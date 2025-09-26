Ивайло Мирчев за българката, осъдена в Русия за коментари: Къде е МВнР? Къде са премиерите?

Режимът в Русия, обявен за терористичен, осъжда несъгласните с него за подкрепа на тероризма. Терористът вика “Дръжте терористите!”. Това е, накратко, случаят с арестуваната в Русия българка, написала коментари в подкрепа на "Руския доброволчески корпус" (РДК) - един от доброволческите отряди, съставени от руснаци, биещи се на страната на Украйна и като част от украинската армия. Това написа в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във връзка с казуса.
"Росица Георгиева, която през миналата година е изразила подкрепа за РДК и е написала в коментар, че Крим е бил и отново ще бъде украински, е осъдена на 3 години затвор в наказателна колония за… “публично оправдаване на тероризма”. Обяснявам пак, за тукашните фенове на Путиновия режим - в Русия за казване на истината и за свободно слово пращат в затворнически лагер. Утре в Русия може и за други неща да почнат да арестуват и затварят. Защото могат. А могат, защото нямат държава в същинския смисъл на думата. Не и такава, която работи за гражданите. Имат държава-бухалка, подчинена на болните амбиции на човек, решил да прекроява картата на Европа, защото така си е решил. Държавните апарати рядко стават бухалки от днес за утре. Процесът обикновено е достатъчно плавен, че гражданите да не забележат, докато не е станало късно. Огледайте се внимателно около нас и мислете, мислете с главите си", заявява Мирчев.
"И като говорим за държави - нашата държава къде е по този казус? Къде е МВнР? Къде са премиерите - и формалният, и почетният? За българина с двойното гражданство, мобилизиран в Украйна Борисов каза, че щял да говори със Зеленски. Тук не чувам да е обещал подобна защита. Пуснал съм и за двата казуса въпроси към МВнР и очаквам ясни отговори какво са направили", пише още Ивайло Мирчев.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЛъГъБъΔъ...
Коментиран от #18
17:14 26.09.2025
3 az СВО Победа80
Защо четвърта година се криеш от руснаците, вместо да отиваш доброволец на Източния фронт и да ги сразиш???
Защо бе, лъжеевроатлантико???
🤣🤣🤣
17:15 26.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пешо
17:17 26.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 горски
17:25 26.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Липсващото звено
17:27 26.09.2025
11 АГАТ а Кристи
"другарю" Сталин много четящи тук чакаме коментар.....
17:29 26.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Коста
Коментиран от #27, #30
17:30 26.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Измекяр
17:33 26.09.2025
16 Фен
17:34 26.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Румен Решетников
До коментар #2 от "ЛъГъБъΔъ...":Може, може...
Хайде сега коментирай казуса с осъдената българка в Матушката ти!
Коментиран от #67
17:39 26.09.2025
19 Файърфлай
Коментиран от #32, #72, #81
17:44 26.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 мдаа
17:45 26.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
17:46 26.09.2025
24 Тити
17:46 26.09.2025
25 !!!?
Коментиран от #34
17:46 26.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 !!!?
До коментар #13 от "Коста":Дай телефона на Путлер от бункера...!
17:49 26.09.2025
28 оня с коня
17:49 26.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да бе, голямата работа!!💩
До коментар #13 от "Коста":Само челото му е голямо и то след пластичната операция!😂😂😂
17:51 26.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хггйг
До коментар #25 от "!!!?":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.
Коментиран от #37, #43
17:57 26.09.2025
35 Само питам
Коментиран от #53
18:00 26.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 оня с коня
До коментар #34 от "Хггйг":Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня
18:02 26.09.2025
38 Мафани
18:03 26.09.2025
39 !?!?!?
18:04 26.09.2025
40 Размишления
18:05 26.09.2025
41 Мирчев здравей
18:06 26.09.2025
42 миме
До коментар #33 от "Българин":ти да не си нацист бе?и шо още правиш тука ,а не си доброволец на передовая
Коментиран от #46
18:06 26.09.2025
43 Ицо
До коментар #34 от "Хггйг":Копейките само ги ръъъгам.
