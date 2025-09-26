Тревога: Задава се първата зимна обстановка за този сезон, възможни са наводнения по Южното Черноморие

От няколко дни Европейският модел, а вече и ГФС, прогнозират неблагоприятна валежна обстановка в периода 2-4 октомври. Това алармират синоптиците от Meteo Balkans. ЕС моделът дори предвижда валежи от сняг в планинските вериги у нас. Ако прогнозите се запазят и се сбъднат, ни очакват и обилни дъждове, като количествата на места – предимно в Западна България и Родопите – могат да надминат 50–60 л/кв.м. На фона на празните язовири и безводието в страната, тези валежи определено ще бъдат добре дошли, посочи "Флагман".

Meteo Balkans отбелязват, че Европейският модел (ЕС) неколкократно връща сценарии със значителни валежи по българското Черноморие. Топлото Южно Черноморие може да изиграе неблагоприятна роля за формирането на дълбока конвекция в района, а ЕС моделът прогнозира именно това – много дъжд и риск от наводнения по Южното Черноморие.

Прогнозата е на ЕС моделът и не е категорична, уточняват синоптиците.

Зима в планините

Ако Европейският модел се окаже точен и проникне достатъчно студена въздушна маса от северозапад, в планинските райони с надморска височина около 1000-1200 м при тази обстановка определено ще завали сняг. Дори се очаква и символична снежна покривка от 5-15 см, която ще зависи от надморската височина.

За Софийското поле валежи от сняг са малко вероятни, но в по-високите квартали не е изключено за кратко да превали.

Ползи за земеделието

Валежите от дъжд ще бъдат благоприятни за селското стопанство. На места те ще бъдат съпроводени и от гръмотевици, предимно в Югоизточна България.