сметища трябва да се правят изключително около София, вкл. и тези за ядрени отпадъци.

    08:51 23.10.2025

  • 3 то си има много дето си работят .

    0 0 Отговор
    от боклуците и с камьони и правят биогаз . може директно там да си карат боклуците . защо им е ново сметище в язовира . едни миризми и болести . ще опустее гълъбинци . и в софето има сметище и биогаз . на хартия хем няма боклуци хем има биогаз за безпари .

    09:14 23.10.2025

  • 4 Дааа

    0 0 Отговор
    Гарантирано от ГЕРБ - ново начало!

    09:18 23.10.2025