18:07 26.09.2025
44 Гост
Те са си дружки с президента Путин!
Само Путин може да реши този въпрос.
Но Радев се крие.Какво го интересува някаква си българка?!
18:07 26.09.2025
45 хейтър
18:08 26.09.2025
46 Копейкотрошач
До коментар #42 от "миме":Копейкотрошач.
Коментиран от #57, #62
18:08 26.09.2025
47 Майора
Коментиран от #52
18:08 26.09.2025
48 Как къде са?
Сега им се е паднало.
Ей го на и Тошко Йорданов завалията, до вчера се гавреше с Николай Денков и му завижсаше, че пътувал, ама Денков беше Премиер, а сега наш Тошо обикновеното депутатче чак в Япония отиде ЕКСКУРЗИАНТ и ОБИЧА ДА ПЪТУВА пжвече и от Николай Денков. Къв го дири в Япония със своята клошарсща визия и рунтава неподдържана коса и мръсни дънки никой не знае, ама за сметка на Народа и мълчи кат риба...
18:11 26.09.2025
49 Ганя Путинофила
Ганя ще е щастлив, че е пукнал от руска бомба!
А иначе, МВнР е путинофилско!
18:11 26.09.2025
50 Антиватник
18:12 26.09.2025
51 604
18:12 26.09.2025
52 Альооо, Тандафилке
До коментар #47 от "Майора":Ти правиш ли разлика между борба с Корупция и подкрепа за Русия?! Едното няма нищо общо с другото! Капиш?! Темите са различни! Гласува се по различни теми!
18:13 26.09.2025
53 ДОЛУ
До коментар #35 от "Само питам":МОЧИТЕ
18:14 26.09.2025
54 Браво, Мирчев! 👏
Коментиран от #79
18:17 26.09.2025
55 Калин 21
Коментиран от #58
18:17 26.09.2025
56 В защита на тезата на Мирчев:
Мълчанието на българските власти, включително МВнР и правителството, е срамно. Когато други страни категорично осъждат подобни политически репресии (например Германия, Франция, Чехия), България отново се скатава, уж балансира, но всъщност показва страх и сервилност към агресивен авторитарен режим.
Мирчев правилно посочва двойния аршин – когато случаят с българин в Украйна стана публичен, ГЕРБ и Борисов реагираха мигновено с обещания за разговори със Зеленски. А тук, когато става въпрос за българка, осъдена в терористичен режим, както самата Русия е определена от Европейския парламент, реакция няма. Това е позорно лицемерие.
18:18 26.09.2025
57 миме
До коментар #46 от "Копейкотрошач":ах ,горката ,а нешо да е рекла така за тайван,косово,северен кипър,много съм любопитна дали ще се зарадва когато македония се обедини с България
18:19 26.09.2025
58 Питам само?!
До коментар #55 от "Калин 21":А ако си с парализирана дясна ръка и с ТЕЛК, пак ли отиваш?! Защото момчето беше такъв случай!
18:19 26.09.2025
59 Екскурзиантите" от ГЕРБ–ИТН–БСП:
ГЕРБ: Приказките на Борисов за "ще говоря със Зеленски" са празни политически декларации, типични за неговия стил – PR преди принципи.
По случая с Георгиева мълчат, защото не искат да дразнят Москва. Това е не само морално укоримо, но и политически недалновидно – в ЕС подобна пасивност се възприема като отстъпление от демократични стандарти.
ИТН: Както винаги – няма ги. Когато не правят просташки скечове със Слави и компания предпочитат да не се месят в “международни работи”, защото нямат какво да кажат. Не защото са скромни, а защото са празни и страхливи.
