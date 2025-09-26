Новини
Ивайло Мирчев за българката, осъдена в Русия за коментари: Къде е МВнР? Къде са премиерите?

Ивайло Мирчев за българката, осъдена в Русия за коментари: Къде е МВнР? Къде са премиерите?

26 Септември, 2025 17:11 1 341 82

За българина с двойното гражданство, мобилизиран в Украйна Борисов каза, че щял да говори със Зеленски. Тук не чувам да е обещал подобна защита

Ивайло Мирчев за българката, осъдена в Русия за коментари: Къде е МВнР? Къде са премиерите? - 1
Снимка: бТВ
Ивайло Мирчев Ивайло Мирчев политик

Режимът в Русия, обявен за терористичен, осъжда несъгласните с него за подкрепа на тероризма. Терористът вика “Дръжте терористите!”. Това е, накратко, случаят с арестуваната в Русия българка, написала коментари в подкрепа на "Руския доброволчески корпус" (РДК) - един от доброволческите отряди, съставени от руснаци, биещи се на страната на Украйна и като част от украинската армия. Това написа в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във връзка с казуса.

"Росица Георгиева, която през миналата година е изразила подкрепа за РДК и е написала в коментар, че Крим е бил и отново ще бъде украински, е осъдена на 3 години затвор в наказателна колония за… “публично оправдаване на тероризма”. Обяснявам пак, за тукашните фенове на Путиновия режим - в Русия за казване на истината и за свободно слово пращат в затворнически лагер. Утре в Русия може и за други неща да почнат да арестуват и затварят. Защото могат. А могат, защото нямат държава в същинския смисъл на думата. Не и такава, която работи за гражданите. Имат държава-бухалка, подчинена на болните амбиции на човек, решил да прекроява картата на Европа, защото така си е решил. Държавните апарати рядко стават бухалки от днес за утре. Процесът обикновено е достатъчно плавен, че гражданите да не забележат, докато не е станало късно. Огледайте се внимателно около нас и мислете, мислете с главите си", заявява Мирчев.

"И като говорим за държави - нашата държава къде е по този казус? Къде е МВнР? Къде са премиерите - и формалният, и почетният? За българина с двойното гражданство, мобилизиран в Украйна Борисов каза, че щял да говори със Зеленски. Тук не чувам да е обещал подобна защита. Пуснал съм и за двата казуса въпроси към МВнР и очаквам ясни отговори какво са направили", пише още Ивайло Мирчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЛъГъБъΔъ...

    35 8 Отговор
    ....раст е тоя.

    Коментиран от #18

    17:14 26.09.2025

  • 3 az СВО Победа80

    52 9 Отговор
    "Тигре" от Крушаре, а ти къде си?????

    Защо четвърта година се криеш от руснаците, вместо да отиваш доброволец на Източния фронт и да ги сразиш???

    Защо бе, лъжеевроатлантико???
    🤣🤣🤣

    17:15 26.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пешо

    11 38 Отговор
    браво на мирчев

    17:17 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 горски

    38 11 Отговор
    Западните спонсори, техните НПО - та и агентура в Русия, замесват и имената на българи във връзка с подривната им дейност. И тука поддръжниците на укро фашиската хунта, това ги чака! помислила, че е в България и може да си прави каквото иска, да ама не. И какво прави тази българка в ,,лошата" Русия, а не се е върнала да живее в ,,хубавата" циганизирана България? Щом живее в чужда държава е длъжна на спазва местните закони и порядки! Свободията и липсата на правосъдие и ред е само в мутренската кочина!

    17:25 26.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Липсващото звено

    25 3 Отговор
    Крещи за да го забележат.

    17:27 26.09.2025

  • 11 АГАТ а Кристи

    4 4 Отговор
    Тук има един "коментатор" с ник "Сталин"
    "другарю" Сталин много четящи тук чакаме коментар.....

    17:29 26.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коста

    33 11 Отговор
    Ами вие Мирчев къде сте? Що не звънна на Путин? Нали си голяма работа, а?

