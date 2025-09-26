Ивайло Мирчев за българката, осъдена в Русия за коментари: Къде е МВнР? Къде са премиерите?

Режимът в Русия, обявен за терористичен, осъжда несъгласните с него за подкрепа на тероризма. Терористът вика “Дръжте терористите!”. Това е, накратко, случаят с арестуваната в Русия българка, написала коментари в подкрепа на "Руския доброволчески корпус" (РДК) - един от доброволческите отряди, съставени от руснаци, биещи се на страната на Украйна и като част от украинската армия. Това написа в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във връзка с казуса.

"Росица Георгиева, която през миналата година е изразила подкрепа за РДК и е написала в коментар, че Крим е бил и отново ще бъде украински, е осъдена на 3 години затвор в наказателна колония за… “публично оправдаване на тероризма”. Обяснявам пак, за тукашните фенове на Путиновия режим - в Русия за казване на истината и за свободно слово пращат в затворнически лагер. Утре в Русия може и за други неща да почнат да арестуват и затварят. Защото могат. А могат, защото нямат държава в същинския смисъл на думата. Не и такава, която работи за гражданите. Имат държава-бухалка, подчинена на болните амбиции на човек, решил да прекроява картата на Европа, защото така си е решил. Държавните апарати рядко стават бухалки от днес за утре. Процесът обикновено е достатъчно плавен, че гражданите да не забележат, докато не е станало късно. Огледайте се внимателно около нас и мислете, мислете с главите си", заявява Мирчев.

"И като говорим за държави - нашата държава къде е по този казус? Къде е МВнР? Къде са премиерите - и формалният, и почетният? За българина с двойното гражданство, мобилизиран в Украйна Борисов каза, че щял да говори със Зеленски. Тук не чувам да е обещал подобна защита. Пуснал съм и за двата казуса въпроси към МВнР и очаквам ясни отговори какво са направили", пише още Ивайло Мирчев.