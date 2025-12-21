ПСС: Не подценявайте рисковете, които крие планината през зимата

Фаталният инцидент в Пирин, при който турист загина след падане в пропаст в района на връх Вихрен, отново насочи вниманието към сериозните рискове, които крие зимната планина, и към необходимостта от стриктно спазване на правилата за безопасност. Това заяви планинският спасител Благовест Обецанов от Банско пред Би Ти Ви.

От Планинска спасителна служба подчертават, че най-честата причина за тежки инциденти през зимния сезон остава подценяването на условията и терена. В случая загиналият турист е бил без подходяща екипировка за силно заледен и стръмен участък на над 2500 метра надморска височина. Липсата на котки и каска е намалила драстично шансовете за оцеляване при подхлъзването, посочват спасителите.

От ПСС предупреждават, че дори при сравнително стабилно време зимната обстановка във високите части на планините може да се променя бързо, а твърдият заледен сняг и скалните прагове превръщат всяко подхлъзване в потенциално фатално. Планинските спасители напомнят, че зимният туризъм изисква не само добра физическа форма, но и опит, умения за работа с алпийска екипировка и предварително планиране на маршрута, посочи news.bg.

Във връзка с инцидента ПСС отново апелира туристите да не тръгват сами в планината, да следят метеорологичните прогнози, да се съобразяват с по-късия зимен ден и да носят пълна и адекватна зимна екипировка. Задължително е и телефонът да бъде с напълно заредена батерия, както и да се сключва планинска застраховка.

Спасителите напомнят, че при инцидент най-бързият начин за реакция остава сигналът на телефон 112, който може да бъде подаден дори при липса на мобилен обхват на вашият оператор. От службата призовават за повече отговорност и уважение към планината, особено през зимния сезон, когато всяка грешка може да има тежки последици.