    Коментиран от #27, #30

    17:30 26.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Измекяр

    24 10 Отговор
    А къде са за отвлечения българин с незаконно украинско гражданство отвлечен от бандерите?

    17:33 26.09.2025

  • 16 Фен

    22 10 Отговор
    А кога ще осъдят за тероризъм подкрепящите Нетаняху?

    17:34 26.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Румен Решетников

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "ЛъГъБъΔъ...":

    Може, може...
    Хайде сега коментирай казуса с осъдената българка в Матушката ти!

    Коментиран от #67

    17:39 26.09.2025

  • 19 Файърфлай

    16 13 Отговор
    Режимът в Кремъл е обявен за "терористичен" от Мирчев и подобните нему милиционеро-комунисти продажници-некадърници.Аз и 80 % от българите не сме го обявявали (режимът в Кремъл) за такъв.Щом си го харесват руснаците-да си го ползват...

    Коментиран от #32, #72, #81

    17:44 26.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 мдаа

    26 9 Отговор
    Тоя е доказан платен помяp

    17:45 26.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    14 14 Отговор
    Нашите копеи кога ще сезират мутрафановна за това

    17:46 26.09.2025

  • 24 Тити

    6 2 Отговор
    Къде ли са на лавче и се чудят къде да почиват за уикенда. На политиците не им дреме за народа освен когато иска да изиска още пари от тях.

    17:46 26.09.2025

  • 25 !!!?

    10 14 Отговор
    За Копейките кремълските фашисти са демократи защото направиха няколо "референдума"...ама само на украинска територия !!!?

    Коментиран от #34

    17:46 26.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 !!!?

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Коста":

    Дай телефона на Путлер от бункера...!

    17:49 26.09.2025

  • 28 оня с коня

    3 11 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    17:49 26.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да бе, голямата работа!!💩

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Коста":

    Само челото му е голямо и то след пластичната операция!😂😂😂

    17:51 26.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хггйг

    11 11 Отговор

    До коментар #25 от "!!!?":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.

    Коментиран от #37, #43

    17:57 26.09.2025

  • 35 Само питам

    9 9 Отговор
    Ама,ли нормален българин, който с кеф не би утрепал поне 2 копейки?

    Коментиран от #53

    18:00 26.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Хггйг":

    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:02 26.09.2025

  • 38 Мафани

    7 5 Отговор
    Къде са тези от вgъзражнае

    18:03 26.09.2025

  • 39 !?!?!?

    6 5 Отговор
    гнусар!

    18:04 26.09.2025

  • 40 Размишления

    6 8 Отговор
    Направо трябва да и бият шута на тая Росица Георгиева хора като нея просто нямат място в руския свят съмнявам се за 3 години да се поправи.Иначе им пиша шестица на руснаците че за такива хора(предатели) се взимат мерки в противен случай ще паднат отвътре те затова хиените от колективния запад се борят за демокрация за да не закачат агентите им.Колкото до тоя с двата пръста чело дето ръси мозък е същия като нея.

    18:05 26.09.2025

  • 41 Мирчев здравей

    5 5 Отговор
    Обърни се към Тръмп но той едва ли ще ти обърне внимание защото нищо не може да направи по въпроса. Този популизъм който лъха от твоето изявление към отговорните ли са в България е смешен.

    18:06 26.09.2025

  • 42 миме

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    ти да не си нацист бе?и шо още правиш тука ,а не си доброволец на передовая

    Коментиран от #46

    18:06 26.09.2025

  • 43 Ицо

    9 4 Отговор

    До коментар #34 от "Хггйг":

    Копейките само ги ръъъгам.

    18:07 26.09.2025

  • 44 Гост

    8 6 Отговор
    Мирчев,а къде е президента Радев?
    Те са си дружки с президента Путин!
    Само Путин може да реши този въпрос.
    Но Радев се крие.Какво го интересува някаква си българка?!

    18:07 26.09.2025

  • 45 хейтър

    11 3 Отговор
    Е тая е отишла да живее в Мордор и тръгнала да критикува Саурон. Какво очаква да ѝ се случи?

    18:08 26.09.2025

  • 46 Копейкотрошач

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "миме":

    Копейкотрошач.