БСП: БСП отдавна играе ролята на троянски кон на Русия в българската политика. Мълчанието им не е случайно – идеологически са близки до режима на Путин, а и много от техните избиратели не биха приели критика към Москва. Това прави позицията им не просто гузна, а съучастническа.
18:21 26.09.2025
60 Шайката измамници ГЕРБ, ИТН, БСП...
А ако управляващите се интересуват повече от екскурзии, посещения по мачове и събиране на гласове, отколкото от ценности и национален суверенитет, значи не ни управляват, а само консумират властта. И народът трябва да си ги върне на място.
18:22 26.09.2025
61 И Киев е Руски
18:23 26.09.2025
62 миме
До коментар #46 от "Копейкотрошач":и?защо още не си на фронта?боиш се братушките да не ти строшат орехчетата ли?
18:23 26.09.2025
63 ГЕРБ са виновни за всичко!
Българската външна политика е реактивна, не проактивна. Вместо да защитава български граждани и национални интереси навън, МВнР действа само под натиск или за да не се изложи пред медиите. В случая с Росица Георгиева – дори обществен натиск не ги раздвижва, което показва колко дълбоко е вкоренен страхът и подчинението спрямо Русия.
"Балансът" на българската дипломация се е превърнал в страхлив неутралитет, който в реалност обслужва интересите на Кремъл. Когато държава, член на ЕС и НАТО, не реагира на политически репресии над свой гражданин от враждебен режим, това поставя под въпрос нейната лоялност към евроатлантическите ценности.
18:24 26.09.2025
64 Мисирчо
18:25 26.09.2025
65 Не е така!
18:25 26.09.2025
66 Истината
Няма искане за извънредна изслушване на МВнР в НС, няма дори запитване от мнозинството – значи те или не разбират проблема, или нарочно го пренебрегват. И двете са опасни.
18:26 26.09.2025
67 Старец
До коментар #18 от "Румен Решетников":Коментирам. Какво търси в Русия? Когато си в една държава, спазваш законите и правилата. А ти, ако си толкова велик, иди в Украйна и викай срещу банерите, и виж, какво ще ти се случи.
Коментиран от #71, #73, #75
18:26 26.09.2025
68 “Екскурзиантите” ГЕРБ–ИТН–БСП
Управляващото трио ГЕРБ–ИТН–БСП е всичко друго, но не и национално отговорно. В момента, в който трябва да реагират на заплаха от страна на Кремъл, те или мълчат, или замазват, или заминават “на мисия” някъде в чужбина.
ГЕРБ праща депутати на събития в ЕС и прави снимки с европейски лидери, но когато трябва да се застане твърдо по казус с Русия – “глас в пустиня”. Това не е политика, това е театър.
ИТН, които обещаваха да “изчегъртат” статуквото, се превърнаха в най-удобната патерица на това статукво, участвайки безгръбначно в мълчанието и бездействието.
БСП продължава да играе по нотите на Кремъл, защото това е единствената им “външна политика” – носталгия по СССР и мълчаливо одобрение на диктатурата в Москва.
18:27 26.09.2025
69 Какво трябваше да се направи?
• Призоваване на руския посланик в МВнР за обяснение.
• Обсъждане на случая в парламента – с изслушване на министъра на външните работи.
• Подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) с подкрепа от българската държава.
• Международна координация – България можеше да потърси подкрепа от други европейски държави и институции, защитаващи свободата на словото.
18:28 26.09.2025
70 Мнение
Това не е просто реторика. Случаят с Росица Георгиева е лакмус за това какво се случва, когато гражданите спрат да настояват, а държавата се огъне пред авторитарни режими.
Ако днес мълчим за свободата на един човек, утре може да мълчим за свободата на всички.
18:29 26.09.2025
71 Реалист
До коментар #67 от "Старец":Да, в чужда държава трябва да спазваш местните закони и правила. Но...