    Коментиран от #57, #62

    18:08 26.09.2025

  • 47 Майора

    6 7 Отговор
    Явно Мирчев защитава Русия щом гласува за вота на недоверие с проруските партии!

    Коментиран от #52

    18:08 26.09.2025

  • 48 Как къде са?

    6 3 Отговор
    Всички от ГЕРБ-ИТН-БСП са ЕКСКУРЗИАНТИ и ОБИЧАТ ДА ПЪТУВАТ за сметка на Народа!!
    Сега им се е паднало.
    Ей го на и Тошко Йорданов завалията, до вчера се гавреше с Николай Денков и му завижсаше, че пътувал, ама Денков беше Премиер, а сега наш Тошо обикновеното депутатче чак в Япония отиде ЕКСКУРЗИАНТ и ОБИЧА ДА ПЪТУВА пжвече и от Николай Денков. Къв го дири в Япония със своята клошарсща визия и рунтава неподдържана коса и мръсни дънки никой не знае, ама за сметка на Народа и мълчи кат риба...

    18:11 26.09.2025

  • 49 Ганя Путинофила

    8 5 Отговор
    Ганя дори ще е доволен, ако Медведев му прати една Сарма и го утрепе!
    Ганя ще е щастлив, че е пукнал от руска бомба!
    А иначе, МВнР е путинофилско!

    18:11 26.09.2025

  • 50 Антиватник

    7 5 Отговор
    89 трябваше русофилията да пусне кръвчица.

    18:12 26.09.2025

  • 51 604

    5 7 Отговор
    жорш сорус е насъд, а мирче за туй коо ще кажеш, барабар с цялата му мрежа. чакри да си прегледат спонсорите...

    18:12 26.09.2025

  • 52 Альооо, Тандафилке

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Майора":

    Ти правиш ли разлика между борба с Корупция и подкрепа за Русия?! Едното няма нищо общо с другото! Капиш?! Темите са различни! Гласува се по различни теми!

    18:13 26.09.2025

  • 53 ДОЛУ

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Само питам":

    МОЧИТЕ

    18:14 26.09.2025

  • 54 Браво, Мирчев! 👏

    5 4 Отговор
    Ивайло Мирчев поставя важен и остър въпрос в своята позиция: Къде е българската държава, когато неин гражданин е осъден на затвор в Русия заради свободно изразено мнение? Защитата на основни човешки права – свободата на словото, правото на мнение и политическа позиция – не трябва да зависи от географията или международните отношения, а от ценностите, които една демократична държава твърди, че споделя.

    Коментиран от #79

    18:17 26.09.2025

  • 55 Калин 21

    4 2 Отговор
    Не виждам какъв е проблема с човек с двойно гражданство да бъде мобилизиран. Аз също имам двойно гражданство и ако утре ми пратят повиквателна, отивам

    Коментиран от #58

    18:17 26.09.2025

  • 56 В защита на тезата на Мирчев:

    5 5 Отговор
    Росица Георгиева е български гражданин, осъден за коментари в интернет – не за действия, а за думи. Това е очевидно нарушение на свободата на изразяване, основно човешко право, защитено и от международното право, и от Конституцията на България.
    Мълчанието на българските власти, включително МВнР и правителството, е срамно. Когато други страни категорично осъждат подобни политически репресии (например Германия, Франция, Чехия), България отново се скатава, уж балансира, но всъщност показва страх и сервилност към агресивен авторитарен режим.
    Мирчев правилно посочва двойния аршин – когато случаят с българин в Украйна стана публичен, ГЕРБ и Борисов реагираха мигновено с обещания за разговори със Зеленски. А тук, когато става въпрос за българка, осъдена в терористичен режим, както самата Русия е определена от Европейския парламент, реакция няма. Това е позорно лицемерие.

    18:18 26.09.2025

  • 57 миме

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Копейкотрошач":

    ах ,горката ,а нешо да е рекла така за тайван,косово,северен кипър,много съм любопитна дали ще се зарадва когато македония се обедини с България

    18:19 26.09.2025

  • 58 Питам само?!

    4 4 Отговор

    До коментар #55 от "Калин 21":

    А ако си с парализирана дясна ръка и с ТЕЛК, пак ли отиваш?! Защото момчето беше такъв случай!

    18:19 26.09.2025

  • 59 Екскурзиантите" от ГЕРБ–ИТН–БСП:

    2 3 Отговор
    Критика към "екскурзиантите" от управляващата коалиция ГЕРБ–ИТН–БСП:
    ГЕРБ: Приказките на Борисов за "ще говоря със Зеленски" са празни политически декларации, типични за неговия стил – PR преди принципи.
    По случая с Георгиева мълчат, защото не искат да дразнят Москва. Това е не само морално укоримо, но и политически недалновидно – в ЕС подобна пасивност се възприема като отстъпление от демократични стандарти.
    ИТН: Както винаги – няма ги. Когато не правят просташки скечове със Слави и компания предпочитат да не се месят в “международни работи”, защото нямат какво да кажат. Не защото са скромни, а защото са празни и страхливи.
    БСП: БСП отдавна играе ролята на троянски кон на Русия в българската политика. Мълчанието им не е случайно – идеологически са близки до режима на Путин, а и много от техните избиратели не биха приели критика към Москва. Това прави позицията им не просто гузна, а съучастническа.

    18:21 26.09.2025

  • 60 Шайката измамници ГЕРБ, ИТН, БСП...

    3 2 Отговор
    Ивайло Мирчев е прав да пита: "Къде е държавата?" Защото когато български гражданин е репресиран заради свободно мнение – в Русия, Турция, Иран или където и да било, държавата е длъжна да застане зад него. Мълчанието на МВнР и управляващите е не просто бездействие – то е съгласие.
    А ако управляващите се интересуват повече от екскурзии, посещения по мачове и събиране на гласове, отколкото от ценности и национален суверенитет, значи не ни управляват, а само консумират властта. И народът трябва да си ги върне на място.

    18:22 26.09.2025

  • 61 И Киев е Руски

    3 3 Отговор
    Мирчев с тясното чело не е фактор като и робите във факти които не спят за да трият истината.Ноооо иде видов ден и шушоМигите ще се наслаждават на еФтиния хамерикански втечнен газзз който всъщност е братски.Руски

    18:23 26.09.2025

  • 62 миме

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Копейкотрошач":

    и?защо още не си на фронта?боиш се братушките да не ти строшат орехчетата ли?

    18:23 26.09.2025

  • 63 ГЕРБ са виновни за всичко!

    2 2 Отговор
    Проблемът не е само мълчанието – проблемът е системен:
    Българската външна политика е реактивна, не проактивна. Вместо да защитава български граждани и национални интереси навън, МВнР действа само под натиск или за да не се изложи пред медиите. В случая с Росица Георгиева – дори обществен натиск не ги раздвижва, което показва колко дълбоко е вкоренен страхът и подчинението спрямо Русия.
    "Балансът" на българската дипломация се е превърнал в страхлив неутралитет, който в реалност обслужва интересите на Кремъл. Когато държава, член на ЕС и НАТО, не реагира на политически репресии над свой гражданин от враждебен режим, това поставя под въпрос нейната лоялност към евроатлантическите ценности.

    18:24 26.09.2025

  • 64 Мисирчо

    1 2 Отговор
    А ти де беше га мусаката искаше екстрадация на един младеж щото фирмата му продавала нещо, а той бил служител там само

    18:25 26.09.2025

  • 65 Не е така!

    1 3 Отговор
    Русия е във война и във военно време има и други закони. Гласност, демокрация са фалшиви клишета в случая. Тя показва антируска позиция и е в Русия. Ами по законите им това е. Ние тук пишем всичко, но още не сме във война. Ако сме, смятате ли че режимът ще е друг?

    18:25 26.09.2025

  • 66 Истината

    3 2 Отговор
    Мирчев като съпредседател на "Да, България" поставя въпросите в публичното пространство, но къде са останалите народни представители? Особено тези, които претендират да са за “ред”, “държавност” и “национален интерес”?
    Няма искане за извънредна изслушване на МВнР в НС, няма дори запитване от мнозинството – значи те или не разбират проблема, или нарочно го пренебрегват. И двете са опасни.