Фактът, че си в чужда държава, не отменя универсалните Човешки Права. Свободата на словото и право на справедлив процес са защитени от международни договори (например МПЧР/ЕСПЧ принципи) — дори когато местните власти ги нарушават.
Репликата лесно се превръща в оправдание за Политически Репресии: „ако не харесваш законите — замълчи или плащай цената“ е аргумент, който толерира нарушаването на права.
Държавата на пребиваване не може да произволничи без последици — други държави и международни институции имат инструменти да реагират.
18:33 26.09.2025
72 По спокойно с процентите
До коментар #19 от "Файърфлай":последното проучване на темата, което намерих е от 2024 и то казва: Одобрението за Путин е 22,1%, 11,2% от гражданите виждат победата на Русия в Украйна като добър вариант за България. Алфа рисърч. Ако дадете линк към 80% ще се извиня най-любезно
18:34 26.09.2025
73 Другите държави
До коментар #67 от "Старец":Как другите държави защитават своите граждани:
• Консулска/дипломатическа защита (основно):
• Консулски достъп до задържаното лице (посетия в ареста, проверка на условията).
• Осигуряване на адвокат/правна информация; — понякога плащане/организиране на защитник.
• Предаване на официална нота/протест към външното министерство/посолството на приемащата държава.
• Иска се гаранция за справедлив процес и спазване на международните стандарти.
• Публична дипломация и гласност:
• Официални заявления и пресконференции, които привличат международно внимание — цел: да увеличат политическата цена за неправомерни действия.
• Координация с партньори (ЕС, съюзници) за обща позиция — това усилва натиска.
• Правна защита и международни институции:
• Подкрепа за жалби до международни съдилища/комитети (ЕСПЧ, ООН органи за права на човека).
• Помощ при подготовка на жалбата, експертни становища, финансова помощ в някои случаи.
• Консолидирани мерки/санкции:
• При системни злоупотреби държавите могат да налагат дипломатически санкции (възврат на посланици), икономически рестрикции, в екстремни случаи — санкции срещу отговорни лица.
• Съюзни реакции (например ЕС държави действат координирано).
• Евакуация / извеждане:
• При масови кризи — организиране на евакуация на граждани.
• При частни случаи: неофициални „съсипвания“ или преговори за освобождаване — понякога с обмен, дипломатически сделки, посредничество.
• Медийна и гражданска подкрепа:
• Работят с НП
18:35 26.09.2025
74 Размисли:
Ако гражданин е арестуван/осъден зад граница за политическо изказване, адекватната държавна реакция обикновено включва:
Незабавен консулски достъп и осигуряване на адвокат.
Официално искане до приемащата държава за обяснение и справедлив процес.
Публично изявление (колкото по-прозрачно — толкова по-добре) за защита на права и искане за дипломатическа защита.
Координация с партньорски държави и международни институции.
Подкрепа при съдебни/международноправни жалби, ако е подходящо.
18:37 26.09.2025
75 И аз коментирам
До коментар #67 от "Старец":Да, всеки трябва да спазва законите в която се намира — но когато местните закони или практики нарушават основните човешки права, нашата държава има моралното и юридическо задължение да защити своя гражданин!
Освен това, политическото мълчание или пасивност от страна на държавата само увеличава риска за други български граждани.
18:38 26.09.2025
76 българка
18:44 26.09.2025
77 Дио
18:44 26.09.2025
78 Хахах
18:45 26.09.2025
79 Хахах
До коментар #54 от "Браво, Мирчев! 👏":МирчеффТриПръстаЧело, спри да си пишеш и харесваш само коментари!!
18:47 26.09.2025
80 Крим е руски
18:49 26.09.2025
81 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #19 от "Файърфлай":Как пък от 80% пусофили, само един гошко се отзова на поканата на др. Путин да имигрира в руския мир ?!
В същото време 3 милиона от българите живеят, учат и работят на Запад.
18:52 26.09.2025
82 Крим е на Украйна
18:52 26.09.2025