    18:26 26.09.2025

  • 67 Старец

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Румен Решетников":

    Коментирам. Какво търси в Русия? Когато си в една държава, спазваш законите и правилата. А ти, ако си толкова велик, иди в Украйна и викай срещу банерите, и виж, какво ще ти се случи.

    Коментиран от #71, #73, #75

    18:26 26.09.2025

  • 68 “Екскурзиантите” ГЕРБ–ИТН–БСП

    2 1 Отговор
    🧳 “Екскурзиантите” във властта ГЕРБ–ИТН–БСП:
    Управляващото трио ГЕРБ–ИТН–БСП е всичко друго, но не и национално отговорно. В момента, в който трябва да реагират на заплаха от страна на Кремъл, те или мълчат, или замазват, или заминават “на мисия” някъде в чужбина.
    ГЕРБ праща депутати на събития в ЕС и прави снимки с европейски лидери, но когато трябва да се застане твърдо по казус с Русия – “глас в пустиня”. Това не е политика, това е театър.
    ИТН, които обещаваха да “изчегъртат” статуквото, се превърнаха в най-удобната патерица на това статукво, участвайки безгръбначно в мълчанието и бездействието.
    БСП продължава да играе по нотите на Кремъл, защото това е единствената им “външна политика” – носталгия по СССР и мълчаливо одобрение на диктатурата в Москва.

    18:27 26.09.2025

  • 69 Какво трябваше да се направи?

    3 3 Отговор
    • Незабавно изявление на МВнР в защита на българската гражданка – с настояване към Русия за информация, справедлив процес и достъп на български дипломат.
    • Призоваване на руския посланик в МВнР за обяснение.
    • Обсъждане на случая в парламента – с изслушване на министъра на външните работи.
    • Подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) с подкрепа от българската държава.
    • Международна координация – България можеше да потърси подкрепа от други европейски държави и институции, защитаващи свободата на словото.

    18:28 26.09.2025

  • 70 Мнение

    2 3 Отговор
    Мирчев казва: "Огледайте се внимателно около нас и мислете с главите си."
    Това не е просто реторика. Случаят с Росица Георгиева е лакмус за това какво се случва, когато гражданите спрат да настояват, а държавата се огъне пред авторитарни режими.
    Ако днес мълчим за свободата на един човек, утре може да мълчим за свободата на всички.

    18:29 26.09.2025

  • 71 Реалист

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Старец":

    Да, в чужда държава трябва да спазваш местните закони и правила. Но...
    Фактът, че си в чужда държава, не отменя универсалните Човешки Права. Свободата на словото и право на справедлив процес са защитени от международни договори (например МПЧР/ЕСПЧ принципи) — дори когато местните власти ги нарушават.
    Репликата лесно се превръща в оправдание за Политически Репресии: „ако не харесваш законите — замълчи или плащай цената“ е аргумент, който толерира нарушаването на права.
    Държавата на пребиваване не може да произволничи без последици — други държави и международни институции имат инструменти да реагират.

    18:33 26.09.2025

  • 72 По спокойно с процентите

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Файърфлай":

    последното проучване на темата, което намерих е от 2024 и то казва: Одобрението за Путин е 22,1%, 11,2% от гражданите виждат победата на Русия в Украйна като добър вариант за България. Алфа рисърч. Ако дадете линк към 80% ще се извиня най-любезно

    18:34 26.09.2025

  • 73 Другите държави

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Старец":

    Как другите държави защитават своите граждани:
    • Консулска/дипломатическа защита (основно):
    • Консулски достъп до задържаното лице (посетия в ареста, проверка на условията).
    • Осигуряване на адвокат/правна информация; — понякога плащане/организиране на защитник.
    • Предаване на официална нота/протест към външното министерство/посолството на приемащата държава.
    • Иска се гаранция за справедлив процес и спазване на международните стандарти.
    • Публична дипломация и гласност:
    • Официални заявления и пресконференции, които привличат международно внимание — цел: да увеличат политическата цена за неправомерни действия.
    • Координация с партньори (ЕС, съюзници) за обща позиция — това усилва натиска.
    • Правна защита и международни институции:
    • Подкрепа за жалби до международни съдилища/комитети (ЕСПЧ, ООН органи за права на човека).
    • Помощ при подготовка на жалбата, експертни становища, финансова помощ в някои случаи.
    • Консолидирани мерки/санкции:
    • При системни злоупотреби държавите могат да налагат дипломатически санкции (възврат на посланици), икономически рестрикции, в екстремни случаи — санкции срещу отговорни лица.
    • Съюзни реакции (например ЕС държави действат координирано).
    • Евакуация / извеждане:
    • При масови кризи — организиране на евакуация на граждани.
    • При частни случаи: неофициални „съсипвания“ или преговори за освобождаване — понякога с обмен, дипломатически сделки, посредничество.
    • Медийна и гражданска подкрепа:
    • Работят с НП

    18:35 26.09.2025

  • 74 Размисли:

    1 0 Отговор
    Практическа оценка по случая (обобщение — какво трябва да прави една държава):
    Ако гражданин е арестуван/осъден зад граница за политическо изказване, адекватната държавна реакция обикновено включва:
    Незабавен консулски достъп и осигуряване на адвокат.
    Официално искане до приемащата държава за обяснение и справедлив процес.
    Публично изявление (колкото по-прозрачно — толкова по-добре) за защита на права и искане за дипломатическа защита.
    Координация с партньорски държави и международни институции.
    Подкрепа при съдебни/международноправни жалби, ако е подходящо.

    18:37 26.09.2025

  • 75 И аз коментирам

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Старец":

    Да, всеки трябва да спазва законите в която се намира — но когато местните закони или практики нарушават основните човешки права, нашата държава има моралното и юридическо задължение да защити своя гражданин!
    Освен това, политическото мълчание или пасивност от страна на държавата само увеличава риска за други български граждани.

    18:38 26.09.2025

  • 76 българка

    1 1 Отговор
    Как къде? Те са при ХОРАТА!

    18:44 26.09.2025

  • 77 Дио

    2 0 Отговор
    А за убития българин от евреите

    18:44 26.09.2025

  • 78 Хахах

    2 1 Отговор
    ПумяраМирчефф на бесилото! Три пръста чело и едно голямо плямпало казващо нищо. За такива като този ГнусенПродажник само народен съд!!!

    18:45 26.09.2025

  • 79 Хахах

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Браво, Мирчев! 👏":

    МирчеффТриПръстаЧело, спри да си пишеш и харесваш само коментари!!

    18:47 26.09.2025

  • 80 Крим е руски

    0 1 Отговор
    Отиваш във Франция и започваш да пишеш у фейсу, че Нова Каледония не е френска. Пишеш всеки ден, пишеш, пишеш, пусуваш Макароня. И резултатът какъв ще е? Франсетата ще те поощрят? Ще ти дойдат от службите на крака да ти кажат, браво моето момче Мирчев, истински борец за свобода си ти, Нова Каледония вярно не е наша. Така ли ще стане Мирчев? Или отиваш в Албания и започваш да повтаряш, Косово е Сърбия. И там добре ще те посрещнат. Или отиваш в Обора и пишеш всеки ден, Калифорния е мексиканска

    18:49 26.09.2025

  • 81 Tётя Мyтpaфановна

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Файърфлай":

    Как пък от 80% пусофили, само един гошко се отзова на поканата на др. Путин да имигрира в руския мир ?!
    В същото време 3 милиона от българите живеят, учат и работят на Запад.

    18:52 26.09.2025

  • 82 Крим е на Украйна

    0 1 Отговор
    Руските фашисти и идолопоклонници на руския фашизъм биха хвърлили в пропастта собствените си деца и майки, вие искате да защитават една жена! Само вижте в България от още оле на една част от българите към своите съграждани, как се гаврят и издевателстват над тях, чрез грабежи и още повече грабежи и корупция.

    18:52 26.09.2025

